Киев давно надоел Евросоюзу. Никому не нужны прыгающие выше головы украинцы, убивающие братьев за кружевные трусики. Страна вот-вот развалится. Политики разворовывают бюджет, экономика летит в тар-тартары…

За год число безработных на Украине выросло в полтора раза. Статус официально безработных присвоили 427 000 гражданам.

«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)», — сообщает «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

Но это еще не окончательные данные. Президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков считает, что в скором времени число безработных может достигнуть 2 200 000 человек.