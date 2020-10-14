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Поздно пить боржоми, доставай горилку: за год число безработных на Украине выросло в полтора раза за

Поздно пить боржоми, доставай горилку: за год число безработных на Украине выросло в полтора раза за (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 20:46
Метки: безработица   горилка   украина   
277
2
«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)»

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Метки: безработица   горилка   украина   
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4  комментария
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2k
Andy 19 часов назад
Поздно пить боржоми, доставай горилку: за год число безработных на Украине выросло в полтора раза за
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Mauritanien 19 часов назад
Минус. Только за то что мне не интересно что в Украине, Новой Зеландии, Гондурасе и в других странах, в которых российские чиновники не имеют гражданства.
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роман калёнов Mauritanien 2 часа назад
Было бы не интересно, не писал бы коментов....
А так значит - интересно.
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