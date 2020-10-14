Поздно пить боржоми, доставай горилку: за год число безработных на Украине выросло в полтора раза за

«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)»
Киев давно надоел Евросоюзу. Никому не нужны прыгающие выше головы украинцы, убивающие братьев за кружевные трусики. Страна вот-вот развалится. Политики разворовывают бюджет, экономика летит в тар-тартары…
За год число безработных на Украине выросло в полтора раза. Статус официально безработных присвоили 427 000 гражданам.
«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)», — сообщает «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Но это еще не окончательные данные. Президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков считает, что в скором времени число безработных может достигнуть 2 200 000 человек.
За год число безработных на Украине выросло в полтора раза. Статус официально безработных присвоили 427 000 гражданам.
«По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шестеро безработных (на соответствующую дату прошлого года — 3 человека)», — сообщает «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).
Но это еще не окончательные данные. Президент торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков считает, что в скором времени число безработных может достигнуть 2 200 000 человек.
Не удивительно, что в связи с плачевной политической, экономической и социальной ситуацией возрастает рост употребления алкогольной продукции.
А там и до деградации рукой подать.
Работы нет, денег нет, семью создавать страшно, детей рожать тоже…
Любить Родину в трезвом виде становится просто невозможно.
А там и до деградации рукой подать.
Работы нет, денег нет, семью создавать страшно, детей рожать тоже…
Любить Родину в трезвом виде становится просто невозможно.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
- Прогулка по Майдану - фоторепортаж
- Отнятая жизнь
- Life News троллит Украину
- Ганьба в прямом эфире
Метки: безработица горилка украина
32
Понравилось32
Новости партнёров
Загрузка...
А так значит - интересно.