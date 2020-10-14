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Семье врача, лечившего Навального, угрожают расправой

Семье врача, лечившего Навального, угрожают расправой (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 17:52
Метки: Угрозы   врач   навальный   
284
2
Медицину не ругает только здоровый – это факт. А те, кто всё же столкнулся с проблемами, отчего-то считают нужным всячески отчихвостить либо медперсонал, либо вечные очереди. В общем, причину всегда найдут, только бы ведро с помоями на кого-нибудь вылить.

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Метки: Угрозы   врач   навальный   
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5  комментариев
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12k
куджо День назад
Я так смотрю, все эти 2% крайне жестокие люди, то вешать то резать бить жечь... Прекрасные люди прекрасные
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169
ДМИТРИЙ Ф 6 часов назад
Чуть не поперхнулся, когда прочёл первые строчки. Надо сразу предепреждать, что это сарказм :)
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4k
Дмитрий Горчилин 9 часов назад
Нужно быть редким моральным уродом чтобы угрожать врачу. Тем более, тому врачу, который сделал все от него зависящее. Надо бы этих лиц выявить и образцово-показательно наказать, хотя бы парочку.

Ну а в целом врач должен иметь возможность отказаться от работы с пациентом. Есть ряд лиц, общаться с которыми себе дороже.
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1k
Валерий Викторович День назад
А чего угрожают? Чем недовольны? Что не дал сдохнуть? Уиопки, они врачей на руках носить должны и пыль с обуви слизывать.
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140k
☭Cheкаво☭ День назад
К либеройдному го*ну лучше вообще не прикасаться и не общаться, игнорить, пусть за бугром лечатся.
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