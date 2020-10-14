Семье врача, лечившего Навального, угрожают расправой

Алексей Навальный – патриот, Человек с большой буквы, который на протяжении последних нескольких лет только и делал, что говорил о медицине и об образовании. Наши, говорил, самые лучшие, просто недооцененные. Тем не менее, старшую дочку «сплавил» учиться в США, а немецких врачей, которые помогли встать на ноги, назвал своими спасателями. Германию он теперь считает своим «особенным местом» и просит прощения за пафос.



Нет, Лёша, не простим. Как и то, что во всей этой удивительной истории с исцелением ты продолжаешь игнорировать один очевидный факт: благодарить нужно не только людей, которые за кругленькую сумму помогают тебе восстанавливаться (ключевое – восстанавливаться), но и тех, кто, простите, этих самых людей обеспечил работой. Я, конечно, о врачах из Омска, которые буквально вытащили Алексея с того Света, и подготовили его для транспортировки в Германию.



Впрочем, Алёша как-то раз всё же предпринял попытку пообщаться с омскими медиками после того, как вышел из комы, но в своей излюбленной манере: «Передайте омским врачам, чтобы вернули мне мою одежду». Видимо, так на языке Навального звучат слова благодарности.



А благодарить в Омске есть кого. Да и не только в Омске. Экипаж самолёта и молниеносная работа «Неотложки» сделали всё, для того, чтобы доставить Алексея в больницу скорой медицинской помощи № 1, и уже там за его жизнь в течение 44 часов безукоризненно боролся весь персонал – от санитаров до заместителя главврача.