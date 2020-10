Что в США есть хорошего и почему оно работает

Налогообложение. При написании этой статьи я довольно долго думал, что поставить на первое место. США известны высокими налогами и начинать текст про плюсы страны тем, что принято считать её минусом, может показаться странным. Но дело в том, что сам подход к уплате налогов - важная часть американской действительности. Здесь каждый житель ежегодно уплачивает свои налоги и отчитывается о них государству. И точно знает, сколько за год заработал и сколько отдал в казну. Система налогообложения прогрессивная и действуют вычеты для тех, кто зарабатывает немного. Например до годового дохода в $20 000 семья налогов фактически не заплатит. Ставка к уплате будет 10%, но их казна позже вернет. А человек с годовым доходом в $200 000 отдаст порядка 30%.



Налоги большая тема, но главное в них вот что - жители начинают с государства за свои деньги спрашивать. И государство на всех уровнях подробно отчитывается перед жителями, откуда и сколько налогов оно собрало и как конкретно их потратило. Вот, например, интерактивный бюджет города, где я живу. Там есть детализация всех доходов - налогов на недвижимость, штрафов за парковку, оплату лицензий розничной торговлей и тд. Все расходы тоже подробно расписаны - на школы, полицию, пожарных и тд. Внутри - детализация каждого доллара - вплоть до покупки шин пожарными и еды для арестованных в полицейских участках.



При таком уровне прозрачности в расходах и самосознании налогоплательщиков становятся крайне затруднительны злоупотребления со стороны распорядителей бюджета. Например, купить BMW за счет налогоплательщиков скорее всего не получится. Если это всплывет (а шанс очень велик), ущерб репутации и будущим доходам чиновника будет в десятки раз превышать стоимость автомобиля. Наличие политической конкуренции и независимой от бюджета журналистики еще сильней усугубляют страдания чиновника, который хочет BMW. Но я вернусь к этому позже.



Муниципальная полиция. Полиция, как вы успели заметить, финансируется из местного бюджета. Более того, как правило шериф - выборная должность. То есть он избирается голосованием жителей округа. Если шериф жителей не устраивает, они выбирают нового. С точки зрения правопорядка такая система имеет ряд плюсов. Копы и их начальник - ваши соседи. Они получают зарплаты из ваших налогов. Вы можете начальника сменить. Надо ли говорить, что основной и единственный приоритет полиции при таком раскладе - охранять порядок. Ведь их семьи гуляют по этому району, их дети ходят в местные школы, а у них самих - жилье по соседству. Стоимость которого тут, кстати, напрямую зависит от уровня преступности.



Небольшая, но интересная вишенка на торте. Полиции обычно прямо запрещено помогать миграционным властям. Копы даже не имеют права интересоваться миграционным статусом человека до тех пор, пока он не обвиняется в преступлении. Нелегал может свидетельствовать в суде и ему при необходимости дадут переводчика. Это логично, если полиция хочет охранять порядок. Она заинтересована, чтобы о преступлениях сообщали все, без страха преследований или депортации.



Отсутствие большинства. Тоже весьма странный пункт, на первый взгляд. Т.к. страна представляет из себя смесь иммигрантов разных стран и поколений, то публика была изначально разношерстная. С политической точки зрения тут творится настоящая бойня - президент публично мочит оппонентов, те жестко критикуют его, СМИ и телевидение поддерживают различные лагеря, внутри двух главных политических партий существуют разного рода "крылья" и "течения", лишающие картину какой-либо однородности. Плюс порядка 40% населения не имеют ярко выраженных политических предпочтений.



Американская нация - пёстрое лоскутное одеяло, где у каждого вопроса есть масса сторонников и противников, мнения и интересы которых необходимо учитывать. Республиканцы, демократы, сторонники иммиграции и её противники, желающие носить оружие и те, кто хочет его запретить, объединения людей по национальности, борцы за права людей с разным цветом кожи, разного рода меньшинства и так далее.



Такой мультикультурализм людей и плюрализм мнений создает весьма комфортную для жизни среду. Человек любой национальности и бекграунда всегда имеет выбор комфортно прибиться "к своим" или попытать счастья вне привычного круга. И никому не будет особого дела до его акцента, фамилии и цвета кожи.



Побочный и неочевидный эффект от такого многообразия - почти нулевой шанс преследования за убеждения. Если вы не покушаетесь на права и свободы других людей, то у государства в лице полиции нет оснований бить вас за что-либо дубинкой или арестовывать.



Промежуточный итог - вы платите налоги, полиция получает их часть и следит за соблюдением законов, единственно верной правды нет. Уже интересно, но дальше еще интересней.



Децентрализованная власть. Все сказанное выше про налоги и множество точек зрения накладывается на то, что каждый штат в США по сути - самостоятельное государство. Любой читатель, хорошо разбирающийся в американской действительности, уже не раз поправил бы текст выше оговорками "у нас не так" или "зависит от штата". Например, некоторые штаты берут налог с доходов, а другие - нет. Налоги на недвижимость по всей стране разные. Шерифы есть не везде и их полномочия могут варьироваться. Где-то заряженное оружие можно носить открыто, а где-то его можно только хранить дома и отдельно от патронов к нему.



Короче, в стране разнообразие во всех отношениях и оно порождает конкуренцию - за умы, за людей, за налоги. А люди ищут и выбирают, где им комфортней жить. Тк каждый штат и город сами устанавливают и собирают свои налоги, а потом ими распоряжаются, по стране в условиях такой денецтрализации образовалось множество экономических центров.



Хотите не платить подоходный налог штата, нравится жаркий сухой климат, республиканские ценности и ходить с винтовкой? Техас для вас. Вам при этом не нравится Трамп и республиканцы? Окей, в Техасе есть Хьюстон и Даллас, где вы найдете больше единомышленников. Там как раз большие IT кластеры. Не любите оружие, жару и по убеждениям демократ - северо-восточные штаты ждут вас. Демократ, но теплолюбивый? Welcome to California Republic. Но этот выбор имеет цену - жизнь дороже и налоги выше. Это очень упрощенное описание, но суть я думаю понятна.