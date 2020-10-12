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Что в США есть хорошего и почему оно работает

Что в США есть хорошего и почему оно работает (3 фото)

Автор:
12 октября 2020 05:40
Метки: работает   сша   хорошее   
584
3
Вчера мы активно обсуждали список россиянина Maxim Roslyakov, два года живущего в США, который описал то, что по его мнению в США хуже, чем в России.
Справедливости ради (и для равновесия) я должен привести тут и то, что ему в США нравится и почему по его мнению это там работает...

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Метки: работает   сша   хорошее   
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banga911 4 дня назад
Всё ещё пытаетесь доказать, что в Америке плохо и зарплаты херовые? Да?
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989
rezus_44 banga911 4 дня назад
Всегда где то в чём то хорошо а где то в чём то плохо , вопрос в другом - за чей счёт банкет ? За счёт войн , цветных революций , разграбленных стран , наглый грабёж чужих ресурсов.
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2k
ДК 3 дня назад
О полиции. Мой городок (6,400 жителей, неплохой по меркам Массачусетса) решает вопросы о повышении зарплаты полицейских на голосовании, типа: сержант А проработал 5 лет, надо ли повысить его в звании и увеличить зарплату до ХХХ. Но в результате средняя семья будет платить в год налогов на $1.25 больше.
Один из итогов: местаная полиция практически никогда не штрафует жителей своего городка за нарушение ПДД. Надо что-то ну ОЧЕНЬ суровое сделать чтобы оштрафовали. Полицейские не хотят чтобы к ним плохо относились!
Раз в год - голосовнаие жителей по всем финансовым вопросам, их несколько десятков, ну и есть мнения пары комиссий граждан - поддержать или нет (с аргументами за и против). Например, практически всегда поддерживается идея увеличения расходов на школу (хорошая школа - это высокая стоимость домов при продаже, ведь новые люди хотят жить в городах именно с хорошими школами!). А вот покупку новой пожарной машины могут и отложить (отремонтировав взамен старую), ну или не построить новый тротуар (лет 10 этот вопрос решали, но сделали в конце концов в одном из мест вдоль дороги).
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71k
Я Только спросить. 3 дня назад
В америке все плохо..это правда.. Хотя погода хорошая..
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1k
Валерий Викторович 4 дня назад
Потрясающе популярный блохер аж с 93 подписчиками. Тимати и Бузова в обмороке.
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40k
zloykoyot 4 дня назад
"А человек с годовым доходом в $200 000 отдаст порядка 30%" Да вот уж как бы йух, смотрим картинку. И таки да, с 20 штук надо сначала заплатить налог, которое государство потом вернёт. Но доход в 20 тысяч означает что человек живёт в коробке из-под холодильника.

"А человек с годовым доходом в $200 000 отдаст порядка 30%" Да вот уж как бы йух, смотрим картинку. И таки да, с 20 штук надо сначала заплатить налог, которое государство потом вернёт. Но доход в 20 тысяч означает что человек живёт в коробке из-под холодильника.
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7k
albedo 4 дня назад
При этом американцам удалось сделать свою судебную систему мало зависящей от власти.
-----------------------
Шутку оценил.
Особенно вспоминая как Россию лишили собственности в США или историю с назначением членов конституционного суда США.
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55k
Опиум для народа 4 дня назад
Везде есть и плохое и хорошее и только быдлопоцреоты видят в своей стране ТОЛЬКО хорошее ,а в других-ТОЛЬКО плохое.
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10k
Яромиръ Опиум для народа 3 дня назад
...ты об этом быдле?
...ты об этом быдле?
...ты об этом быдле?
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55k
Опиум для народа Яромиръ 3 дня назад
И об этом тоже. О любом быдлопатриоте из любой страны.
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169
ДМИТРИЙ Ф Опиум для народа 14 часов назад
Лучше видеть в своей стране только хорошее, чем быть продажным либерастом и на каждом углу кричать, что всё плохо
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1k
V2.Smirnov 4 дня назад
Что-то тут на так. Зарплата в 100000 в год в Америке считается выше средней. По статье по ней менее 30% налогов. Как-маловато. Может, это федеральные налоги, а куча местных опущена?
Ну и про отсутствие преследования за убеждения повеселило. Пусть выйдет на улицу с плакатом WASP lives matters, потом мы его снова послушаем.
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2k
Сергей Терехов V2.Smirnov 4 дня назад
Товарищ живет под Сан-Франциско, у него в районе это сделать можно, а вот через дорогу - за такое если не застрелят то побьют :)

В калифорнии 100к - это нижний уровень выживания если один:

после налогов остается около 65 на руки
минус аренда жилья - около 25к в год
минус на жизнь (транспорт связь и др) около 15 тыс

итого 10к +/- на руках остается в год.

если есть дети 600..1200 садик ежемесячно.

в общем, что бы семье жить в калифорнии работать должны оба родителя.

что бы более менее комфортно жить - доход семьи должен быть от 160 тыс в год.
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44k
Albert GER 4 дня назад
почитал.
мне с Германии многие вещи в дикость...
та и вообще американский КЗОТ - дикость и полная чушь по сравнению с нашей соц.системой.
не понравилось шо автор преподносит это как позитивные пункты.

от где автор убежал, шо ему там понравилось???
страна какая???

кстати прикол - с 20000в год надо отдать 10%.
это шо надо не делать, чтоб столько заработать???
как жить на такую сумму???
еще и налог с нищего сошкребают...
ну налог это святое)))
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2k
Сергей Терехов 3 дня назад
практически у всех на момент миграции было высшее инженерное образование и рабочий стаж от 5 лет, мигрировали через бодишоп, получали гринку и смотрели более выгодные предложения.
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2k
Сергей Терехов Albert GER 3 дня назад
по поводу "рабские труд.договоры" - одна и та же проблема везде.

Не работать надо ехать, а решать задачи бизнеса.

Если едешь работать, то едешь на те условия под которыми подписался, считать надо, а не ехать абы ехать. Если тебе дают делать то, что не сможет сделать никто кроме тебя, либо таких специалистов как ты нужно поискать - это как раз таки прецендент для того, что бы и оплата труда была соответствующая. В противном случае - "конкурируй с себеподобными". Умение себя задорого продать обычно появляется к 7..10 году работы, да и то если за первые 10 лет ты сменил хотя бы 5 контор :)
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169
ДМИТРИЙ Ф Сергей Терехов 14 часов назад
А многие ли могут вернуться? Уезжая в другую страну, ты продаёшь квартиру у себя. Квартира в России - это всё, в отличии от тех же штатов, где квартиры в собственности нет почти ни у кого
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169
ДМИТРИЙ Ф Сергей Терехов 14 часов назад
У тебя фамилия, случайно, не Андерсон или ты мексиканец? 30 знакомых уехали в США...
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Сергей Терехов ДМИТРИЙ Ф 12 часов назад
задал товарищу вопрос пару лет назад - денег рубанул, давай обратно в РБ, в свои 35 можешь уже на пенсию выйти, учаток в гектар возьмешь подальше от минска, дом отстроишь.

Аргументы из ответа:
1. скучно
2. холодно
3. денег хватит до конца жизни и детям еще столько же останется, но зачем возвращаться туда, откуда лучшие специалисты уезжают к нам поднимать нашу экономику.
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