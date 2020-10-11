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С заботой о самом важном: Кабмин одобрил проект выплат на детей

С заботой о самом важном: Кабмин одобрил проект выплат на детей (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 20:42
Метки: выплата   дети   пособие   
304
2
Приятно осознавать, что лозунг «Все лучшее – детям!» неукоснительно проводится в жизнь.

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Метки: выплата   дети   пособие   
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7k
HUBLOT 14 часов назад
Каждый ребёнок получит ёршик...
Каждый ребёнок получит ёршик...
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4k
prostoVetal22 2 дня назад
Детям?Отлично,а до 3х лет и после 7ми лет до (хотя бы) 14 это еще/ уже не ребенок??Или в условиях этого [мат].ца родители детей от 8 лет работу не потеряли,улучшилось их материальное положение?
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Sophy Salldon

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