С заботой о самом важном: Кабмин одобрил проект выплат на детей

В условиях, вызванных коронавирусной инфекцией (вспомним весенние ограничения), любые средства, выделенные на поддержку семей с детьми, очень важны. Такие семьи считаются наиболее уязвимыми в материальном плане. Ведь чаще всего там работает только один из родителей, а траты превышают расходы семьи из двух человек.

«Направленные средства поддержат эту категорию граждан, смогут стимулировать потребительский спрос, от чего выиграет также экономика страны. Чем выше спрос, тем больше прибыль производителей и торговых организаций, которые в свою очередь обеспечивают занятость и пополняют бюджет страны», — пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.