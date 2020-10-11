С заботой о самом важном: Кабмин одобрил проект выплат на детей

Приятно осознавать, что лозунг «Все лучшее – детям!» неукоснительно проводится в жизнь.
«Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть счастливым». Малала Юсуфзай
Правительство РФ выделит еще десять миллиардов на поддержку молодых семей. Так более миллиарда рублей будет направлено для поддержки семей, в которых родился третий ребенок. Еще более девяти миллиардов, пойдут на выплаты семьям с низким доходом, которые воспитывают малышей от трех до семи лет.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Приятно осознавать, что лозунг «Все лучшее – детям!» неукоснительно проводится в жизнь.
Правительство РФ выделит еще десять миллиардов на поддержку молодых семей. Так более миллиарда рублей будет направлено для поддержки семей, в которых родился третий ребенок. Еще более девяти миллиардов, пойдут на выплаты семьям с низким доходом, которые воспитывают малышей от трех до семи лет.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Приятно осознавать, что лозунг «Все лучшее – детям!» неукоснительно проводится в жизнь.
В условиях, вызванных коронавирусной инфекцией (вспомним весенние ограничения), любые средства, выделенные на поддержку семей с детьми, очень важны. Такие семьи считаются наиболее уязвимыми в материальном плане. Ведь чаще всего там работает только один из родителей, а траты превышают расходы семьи из двух человек.
«Направленные средства поддержат эту категорию граждан, смогут стимулировать потребительский спрос, от чего выиграет также экономика страны. Чем выше спрос, тем больше прибыль производителей и торговых организаций, которые в свою очередь обеспечивают занятость и пополняют бюджет страны», — пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
«Направленные средства поддержат эту категорию граждан, смогут стимулировать потребительский спрос, от чего выиграет также экономика страны. Чем выше спрос, тем больше прибыль производителей и торговых организаций, которые в свою очередь обеспечивают занятость и пополняют бюджет страны», — пояснил исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
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