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И эти люди называют себя «домом высокой культуры быта»

И эти люди называют себя «домом высокой культуры быта» (2 фото)

Автор:
09 октября 2020 08:02
Метки: СШП   клоунские выборы   политика   почтальон всегда звонит дважды   
386
2
Почтальон в Северном Арлингтоне взял да и выкинул в помойку почти 2000 избирательных бюллетеней, которые должен был разнести избирателям города.

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Метки: СШП   клоунские выборы   политика   почтальон всегда звонит дважды   
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541
Мистер Фикс 4 дня назад
Не учитывая того, что итоговое решение по голосованию принимают выборщики
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Hellgone 4 дня назад
Демократия это власть демократов,таки да...Я даже не знаю что и сказать..
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