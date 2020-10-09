И эти люди называют себя «домом высокой культуры быта»

Ситуация вскрылась случайно одним горожанином, который пошёл выносить мусор, увидел интересное содержимое контейнера и доложил в полицию. Теперь почтальона-нарушителя задержали, и ему светит до 5,5 лет тюрьмы и $255 000 штрафа.



Главный вопрос даже не в том, зачем был совершён этот преступный акт, а в том, как прекрасно организованы главные выборы в США: интересно, сколько всего бюллетеней ещё случайно потеряются в процессе доставки в славной Америке.



И эти люди говорят о самых правильных демократических выборах?!