И эти люди называют себя «домом высокой культуры быта»

Почтальон в Северном Арлингтоне взял да и выкинул в помойку почти 2000 избирательных бюллетеней, которые должен был разнести избирателям города.
Ситуация вскрылась случайно одним горожанином, который пошёл выносить мусор, увидел интересное содержимое контейнера и доложил в полицию. Теперь почтальона-нарушителя задержали, и ему светит до 5,5 лет тюрьмы и $255 000 штрафа.
Главный вопрос даже не в том, зачем был совершён этот преступный акт, а в том, как прекрасно организованы главные выборы в США: интересно, сколько всего бюллетеней ещё случайно потеряются в процессе доставки в славной Америке.
И эти люди говорят о самых правильных демократических выборах?!
Главный вопрос даже не в том, зачем был совершён этот преступный акт, а в том, как прекрасно организованы главные выборы в США: интересно, сколько всего бюллетеней ещё случайно потеряются в процессе доставки в славной Америке.
И эти люди говорят о самых правильных демократических выборах?!
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Любой американец скажет, что тут Путин выбирает монеткой.