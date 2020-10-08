Польша наложила на "Газпром" гигантский штраф за "Северный поток-2"

Пять европейских компаний – это те партнеры Газпрома, которые готовы были наполовину профинансировать строительство газопровода: Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea. Финансирование планировалось осуществить путем создания такого СП (совместного предприятия). Закрытие этой сделки требовало получение разрешения от антимонопольных органов всех стран, где есть бизнес этих компаний. Все регуляторы согласовали эту сделку без проблем. Кроме, конечно, польского антимонопольного органа. Поляки создание СП заблокировали на основании того, что «Северный поток – 2» якобы способствует монополизации Газпрома на польском рынке газа.



Однако Газпром и его европейские партнеры в то время не стали на судебном уровне оспаривать решение регулятора. Потому что оно заняло бы годы, а деньги на стройку были нужны незамедлительно. В итоге партнеры переиграли ситуацию. Европейцы не стали совладельцами компании-оператора «Северного потока – 2», но стали кредиторами проекта. Они выделили кредитные средства на строительство газопровода, которые Газпрому предстоит еще отдавать, поделив инвестиции пополам.



Но Варшава на этом не остановилась и продолжила антимонопольное расследование. Теперь там решили, что кредитные соглашения, заключенные между Nord Stream 2, Газпромом и пятью западными финансовыми инвесторами, требовали подачи предварительного уведомления в польский антимонопольный орган. Поэтому польский регулятор решил, что все эти компании должны расторгнуть соглашения о финансировании «Северного потока – 2» в течение 30 дней. При этом надо учесть, что проект профинансирован уже на 90%.



Западные эксперты и представители компаний-партнеров Газпрома прямо заявляют, что то, кому европейские компании выдают кредит – это вообще не дело польского регулятора. В реальности поляки забыли, для чего им нужен антимонопольный орган. Он нужен для создания конкуренции на рынке, а не для политической борьбы с «Северным потоком – 2». По-хорошему, европейцам надо применить санкции за то, что Польша использует регулятора в политической борьбе



Решение польского регулятора никак не повлияет на достройку "Северного потока – 2".



Разбирательства сначала в суде Варшавы, где, понятно, шансы Газпрома выиграть ничтожно малы, а потом и на общеевропейском уровне, где эти шансы уже появляются, затянутся на полтора-два года. За это время газопровод уже будет достроен и даже введен в эксплуатацию. Влияют на достройку трубы сейчас совершенно другие факторы. В первую очередь уже введенные санкции и ожидаемые новые ограничения со стороны США. «Газпром пытается, во-первых, технически подготовить суда к достройке. Во-вторых, сделать так, чтобы санкции не перешли на головную компанию. Не случайно всем судам сменили собственников», – говорит собеседник.



Решение польского регулятора – это даже не вторая по значимости проблема, а четвертая. Для начала Газпрому надо достроить газопровод, потом – ввести его в эксплуатацию, чему могут мешать новые санкции США, далее – добиться запуска трубы на полную мощность, для этого надо вывести ее из-под действия Третьего энергопакета ЕС.



Посмотрим, как это будет происходить в реальности...