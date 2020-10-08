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Польша наложила на "Газпром" гигантский штраф за "Северный поток-2"

Польша наложила на "Газпром" гигантский штраф за "Северный поток-2" (2 фото)

Автор:
08 октября 2020 23:39
Метки: Польша   газпром   штрафы   
1484
2

По всем СМИ сейчас обсуждается новость о том, что "беспрецедентная сумма штрафа наложена польским регулятором на Газпром". Для понимания: стоимость всего проекта «Северный поток – 2» составляет 9,5 млрд евро. Поляки же требуют заплатить им лишь немногом меньше – 6,5 млрд евро.

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Метки: Польша   газпром   штрафы   
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43  комментария
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2k
Директор свежего воздуха 4 дня назад
А закончится это как обычно, разделом Польши.
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7k
HUBLOT 4 дня назад
На запрос "главный юрист газпрома" поисковик выдаёт этого персонажа. Вы верите, что он может выиграть в суде? Поэтому, готовьте денежки, дорогие россияне, вы заплатите за всё.
На запрос "главный юрист газпрома" поисковик выдаёт этого персонажа. Вы верите, что он может выиграть в суде? Поэтому, готовьте денежки, дорогие россияне, вы заплатите за всё.
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18k
turyst HUBLOT 3 дня назад
Ну... Если суд европейский... Там много таких.
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4k
Olga Raudis 4 дня назад
А ху-ху им не хо-хо?
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3k
Serj81 4 дня назад
Kurwa!
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6k
Влад 4 дня назад
и ведь что интересно польша -опять на германию тявкает и мешает ей и России мешае и тявкает. ничего вам не напоминает?))) дебилы плять)))
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6k
Влад 4 дня назад
в чем проблема то?! давайте на польшу штраф наложим в 1трл евро за... да не похер за что? так просто-а пистеть будут так и 2 трл!
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6k
ALFIE 4 дня назад
ну, такой шаг, это видать последние козыри штатов, раз уже верную моську натравливают, с полным абсурдом. интересно, сами пшеки в курсе, что их ждет потом?)))))))) им раздел в 39м, может раем показаться...
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7k
Александр 4 дня назад
Ссылка youtu.be
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5k
Александр 4 дня назад
Польша наложила на "Газпром" гигантский штраф за "Северный поток-2"
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8k
KAUSTIC 4 дня назад
Херасе любители халявы губищу раскатали !!!
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5k
zulluz 4 дня назад
все эти потоки уже раздражают, поток туда, поток сюда, потом поток в чьи то карманы.... дайте газ населению своей страны, дайте газ в умирающие села, дайте его по нормальной цене, эффект для страны будет большим чем очередной поток в чей то карман, и да.. я понимаю, что газпром налогоплательщик и т.д. и т.п., и что миллер это супер эффективный манагер
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1k
V2.Smirnov zulluz 4 дня назад
А вы сами - что кому дали? Ну там, каждый месяц по тысяче в фонд помощи детям? Нет? Дать должен кто-другой за чей-то иной счёт?
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2k
Frank Borman 4 дня назад
Польша сейчас, после выхода Британии из ЕС - главная шестерка США в Европе. То, что не хотят делать сами американцы, они будут делать польскими руками. А конкретно - придушить СП-2, чтобы устранить конкурента с европейского рынка.
Бандеровцам уже заплатили 3 миллиарда штрафа, сейчас заплатят пшекам 6,5 миллиарда. Кто будет следующий? Наверное, Болгария наложит штраф, за то, что не построили ей Болгарский поток.
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4k
Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Хвост решил покрутить собакой. Походу Англия из ЕС сама ушла а Польшу выпрут нафиг.
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2k
Грустный Вылупень Дмитрий Горчилин 4 дня назад
Вы, правда, верите в то, что Англия вышла из ЕС?!
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4k
Дмитрий Горчилин Грустный Вылупень 4 дня назад
Англия туда и не входила толком. В частности, она НЕ перешла на евро, сохранила национальную валюту.
По целому ряду причин им куда ближе США нежели Европа.
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1k
V2.Smirnov Дмитрий Горчилин 4 дня назад
У Польши - тоже злотый остался.
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6k
ALFIE V2.Smirnov 4 дня назад
но по другим, более страшным причинам..ибо сравнить Фунт и злотый.."ну такое себе" :)))) поэтому курвам и не дают евро, чо их еще и на это спонсировать? пусть сидят на своей туалетной бумаге...
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135
Monher 4 дня назад
Вот точно
Вот точно
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
на полтора-два года. За это время газопровод уже будет достроен и даже введен в эксплуатацию.

вывести ее из-под действия Третьего энергопакета ЕС.

Посмотрим, как это будет происходить в реальности...

Как говорится, много"если"
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 3 дня назад
Иди соси, прачка....
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50
xexex 4 дня назад
России в лице представителей "бизнеса" открыто плюют в лицо, а представители, прикрываясь геополитическими интересами нашей Страны, продолжают, не считая на 10-15 лет вперёд, дружно осваивать бюджет, выкаченный из карманов своего же населения..
Раньше это называлось вредительство со всеми вытекающими
Системный кризис, однако!
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13k
Габит Калыков 4 дня назад
Не продавать полякам газ!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Габит Калыков 4 дня назад
За это ещё штраф впаяют
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13k
Габит Калыков ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Имел в виду не заключать новый договор. Пусть у пиндосов втридорога покупают!
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Габит Калыков 4 дня назад
Ну с хохлами уже не заключили. В результате отдали 3 лярда $ штрафа и подписали новый контракт
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2k
Hellgone 4 дня назад
Ребят.И нам тоже пора.Начнем со скромного.Лио покупают в России туристы либо туристы прибывают и платят
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20k
Ваня 4 дня назад
пшеков в писту давно пора послать... или продать по клаптику...
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19k
предводитель дворянства! 4 дня назад
В любой непонятной ситуации надо делить Польшу.
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14k
Поручик предводитель дворянства! 4 дня назад
...и выкапывать Качиньского!
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19k
предводитель дворянства! Поручик 4 дня назад
Это само собой...
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−695
Dmitry Kurtov 4 дня назад
Не понял, а Польша-то чего в залупу полезла? Да и каким боком они могут чего-то получить? Потребовать и получить - разные понятия.
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