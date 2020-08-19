У жителей многоэтажек в Польше под окнами идёт покос пшеницы

Дело всё в том, что один из фермеров не продал строительной компании кусок своей земли, а продолжает на ней сеять пшеницу и собирать урожай. А жители района с удовольствием за этим наблюдают и фотографируют его работу.

По словам фермера, людям приятнее видеть из своего окна пшеничное поле, чем очередные застройки.