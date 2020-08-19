У жителей многоэтажек в Польше под окнами идёт покос пшеницы

В одном из районов польского города Люблин перед многоэтажками колосится пшеница.
Дело всё в том, что один из фермеров не продал строительной компании кусок своей земли, а продолжает на ней сеять пшеницу и собирать урожай. А жители района с удовольствием за этим наблюдают и фотографируют его работу.
По словам фермера, людям приятнее видеть из своего окна пшеничное поле, чем очередные застройки.
По словам фермера, людям приятнее видеть из своего окна пшеничное поле, чем очередные застройки.
Источник:
Ссылки по теме:
- Польская клубничка, которая очень нравится исследователям "заброшек"
- 20 едких польских пословиц, которые чем-то схожи с русскими пословицами
- Ученым удалось узнать, как выглядел средневековый житель Польши
- Когда свободная земля просто закончилась: о "человейниках" Гонконга
- Уникальная соляная шахта, которая выглядит как настоящий подземный дворец
0
Новости партнёров
Загрузка...
Помею у нас в городе через дорогу было совхозное поле. Там даже кормовая свекла подвергалась атакам горожан. А от кукурузы только стебли без початков оставались, наполовину вытоптанные.