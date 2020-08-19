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У жителей многоэтажек в Польше под окнами идёт покос пшеницы

У жителей многоэтажек в Польше под окнами идёт покос пшеницы (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 14:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Польша   комбайн   люблин   многоэтажки   поле   пшеница   уборка урожая   
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В одном из районов польского города Люблин перед многоэтажками колосится пшеница.

Источник:

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Метки: Польша   комбайн   люблин   многоэтажки   поле   пшеница   уборка урожая   
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13  комментариев
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15k
SolomonA 2 часа назад
Покос...
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22k
parallax 40 минут назад
Какие правильные жители. Не топчут и не жгут.
Помею у нас в городе через дорогу было совхозное поле. Там даже кормовая свекла подвергалась атакам горожан. А от кукурузы только стебли без початков оставались, наполовину вытоптанные.
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15k
SolomonA parallax 37 минут назад
Обратите внимание на забор... А попробуют топтать - еще и ток пустят..
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1k
fraxinus SolomonA Полчаса назад
Обратили внимания. Забора нет.
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2k
Sanar 51 минуту назад
В Краснодаре подобное есть, где то в районе улицы Россинского поле а вокруг новостройки. Так конечно херовое соседство с полем, шум техники, пыль, птицы и грызуны.
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7k
Otium7 55 минут назад
Немного ранее...
Ссылка coub.com
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6k
Pillin Alex Otium7 Полчаса назад
Ты сделал мой день!
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7k
Otium7 Pillin Alex 18 минут назад
На здоровье!
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525
Антон Час назад
А дома и дворики пикольные, аккуратненькие
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13k
AlexЕЙ Час назад
Это сейчас удивляет. В 70-х на окраинах Москвы было много совхозов. Например, будучи школьниками мы проводили месяц в трудовом лагере на работах в совхозе "Серп и Молот". Там были овощные поля и огромный яблоневый сад. Это хозяйство находилось в системе рабочего снабжения завода "Серп и молот", одного из крупнейших заводов Москвы. С того времени (1932 г.) совхоз и получил свое название.
Это сейчас удивляет. В 70-х на окраинах Москвы было много совхозов. Например, будучи школьниками мы проводили месяц в трудовом лагере на работах в совхозе "Серп и Молот". Там были овощные поля и огромный яблоневый сад. Это хозяйство находилось в системе рабочего снабжения завода "Серп и молот", одного из крупнейших заводов Москвы. С того времени (1932 г.) совхоз и получил свое название.
Это сейчас удивляет. В 70-х на окраинах Москвы было много совхозов. Например, будучи школьниками мы проводили месяц в трудовом лагере на работах в совхозе "Серп и Молот". Там были овощные поля и огромный яблоневый сад. Это хозяйство находилось в системе рабочего снабжения завода "Серп и молот", одного из крупнейших заводов Москвы. С того времени (1932 г.) совхоз и получил свое название.
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8k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Лучше чем свалки мусора, дырявые куски асфальта, шаурмячные и гнилые брошенные авто.
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7k
Prostovopros Енот Полиграфович Час назад
Конечно лучше того, что вы описали. Но если говорить про Россию, а писали вы о ней, похоже - то один фермер не перестроит систему Страны, где зарастают поля, варварски вырубаются леса и не научились до сих пор сортировать и перерабатывать мусор. А фермер в видео - точно молоток, да и жители тоже - с пониманием отнеслись к посевам и не вытоптали ничего, и поддерживают решение фермера.
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2k
Евгений Prostovopros Час назад
Если говорить про Россию, то всё его имущество сожгли бы к х..м собачьим, как в своё время горел частный сектор в Люберцах, когда там шла застройка в р-не Лермонтовсого и Октябрьского проспектов в частности.
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