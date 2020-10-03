3 октября 1990 г. 30 лет назад, произошло официальное объединение ФРГ и ГДР

В 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.
31 августа 1990 года в Берлине министр внутренних дел ФРГ Вольфганг Шойбле и парламентский статс-секретарь при премьер-министре ГДР Гюнтер Краузе подписали Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой (Договор об объединении), предусматривавший воссоединение на основе механизма присоединения ГДР к ФРГ по статье 23 Конституции ФРГ.
12 сентября 1990 года в Москве министры иностранных дел Великобритании, СССР, США, Франции, ФРГ и ГДР подписали Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в котором Великобритания, СССР, США и Франция, с одной стороны, и представители обоих германских государств, с другой стороны, подтвердили создание объединенной Германии, включающей в себя территории ФРГ, ГДР и Западного Берлина.
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3 октября 1990 года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. С 00 часов ГДР прекратила свое существование как государство, Западный Берлин – как самостоятельная политическая единица с особым международным статусом.
В состав ФРГ вошли пять вновь воссозданных земель бывшей ГДР: Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхадьт, Тюрингия и территория Берлина. В соответствии с московским Договором от 12 сентября 1990 года Федеративная Республика Германия – объединенная Германия получила полный суверенитет в своей внутренней и внешней политике.
3 октября с тех пор празднуется как День единства Германии.
3 октября с тех пор празднуется как День единства Германии.
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Метки: ГДР Произошло объединение официальное фрг
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