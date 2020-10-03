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3 октября 1990 г. 30 лет назад, произошло официальное объединение ФРГ и ГДР

3 октября 1990 г. 30 лет назад, произошло официальное объединение ФРГ и ГДР (5 фото)

Автор:
03 октября 2020 07:47
Метки: ГДР   Произошло   объединение   официальное   фрг   
260
5
В 1990 году произошло объединение ФРГ и ГДР, созданных на территории Германии в 1949 году.
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Метки: ГДР   Произошло   объединение   официальное   фрг   
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9  комментариев
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6k
albedo 3 дня назад
Неправильный заголовок - объединение.
Правильный - без референдума ФРГ аннексировало ГДР
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10k
серега 2 дня назад
Пока существуют 2 тарифные сетки оплаты труда, останутся 2 Германии..хоть через 30 лет хоть через 50..
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
А Вовка то тут при чем?
А Вовка то тут при чем?
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4k
Ф Ив 3 дня назад
Не объединение ГДР и ФРГ, а присоединение ГДР к ФРГ. К слову многие люди из руководства ГДР были арестованы и осуждены.
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2k
Аркадий Свидригайлов 3 дня назад
перефразирую известную цитату "Ежели где-то что-то убыло, то где-то что-то прибыть должно непременно" в "если что-то объединить, то непременно надо что-то развалить", - что с успехом и сделал непутёвый Горби.
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4k
Ф Ив Аркадий Свидригайлов 3 дня назад
Ему мнение Запада о нем было гораздо важнее, чем то, что о нем думали в СССР. Поэтому он и проводил такую политику откровенно сдающую позиции Союза.
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Аркадий Свидригайлов Ф Ив 3 дня назад
там- похвалили, а на Родине его - прокляли.
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