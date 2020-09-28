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Пашинян, как сапер – ошибся на целый Карабах: политолог объяснил главный промах Еревана

Пашинян, как сапер – ошибся на целый Карабах: политолог объяснил главный промах Еревана (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 20:12
Метки: Нагорный Карабах   Осташко   Эрдоган   пашинян   
2592
2
Осташко объяснил причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе и главную ошибку Пашиняна.

Источник:

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Метки: Нагорный Карабах   Осташко   Эрдоган   пашинян   
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57  комментариев
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1k
Игорь 2 дня назад
России главное туда не лезть. Кремль должен давать чёткий сигнал - не хотел с нами дружить, пошёл на.х.уй. Армения - хороший такая разменная монета в торгах с Турцией.
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6k
fish67 9 часов назад
Разговаривал с азербайджанцем, он мне объяснил, что все кто мог уехать, уехали в Россию, что уровень коррупции и бесправия местного населения запредельные, директорские должности в гос. учреждениях покупаются и продаются, с работающих бюджетников не гласные поборы 10% от зп, под угрозой увольнения, лечится едут в Грузию.
Если сравнивать семейный клан Алиева и товарища Пашиняна, который кстати совсем недавно уволил всех главных силовиков Армении за махровую коррупцию, то мне конечно более симатичен Пашинян.
Отсюда вывод: Россия поддержит Азербайджан. ИМХО.
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7k
HUBLOT 21 час назад
Как можно узнать реальную позицию российского руководства? По методичкам для кремлеботов. Прочтите этот пост, и вы поймёте, что сговор Путина с Эрдоганом вполне возможен.
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164
Саймон Метчел День назад
просто послушайте как разговаривают эти мрази
Ссылка www.youtube.com
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710
Go Саймон Метчел 23 часа назад
Суки черножопые! Помощь им? Пусть их, русофобов, вы...бут по полной! Терпеть не могу ВСЕХ черножопых, но в этом случае стою на стороне айзеров!
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710
Go День назад
Пашинян и вся его свита, это американские вассалы. Сколько орали - Россия вон из Армении! Русские оккупанты! и т.д. В этом плане никаких иллюзий на их русофобский счет. Кто может опровергнуть, что Пашиняну с его подпиндосниками США дали задание втянуть Россию в противостояние с Турцией? Армения в ОДКБ, если будет атакована, то РФ должна их защищать. Этот конфликт спровоцировали армяне, айзеры справедливо ответили. Уже сегодня Арменя заявляет, что ударам подвергается не только Карабах, но и территория самой Армении. Намек типа, русские давай! Я бы им так сказал - сами замутили, сами и расхлебывайте!
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4k
Дмитрий Горчилин День назад
Есть очень простой способ узнать кто именно планировал начало боевых действий: у кого лучше получается тот и планировал. С армянской стороны значительные успехи, при чем, на камеру. С азербайджанской, пока что, некоторая растерянность и бестолковая суета.

Судя по всему, это является попыткой втянуть Россию в войну, которая ей совершенно не нужна, войну на крайне невыгодных условиях. Вот это и есть смысл армянского майдана.

На сегодня Армения находится в оперативном окружении, поставлять что-либо на ее территорию практически невозможно. В такой ситуации надо вести себя крайне осторожно и благоразумно, но не судьба.

Если шухер не утихнет в течение ближайших дней Азербайджан чисто технически вполне может захватить НК. При этом, почти наверняка, России даны гарантии отказа от действий на территории Армении. То есть, формальных поводов для военного вмешательства у России не будет, все происходит на территории Азейрайджана.

Собственно, если за 3 десятка лет стороны не приблизились к политическому решению, то вариантов остается немного.
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2k
Zamkadysh (точка)Net День назад
Нехай Армения с Азербайджаном объявляют мобилизацию и ВСЕХ своих сородичей, включая баб и их личинок, вывозят из России в свои независимые страны.
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12k
Максим День назад
Известный политолог, Руслан Осташко???
скорей это известный пиз,дабол
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3k
cfhfwby День назад
Армяне ВСЮ свою жизнь стремились быть самостоятельным и независимым государством и все советское время ныли, что без России жили бы прекрасно, пусть живут.
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2k
KL11 День назад
пусть воюют месяца три. кто победит тому и Карабах.
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3k
Serj81 2 дня назад
Причем, полагает Осташко, у президента Ильхама Алиева собственная армия куда сильнее турецкой... што бл???

Осташко че там курнул или съел
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3k
Serj81 2 дня назад
Автор поста, ты бы хоть сначала прочитал что копипостишь
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710
Go 2 дня назад
Может я упустил, что то, но как то не припомню, чтобы Азербайджан проводил антироссийскую политику, имею ввиду протестные движения, сжигания флагов РФ, плакатов "RUSSIAN OCCUPATION OUT!" и тому подобное. А вот со стороны армяшек такое можно увидеть часто. Поэтому считаю, что РФ нужно обойтись только призывом сторон к миру и не больше. Армешки все таки очень не благодарные и хитрожопые товарищи. Айзеры тоже не подарок... поэтому было бы хорошо и одних и других выслать из РФ домой.
Может я упустил, что то, но как то не припомню, чтобы Азербайджан проводил антироссийскую политику, имею ввиду протестные движения, сжигания флагов РФ, плакатов "RUSSIAN OCCUPATION OUT!" и тому подобное. А вот со стороны армяшек такое можно увидеть часто. Поэтому считаю, что РФ нужно обойтись только призывом сторон к миру и не больше. Армешки все таки очень не благодарные и хитрожопые товарищи. Айзеры тоже не подарок... поэтому было бы хорошо и одних и других выслать из РФ домой.
Может я упустил, что то, но как то не припомню, чтобы Азербайджан проводил антироссийскую политику, имею ввиду протестные движения, сжигания флагов РФ, плакатов "RUSSIAN OCCUPATION OUT!" и тому подобное. А вот со стороны армяшек такое можно увидеть часто. Поэтому считаю, что РФ нужно обойтись только призывом сторон к миру и не больше. Армешки все таки очень не благодарные и хитрожопые товарищи. Айзеры тоже не подарок... поэтому было бы хорошо и одних и других выслать из РФ домой.
Может я упустил, что то, но как то не припомню, чтобы Азербайджан проводил антироссийскую политику, имею ввиду протестные движения, сжигания флагов РФ, плакатов "RUSSIAN OCCUPATION OUT!" и тому подобное. А вот со стороны армяшек такое можно увидеть часто. Поэтому считаю, что РФ нужно обойтись только призывом сторон к миру и не больше. Армешки все таки очень не благодарные и хитрожопые товарищи. Айзеры тоже не подарок... поэтому было бы хорошо и одних и других выслать из РФ домой.
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15k
Robin Hood Go День назад
Так я вас просвещу на предмет "особой и горячо непорочной" азеро-русской дружбы. И это не из периода 90-х. А дела не так давно минувших дней. Кстати таких вот выступлений была МАССА.
Пы.Сы. особое внимание обратить с 47 секунды.
Ссылка www.youtube.com
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15k
Robin Hood Go День назад
Тут тоже найдете массу интересного https://www.yandex.ru/turbo?text=https://infoteka24.ru/2020/06/17/65382/https://www.yandex.ru/turbo?text=https://infoteka24.ru/2020/06/17/65382/
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710
Go Robin Hood 24 часа назад
Вы, не обратили внимание на мои последние слова - выслать все на родину.
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15k
Robin Hood Go 24 часа назад
Дельная мысль.
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4k
Ф Ив 2 дня назад
Армия Азербайджана сильнее турецкой? Этот с позволения сказать эксперт хоть бы удосужился посмотреть на численность населения, то бишь потенциальный мобилизационный резерв, который не сопоставим.
А если по делу. То это их война, а не наша. Пусть разбираются между собой. Россия должна сохранять нейтралитет.
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12k
Максим Ф Ив День назад
осташко,этро долб,аеб ,ане эксперт. в своих роликах только деньги клянчит у подписчиков.
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11k
Inlex 2 дня назад
носатые с хитрожопыми нехай воюют.. главное Россия чтобы не вмешивалась... Пашиняну пусть помогает Европа, а азерам турки.. а мы за поп корном.
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6k
Сергей Inlex 2 дня назад
Очень хотелось бы, чтобы именно так и было. Но, к сожалению, Россия вынуждена разруливать конфликты у своих границ. Не от большой любви к соседям, а защищая свои интересы. Интересы национальной безопасности.
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28k
Юр21 Сергей День назад
Да как то не очень вырисовываются там интересы России, с одной стороны самодостаточный Азербайджан в котором трудно будет продавить какие либо свои интересы, с другой стороны Армения с которой нет непосредственных границ и любая помощь тупо затруднена, в Азербайджане сильно влияние Ирана и теперь Турции, в Армении к власти пришли прозападно ориентированные политики при полном одобрении населения, вот и вопрос: Что нам там делать, а если делать - то как?
Интересы России в абсолютном невмешательстве в этот конфликт, разве что регулярно издавать призывы к мирному урегулированию.
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782
ant-laz11 2 дня назад
ошибся ? он все сделал как надо . арам нужно атаковать по другим направлениям
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5k
SR 2 дня назад
А там еще есть армяне с азербайджанцами? По-моему, они все в Москве.
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28k
Юр21 SR День назад
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5k
Maxo 2 дня назад
Ну Крым Армения не признала, так что и Карабах это их проблема.
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357
Вальдемар 2 дня назад
Конечно, надо ждать.. вот когда кровавой юшкой умоются по самое не хочу, когда умолять начнут и то стоит подождать. Иначе через пару лет тоже самое будет:" русские оккупанты прочь из Армении." Горько, а шо делать?......
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8k
Andrey Komarov 2 дня назад
"Причем, полагает Осташко, у президента Ильхама Алиева собственная армия куда сильнее турецкой...."
Дальше выводы "иксперда" можно не читать
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 2 дня назад
Главное не забыть....
Главное не забыть....
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31k
Антон 2 дня назад
Насколько помню СССР развалили три м*дака, хотя большинство было против, так что де-факто СССР существует, только без [мат], они не участвовали в референдуме.
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