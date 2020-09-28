Пашинян, как сапер – ошибся на целый Карабах: политолог объяснил главный промах Еревана

Западничество – не слишком подходящая позиция для государства, не имеющего общих границ с Европой. Пашинян не смог это вовремя понять. И потому теперь Азербайджан при поддержке НАТО и Турции возвращает себе территориальную целостность. Руслан Осташко напомнил, что юридически все-таки НКР входит в состав Азербайджанской Республики, хотя и проживает в этом регионе исключительно армянское население.

В этой ситуации, полагает эксперт, помочь Николу Пашиняну может только Россия, которой и раньше удавалось посадить обе страны за стол переговоров. Однако прозападный политик скорее попросит о помощи США и другие страны НАТО. Но факт того, что НКР принадлежит Азербайджану, на уровне международного права теоретически должен вынудить их помогать законному суверену. Турецкий лидер Эрдоган даже успел заявить о возможной военной помощи Баку и необходимости вооруженного противостояния.

Причем, полагает Осташко, у президента Ильхама Алиева собственная армия куда сильнее турецкой, так что помощь турков ему не нужна. И вся воинственная риторика турецкого президента – лишь завуалированная просьба к Кремлю не защищать Ереван. Впрочем, Москва последовательно придерживается своей миротворческой позиции и вряд ли вступит в вооруженный конфликт в Карабахе на чьей бы то ни было стороне. К тому же Россия уже призвала обе стороны противостояния к сдержанности и переговорному процессу.