Пашинян, как сапер – ошибся на целый Карабах: политолог объяснил главный промах Еревана

Осташко объяснил причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе и главную ошибку Пашиняна.
Известный политолог, автор и редактор Ютуб-канала Politrussiа Руслан Осташко высказался на тему армяно-азербайджанского противостояния в Нагорном Карабахе. Он рассказал, почему именно сейчас Баку решил обострить в течение 30 лет тлеющий конфликт, а также о возможных перспективах и способах его деэскалации.
По мнению Осташко, азербайджанская сторона решила воспользоваться удобной позицией для возвращения себе территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В отличие от Баку, у Еревана есть там военный контингент. И в тот момент, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил несколько стратегических ошибок, и было решено отбить эту землю у армян.
Пашинян еще до избрания отличался своей прозападной и антироссийской позицией. Несмотря на то, что риторика его была несколько «причесана» после того, как политик занял свой нынешний пост, Ереван и после инаугурации демонстративно «отворачивался от России», отмечает политолог. В итоге ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит как Армения, так и Российская Федерация, оказалась ни разу не гарантией защиты для Пашиняна и его государства.
По мнению Осташко, азербайджанская сторона решила воспользоваться удобной позицией для возвращения себе территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). В отличие от Баку, у Еревана есть там военный контингент. И в тот момент, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил несколько стратегических ошибок, и было решено отбить эту землю у армян.
Пашинян еще до избрания отличался своей прозападной и антироссийской позицией. Несмотря на то, что риторика его была несколько «причесана» после того, как политик занял свой нынешний пост, Ереван и после инаугурации демонстративно «отворачивался от России», отмечает политолог. В итоге ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), в которую входит как Армения, так и Российская Федерация, оказалась ни разу не гарантией защиты для Пашиняна и его государства.
Западничество – не слишком подходящая позиция для государства, не имеющего общих границ с Европой. Пашинян не смог это вовремя понять. И потому теперь Азербайджан при поддержке НАТО и Турции возвращает себе территориальную целостность. Руслан Осташко напомнил, что юридически все-таки НКР входит в состав Азербайджанской Республики, хотя и проживает в этом регионе исключительно армянское население.
В этой ситуации, полагает эксперт, помочь Николу Пашиняну может только Россия, которой и раньше удавалось посадить обе страны за стол переговоров. Однако прозападный политик скорее попросит о помощи США и другие страны НАТО. Но факт того, что НКР принадлежит Азербайджану, на уровне международного права теоретически должен вынудить их помогать законному суверену. Турецкий лидер Эрдоган даже успел заявить о возможной военной помощи Баку и необходимости вооруженного противостояния.
Причем, полагает Осташко, у президента Ильхама Алиева собственная армия куда сильнее турецкой, так что помощь турков ему не нужна. И вся воинственная риторика турецкого президента – лишь завуалированная просьба к Кремлю не защищать Ереван. Впрочем, Москва последовательно придерживается своей миротворческой позиции и вряд ли вступит в вооруженный конфликт в Карабахе на чьей бы то ни было стороне. К тому же Россия уже призвала обе стороны противостояния к сдержанности и переговорному процессу.
В этой ситуации, полагает эксперт, помочь Николу Пашиняну может только Россия, которой и раньше удавалось посадить обе страны за стол переговоров. Однако прозападный политик скорее попросит о помощи США и другие страны НАТО. Но факт того, что НКР принадлежит Азербайджану, на уровне международного права теоретически должен вынудить их помогать законному суверену. Турецкий лидер Эрдоган даже успел заявить о возможной военной помощи Баку и необходимости вооруженного противостояния.
Причем, полагает Осташко, у президента Ильхама Алиева собственная армия куда сильнее турецкой, так что помощь турков ему не нужна. И вся воинственная риторика турецкого президента – лишь завуалированная просьба к Кремлю не защищать Ереван. Впрочем, Москва последовательно придерживается своей миротворческой позиции и вряд ли вступит в вооруженный конфликт в Карабахе на чьей бы то ни было стороне. К тому же Россия уже призвала обе стороны противостояния к сдержанности и переговорному процессу.
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Метки: Нагорный Карабах Осташко Эрдоган пашинян
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Если сравнивать семейный клан Алиева и товарища Пашиняна, который кстати совсем недавно уволил всех главных силовиков Армении за махровую коррупцию, то мне конечно более симатичен Пашинян.
Отсюда вывод: Россия поддержит Азербайджан. ИМХО.
Судя по всему, это является попыткой втянуть Россию в войну, которая ей совершенно не нужна, войну на крайне невыгодных условиях. Вот это и есть смысл армянского майдана.
На сегодня Армения находится в оперативном окружении, поставлять что-либо на ее территорию практически невозможно. В такой ситуации надо вести себя крайне осторожно и благоразумно, но не судьба.
Если шухер не утихнет в течение ближайших дней Азербайджан чисто технически вполне может захватить НК. При этом, почти наверняка, России даны гарантии отказа от действий на территории Армении. То есть, формальных поводов для военного вмешательства у России не будет, все происходит на территории Азейрайджана.
Собственно, если за 3 десятка лет стороны не приблизились к политическому решению, то вариантов остается немного.
Осташко че там курнул или съел
Пы.Сы. особое внимание обратить с 47 секунды.
А если по делу. То это их война, а не наша. Пусть разбираются между собой. Россия должна сохранять нейтралитет.
Интересы России в абсолютном невмешательстве в этот конфликт, разве что регулярно издавать призывы к мирному урегулированию.
Дальше выводы "иксперда" можно не читать