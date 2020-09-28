Заранее спланированная агрессия?

Территориальный спор, который длится уже более 30 лет, достиг своего апогея воскресным утром 27 сентября. Соседствующие в Закавказье республики фактически начали боевые действия в Нагорном Карабахе, задействовав танки, минометы, тяжелую артиллерию и беспилотники.
Армения и Азербайджан объявили военное положение, обвинив друг друга в нарушении перемирия: в Баку заявили, что вооруженные силы Армении обстреляли территорию из артиллерии и минометов; по версии Еревана, инициатором конфликта стал Азербайджан, обстрелявший из установок «Град» приграничные районы Нагорного Карабаха и его столицу Степанакерт. Широкомасштабные боестолкновения продолжаются до сих пор.
«Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи», — заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отмечая, что всю ответственность за чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет нести руководство Азербайджана.
Кому и нужно нести ответственность, так это Турции, которая моментально «ввязалась в очередную заварушку», поддержав Баку, в то время как большинство стран и международных организаций призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта.
Ереван уверен, что боевые действия с азербайджанской стороны не обошлись без посредничества Турции: сирийские наемники были завербованы и заблаговременно переброшены на территорию Азербайджана, чтобы пойти в первых эшелонах. Официально незарегистрированные бойцы таким образом позволят скрыть настоящее число потерь.
«Мы не желаем войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи», — заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян, отмечая, что всю ответственность за чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет нести руководство Азербайджана.
Кому и нужно нести ответственность, так это Турции, которая моментально «ввязалась в очередную заварушку», поддержав Баку, в то время как большинство стран и международных организаций призвали к прекращению огня в зоне карабахского конфликта.
Ереван уверен, что боевые действия с азербайджанской стороны не обошлись без посредничества Турции: сирийские наемники были завербованы и заблаговременно переброшены на территорию Азербайджана, чтобы пойти в первых эшелонах. Официально незарегистрированные бойцы таким образом позволят скрыть настоящее число потерь.
Аналогичное обвинение тут же послышалось со стороны Минобороны Азербайджана. Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.
Несмотря на ответные обвинения в агрессии сложно представить, что более слабая в военном отношении Армения решилась развязать конфликт. Куда более логичными кажется «заранее спланированная агрессия» Азербайджана, который под протекцией Турции пошел на провокацию.
Действия Баку, как заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, были заранее спланированы. Громкие публичные заявления руководства Азербайджана, отказ от предложений ОБСЕ для проведения мониторинга, а также совместные военные учения с Турцией говорят в пользу этой версии событий. Когда Азербайджан признает, что на его территории находятся турецкие силы, вопросов о том, кто стал инициатором конфликта, отпадет сам собой.
На данный момент ходят слухи, что элитный турецкий спецназ «Бригада Командос» уже готов к отправке в Азербайджан. Это не говоря о турецких беспилотниках, задействованных в Арцахе. Чем не полноценное вмешательство в войну на стороне чужой страны?
Несмотря на ответные обвинения в агрессии сложно представить, что более слабая в военном отношении Армения решилась развязать конфликт. Куда более логичными кажется «заранее спланированная агрессия» Азербайджана, который под протекцией Турции пошел на провокацию.
Действия Баку, как заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, были заранее спланированы. Громкие публичные заявления руководства Азербайджана, отказ от предложений ОБСЕ для проведения мониторинга, а также совместные военные учения с Турцией говорят в пользу этой версии событий. Когда Азербайджан признает, что на его территории находятся турецкие силы, вопросов о том, кто стал инициатором конфликта, отпадет сам собой.
На данный момент ходят слухи, что элитный турецкий спецназ «Бригада Командос» уже готов к отправке в Азербайджан. Это не говоря о турецких беспилотниках, задействованных в Арцахе. Чем не полноценное вмешательство в войну на стороне чужой страны?
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Как там он заявлял пару месяцев назад? Армения попросту должна доказать свою "нужность" США.
Ну и как "нужные", помогли вам ваши ляхи?
Шли бы, как ваши предки, опять помогать турецкому султану.
пусть разбираются сами