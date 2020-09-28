Аналогичное обвинение тут же послышалось со стороны Минобороны Азербайджана. Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Нагорном Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.



Несмотря на ответные обвинения в агрессии сложно представить, что более слабая в военном отношении Армения решилась развязать конфликт. Куда более логичными кажется «заранее спланированная агрессия» Азербайджана, который под протекцией Турции пошел на провокацию.



Действия Баку, как заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, были заранее спланированы. Громкие публичные заявления руководства Азербайджана, отказ от предложений ОБСЕ для проведения мониторинга, а также совместные военные учения с Турцией говорят в пользу этой версии событий. Когда Азербайджан признает, что на его территории находятся турецкие силы, вопросов о том, кто стал инициатором конфликта, отпадет сам собой.



На данный момент ходят слухи, что элитный турецкий спецназ «Бригада Командос» уже готов к отправке в Азербайджан. Это не говоря о турецких беспилотниках, задействованных в Арцахе. Чем не полноценное вмешательство в войну на стороне чужой страны?