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Заранее спланированная агрессия?

Заранее спланированная агрессия? (2 фото)

Автор:
28 сентября 2020 17:55
Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   турция   
3846
2
Территориальный спор, который длится уже более 30 лет, достиг своего апогея воскресным утром 27 сентября. Соседствующие в Закавказье республики фактически начали боевые действия в Нагорном Карабахе, задействовав танки, минометы, тяжелую артиллерию и беспилотники.

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Метки: Нагорный Карабах   азербайджан   армения   война   турция   
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13k
Юрий 2 дня назад
Что ж Пашинян кинулся Темнейшему названивать? Звонил бы в ЕС, Трампу наконец....
Как там он заявлял пару месяцев назад? Армения попросту должна доказать свою "нужность" США.
Ну и как "нужные", помогли вам ваши ляхи?
Что ж Пашинян кинулся Темнейшему названивать? Звонил бы в ЕС, Трампу наконец.... Как там он заявлял пару месяцев назад? Армения попросту должна доказать свою "нужность" США. Ну и как "нужные", помогли вам ваши ляхи?
Что ж Пашинян кинулся Темнейшему названивать? Звонил бы в ЕС, Трампу наконец.... Как там он заявлял пару месяцев назад? Армения попросту должна доказать свою "нужность" США. Ну и как "нужные", помогли вам ваши ляхи?
Что ж Пашинян кинулся Темнейшему названивать? Звонил бы в ЕС, Трампу наконец.... Как там он заявлял пару месяцев назад? Армения попросту должна доказать свою "нужность" США. Ну и как "нужные", помогли вам ваши ляхи?
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3k
cfhfwby День назад
Армянам нужно было понять, что чужое не приносит счастья, а Карабах-увы и ах, де-юре, принадлежит Азербайджану. У нас хватило сил для возврата Крыма, де-юре не принадлежащего нам, Армении тоже хватило сил, а вот удержать, без нажима США на мусульман, будет трудно. России не нужно вмешиваться, так добро всегда оборачивается для нас злом. Мы выручали многих и часто, в благодарность только одна ненависть: Болгария, Польша, Украина, Сербия, да вся Европа жива благодаря нам.
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2k
Андрюша 2 дня назад
Не не не... пускай сами... а то как жопой торгануть с плакатиками про плохих русских походить - так вот они, а как по щам получать, так - Дядя Вова, спаси пожалуйста!!! Давайте в бой, храбрыши, не прячемся за спины «русских оккупантов», это же ваша земля, все дела, а я за поп-корном пошёл, а потом устроюсь в кресле поудобней и буду наблюдать, как «нужным» пилят бошки...
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8k
Andrey Komarov 2 дня назад
Если мобилизовать всех армян во всем мире, то у них будет самая непобедимая армия! Ну уж самая многочисленная точно!
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Путину надо предложить бартер Пашиняну. Россия посылает своих миротворцев в Карабах и останавливает войну, а Армения забирает всех своих армян из России. Ну, например, пропагандонку Симоньян. Балабола Кургиняна тоже пусть захватят. По моему, это взаимовыгодная сделка.
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−641
Dmitry Kurtov 2 дня назад
Поправочка, данный спор длится веками.
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355k
Алексей 2 дня назад
у ублюдков не проканало в Беларуси,так они с гор зашли
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165
andrey 2 дня назад
тут без х.у.й.л.а не обошлось ! надеюсь азеры надирут жопу армяшкам !
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7k
albedo andrey 2 дня назад
Кастрюлеголовых забыли спросить.

Шли бы, как ваши предки, опять помогать турецкому султану.
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Алексей andrey 2 дня назад
как не обошлось? ты же и есть то самое х.у.й.л.о. что свою кликуху забыл утырок?
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andrey Алексей 2 дня назад
утырок, твой папаня алкашь !
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andrey albedo 2 дня назад
мемориум пейте что бы не забывать,мамаша !
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355k
Алексей andrey День назад
что нибудь умнее придумать можешь? или ты только по шаблону отписываешься даун ?
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40k
SAndre 2 дня назад
сами
пусть разбираются сами
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Манзал
Блогер, публицист, гражданин, начальник Моя страничка в ЖЖ: http://manzal.livejournal.com/
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