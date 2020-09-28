Сергей заявлял, что может исцелять СПИД и рак одним прикосновением руки. Члены культа верили в пришельцев, а некоторые из них даже утверждали, что сами видели НЛО. Учение Торопа немного походило на православие, но при этом там были элементы неоязычества и преломленных через рерихианство восточных учений. Одной из центральных тем была защита окружающей среды. Последователи ожидали наступления апокалипсиса в ближайшем будущем. Все верования и взгляды Виссариона были собраны в книге «Последний Завет», напоминающей библейский Новый Завет.В общине существовали свои школы, в которых мальчики учились отдельно от девочек. Всюду царил патриархат, женщины должны были подчиняться мужчинам. Среди последователей движения практиковались групповые браки. 300 наиболее приближенных последователей жили на отдельном холме под названием Обитель Зари. Фотографии Виссариона висели в каждом доме.