FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с... Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого... Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Молодость и зрелость Молодость и зрелость Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты... "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? Она заслужила, а ваши мамы нет Она заслужила, а ваши мамы нет "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у... Путин запретил вывозить из России необработанный лес Путин запретил вывозить из России необработанный лес Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives... Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим... 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные... Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
Главная > Антифишки 
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа

Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа (11 фото)

Автор:
28 сентября 2020 06:00
Метки: Разоблачение   интересное   секта   
2105
11
Вооруженные силовики в сопровождении вертолетов ворвались на территорию религиозной общины в сибирской глуши. Сотрудники российской службы безопасности задержали лидера секты, провозгласившего себя Иисусом Сергея Торопа, и его приближенных.
В оторванной от мира коммуне жили около четырех тысяч преданных последователей сектанта. Культ существует уже 30 лет, и лишь недавно удалось собрать доказательства его незаконной деятельности, и привлечь организаторов .

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Разоблачение   интересное   секта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
54
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Lucky 3 дня назад
А чем Гундяев и иже сним лучше этого гражданина - они бабла с паствы гребут немеряно, захватывают земли под храмы, не считаясь с мнением других, разъезжают на дорогих авто, яхтах, самолетах, живут в дорогих коттеджах... И все по закону, без психического насилия нах верующими?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
2k
sers День назад
Был я там, чтоб в общину к ним попасть надо решиться пахать с утра до вечера. Я бы не решился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR 2 дня назад
У нас только РПЦ имеет Генеральную лицензию на оболванивание. Остальное - незаконное предпринимательство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
PeaceDuke 2 дня назад
Это хочу заметить тем людям русским,кто смеётся над русской церковью.и живете без Бога в сердце и удивляетесь,почему увас так в жизни плохо все.и еще позволяете смеятьс над верующими Православными.идите к Богу нашему,он отец каждого из нас,просите его о помощи И ОН,БОГ,НИКОГДА НЕ ОСТАВИТ ВАС В БЕДЕ!Вы тёмные не религиозные люди,а еще и русскими зоветесь...где были ваши бабушки и мамы,почему не научили вас.на автодороге есть правила пдд,при приеме на работу есть формуляр и процедура какие доки нужны и с кем трудовой договор оформлять.везде в социальном мире есть рамки и правила.так же и Православной Церкви.придти в Церковь,купить свечку,не зная какой иконе ставить и не зная какую молитву прочесть? Так ты не нужен там.в Церкви,как и везде в мире,есть свои обряды и правила,исповедь,причастие,соединение с Богом,разные лики святых,свои иконы,надо знать у какого ангела что просить и за что благодарить.как креститься,какие молитвы читать,какие церковные праздники посещать.ЭТО ЦЕЛАЯ КУЛЬТУРА И СВОИ КАНОНЫ,ибо придя в церковь 1 раз в 5 лет,не правильно перекрестившись и не прочитав молитву,твое послание не доходит до Бога.зачем ты приходил и чего ты ждешь? Бог не видит тебя и соответственно помочь не сможет.даже во время службы мужчины стоят отдельно от женщин и причасщаются мужчины первые,такие каноны,им 1000 лет.И ПРАВИЛЬНО ВАС БАБУШКИ ПОУЧАЮТ БЕЗ ЗЛОБЫ И ПОДСКАЗЫВАЮТ КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО,ЗА ВАС РАДЕЮТ,ЗА МОЛОДЕЖЬ,ОНИ УЖЕ ПОЖИЛИ И ВСЕ КАНОНЫ ЗНАЮТ,И ВАС ХОТЯТ ПРАВИЛЬНО К БОГУ ПОДВЕСТИ,РАЗ ТЫ В ЦЕРКОВЬ ПРИШЕЛ.если ваши бабушки и мамы вас не научили,то будьте благодарны таким вот бабушкам!и уж не пишите эту ересь,что якобы люди и Господа в церковь не пускают.это от человеческой глупости такое мнение у самих людей.ИДИТЕ К БОГУ,ЛЮДИ РУССКИЕ,ВОДИТЕ ДЕТЁЙ СВОИХ ТУДА И ТОГДА НАШ БОГ НЕ ОСТАВИТ НАС ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН В БЕДЕ И ГРЕХОПАДЕНИИ.АМИНЬ.ВСЕМ СЧАСТЬЯ И МИРА И ДОБРА,ЛЮДИ ДОРОГИЕ РУССКИЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Дмитрий 2 дня назад
Нельзя жить общиной и помогать друг другу - все должны брать ипотеку и кормить банкиров .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
186k
Северное сияние 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Ганс 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MatveiVainrub 2 дня назад
Какие отличия от Гундяевской секты , или от еврейской религиозной доктрины , или от ислама или от буддизма ?!
Вирусное наследие с одной стороны всем этим Виссарионам приносит прибыль и простому народу кучу ништяков , НО после смерти .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гапченко Денис 2 дня назад
Far Cry 5 - наше время)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Роман 2 дня назад
никто не любит конкурентов... когда надо - ст. 28 конституции - Бог с нами, когда не надо - ст. 159 ук РФ...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
959
Murych 2 дня назад
Действительно, настоящий Иисус
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
217k
NAZARETH 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
PeaceDuke NAZARETH 2 дня назад
Вы тёмные религиозные люди,а еще и русскими зоветесь...где были ваши бабушки и мамы,почему не научили вас.на автодороге есть правила пдд,при приеме на работу есть фольмуляр и процедура какие доеи нужны и с кем трудовой договор оформлять.везде в социальном мире есть рамки и правила.так же и Православной Церкви.придти в Церковь,купить свечку,не зная какой иконе ставить и не зная какую молитву прочесть? Так ты не нужен там.в Церкви,как и везде в мире,есть свои обряды и правила,исповедь,причастие,соединение с Богом,разные лики святых,свои иконы,надо знать у какого ангела что просить и за что благодарить.как креститься,какие молитаы читать,какие церковные праздники посещать.ЭТО ЦЕЛАЯ КУЛЬТУРА И СВОИ КАНОНЫ,ибо придя в церковь 1 раз в 5 лет,не правильно перекрестившись и не прочитав молитву,твое послание не доходит до Бога.зачем ты приходил и чего ты ждешь? Бог не видит тебя и соответственно помочь не сможет.даже во время службы мужчины стоят отдельно от женщин и причасщаются мужчины первые,такие каноны,им 1000 лет.И ПРАВИЛЬНО ВАМ БАБУШКИ ПОУЧАЮТ БЕЗ ЗЛОБЫ И ПОДСКАЗЫВАЮТ КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО,ЗА ВАС РАДЕЮТ,ЗА МОЛОДЕЖЬ,ОНИ УЖЕ ПОЖИЛИ И ВСЕ КАНОНЫ ЗНАЮТ,И ВАС ХОТЯТ ПРАВИЛЬНО К БОГУ ПОДВЕСТИ,РАЗ ТЫ В ЦЕРКОВЬ ПРИШЕЛ.если ваши бабушки и мамы вас не научили,то будьте благодарны таким вот бабушкам!и уж не пишите эту ересь,что якобы люди и Господа в церковь не пускают.это от человеческой глупости такое мнение у самих людей.ИДИТЕ К БОГУ,ЛЮДИ РУССКИЕ,ВОДИТЕ ДЕТЁЙ СВОИХ ТУДА И ТОГДА НАШ БОГ НЕ ОСТАВИТ НАС ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН В БЕДЕ И ГРЕХОПАДЕНИИ.АМИНЬ.ВСЕМ СЧАСТЬЯ И МИРА И ДОБРА,ЛЮДИ ДОРОГИЕ РУССКИЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Боги не любят конууренцию
Боги не любят конууренцию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
X Æ A-12 ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Уже 3к
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ X Æ A-12 2 дня назад
Ты минуси сильнее


Как же вы меня забавляете
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
479
X Æ A-12 ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Мне тоже нравится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz 2 дня назад
Чувак бухал что хотел,( кучу бухла дорогого нашли в его закромах), баб порол из паствы неограниченно, возможно и сам в жопу баловался или других баловал ( страпон нашли в его тумбочке), народ бабло нес исправно, квартиры и дома свои продавал (есть показания свидетелей), а этот новоиспеченный Иисус вместе с тем призывал своих адептов жить очень скромно и аскетично, отказываясь от мяса, сладостей, алкоголя и от медицинской помощи. А идейным вдохновителем этой темы стал бывший барабанщик группы Ласковый май, тов. Редькин, это он подсказал, как по своему опыту можно стричь бабло с лохов одурманеных, сам бы мент бывший до этого бы не дотухал никогда, мозгов маловато.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
☣️Месть печенегов☣️ BillyBonzz 2 дня назад
призывал своих адептов жить очень скромно и аскетично, отказываясь от мяса, сладостей, алкоголя и от медицинской помощи

призывал своих адептов жить очень скромно и аскетично, отказываясь от мяса, сладостей, алкоголя и от медицинской помощи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Элитный тигр ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
То, что попы жируют, никто не отрицает, НО!!! в наших церквях не принуждают продавать квартиры и нести бабки в церковь. Но тебе наверно я зря что-то объясняю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
а ты видать в теме всего того, что там есть))) походу побывал там и обрел уже "благодати" от этого "святоши"?)))
а ты видать в теме всего того, что там есть))) походу побывал там и обрел уже "благодати" от этого "святоши"?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Элитный тигр 2 дня назад
Уверен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ BillyBonzz 2 дня назад
А без гомосятины вы никак обойтись не можете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Вован 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
krivsan 2 дня назад
Судный день для «Иисуса из Сибири»:за что арестовали лидера«Церкви последнего завета»Сергея Торопа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
587
banzai 2 дня назад
Просто, кому-то деревеньки приглянулись...вот язычников и смели.
Потом турбазы откроют....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 2 дня назад
Прям фаркрай 5. Надо у него карманы проверить, там героин, точно говорю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
DɨʌɓLø 3 дня назад
- МЕНТос воскрес!
- Воистину воскрес!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
котегRUS 3 дня назад
Вот и сказке конец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 12 комментариев
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Чего на Руси нельзя было делать с покойниками Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками Срочно вступайте в ряды борцов с фейкометчиками «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН «Я преклоняюсь перед вами»: Лукашенко назвал протестующих «дрянью» и похвалил ОМОН Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им А вы ведь поверили: 18 фейковых новостей, которые требуют разоблачения А вы ведь поверили: 18 фейковых новостей, которые требуют разоблачения
Чеширри

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

351141



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эверест, гора трупов и тщеславия
17
244
Эверест, гора трупов и тщеславия
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
2
165
"Я поняла — за меня люди": выигравшая выборы уборщица вступит в должность первого октября
﻿
Набирающие популярность
Сравнительный тест очистителей тканевой обивки авто, запачканной разными соусами и приправами
2
6
Сравнительный тест очистителей тканевой обивки авто, запачканной разными соусами и...
Встреча народа
0
7
Встреча народа
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#дтп#авто авария#истории#люди#gif#автоприкол#комментарии
#факты#интересно#история#москва#кино#разное#море#авария дня#в мире#настроение
#прикол#животные#авария#россия#природа#СССР#Душевное#автомобили#картинки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться