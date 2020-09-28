Вооруженные силовики в сопровождении вертолетов ворвались на территорию религиозной общины в сибирской глуши. Сотрудники российской службы безопасности задержали лидера секты, провозгласившего себя Иисусом Сергея Торопа, и его приближенных.
В оторванной от мира коммуне жили около четырех тысяч преданных последователей сектанта. Культ существует уже 30 лет, и лишь недавно удалось собрать доказательства его незаконной деятельности, и привлечь организаторов .
В оторванной от мира коммуне жили около четырех тысяч преданных последователей сектанта. Культ существует уже 30 лет, и лишь недавно удалось собрать доказательства его незаконной деятельности, и привлечь организаторов .
Сергей Тороп — бывший сотрудник ГИБДД. Он основал движение «Церковь последнего завета» в Сибири в 90-х годах. Задержать религиозного лидера удалось только на днях.59-летний мужчина называл себя Виссарионом. Он вовлек в свой культ тысячи последователей в начале 1990-х, после развала СССР. Члены культа, которые называли себя виссарионовцами, должны были следовать строгим правилам: не есть мяса, не курить, не употреблять алкоголь и не пользоваться обменом валют. Первое поселение общины было создано в 1994 году в Красноярском крае, неподалеку от озера Тиберкуль.
Сергей Тороп был обычным гаишником из Минусинска. Внезапно, в 1989 году мужчина получил откровение, что он — Божий сын. 29-летнего россиянина осенило сразу после того, как его уволили с работы, а страна находилась на грани развала. Мужчина стал называть себя Иисусом Христом. Он утверждал, что его устами говорит сам Бог.
Лидер культа основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. Спустя четыре года он вместе с последователями переехал в сибирскую глушь в Курагинский район, где основал так называемый Город Солнца. Община разрослась до 40 поселений вокруг Курагино, Имисского, Петропавловки и Черемшанки.
Около четырех тысяч человек жили здесь в деревянных избах и носили белые одежды. Всего насчитывают 10 000 последователей, глубоко преданных Виссариону. Сектанты начинают летоисчисление с 1961 года, когда родился Сергей Тороп, а главный праздник отмечают 14 января, в день его рождения. Ежедневно в Городе Солнца трижды звонили в колокол. В это время все члены общины должны были становиться на колени и молиться.
Трудно понять, почему так много людей со всего мира бросали свою привычную жизнь и уходили в дремучую тайгу. Некоторых последователей культа в учениях Торопа привлекала идея коммунального образа жизни после распада Советского Союза. Другие присоединялись к церкви, потому что хотели жить подальше от общества, в горах, отказавшись от благ цивилизации.
Сергей заявлял, что может исцелять СПИД и рак одним прикосновением руки. Члены культа верили в пришельцев, а некоторые из них даже утверждали, что сами видели НЛО. Учение Торопа немного походило на православие, но при этом там были элементы неоязычества и преломленных через рерихианство восточных учений. Одной из центральных тем была защита окружающей среды. Последователи ожидали наступления апокалипсиса в ближайшем будущем. Все верования и взгляды Виссариона были собраны в книге «Последний Завет», напоминающей библейский Новый Завет.В общине существовали свои школы, в которых мальчики учились отдельно от девочек. Всюду царил патриархат, женщины должны были подчиняться мужчинам. Среди последователей движения практиковались групповые браки. 300 наиболее приближенных последователей жили на отдельном холме под названием Обитель Зари. Фотографии Виссариона висели в каждом доме.
Несмотря на скромный образ жизни, Тороп путешествовал по всему миру, обращая в свое учение новых адептов. Он отвергал обвинения в том, что использует деньги последователей.
В феврале 2020 года полицейские провели рейд в Обители Зари, чтобы найти доказательства сексуального насилия и коррупции, царивших в общине.
Лидеры культа рассказали, что с началом пандемии коронавируса их учение стало еще популярнее. К культу присоединилось много новых последователей из Европы, Южной Америки и США.
В конце концов, Сергей Тороп встретил собственный Судный день: на него надели наручники. Лидера культа задержали и увезли на вертолете вооруженные силовики. Основателю «Церкви последнего завета» планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).
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Метки: Разоблачение интересное секта
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Вирусное наследие с одной стороны всем этим Виссарионам приносит прибыль и простому народу кучу ништяков , НО после смерти .
Как же вы меня забавляете
Потом турбазы откроют....
- Воистину воскрес!