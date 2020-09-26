Оппозиционные СМИ не дремлют: ФАН составило недельный топ антироссийских вбросов

В конце недели уже традиционным развлечением для нас стал разбор лживых новостей, вброшенных антироссийскими СМИ. Так, на вершине 39-ого рейтинга ФАН оказались «Новая газета» (71 порочащая Россию новость), «Эхо Москвы» (67 вбросов) и «Медуза» (64 антироссийских сообщения).
В конце недели уже традиционным развлечением для нас стал разбор лживых новостей, вброшенных антироссийскими СМИ. Так, на вершине 39-ого рейтинга ФАН оказались «Новая газета» (71 порочащая Россию новость), «Эхо Москвы» (67 вбросов) и «Медуза» (64 антироссийских сообщения).
Основными темами для раскачки ситуации в обществе стали сообщения о выборах США и вмешательстве в них лидера нашей страны чуть ли не собственной персоной, распространение фейка о том, что наши ученые похитили документы по производству гиперзвуковых ракет и новость, будто бы власти России планируют сократить бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний.
Основными темами для раскачки ситуации в обществе стали сообщения о выборах США и вмешательстве в них лидера нашей страны чуть ли не собственной персоной, распространение фейка о том, что наши ученые похитили документы по производству гиперзвуковых ракет и новость, будто бы власти России планируют сократить бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний.
Во вторник The Washington Post опубликовала фейковую статью, обвиняющую Путина в том, что он якобы контролирует операцию по очернению Джо Байдена. Новость молниеносно подхватили либеральные российские издания, среди которых «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Открытые медиа», принадлежащие Михаилу Ходорковскому. Они начали распространять псевдо-информацию, что, мол, Кремль вмешивается в американские выборы и всячески поддерживает Трампа.
Недостоверность новости подтвердила Мария Захарова – официальный представитель МИД. Она напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США и по-прежнему не собирается этого делать.
В следующем инфо-вбросе якобы поддерживаемый Россией Трамп уже обвиняет нашу страну в краже документации об американских гиперзвуковых ракетах. И да, жизнь этому вбросу дал сам президент США, заявив об этом во время выступления на митинге в Миннесоте. Антироссийские СМИ не волновало, что это полная чушь, поэтому в скором времени переработанная новость появилась в таких изданиях, как РБК, «Медуза», «Голос Америки» и «МБХ Медиа».
Фейк опроверг разработчик гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов. Он напомнил, что разработки российского оружия подобного типа берут начало еще в СССР, в то время как Америка занялась данным направлением лишь в 2009, поэтому Трампу стоит как-то иначе оправдать свое отставание от России в разработках гиперзвуковых ракет. Более того, американские военные еще не предоставили ни одного проекта такого вооружения.
Следующий громкий вброс посеял РБК, выпустив материал под названием «Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний». Новость была подхвачена и раскручена изданием «Коммерсант» и «Эхо Москвы».
Ложное сообщение опроверг Минфин, сообщив, что финансирование на закупку лекарств для редких заболеваний сокращаться не будет. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 миллиарда рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 миллиарда рублей.
Политаналитик Алексей Филиппов отметил, что количество фейков и вбросов продолжает расти. Он связал это с тем, что американскому истеблишменту требуется раскачать ситуацию внутри нашей страны и продвинуть Байдена, подвинув Трампа.
Недостоверность новости подтвердила Мария Захарова – официальный представитель МИД. Она напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США и по-прежнему не собирается этого делать.
В следующем инфо-вбросе якобы поддерживаемый Россией Трамп уже обвиняет нашу страну в краже документации об американских гиперзвуковых ракетах. И да, жизнь этому вбросу дал сам президент США, заявив об этом во время выступления на митинге в Миннесоте. Антироссийские СМИ не волновало, что это полная чушь, поэтому в скором времени переработанная новость появилась в таких изданиях, как РБК, «Медуза», «Голос Америки» и «МБХ Медиа».
Фейк опроверг разработчик гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов. Он напомнил, что разработки российского оружия подобного типа берут начало еще в СССР, в то время как Америка занялась данным направлением лишь в 2009, поэтому Трампу стоит как-то иначе оправдать свое отставание от России в разработках гиперзвуковых ракет. Более того, американские военные еще не предоставили ни одного проекта такого вооружения.
Следующий громкий вброс посеял РБК, выпустив материал под названием «Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний». Новость была подхвачена и раскручена изданием «Коммерсант» и «Эхо Москвы».
Ложное сообщение опроверг Минфин, сообщив, что финансирование на закупку лекарств для редких заболеваний сокращаться не будет. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 миллиарда рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 миллиарда рублей.
Политаналитик Алексей Филиппов отметил, что количество фейков и вбросов продолжает расти. Он связал это с тем, что американскому истеблишменту требуется раскачать ситуацию внутри нашей страны и продвинуть Байдена, подвинув Трампа.
Авторский пост
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Сказать - "А, ну ок, вы нас спалили, да. Мы, короче, лезем в ваши выборы и всё вот это"?
МИД - это такое специальное ведомство, которое говорит то, что требется сказать, а вовсе не правду.
Вопрос не в том, лезем мы или нет (скорее всего, кстати, лезем - потому что а чего б не лезть?).
А в том, что считать заявления МИДа любого) доказательством правоты чего б то ни было - глупость.
"Но мало кто знает, что своей независимостью наши «американские друзья» во многом обязаны России, а именно русскому Императорскому флоту. Непонятно лишь, сознательно ли американцы не хотят вспоминать об этом факте, или имеет место обыкновенное невежество.
Так, в решающий период гражданской войны в США совместные англо-французские войска, поддерживающие Юг, готовили экспедиционный корпус для прямой интервенции. Понимая важность позиции, занимаемой Россией, Франция и Британия в октябре 1862 г. предложили Петербургу начать совместные военные действия против США, но министр Горчаков по указанию императора ответил отказом. Напротив, в 1863 г. из Балтийского моря в Атлантический океан была послана эскадра под командованием контр-адмирала С. С. Лесовского. В это же время во Владивостоке была сформирована и направлена к берегам Америки тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала А. А. Попова. Кроме угрозы морским сообщениям Англии и Франции в случае войны, в задачу эскадр входила демонстрация солидарности с северными штатами Америки в ходе гражданской войны против рабовладельческого Юга, поддерживаемого Англией и Францией, а также защита портов северян.
В состав эскадры Атлантического океана первоначально вошли корветы «Варяг», «Витязь» и клипер «Алмаз». В Средиземном море к ним присоединились фрегаты «Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя». В тихоокеанскую эскадру входили корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик», клиперы «Абрек» и «Гайдамак».
24 сентября 1863 г. эскадра Лесовского вошла на рейд Нью-Йорка, а через три дня эскадра Попова прибыла к Сан-Франциско. Это был первый дружественный визит военных кораблей российского флота в США. Русский флот в случае войны с Великобританией и Францией должен был охранять побережье Соединенных Штатов от возможного нападения противника, не допустить высадки десанта и наносить удары по его дальним коммуникациям и колониям. В случае высадки англо-французских войск победа Юга была бы предрешена. И, вероятнее всего, Америка была бы возвращена в колониальное состояние, в лучшем случае она бы стала британским протекторатом.
Таким образом, именно русский флот явился тем решающим фактором, который склонил чашу весов в сторону победы северян и сохранения суверенитета и независимости США."