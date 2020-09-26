Оппозиционные СМИ не дремлют: ФАН составило недельный топ антироссийских вбросов

Во вторник The Washington Post опубликовала фейковую статью, обвиняющую Путина в том, что он якобы контролирует операцию по очернению Джо Байдена. Новость молниеносно подхватили либеральные российские издания, среди которых «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Открытые медиа», принадлежащие Михаилу Ходорковскому. Они начали распространять псевдо-информацию, что, мол, Кремль вмешивается в американские выборы и всячески поддерживает Трампа.



Недостоверность новости подтвердила Мария Захарова – официальный представитель МИД. Она напомнила, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США и по-прежнему не собирается этого делать.



В следующем инфо-вбросе якобы поддерживаемый Россией Трамп уже обвиняет нашу страну в краже документации об американских гиперзвуковых ракетах. И да, жизнь этому вбросу дал сам президент США, заявив об этом во время выступления на митинге в Миннесоте. Антироссийские СМИ не волновало, что это полная чушь, поэтому в скором времени переработанная новость появилась в таких изданиях, как РБК, «Медуза», «Голос Америки» и «МБХ Медиа».



Фейк опроверг разработчик гиперзвукового планирующего боевого блока «Авангард» Герберт Ефремов. Он напомнил, что разработки российского оружия подобного типа берут начало еще в СССР, в то время как Америка занялась данным направлением лишь в 2009, поэтому Трампу стоит как-то иначе оправдать свое отставание от России в разработках гиперзвуковых ракет. Более того, американские военные еще не предоставили ни одного проекта такого вооружения.



Следующий громкий вброс посеял РБК, выпустив материал под названием «Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний». Новость была подхвачена и раскручена изданием «Коммерсант» и «Эхо Москвы».



Ложное сообщение опроверг Минфин, сообщив, что финансирование на закупку лекарств для редких заболеваний сокращаться не будет. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 миллиарда рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 миллиарда рублей.



Политаналитик Алексей Филиппов отметил, что количество фейков и вбросов продолжает расти. Он связал это с тем, что американскому истеблишменту требуется раскачать ситуацию внутри нашей страны и продвинуть Байдена, подвинув Трампа.