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Оппозиционные СМИ не дремлют: ФАН составило недельный топ антироссийских вбросов

Оппозиционные СМИ не дремлют: ФАН составило недельный топ антироссийских вбросов (2 фото)

Автор:
26 сентября 2020 12:00
Сообщество : Политика
Метки: Новая газета   антироссийские сми   медуза   новости   сми   эхо москвы   
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В конце недели уже традиционным развлечением для нас стал разбор лживых новостей, вброшенных антироссийскими СМИ. Так, на вершине 39-ого рейтинга ФАН оказались «Новая газета» (71 порочащая Россию новость), «Эхо Москвы» (67 вбросов) и «Медуза» (64 антироссийских сообщения).

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Метки: Новая газета   антироссийские сми   медуза   новости   сми   эхо москвы   
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27k
Дмитрий День назад
Мне так нравится когда пригоженский "фан" кого-то опровергает
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379
Алексей 14 часов назад
Специалисты по лживым вбросам составили список конкурентов :)
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7k
HUBLOT 17 часов назад
Упоминание ФАН в приличном обществе равносильно признанию в нетрадиционной сексуальной ориентации. Скорее бы эту пригожинскую помойку санкциями прибили.
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−61
Князь Курбский 18 часов назад
Россия страна вечной лжи
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Князь Курбский 18 часов назад
Пригорело?
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976
Khamul День назад
"Недостоверность новости подтвердила Мария Захарова – официальный представитель МИД" - а что она должна была заявить, в случае, если это правда?????
Сказать - "А, ну ок, вы нас спалили, да. Мы, короче, лезем в ваши выборы и всё вот это"?
МИД - это такое специальное ведомство, которое говорит то, что требется сказать, а вовсе не правду.
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976
Khamul Hellgone День назад
Ты читать по пост пробовал?
Вопрос не в том, лезем мы или нет (скорее всего, кстати, лезем - потому что а чего б не лезть?).
А в том, что считать заявления МИДа любого) доказательством правоты чего б то ни было - глупость.
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Hellgone Khamul День назад
Жаль что ты его не прочел
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1k
Outcast Khamul 23 часа назад
Россия должна признать что именно она свергла законного правителя америки Георга 3го и привела к власти банду сепаратистов - угнетателей американского народа. Чушь, но попробуй опровергни.
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17k
turyst Outcast 20 часов назад
Хм...

"Но мало кто знает, что своей независимостью наши «американские друзья» во многом обязаны России, а именно русскому Императорскому флоту. Непонятно лишь, сознательно ли американцы не хотят вспоминать об этом факте, или имеет место обыкновенное невежество.

Так, в решающий период гражданской войны в США совместные англо-французские войска, поддерживающие Юг, готовили экспедиционный корпус для прямой интервенции. Понимая важность позиции, занимаемой Россией, Франция и Британия в октябре 1862 г. предложили Петербургу начать совместные военные действия против США, но министр Горчаков по указанию императора ответил отказом. Напротив, в 1863 г. из Балтийского моря в Атлантический океан была послана эскадра под командованием контр-адмирала С. С. Лесовского. В это же время во Владивостоке была сформирована и направлена к берегам Америки тихоокеанская эскадра под командованием контр-адмирала А. А. Попова. Кроме угрозы морским сообщениям Англии и Франции в случае войны, в задачу эскадр входила демонстрация солидарности с северными штатами Америки в ходе гражданской войны против рабовладельческого Юга, поддерживаемого Англией и Францией, а также защита портов северян.

В состав эскадры Атлантического океана первоначально вошли корветы «Варяг», «Витязь» и клипер «Алмаз». В Средиземном море к ним присоединились фрегаты «Александр Невский», «Пересвет» и «Ослябя». В тихоокеанскую эскадру входили корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик», клиперы «Абрек» и «Гайдамак».

24 сентября 1863 г. эскадра Лесовского вошла на рейд Нью-Йорка, а через три дня эскадра Попова прибыла к Сан-Франциско. Это был первый дружественный визит военных кораблей российского флота в США. Русский флот в случае войны с Великобританией и Францией должен был охранять побережье Соединенных Штатов от возможного нападения противника, не допустить высадки десанта и наносить удары по его дальним коммуникациям и колониям. В случае высадки англо-французских войск победа Юга была бы предрешена. И, вероятнее всего, Америка была бы возвращена в колониальное состояние, в лучшем случае она бы стала британским протекторатом.

Таким образом, именно русский флот явился тем решающим фактором, который склонил чашу весов в сторону победы северян и сохранения суверенитета и независимости США."
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Outcast turyst 10 часов назад
Вот вот все "отцы основатели" "агенты зимнего дворца" и американской войне за независимость видна рука Петербурга.
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