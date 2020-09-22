Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"

Вот как вы думаете, верит ли белорусская оппозиция, вещающая о сотрудничестве с Россией в будущем из Польши и Литвы что ей разрешат это сделать? Да понятно же, что как только БЧБ победит сразу же будет реализовываться проект "Украина 2.0" с закрытием предприятий, рынок сбыта которых находится в России (например машиностроение). Посмотрите с какой яростью прибалты "воюют" с белорусской АЭС. Не нужны им конкуренты на своем экономическом пространстве. Сразу же пострадают российские инвестиции, которые там в огромном количестве. Это в любом случае приведет к экономической реакции и властей России: пошлины, закрытие рынков и так далее.



Не происходят такие политические процессы просто так, не оплачивает никто протест просто так, чтобы потом победившая сторона "успешно и взаимовыгодно торговала и сотрудничала с Россией", что бы победившая сторона была в одном военном блоке с Россией, чтобы поддерживаемая Западом сторона стремилась к укреплению связей с Россией и тем более развивала интеграционные процессы. Неужели не очевидно, что это противоестественно?



Так вот и вопрос, зачем белорусская оппозиция рассказывает всем, что спонсируемый Западом протест в Белоруссии будет иметь разрешение потом "сосать матку Россию" во всех сферах? Да никогда!



П.С. только не начинайте разговор о том, что "Белоруссия и без России прекрасно проживет, Запад откроет ей рынок". Это будет уже даже не "Украина", это будет в 10 раз хуже чем "Украина".