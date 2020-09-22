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Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"

Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток" (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 21:39
Метки: беларусь   оппозиция   факты   
611
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Последнее время заметно изменилась терминология белорусской оппозиции по отношению к России. Это можно услышать например в последний выступлениях Павла Латушко или в том, как стыдливо был убран документ с сайта Тихановской, где в первых пунктах шли планы выхода из ОДКБ и прекращения движения в сторону Союзного государства.

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Метки: беларусь   оппозиция   факты   
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232k
Rusbond 2 дня назад
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
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2k
Сергей Терехов День назад
"сосать двух маток" - оскорбления ни к чему хорошему не приведут.

люди прекрасно понимают, что либо они будут преследовать интересы граждан республики, либо будет вторая революция.
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71k
стас Сергей Терехов День назад
правильно! если вы пойдете на поводу у запада, то "сосать двух маток" вам не дадут. учитывая, что вся эта вакханалия направляется поляками и [мат], то в случае избрания западного направления вы будете реально "сосать", только уже у "папок". пример укры вам в помощь! олигархи жируют, а люди беднеют...
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1k
Скальпы Гуронов День назад
Прощай МАЗ, прощай Белаз, здравствуй польский унитаз...
Ребята по привычке лезут в польско-литовский хомут...
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21k
ВАТНИК День назад
пшеки кстати сосали, сосут и будут сосать... иже с ними сосут прие.балты и подсасывают кастрюлеголовые.... по мере того как пшеки будут понимать что у них обломалось в Белоруссии сосать будут всё интенсивнее....
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4k
Дмитрий Горчилин День назад
Здесь нужно понимать, что единственным умным многовекторным президентом Украины был Леонид Данилович Кучма. Он действительно поддерживал благополучные отношения и с западом и с востоком, закончилось это первым майданом.
Все остальные шли на запад с таким расчетом, чтобы оплатила эту дорогу Россия. Эдакая колхозная хитрожопость. Даже вон ростовский марафонец публично заявлял- альтернативе западному вектору нет. Пророссийских сил и политиков на Украине не было, совсем- но кто-то должен же был оплатить амбиции!
Так что эта риторика звучит как та же колхозная хитрожопость- звучит глупо, она раздражает. Смысл этих заявлений- если Россия будет себя хорошо вести ей позволят оплатить потуги Белоруссии убежать на запад. Перспектива крайне заманчивая.
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129
Сергей Дохтаренко День назад
У дебилоидов-пропагандонов всё сводится к одному слову - сосать.
Методички поменяли бы, скучно,заезжено.
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2k
Сергей Терехов Сергей Дохтаренко День назад
да классика, аргументов нет, одни только оскорбления.

Думал это только в сети, но товарищ охотник, который общается с россиянами по охотничьим делам сказал, что такое же отношение в довольно значительной части населения - "оскорбление наше все".
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71k
стас Сергей Терехов День назад
ну если вы не хотите мозгами думать, то может хоть через оскорбления дойдет! я живу на Украине и сижу все своими глазами. как валят крупные заводы, как народ валит за кордон, как возвращаются 90-е, т.е. начинаю жечь магазины и машины. а вы дальше верьте в то, что "заграница вам поможет".
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56
Monher День назад
Лукашенко со своими метаниями показал слабину. Теперь запад будет качать Белоруссию все время.
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1k
Vic Twin День назад
Странно. Все почему-то думают, что для того чтобы купить в магазине хлеба, надо обязательно жениться на продавщице.
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4k
Дмитрий 2 дня назад
А можно тот самый документ от Тихановской с "планами выхода из ОДКБ и прекращения движения в сторону Союзного государства"? Ну пожалуйста!
Поискал по интернету и единственное что нашел: "«Я – за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», – заявила кандидат в президенты Анна Канопацкая"
Но между Тихановской и Канопацкой более чем существенная разница (если автор об этом не подозревает), причем Канопацкая - это спарирнг-партнер Лукашенко, зарегистрированная без собранных голосов, с задачей поиграть в пользу президента. Впрочем, в то же самое время Лукашенко соловьем разливался об угрозе со стороны России, арестовывая 33 богатыря и сообщая о 200, скрывавшихся в лесах. И все эти вагнеровцы были присланы на помощь именно Тихановским!
Так кто меняет свое мнение на 280 градусов каждый месяц? Ни Тихановская (-ий), ни Бабарико, ни Цепкало ничего плохого не говорили о России!
Вот и приходится авторам размещать фото из Украины - ведь в Беларуси найти не получается! И это не смотря на всю откровенную помощь Путина только Лукашенко.

Очень интересно - кто и зачем дал команду любой ценой представлять протесты в Беларуси как если бы там был хоть малейший анти-российский элемент? Вот только, боюсь, если Россия и дальше будет поддерживать Лукашенко - такой элемент на самом деле появится, но не у прагматичных политиков, а у широких масс населения. Но, может, все-таки не стоит столь сильно стараться разжигать анти-российские настроения?
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1k
Яков Дмитрий День назад
Смотри, тебе потом там жить. Не ной потом.
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4k
Дмитрий Яков 23 часа назад
Золотые слова: именно нам там жить! И именно мы знаем - что для нас будет лучше, уж точно знаем лучше чем россияне. Причем опыт Украины мы прекрасно знаем. Это примерно как история в Хабаровске - как бы россияне восприняли если бы беларусы начали советовать что им делать?
Я лишь пытаюсь показать: наиболее русофобский (когда ему выгодно, конечно, а на самом деле абсолютно беспринципный) кандидат - это Лукашенко, а вовсе не Тихановская, не бывший глава российского банка Бабарико и не сбежавший в Россию Цепкало, как и не сам Тихановский, (к которому якобы на помощь и приехали вагнеровцы). И тем более не надо разжигать ненависть к России, отождествляя ее с поддержкой Лукашенко.
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129
Сергей Дохтаренко Дмитрий 8 часов назад
Дмитрий, давно вижу ваши аргументированные и толковые посты на фишках. Неужели вы ещё не разочаровались "метать бисер перед свиньями" на этом в большинстве своём пропагандонском сайте?
Эти моральные уроды не приемлют других мнений, кроме оскорблений и минусов в таких постах ожидать нечего.
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2k
fryazino Дмитрий 3 часа назад
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
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15k
Robin Hood 2 дня назад
Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"
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236
Hexo4uha 2 дня назад
Белорусская оппозиция надеется занять место Лукашенко.
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15k
Андрей Иванов 2 дня назад
А будут у двух папок
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2k
Архимед 2 дня назад
сосать придется по любому, только не у двух маток , а у мужей этих маток
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