Белорусская оппозиция надеется "сосать двух маток"

Последнее время заметно изменилась терминология белорусской оппозиции по отношению к России. Это можно услышать например в последний выступлениях Павла Латушко или в том, как стыдливо был убран документ с сайта Тихановской, где в первых пунктах шли планы выхода из ОДКБ и прекращения движения в сторону Союзного государства.
Сейчас члены координационного совета высказываются за отношения с Россией, которые будут тесными, приоритетными и прагматичными. Тихановская даже стала постоянно повторять "мудрый Путин". Но я почему то не верю, что они такие наивные и глупые.
Скорее всего они все это делают осознанно, ведь у них перед глазами должен стоять "живой пример".
Ведь это все было практически "вчера". Мы же помним, что самое яростное противостояние на Украине началось даже не из за русского языка (хотя это второй по значимости момент) и даже не из-за воскрешения "бандеровцев". Основной накал произошел из-за разрыва страны между Западом и Востоком, между Европой и Россией.
Ведь тогда у Януковича стоял выбор, с кем продолжать еще более активное сотрудничество во всех сферах, то ли с ЕС, то ли с Таможенным союзом. Европа ему сулила "кружевные трусики" и квоты, а Россия предлагала рынок сбыта и инвестиции. Причем Европа безоговорочно заставляла выбирать Украину с кем она будет сотрудничать, либо-либо. Янукович долгое время пытался "сосать двух маток", но ему дали понять, что так не будет. России конечно тоже приходилось реагировать на вероятное изменение структуры украинской экономики заградительными пошлинами и другими экономическими инструментами, но всегда четко подчеркивалось: мы сотрудничать в любом случае.
В результате, как мы помним, выбор Януковича не понравился агрессивно настроенной националистической части Украины и его выгнали.
Вот как вы думаете, верит ли белорусская оппозиция, вещающая о сотрудничестве с Россией в будущем из Польши и Литвы что ей разрешат это сделать? Да понятно же, что как только БЧБ победит сразу же будет реализовываться проект "Украина 2.0" с закрытием предприятий, рынок сбыта которых находится в России (например машиностроение). Посмотрите с какой яростью прибалты "воюют" с белорусской АЭС. Не нужны им конкуренты на своем экономическом пространстве. Сразу же пострадают российские инвестиции, которые там в огромном количестве. Это в любом случае приведет к экономической реакции и властей России: пошлины, закрытие рынков и так далее.
Не происходят такие политические процессы просто так, не оплачивает никто протест просто так, чтобы потом победившая сторона "успешно и взаимовыгодно торговала и сотрудничала с Россией", что бы победившая сторона была в одном военном блоке с Россией, чтобы поддерживаемая Западом сторона стремилась к укреплению связей с Россией и тем более развивала интеграционные процессы. Неужели не очевидно, что это противоестественно?
Так вот и вопрос, зачем белорусская оппозиция рассказывает всем, что спонсируемый Западом протест в Белоруссии будет иметь разрешение потом "сосать матку Россию" во всех сферах? Да никогда!
П.С. только не начинайте разговор о том, что "Белоруссия и без России прекрасно проживет, Запад откроет ей рынок". Это будет уже даже не "Украина", это будет в 10 раз хуже чем "Украина".
Источник:
- Нарисованная оппозиция
- Поминали Немцова, порвали три баяна
- Розы, тюльпаны и тапки: 10 цветных революций
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
- Универсальный Батька
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люди прекрасно понимают, что либо они будут преследовать интересы граждан республики, либо будет вторая революция.
Ребята по привычке лезут в польско-литовский хомут...
Все остальные шли на запад с таким расчетом, чтобы оплатила эту дорогу Россия. Эдакая колхозная хитрожопость. Даже вон ростовский марафонец публично заявлял- альтернативе западному вектору нет. Пророссийских сил и политиков на Украине не было, совсем- но кто-то должен же был оплатить амбиции!
Так что эта риторика звучит как та же колхозная хитрожопость- звучит глупо, она раздражает. Смысл этих заявлений- если Россия будет себя хорошо вести ей позволят оплатить потуги Белоруссии убежать на запад. Перспектива крайне заманчивая.
Методички поменяли бы, скучно,заезжено.
Думал это только в сети, но товарищ охотник, который общается с россиянами по охотничьим делам сказал, что такое же отношение в довольно значительной части населения - "оскорбление наше все".
Поискал по интернету и единственное что нашел: "«Я – за денонсацию договора о создании Союзного государства, за выход из договора о коллективной безопасности, за прекращение договоров аренды для военных объектов РФ на территории Беларуси и вывод с нашей территории российских военнослужащих», – заявила кандидат в президенты Анна Канопацкая"
Но между Тихановской и Канопацкой более чем существенная разница (если автор об этом не подозревает), причем Канопацкая - это спарирнг-партнер Лукашенко, зарегистрированная без собранных голосов, с задачей поиграть в пользу президента. Впрочем, в то же самое время Лукашенко соловьем разливался об угрозе со стороны России, арестовывая 33 богатыря и сообщая о 200, скрывавшихся в лесах. И все эти вагнеровцы были присланы на помощь именно Тихановским!
Так кто меняет свое мнение на 280 градусов каждый месяц? Ни Тихановская (-ий), ни Бабарико, ни Цепкало ничего плохого не говорили о России!
Вот и приходится авторам размещать фото из Украины - ведь в Беларуси найти не получается! И это не смотря на всю откровенную помощь Путина только Лукашенко.
Очень интересно - кто и зачем дал команду любой ценой представлять протесты в Беларуси как если бы там был хоть малейший анти-российский элемент? Вот только, боюсь, если Россия и дальше будет поддерживать Лукашенко - такой элемент на самом деле появится, но не у прагматичных политиков, а у широких масс населения. Но, может, все-таки не стоит столь сильно стараться разжигать анти-российские настроения?
Я лишь пытаюсь показать: наиболее русофобский (когда ему выгодно, конечно, а на самом деле абсолютно беспринципный) кандидат - это Лукашенко, а вовсе не Тихановская, не бывший глава российского банка Бабарико и не сбежавший в Россию Цепкало, как и не сам Тихановский, (к которому якобы на помощь и приехали вагнеровцы). И тем более не надо разжигать ненависть к России, отождествляя ее с поддержкой Лукашенко.
Эти моральные уроды не приемлют других мнений, кроме оскорблений и минусов в таких постах ожидать нечего.