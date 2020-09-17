Политика с юмором и сарказмом
34.
Для релакса.— Юлия Витязева (@Vityzeva) September 17, 2020
Хасиды в шароварах на границе с Беларусью исполняют гимн Украины.
До конца 2020-го ещё 3,5 месяца. Так что ещё и не такое увидим😉 pic.twitter.com/WMx6401eGM
35.
Лукашенко: Я вынужден вместе с президентом России, министром обороны отстроить защиту Союзного Государства. pic.twitter.com/wp6KWfsM2e— Юлия Витязева (@Vityzeva) September 17, 2020
36.
Париж – это город нежности, одухотворенности и магии; город воздушных пирожных, круассанов и ванили; город любви, город моды...🥺😒 https://t.co/58pD6EYUlN— Ruslana Boshirova Альянс пианистов (@ValLisitsa) September 17, 2020
37.
))
Фсё, надоела политика! Уйду я от вас 😁 pic.twitter.com/A0wbncdYgu— Агент Кремля 🇷🇺 Проголосовала ЗА! (@AgentNina08) September 17, 2020
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не понимаю
А гимн Украины на манер Хава-Нагила с характерным еврейским вокалом - это вообще...
Тут понимать нужно!