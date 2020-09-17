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Политические скрины

Политические скрины (37 фото)

Автор:
17 сентября 2020 23:07
Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
2129
37
Политика с юмором и сарказмом

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Метки: Политические комментарии   политика   сарказм   юмор   
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64k
Александр Автор поста 2 дня назад
Политические скрины
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−3
Роман 4 часа назад
Комментарий к фото
ну да, нефть матушка, газ батюшка..а наукой и технологиями - слабо? Давече ехал по Тавриде (ее как бы сдали, но видать много доделок, пешеходные переходы кажись ни один до умане доведен) - насчитал 44 экскаватора, 14 спецмашин-подъемников - угадайте сколько из них российские? увы - 0
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406
Олег Мещеряков День назад
я вот действительно не понимаю терпимость наших правоохранителей к этой ...... либшоизе, ведь чем дальше правоохранители бездействуют, тем все больше эти уроды садятся на шею, все поганее их ротовые дыры исторгают всю желчь и ненависть
не понимаю
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15k
Flying Dutchmen. День назад
Если бутылкап была изъята ДО возбуждения следствия, да еще и третьими лицами, она не может фигурировать как причина для возбуждения расследования. Мало ли где её взяли и что с ней потом делали...
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384
Довольный лис День назад
А хто форму братьям-евреем подогнал?
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965
Федор Медведев День назад
А зачем в цру задумываются о том как разрушить другую страну??? Эти твари уже даже цели свои не скрывают.
А зачем в цру задумываются о том как разрушить другую страну??? Эти твари уже даже цели свои не скрывают.
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1k
zloikrot День назад
а давайте я навангую! очень скоро мы услышим "минск наш!"
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74
Максим День назад
Надо этим хлопцам из фбк статью дать, за сокрытие улик и противодействие расследованию. Вот тогда и похохочем
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203k
NAZARETH 2 дня назад
Комментарий к фото
Вспомнилось...
Вспомнилось...
Вспомнилось...
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138k
☭Cheкаво☭ NAZARETH 2 дня назад
Комментарий к фото
Даже не поленились, в бронзе отлить, и на конвейер поставить таблички для общ.транспорта, а не просто через трафарет краской писать)
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590
Константин ☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
естественно. делалось то, надолго)
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1k
Яков ☭Cheкаво☭ День назад
Комментарий к фото
Так официальная политика. Только это скорее латунь, а не бронза. Но штука затратная - литье, покраска, доставка до депо, монтаж...
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1k
Яков День назад
Комментарий к фото
Изготовление форм забыл упомянуть
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57k
Доктор Джонс 2 дня назад
Хасиды в шароварах и вышиванках - это нечто...
А гимн Украины на манер Хава-Нагила с характерным еврейским вокалом - это вообще...
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15k
Нагайна Доктор Джонс 2 дня назад
Примерно как Басков, поющий на чеченском

Ссылка youtu.be
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57k
Доктор Джонс Нагайна День назад
Это - конъюнктура, да и ещё за неплохие деньги...
Тут понимать нужно!
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64k
Александр Автор поста 2 дня назад
Смотрю, канада не спит уже? Но вот вам тогда

Смотрю, канада не спит уже? Но вот вам тогда
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8k
Гуляка Александр 2 дня назад
Политические скрины
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138k
☭Cheкаво☭ Александр 2 дня назад
Политические скрины
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64k
Александр Автор поста 2 дня назад
Тут это, парни, не хотите ли вмешаться в американские выборы? 2 стакана Новичка бесплатно)
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203k
NAZARETH Александр 2 дня назад
Политические скрины
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Александр

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