Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74

Предвыборная кампания Дональда Трампа получилась весьма интересно: штаб главы США решил показать величие Америки, однако не учли некоторых деталей.
Речь идет о рекламе в Сети, где видно несколько силуэтов с оружием, на фоне которых летят три истребителя. Также на этом изображении была надпись: «Поддержите наши войска». Вот только интересно здесь то, что «американские» самолеты оказались российскими МиГ-29, а в руках одного из военных АК-74. Об этом сообщили эксперты, отметив, что снимок, судя по всему, был просто взят из интернета.
К слову, предвыборный штаб Трампа уже не единственный, кто умудрился приписать российскую военную технику к величию Соединенных Штатов. Так, в прошлом году Брайан Маст поздравил с днем рождения Военно-Морской флот США на своей страничке в Twitter. И опубликовал фотографию российского крейсера «Петр Великий».
Авторский пост
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