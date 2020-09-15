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Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74

Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74 (3 фото)

Автор:
15 сентября 2020 09:14
Метки: Трамп   миг-29   сша   
986
3
Предвыборная кампания Дональда Трампа получилась весьма интересно: штаб главы США решил показать величие Америки, однако не учли некоторых деталей.

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Метки: Трамп   миг-29   сша   
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9  комментариев
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Топпер Харли 4 дня назад
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу!
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ХРУСТАЛИК 4 дня назад
иногда не только президенты, но и первые леди назначаются кремлём
иногда не только президенты, но и первые леди назначаются кремлём
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SIG Sauer 4 дня назад
Так партнёры ведь.
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8k
Wolfsangel 4 дня назад
Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74
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9k
Хью́берт 4 дня назад
Ссылка youtu.be
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528
Краснодар Хью́берт 4 дня назад
Видео еще 12 года. Судя по подстрочному тексту.
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528
Краснодар 4 дня назад
Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74
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2k
Азиз Ниязов 4 дня назад
Палится
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31k
Антон 4 дня назад
У американцев все по Фрейду.
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Евгения
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