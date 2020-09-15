Трамп показал «величие» США с российскими МиГ-29 и АК-74

Речь идет о рекламе в Сети, где видно несколько силуэтов с оружием, на фоне которых летят три истребителя. Также на этом изображении была надпись: «Поддержите наши войска». Вот только интересно здесь то, что «американские» самолеты оказались российскими МиГ-29, а в руках одного из военных АК-74. Об этом сообщили эксперты, отметив, что снимок, судя по всему, был просто взят из интернета.