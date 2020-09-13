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О том как овцы пожирали людей

О том как овцы пожирали людей (2 фото)

Автор:
13 сентября 2020 13:52
Метки: англия   история   капитализм   политика   экономика   
124
2
Из «Утопии» Томаса Мора (1516):
«О овцы, такие ручные и неприхотливые в еде. Они становятся настолько жадными и необузданными, что пожирают самих людей, опустошают и делают безлюдными поля, дома и города». Этот текст написан не средневековым сказочником, а одним из умнейших людей своего времени. Так Томас Мор описал зарождение новой системы.
Конечно наши современники поняли его текст иначе:

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Метки: англия   история   капитализм   политика   экономика   
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1  комментарий
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Hellgone 12 часов назад
Я думаю Мор так проявил знаменитейший "сухой британский юмор".Жаль что сейчас он заменился на пердежные шутки и "британских ученых".А вообще если посмотреть на всех этих "добрых королей Генрихов" и иже с ними и сравнить с нашим Иваном Грозным,то выясняется что Иван то был добрейшей души человек и милый парень.
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