О том как овцы пожирали людей

Из «Утопии» Томаса Мора (1516):
«О овцы, такие ручные и неприхотливые в еде. Они становятся настолько жадными и необузданными, что пожирают самих людей, опустошают и делают безлюдными поля, дома и города». Этот текст написан не средневековым сказочником, а одним из умнейших людей своего времени. Так Томас Мор описал зарождение новой системы.
Конечно наши современники поняли его текст иначе:
«О овцы, такие ручные и неприхотливые в еде. Они становятся настолько жадными и необузданными, что пожирают самих людей, опустошают и делают безлюдными поля, дома и города». Этот текст написан не средневековым сказочником, а одним из умнейших людей своего времени. Так Томас Мор описал зарождение новой системы.
Конечно наши современники поняли его текст иначе:
В конце 14 века в Англии практически исчезла крепостная зависимость. Большая часть крестьян вела собственное хозяйство. Это было возможно, поскольку могущество феодальных господ определялось не размерами ренты, а количеством подданных. В отличии от матушки России, с островка бежать некуда и закрепощать стало быть не нужно. Но как говориться: «Фортуна ничего не даёт навечно», процесс насильственного отъёма общинных земель и земли мелких хозяйств начался в конце 15 века и продолжался до 19 века. Что это было? И как связано с овцами?Расскажу на примере из 19 века, поскольку уже есть статистика и механический ткацкий станок, авторства Эдмунда Картрайта (патент от 4 апреля 1784 года). Вдумайтесь, внедрение механического станка увеличило производительность труда на английских фабриках в 40 раз! Это тебе не 0,7% в год, непонятно как посчитанных, в современной России. Неправильно сравнивать, но не удержался, уж очень показателен пример настоящих капиталистов на фоне «эффективных менеджеров». Так вот, если в десятки раз увеличена производительность труда, значит потребление сырого материала, то есть шерсти, увеличится пропорционально. Загрузка фабрик требовала больше шерсти, а значит больше овец. А как увеличить поголовье овец, если везде крестьянская или общинная пашня? Задача для первоклассника, нужно убрать людей и «заселить» овец.
Так Элизабет Гордон герцогиня графства Сатерленд, проявлявшая сочувствие к американским неграм-рабам, решительно взялась за подавление местных «негров». Чтобы было где пасти овечек, 15 тысяч жителей графства или около 3 тысяч семей последовательно изгонялись и искоренялись с 1814 по 1820 год. Все их деревни были рaзрушены и сожжены, все поля обращены в пастбища. Конечно же государство, в лице британских солдат, поддерживало герцогиню. Экзекуциями, избиениями, сожжениями и прочими демократическими методами. Лишний раз продемонстрировав на практике, что право- это воля господствующего класса возведённая в закон, а государство-инструмент репрессий (от английского «press» то есть давить, подавлять), в руках этого же господствующего класса. Таким образом, герцогиня Сатерленд присвоила 794 000 акров земли (или 321 320.4 га), которая принадлежала общине гэлов (шотландские горцы) с незапамятных времён. Уже в 1825 году на этих землях пасли 131 000 овец. Таким образом 15 000 человек были замещены овцами, в соотношении 8,73 к 1-ому. Наверное, возникнет закономерный вопрос, неужели совокупный налог с 15 000 населения не замещал доходы от стада овец? Не замещал. Континентальная блокада Англии с 1806 по 1812 год, играла свою роль. После её окончания, у стран экспортёров зерна накопились огромные излишки, что привело к резкому снижению цен на многие годы. Основным экспортёром зерна в Англию была Российская Империя. По косвенным признакам, именно обесценивание зерна привело к восстанию «декабристов» в 1825 году. Как и британским коллегам, нашим буржуа нужно было получать прибыль. Продажа зерна уже не могла обеспечить её приемлемый уровень. Стало быть, крестьян они освобождали в своих классовых интересах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Битва при Азенкуре: почему английские лучники победили врага без штанов?
- Ростов - не папа, Ростов - князь! Это и другие свежие новости с сарказмом ORIGINAL*20/05/2020
- Кто из англичан придумал пить чай в пять часов?
- Невыносимые страдания оккупантов в России
- Как наша Россия выглядит в учебниках истории стран бывшего СССР
Метки: англия история капитализм политика экономика
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...