О том как овцы пожирали людей

Так Элизабет Гордон герцогиня графства Сатерленд, проявлявшая сочувствие к американским неграм-рабам, решительно взялась за подавление местных «негров». Чтобы было где пасти овечек, 15 тысяч жителей графства или около 3 тысяч семей последовательно изгонялись и искоренялись с 1814 по 1820 год. Все их деревни были рaзрушены и сожжены, все поля обращены в пастбища. Конечно же государство, в лице британских солдат, поддерживало герцогиню. Экзекуциями, избиениями, сожжениями и прочими демократическими методами. Лишний раз продемонстрировав на практике, что право- это воля господствующего класса возведённая в закон, а государство-инструмент репрессий (от английского «press» то есть давить, подавлять), в руках этого же господствующего класса. Таким образом, герцогиня Сатерленд присвоила 794 000 акров земли (или 321 320.4 га), которая принадлежала общине гэлов (шотландские горцы) с незапамятных времён. Уже в 1825 году на этих землях пасли 131 000 овец. Таким образом 15 000 человек были замещены овцами, в соотношении 8,73 к 1-ому. Наверное, возникнет закономерный вопрос, неужели совокупный налог с 15 000 населения не замещал доходы от стада овец? Не замещал. Континентальная блокада Англии с 1806 по 1812 год, играла свою роль. После её окончания, у стран экспортёров зерна накопились огромные излишки, что привело к резкому снижению цен на многие годы. Основным экспортёром зерна в Англию была Российская Империя. По косвенным признакам, именно обесценивание зерна привело к восстанию «декабристов» в 1825 году. Как и британским коллегам, нашим буржуа нужно было получать прибыль. Продажа зерна уже не могла обеспечить её приемлемый уровень. Стало быть, крестьян они освобождали в своих классовых интересах.