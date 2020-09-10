Социализм против капитализма: есть ли шанс

Нет никаких сомнений, что в стране, где есть развитый малый бизнес с множеством частных магазинов и кафе, пекарен и парикмахерских, зубоврачебных кабинетов и развлекательных центров, жить комфортнее и приятнее, чем в «казарменном» обществе по типу Северной Кореи. Однако все важнейшие отрасли промышленности, природные ресурсы, земля – все это в оптимальном варианте должно находиться в собственности даже не государства, а народа, который через государство осуществляет управление своими ресурсами и доходы от эксплуатации этих ресурсов идут на нужды общества, а не оседают в иностранных банках и расходуются на сверхпотребление немногочисленных олигархии и крупной буржуазии.

Сегодня и в России, и в других странах выросли новые поколения людей, но социализм сохраняет свою привлекательность и среди молодежи. И это не случайно: молодые люди видят, как перекрываются последние возможности вертикальной социальной мобильности, как отсутствие денег обрекает человека на нахождение внизу социальной лестницы без всяких шансов подняться вверх. Да, есть особо активные, особо талантливые, сильные и умные, которым удается прорваться из «грязи в князи», но это – исключения из общего правила. Бесплатное образование и здравоохранение – достижения социализма, о которых в капиталистических странах в свое время бы и не задумывались, если бы не «бродил по Европе призрак коммунизма» и власти этих стран не боялись бы социалистических революций.