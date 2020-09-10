Социализм против капитализма: есть ли шанс

В XXI веке у социалистического пути развития по-прежнему есть свои многочисленные сторонники. Более того, все большему количеству людей становится очевидной несправедливость капиталистической системы. Но есть ли у социализма будущее?
Конец 1980-х – начало 1990-х гг. стали временем глобального разочарования в социализме. В силу целого ряда политических, экономических, социальных причин рухнул социалистический лагерь – распался Советский Союз, образовавшиеся вместо него государства встали на капиталистические рельсы, вслед за СССР спешно стали прощаться с социализмом и развивающиеся страны от Анголы до Монголии. Тем не менее, ряд государств с выбранного в середине ХХ века социалистического пути не свернул. Китай, Вьетнам, Куба, не говоря уже о КНДР, сегодня продолжают называть себя социалистическими государствами.
Фундаментальная ценность социализма для человечества заключается в том, что интересы общества, социальной справедливости ставятся выше, чем интересы индивидуального процветания. Иначе говоря, выбор между социализмом и капитализмом – это еще и мировоззренческий выбор между «мы» и «я», между коллективизмом и индивидуализмом.
Фундаментальная ценность социализма для человечества заключается в том, что интересы общества, социальной справедливости ставятся выше, чем интересы индивидуального процветания. Иначе говоря, выбор между социализмом и капитализмом – это еще и мировоззренческий выбор между «мы» и «я», между коллективизмом и индивидуализмом.
Сегодня все мы можем наблюдать, как корысть и честолюбие отдельных лиц и групп лиц губят целые страны, как в интересах корпораций уничтожается природа, развязываются войны, миллионы людей скитаются по миру в поисках лучшей доли, не имея возможности наладить свою жизнь в родных странах. Все это – прямое следствие капитализма, ставящего материальную выгоду одних за счет ущемления и притеснения других во главу угла.
В современном понимании социализм не подразумевает тотальной экспроприации собственности, запрета на ведение бизнеса, но его главной отличительной чертой является отсутствие крупных капиталистов, которым бы принадлежали национальные ресурсы, земли, недра, транспортные артерии. В этом сегодня у социализма - шанс.
В современном понимании социализм не подразумевает тотальной экспроприации собственности, запрета на ведение бизнеса, но его главной отличительной чертой является отсутствие крупных капиталистов, которым бы принадлежали национальные ресурсы, земли, недра, транспортные артерии. В этом сегодня у социализма - шанс.
Нет никаких сомнений, что в стране, где есть развитый малый бизнес с множеством частных магазинов и кафе, пекарен и парикмахерских, зубоврачебных кабинетов и развлекательных центров, жить комфортнее и приятнее, чем в «казарменном» обществе по типу Северной Кореи. Однако все важнейшие отрасли промышленности, природные ресурсы, земля – все это в оптимальном варианте должно находиться в собственности даже не государства, а народа, который через государство осуществляет управление своими ресурсами и доходы от эксплуатации этих ресурсов идут на нужды общества, а не оседают в иностранных банках и расходуются на сверхпотребление немногочисленных олигархии и крупной буржуазии.
Сегодня и в России, и в других странах выросли новые поколения людей, но социализм сохраняет свою привлекательность и среди молодежи. И это не случайно: молодые люди видят, как перекрываются последние возможности вертикальной социальной мобильности, как отсутствие денег обрекает человека на нахождение внизу социальной лестницы без всяких шансов подняться вверх. Да, есть особо активные, особо талантливые, сильные и умные, которым удается прорваться из «грязи в князи», но это – исключения из общего правила. Бесплатное образование и здравоохранение – достижения социализма, о которых в капиталистических странах в свое время бы и не задумывались, если бы не «бродил по Европе призрак коммунизма» и власти этих стран не боялись бы социалистических революций.
Сегодня и в России, и в других странах выросли новые поколения людей, но социализм сохраняет свою привлекательность и среди молодежи. И это не случайно: молодые люди видят, как перекрываются последние возможности вертикальной социальной мобильности, как отсутствие денег обрекает человека на нахождение внизу социальной лестницы без всяких шансов подняться вверх. Да, есть особо активные, особо талантливые, сильные и умные, которым удается прорваться из «грязи в князи», но это – исключения из общего правила. Бесплатное образование и здравоохранение – достижения социализма, о которых в капиталистических странах в свое время бы и не задумывались, если бы не «бродил по Европе призрак коммунизма» и власти этих стран не боялись бы социалистических революций.
У советского государства было множество своих недочетов, своих проблем и противоречий, иначе оно бы не прекратило свое существование. Но нельзя отрицать, что советской власти в короткие сроки удалось полностью ликвидировать неграмотность, обеспечить доступность здравоохранения на всей огромной территории, индустриализировать страну, создав промышленные предприятия и инфраструктуру даже в самых отдаленных уголках, в национальных республиках, где прежде, кроме сельского хозяйства и ремесел, ничего и не было.
Прошло уже тридцать лет с момента распада советского государства, но и в России, и в других постсоветских республиках продолжают «доедать» советское наследие – от самолетов и кораблей до «хрущевок» и инфраструктуры коммунального хозяйства. Создана лишь малая часть того, что создавалось за такие сроки в советское время, и не это ли свидетельство определенного преимущества социализма в решении важнейших для общества проблем?
Прошло уже тридцать лет с момента распада советского государства, но и в России, и в других постсоветских республиках продолжают «доедать» советское наследие – от самолетов и кораблей до «хрущевок» и инфраструктуры коммунального хозяйства. Создана лишь малая часть того, что создавалось за такие сроки в советское время, и не это ли свидетельство определенного преимущества социализма в решении важнейших для общества проблем?
Нет никаких сомнений, что выбор между социализмом и капитализмом остается актуальным и сегодня, а реальное улучшение жизни миллионов людей, придание нового импульса для развития экономики страны возможны лишь в рамках кардинального преобразования социально-экономической системы. Сколько не борись с коррупцией, сколько не считай дачи чиновников и топ-менеджеров или стоимость их яхт и украшений, но без трансформации самой социальной системы, самой структуры общества, управления и распределения справедливости не добиться.
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Возможно меня плохо научили, но насколько я помню самый главный признак социализма - отсутствие частной собственности на средства ПРОИЗВОДСТВА, посему добавлять Китай в лагерь соц стран, по меньшей мере несколько неоправданно. Все максимальные достижения советского строя были совершены в годы красного(сталинского) террора, а когда в стране был построен социализм, практически сразу он начал гнить и развалился. Остается вывод - диктатура хорошо и капитализм кое-кому хорошо.
Это очевидно даже по формулировкам - до 57-го "общественная" или "коллективная" собственность, а после "государственная". Т.е. государство стало капиталистом. Ну а в 90-х большого "коллективного" капиталиста, порвали много мелких "индивидуальных".
Так что социализм допускает существование артелей (объединения частных лиц для производства) и кооперативов. А у китайцев свой вариант социализма.