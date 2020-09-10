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Социализм против капитализма: есть ли шанс

Социализм против капитализма: есть ли шанс (5 фото)

Автор:
10 сентября 2020 15:30
Метки: будущее социализма   мнение   несправедливость капиталистической системы   
182
5
В XXI веке у социалистического пути развития по-прежнему есть свои многочисленные сторонники. Более того, все большему количеству людей становится очевидной несправедливость капиталистической системы. Но есть ли у социализма будущее?

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Метки: будущее социализма   мнение   несправедливость капиталистической системы   
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16  комментариев
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38k
Raush 6 часов назад
Социализм и капитализм, это две крайности. Лично я не сказал бы, что я хочу абсолютный социализм или капитализм, меня бы устроило что-то среднее...
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28k
Юр21 3 часа назад
Вполне возможно, наши люди всегда остро реагируют на несправедливость, а несправедливости в капиталистическом обществе хоть отбавляй. Надо просто вытащить сталинские инструкции по построению социализма (он же китайский социализм), сдуть с него пыли - и вперёд!
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10k
Yasen_Perec Юр21 2 часа назад
Теперь менталитет не тот.
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28k
Юр21 Yasen_Perec Час назад
Да никуда оно не делось, наносное это всё, характер народа не поменяется, просто сейчас люди поставлены в такие условия.
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441
Константин 4 часа назад
хорошая попытка, Зюганов, но нет. Вы предали идеи коммунизма, а теперь с красными тряпками показываете нам цирк. Только надоел он уже всем. даже клоунов не меняете.
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996
Пока живу 6 часов назад
Доброго дня
Возможно меня плохо научили, но насколько я помню самый главный признак социализма - отсутствие частной собственности на средства ПРОИЗВОДСТВА, посему добавлять Китай в лагерь соц стран, по меньшей мере несколько неоправданно. Все максимальные достижения советского строя были совершены в годы красного(сталинского) террора, а когда в стране был построен социализм, практически сразу он начал гнить и развалился. Остается вывод - диктатура хорошо и капитализм кое-кому хорошо.
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58
Lepus Пока живу 5 часов назад
Хорошо научили. Коммунизм - это ОБЩЕСТВЕННАЯ собственность на средства производства. И всё. Как реализуется, это детали. И социализм был у нас до 57 года, после этого - государственный капитализм. Мы при социализме не жили, не давайте себя обманывать.
Это очевидно даже по формулировкам - до 57-го "общественная" или "коллективная" собственность, а после "государственная". Т.е. государство стало капиталистом. Ну а в 90-х большого "коллективного" капиталиста, порвали много мелких "индивидуальных".
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28k
Юр21 Пока живу 3 часа назад
"Социали зм (от лат. socialis «общественный») ряд экономических и социальных систем, характеризующихся государственным и/или общественным контролем над экономикой, средствами производства и распределением ресурсов, а также политические теории и движения, связанные с ними".
Так что социализм допускает существование артелей (объединения частных лиц для производства) и кооперативов. А у китайцев свой вариант социализма.
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5k
М С 6 часов назад
Если бы автор понимал, о чем пишет, то не задавал бы таких глупых вопросов. Социализм - единственное будущее замкнутых систем. Капитализм возможен только в полуоткрытых системах, когда ты сливаешь во вне излишки производства. Иначе - постоянный рост долга, возникающий из необходимости рисовать деньги на покрытие добавленной стоимости. Читайте классиков. 100 лет назад все расписано.
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29k
Михаил 6 часов назад
Социализм против капитализма: есть ли шанс
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