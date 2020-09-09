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"Завод" Юрия Быкова. Фильм незамеченный современниками, возможно станет новой классикой

"Завод" Юрия Быкова. Фильм незамеченный современниками, возможно станет новой классикой (2 фото)

Автор:
09 сентября 2020 14:22
Сообщество : Кино
Метки: завод   кино   общество   политика   фильмы   юрий быков   
362
2
"Завод" мне показал, что политической цензуры в России нет. Читая рецензии и комментарии зрителей понимаю, что смыслы и идеи, которые содержит фильм, большей части общества не понятны. Требуют разъяснения.

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Метки: завод   кино   общество   политика   фильмы   юрий быков   
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10  комментариев
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157
Alex122 День назад
Фильм действительно сильный, но не для всех.
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anatolis День назад
что значит не замеченный современниками? очень даже хорош!!!
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62k
Вит Вит День назад
"«Из искры возгорится пламя»
Из произведения декабриста Александра Ивановича Одоевского."

Как вы уже достали-рЭволюцЫонЭры или полюционеры.....Дайте пожить спокойно,чего воду мутите?Не нравится,направление для вас известно и очёредность событий тоже:ЧЕМОДАН,ВОКЗАЛ,ПОШЁЛ на %уй!!!!!
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3k
Сергей Вит Вит 23 часа назад
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3k
Taf Taffus День назад
Претензионное патосное говно. И фильм и этот пост.
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327
RaisonDetre Автор поста Taf Taffus День назад
Спасибо за ваш не аргументированный высер. Подпишусь, чтобы ничего не пропустить.
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3k
Taf Taffus RaisonDetre День назад
Говорящие про небывалую глубину [днища] смыслов этого фильмА делают это только и исключительно за бабки. Ибо все до одного понимают что это говновое говно на первых 10 минутах просмотра. До 20-й минуты "фильм" смотрится уже с перемоткой. За экватором никто не смотрит его даже на перемотке, перескакивая сразу на финальные титры.
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327
RaisonDetre Автор поста Taf Taffus День назад
Да, Быков лично проплатил мой пост, от тебя ничего не утаишь) Не удивительно, что ты нихрена не понял и я бы не понял, если бы смотрел на перемотке.
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2k
Черчек День назад
Больно угрюмые у него фильмы. Депресняк наводят.
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3k
Александр Зотов День назад
неплохой фильм. И как боевичок в стиле 90-х, и как что-то более глубокое, с философским подтекстом. Каждый зритель своё найдёт
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