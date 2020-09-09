"Завод" Юрия Быкова. Фильм незамеченный современниками, возможно станет новой классикой

"Завод" мне показал, что политической цензуры в России нет. Читая рецензии и комментарии зрителей понимаю, что смыслы и идеи, которые содержит фильм, большей части общества не понятны. Требуют разъяснения.
С творчеством Юрия Быкова я познакомился в 2020 году, могу однозначно сказать, этот режиссёр с глубоким пониманием жизни. Картина «Завод» вам больше расскажет о политике и обществе, чем некоторые специализированные издания. События, как не трудно догадаться, разворачиваются на бывшем советском, а ныне частном-приватизированном заводе по производству железно-бетонных конструкций. Завод чуть ли не единственное место в городе, где ещё осталась работа. Сотни людей хоть как-то обеспечивают своё существование, благодаря этому предприятию. Изо дня в день продавая свою рабочую силу, ведь других источников дохода у работяги быть не может. По другую сторону баррикад олигарх, собственник завода. Доставшийся ему в «святые» девяностые актив, он эксплуатирует более 20 лет, при этом не вложив и копейки в производство. Все деньги выводятся в известном направлении. И вот настал момент, когда завод окончательно захирел. Как итог – банкротство. А раз банкротство, значит можно не выплачивать долги по зарплате. Разве это не про нашу действительность?
Здесь нужно рассматривать конфликт в целом, он шире чем конфликт, между персонажами, на лицо неразрешимые классовые противоречия. Между классом эксплуатируемым- пролетариатом и классом эксплуататоров- капиталистами. Основное из которых – общественный процесс производства, но индивидуальное присвоение прибыли. Прямая зависимость жизни рабочего от производства, в то время, как капитал может существовать в разных формах (финансовый, производственный, товарный). Ликвидация завода и неоплаченный рабочим труд, ставят людей в тяжелейшее положение. Завтра наступит новый день и будет не на что кормить своих детей, не на что лечить свою больную мать, завтра и без того нищий городок захлестнёт очередной виток разорения. Рабочие на грани отчаяния, некогда разобщённая масса людей прозревает, начинает осознавать свой общий интерес.
Далее спойлер, кто не смотрел фильм ставьте большой палец руки и немедленно идите смотреть «Завод» Юрия Быкова. Кто смотрел, предлагаю обсудить персонажей и ключевые эпизоды картины.
Сплачивает вокруг себя рабочих главный герой фильма, мрачный мужик по кличке «Седой». Каждый из тех, кто к нему примкнул мотивирован сугубо-личным шкурным интересом. Только Седой преследует интерес классовый, общий для каждого рабочего. Истинная его цель- не выбить долги по зарплате, а привлечь общественность, обличить диктатуру олигарха Кулагина, который поставил рабочих на грань выживания. Это он тайно звонит в СОБР, в надежде предотвратить бойню между охранкой олигарха и рабочими. Но получается иначе, государство, в лице СОБРа –это инструмент подавления, который принадлежит господствующему классу, то есть действует в интересах капитала. Да у СОБРа противоречия и неприкрытая ненависть к охранке олигарха, но всё же они на одной стороне и те, и другие будут давить этот протест. Единство рабочих разрушается, когда родственников берут в заложники. Теперь каждый сам за себя и за свой личный интерес. Приведу диалог, если вдуматься жуткий диалог, Седого с многодетным отцом по кличке «Пыж»:
Пыж: "Они же баб и детей порешают! ну что ты упёрся с этим признанием!"
Седой: "Объяснял уже! Выйдем за ворота нас всех положат!"
Пыж: "А дети?"
Седой: "Так это же твои дети не мои."
Цена, которую нужно заплатить за справедливость, за будущее всего общества неподъёмна для обычного человека. Никто не готов приносить себя в жертву и тем более своих близких. Каждый надеется на что-то лучшее персонально для себя. Лучше не будет, будет только хуже. До этого понимания рабочие ещё не дошли. Седой же знал на что шёл, в отличии от остальных. Умирая «Казак» говорит Седому:
"Наделал ты делов, малый. Злой ты."
Вот она оценка главного героя. И это действительно так, отрицание старого общества, в глазах этого общества – зло. Седой принёс новые беды и в без того не сладкий быт работяг. Рабочие хотели свои деньги получить, а он хочет революции. Персонально на Калугина ему плевать, он против капитала, против эксплуатации человека человеком, против роскоши для 1% населения, когда остальные 99% хрен с солью доедают. Из реплики, главного охранника олигарха, «Тумана»:
"Ты бы хоть сказал мужикам, что это революция, а не разбой."
По иронии судьбы именно Туман, а не рабочие понимает, чем руководствуется Седой, почему он упрямо не желает идти на уступки, даже в одиночку готов бороться за свою идею. Тот, кто ради лучшей доли для рабочих жертвует собой, был этими рабочими отвергнут. Своя шкура оказалась высшей ценностью. Реплика Седого:
"Вы не люди! Люди знают зачем жить."
Туман встретил на этом заводе Человека и понял ради чего этот Человек жил и пошёл на смерть. В этом мире где всё покупается и продаётся, где каждый является товаром, встреча с настоящим Человеком меняет жизнь. Даёт новые смыслы.
Фильм начинается с того, что Седой идёт пешком на свой завод, не желая ехать с коллегами на автобусе. Он думает и делает свой выбор и этот выбор приводит к смерти. И вот уже Туман, бредёт пешком с завода, где он встретил Человека, отказываясь ехать со своими коллегами. Ему нужно подумать.
«Из искры возгорится пламя»
Из произведения декабриста Александра Ивановича Одоевского.
Далее спойлер, кто не смотрел фильм ставьте большой палец руки и немедленно идите смотреть «Завод» Юрия Быкова. Кто смотрел, предлагаю обсудить персонажей и ключевые эпизоды картины.
Сплачивает вокруг себя рабочих главный герой фильма, мрачный мужик по кличке «Седой». Каждый из тех, кто к нему примкнул мотивирован сугубо-личным шкурным интересом. Только Седой преследует интерес классовый, общий для каждого рабочего. Истинная его цель- не выбить долги по зарплате, а привлечь общественность, обличить диктатуру олигарха Кулагина, который поставил рабочих на грань выживания. Это он тайно звонит в СОБР, в надежде предотвратить бойню между охранкой олигарха и рабочими. Но получается иначе, государство, в лице СОБРа –это инструмент подавления, который принадлежит господствующему классу, то есть действует в интересах капитала. Да у СОБРа противоречия и неприкрытая ненависть к охранке олигарха, но всё же они на одной стороне и те, и другие будут давить этот протест. Единство рабочих разрушается, когда родственников берут в заложники. Теперь каждый сам за себя и за свой личный интерес. Приведу диалог, если вдуматься жуткий диалог, Седого с многодетным отцом по кличке «Пыж»:
Пыж: "Они же баб и детей порешают! ну что ты упёрся с этим признанием!"
Седой: "Объяснял уже! Выйдем за ворота нас всех положат!"
Пыж: "А дети?"
Седой: "Так это же твои дети не мои."
Цена, которую нужно заплатить за справедливость, за будущее всего общества неподъёмна для обычного человека. Никто не готов приносить себя в жертву и тем более своих близких. Каждый надеется на что-то лучшее персонально для себя. Лучше не будет, будет только хуже. До этого понимания рабочие ещё не дошли. Седой же знал на что шёл, в отличии от остальных. Умирая «Казак» говорит Седому:
"Наделал ты делов, малый. Злой ты."
Вот она оценка главного героя. И это действительно так, отрицание старого общества, в глазах этого общества – зло. Седой принёс новые беды и в без того не сладкий быт работяг. Рабочие хотели свои деньги получить, а он хочет революции. Персонально на Калугина ему плевать, он против капитала, против эксплуатации человека человеком, против роскоши для 1% населения, когда остальные 99% хрен с солью доедают. Из реплики, главного охранника олигарха, «Тумана»:
"Ты бы хоть сказал мужикам, что это революция, а не разбой."
По иронии судьбы именно Туман, а не рабочие понимает, чем руководствуется Седой, почему он упрямо не желает идти на уступки, даже в одиночку готов бороться за свою идею. Тот, кто ради лучшей доли для рабочих жертвует собой, был этими рабочими отвергнут. Своя шкура оказалась высшей ценностью. Реплика Седого:
"Вы не люди! Люди знают зачем жить."
Туман встретил на этом заводе Человека и понял ради чего этот Человек жил и пошёл на смерть. В этом мире где всё покупается и продаётся, где каждый является товаром, встреча с настоящим Человеком меняет жизнь. Даёт новые смыслы.
Фильм начинается с того, что Седой идёт пешком на свой завод, не желая ехать с коллегами на автобусе. Он думает и делает свой выбор и этот выбор приводит к смерти. И вот уже Туман, бредёт пешком с завода, где он встретил Человека, отказываясь ехать со своими коллегами. Ему нужно подумать.
«Из искры возгорится пламя»
Из произведения декабриста Александра Ивановича Одоевского.
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Из произведения декабриста Александра Ивановича Одоевского."
Как вы уже достали-рЭволюцЫонЭры или полюционеры.....Дайте пожить спокойно,чего воду мутите?Не нравится,направление для вас известно и очёредность событий тоже:ЧЕМОДАН,ВОКЗАЛ,ПОШЁЛ на %уй!!!!!