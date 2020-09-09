Аарон Шварц проводил исследование политической коррупции и принимал активное участие в развитии проекта Tor2Web в сторону расширения возможностей журналистов и правозащитников при доступе к функционалу служб Tor, а также — для упрощения доступа к опубликованным в сетях Tor материалам из общедоступных сегментов Интернета. В этом же году он создал сайт Watchdog.net, целью которого было сбор и визуализация всех доступных сведений о политиках.



В 2011 году Шварц был обвинён в «компьютерном пиратстве» и ему грозило тюремное заключение сроком более 30 лет. Аарон Шварц отказался признать за собой вину в совершении предъявленных обвинений. Это признание позволило бы ему сократить срок своего пребывания за решёткой с 35 лет до 6 месяцев. 11 января 2013 года он был обнаружен повешенным в своей бруклинской квартире (Нью-Йорк), предсмертная записка отсутствовала. Как обычно следствие заявило о самоубийстве.