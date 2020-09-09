Для начала легкий экскурс по новостям из США. А точнее по реакции американского истеблишмента на «отравление» блогера Алексея Навального, случившееся аккурат в разгар бизнес-войны по «Северному потоку-2» и заявлений Лукашенко о едином пространстве «от Бреста до Владивостока»...
Оказывается, эти резвые ребята коллективно озаботились и срочно потребовали санкций в отношении России и всевозможных международных расследований. Причем, потребовали и озаботились они якобы «отравлением» (Доказательства? Нет, не нужно! Мы же знаем!) российского блогера на российской территории, то есть предположительным преступлением (даже если оно и было), изначально не входящим в юрисдикцию ни самих США, ни НАТО, ни Евросоюза.
На все удивленные вопросы о вмешательстве во внутренние дела России и о явном передергивании фактов в этой странной истории американцы и их подчиненно-зависимые страны, политики и журналисты хором отвечают, что от «отравление Навального» - это «мировая трагедия» и весь «цивилизованный мир вздрогнул и возмутился».
А теперь осмелюсь спросить весь «цивилизованный мир». Скажите, а убийства и странные смерти журналистов, политиков, расследователей, юристов, выяснявших сокровенные тайны американских властей и истеблишмента – это не мировые трагедии? И из-за них никто не вздрагивает и не возмущается? И не надо рассказывать что «это другое» и «нет точных доказательств». Не понимаете, о чем идет речь? Хотите пофамильно? Пожалуйста. Итак:
А теперь осмелюсь спросить весь «цивилизованный мир». Скажите, а убийства и странные смерти журналистов, политиков, расследователей, юристов, выяснявших сокровенные тайны американских властей и истеблишмента – это не мировые трагедии? И из-за них никто не вздрагивает и не возмущается? И не надо рассказывать что «это другое» и «нет точных доказательств». Не понимаете, о чем идет речь? Хотите пофамильно? Пожалуйста. Итак:
Филлип Маршалл - бывший пилот ВВС США, написавший несколько книг, расследующих события нью-йоркского теракта 9/11, был найден застреленным в своём доме со своими детьми в марте 2013 года. Полиция США обнаружила убитым самого писателя, двоих его детей и собаку. Прибывшая полиция обнаружила детей семьи Маршалов 17 и 14 лет, их собаку и самого Филиппа, застреленными выстрелом в голову из одного и того же пистолета, а потому сразу же была представлена версия, что это было... самоубийство.
Гибель Маршалла случилась накануне выхода его новой книги о событиях 9/11, которую сам писатель называл "бомбой". В ней должна была быть опубликована ключевая информация к раскрытию тайны взрывов зданий Всемирного торгового центра. Архив Маршалла исчез.
Гибель Маршалла случилась накануне выхода его новой книги о событиях 9/11, которую сам писатель называл "бомбой". В ней должна была быть опубликована ключевая информация к раскрытию тайны взрывов зданий Всемирного торгового центра. Архив Маршалла исчез.
13 апреля 2014-го года застрелен американский писатель Майкл Рупперт, который, изучая документы о терактах 11 сентября, наткнулся на информацию о том, что ЦРУ для финансирования тайных операций торговало наркотиками при поддержке известных нефтяных компаний.
Симон Коц – сотрудник ЦРУ США. В июле 2015 г. выступил с сенсационным заявлением о том, что трагедия 11-го сентября 2001-го года — это грандиозная спецоперация. В сентябре 2015-го года Коц собирался предать огласке документы, проливающие свет на эту трагедию, но 3 сентября был найден мертвым в своей квартире в Лондоне. Все фото Симона Коца удалены из открытого доступа.
В 2016 году из аппарата Демократической партии США произошла утечка десятков тысяч писем из внутренней переписки о том, как на президентских праймериз «топили» Берни Сандерса, чтобы дать дорогу Хиллари. Источником утечки, по данным основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и других экспертов, был сотрудник аппарата демократов Сет Рич (Seth Rich).
10 июля 2016 года Сет Рич был убит выстрелом в спину на улице Вашингтона во время телефонного разговора. Полиция заявила об ограблении, но и телефон, и часы, и бумажник остались при жертве, хотя, вероятно, его обыскивали (умирающему нанесли несколько сильных ударов). Удивительно, но никаких свидетелей и улик следователи не нашли, хотя убийство произошло в одном из респектабельных районов города.
10 июля 2016 года Сет Рич был убит выстрелом в спину на улице Вашингтона во время телефонного разговора. Полиция заявила об ограблении, но и телефон, и часы, и бумажник остались при жертве, хотя, вероятно, его обыскивали (умирающему нанесли несколько сильных ударов). Удивительно, но никаких свидетелей и улик следователи не нашли, хотя убийство произошло в одном из респектабельных районов города.
Через три недели после убийства Рича был найден мертвым сторонник Берни Сандерса Шон Лукас, которого американские источники называют ведущим юристом по делу о мошенничестве с целью продвинуть Клинтон и «утопить» других кандидатов. Имеется даже видео, на котором Лукас подает коллективный иск сторонников Сандерса против Демократической партии и обвиняет сотрудников штаба в фальсификации праймериз. 2 августа тело Лукаса без признаков насильственной смерти обнаружили в ванной собственного дома. Несмотря на то, что прошло уже больше четырех лет, причины смерти Лукаса до сих пор не названы, никаких проблем со здоровьем он не испытывал.
1 августа возле своего дома был застрелен автор бестселлеров, разоблачающих Билла и Хиллари Клинтон, Виктор Торн. На протяжении десятилетий Виктор Торн был «антибиографом» политической четы и достал немало скелетов из их семейного шкафа.
В начале 2016 года Торн опубликовал очередную книгу под названием «Коронация Клинтон: Почему Хиллари не должна попасть в Белый дом» и незадолго до смерти запустил ряд ее иностранных переводов. Перед Нашел ли Торн в ходе своих постоянных исследований какие-то новые факты? Этого уже не узнать. Полиция квалифицирует его смерть как самоубийство, что плохо стыкуется с репутацией целеустремленного автора на пике успеха и в преддверии президентских выборов.
В начале 2016 года Торн опубликовал очередную книгу под названием «Коронация Клинтон: Почему Хиллари не должна попасть в Белый дом» и незадолго до смерти запустил ряд ее иностранных переводов. Перед Нашел ли Торн в ходе своих постоянных исследований какие-то новые факты? Этого уже не узнать. Полиция квалифицирует его смерть как самоубийство, что плохо стыкуется с репутацией целеустремленного автора на пике успеха и в преддверии президентских выборов.
Бывший председатель сессии Генеральной ассамблеи ООН Джон Эш был замешан в коррупционном скандале. Его уличили в получении взяток от китайских инвесторов, и 27 июня он должен был давать показания в суде о своем сотрудничестве с китайским бизнесменом Нг Лап Сенгом (Ng Lap Seng), поддерживающим близкие связи с четой Клинтон.
Ранее Сенг фигурировал в «Чайнагейте» - деле о спонсировании президентских кампаний Билла Клинтона и незаконном вливании средств в Национальный комитет Демократической партии США. В своих показаниях Эш должен был раскрыть схемы теневого финансирования нынешней кампании Хиллари, а также механизмы подкупа для фальсификации праймериз. Но увы, за три дня до суда Эш неожиданно уронил штангу себе на горло во время тренировки в одиночестве у себя дома и погиб. По заключению полиции - несчастный случай.
Ранее Сенг фигурировал в «Чайнагейте» - деле о спонсировании президентских кампаний Билла Клинтона и незаконном вливании средств в Национальный комитет Демократической партии США. В своих показаниях Эш должен был раскрыть схемы теневого финансирования нынешней кампании Хиллари, а также механизмы подкупа для фальсификации праймериз. Но увы, за три дня до суда Эш неожиданно уронил штангу себе на горло во время тренировки в одиночестве у себя дома и погиб. По заключению полиции - несчастный случай.
В апреле 2013 года в Толедо (Огайо) найден мёртвым адвокат узников Гуантанамо Энди П. Харт, который занимался защитой нескольких заключённых этого военного концлагеря, а также активистов движения Occupy, против которых правительство США выдвинуло безосновательные обвинения в терроризме. В отличие от других подобных «инцидентов», смерть Энди Харта в официальных СМИ не освещалась совсем. Альтернативные источники сообщили, что полиция разрабатывает сценарий самоубийства. Харт был найден мёртвым после распространения сведений о массовой голодовке в Гуантанамо (факт голодовки скрывался американскими властями) и последовавшей вспышке протестов в США с требованием закрыть эту тюрьму.
Аарон Шварц проводил исследование политической коррупции и принимал активное участие в развитии проекта Tor2Web в сторону расширения возможностей журналистов и правозащитников при доступе к функционалу служб Tor, а также — для упрощения доступа к опубликованным в сетях Tor материалам из общедоступных сегментов Интернета. В этом же году он создал сайт Watchdog.net, целью которого было сбор и визуализация всех доступных сведений о политиках.
В 2011 году Шварц был обвинён в «компьютерном пиратстве» и ему грозило тюремное заключение сроком более 30 лет. Аарон Шварц отказался признать за собой вину в совершении предъявленных обвинений. Это признание позволило бы ему сократить срок своего пребывания за решёткой с 35 лет до 6 месяцев. 11 января 2013 года он был обнаружен повешенным в своей бруклинской квартире (Нью-Йорк), предсмертная записка отсутствовала. Как обычно следствие заявило о самоубийстве.
В 2011 году Шварц был обвинён в «компьютерном пиратстве» и ему грозило тюремное заключение сроком более 30 лет. Аарон Шварц отказался признать за собой вину в совершении предъявленных обвинений. Это признание позволило бы ему сократить срок своего пребывания за решёткой с 35 лет до 6 месяцев. 11 января 2013 года он был обнаружен повешенным в своей бруклинской квартире (Нью-Йорк), предсмертная записка отсутствовала. Как обычно следствие заявило о самоубийстве.
Гэри Уэбб журналист, лауреат Пулитцеровской премии. Написал серию статей о связи ЦРУ с торговлей наркотиками в Никарагуа. Уэбб выяснил, что на протяжении последних десятилетий в «наркотическом кольце» залива Сан-Франциско были проданы тонны кокаина лосанджелесским уличным бандам Crips и Bloods, а прибыль в миллионы долларов направлена на латиноамериканскую партизанскую армию, курируемую Центральным разведывательным управлением США. Журналист погиб в 2004г. при загадочных обстоятельствах от двух пулевых ранений в голову. Официальное расследование, разумеется, признало смерть Уэбба самоубийством.
P.S.
Перечень американских смертей далеко не полный, приведены лишь наиболее громкие и лежащие на поверхности, но если США спокойно убивают собственных граждан, то вы можете представить, как они относятся к жизни какого-то оппозиционного российского блогера. Да и само загадочное «отравление» Навального, так это не более чем повод для очередных «озабоченностей» и «требований санкций», созданный, вероятно, самими озабоченными. Им не привыкать, а большой опыт, исходя из приведенного выше списка, имеется.
И еще. А почему бы российским лидерам и политикам не выразить озабоченность и не потребовать всемирных санкций в отношении США в связи с убийствами и странными «самоубийствами» на территории США американских журналистов, правозащитников, адвокатов, политиков, пытавшихся приоткрыть грязные тайны действующей власти?
И еще. А почему бы российским лидерам и политикам не выразить озабоченность и не потребовать всемирных санкций в отношении США в связи с убийствами и странными «самоубийствами» на территории США американских журналистов, правозащитников, адвокатов, политиков, пытавшихся приоткрыть грязные тайны действующей власти?
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всё в порядке, всё , мля, пучком..
Проблема в способе убийства. Если бы Навальному прострелили голову, мировое сообщество повозмущалось бы, да и успокоилось без последствий. Убийство Немцова - так и было.
Но, с Навальным было использовано боевое отравляющее вещество - химическое оружие, конвенцию о нераспространении которого Россия ратифицировала при ещё Ельцине, признавая экспертную роль ОЗХО. Вместе с этим, Россия признала и те шесть лабораторий, которые сертифицированы для проведения исследований для ОЗХО. Яд в организме Навального обнаружен именно одной из этих шести. Соответственно, на данном этапе, немцы имеют основания подозревать Россию в изготовлении, хранении и применении химического оружия.
Увы, но по взаимно ратифицированному протоколу действий ОЗХО, стране-нарушителю конвенции никто ничего доказывать не обязан. Вспомните историю про хим.оружие Саддама Хусейна. ОЗХО изучает обстоятельства и выносит вердикт. Немцы действуют в рамках этого протокола - передают материалы в ОЗХО. (По заявлению немецкого МИДа в ответ на "вызвали немецкого посла и в категоричной форме потребовали немедленного...").
а потребуйте! и хер чё выйдет,
надо быть гегемоном, ну или равноуважаемым партнёром, что бы что то требовать (
а так, либо как в ДМБ - ёбнем, или [мат] одного двух их же равноуважаемоподчинённых, и тогда поговорим без истерик!
А захотели бы "вальнуть" что анального, что скрипалей, сделали бы куда проще. Тот же ДТП и нет проблем. Они ведь не скрывались. А анальный вообще в РФ жил.
Нет блин, приплели сложные отравляющие вещества, причем которые даже никого не убили!
Только дебил может верить в эти сказки.