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Источник:
- Самые сумасшедшие конфузы Дональда Трампа: реакция соцсетей
- Единый день голосования в России: главные скандалы и неожиданные подробности
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- ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера
- Выборы 2017: и смех и грех
А печатать "новости" о них можно и без их "живого участия", так сказать.