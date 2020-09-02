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Политические картинки

Политические картинки (37 фото)

Автор:
02 сентября 2020 14:41
Метки: политика   прикол   юмор   
649
37
Политические картинки в разнобой.

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Метки: политика   прикол   юмор   
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17  комментариев
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335k
rusfet Автор поста 2 часа назад
Политические картинки
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1k
Чилли Дэ Вилли 16 минут назад
Первые две ступени стартанут на цибуле, а на орбиту ворвется исключительно на кавунах
Первые две ступени стартанут на цибуле, а на орбиту ворвется исключительно на кавунах
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Комментарий к фото
Не в "кровавом мордоре", а в "жирном мордере".
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20k
Е-Лена Полчаса назад
Не думаю, что пиндосаксы станут тратить средства на операции для этих существ. Главное - ЗАЧЕМ? Какую пользу они могут принести пиндосаксам, если их никто не узнает?
А печатать "новости" о них можно и без их "живого участия", так сказать.
Не думаю, что пиндосаксы станут тратить средства на операции для этих существ. Главное - ЗАЧЕМ? Какую пользу они могут принести пиндосаксам, если их никто не узнает? А печатать "новости" о них можно и без их "живого участия", так сказать.
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7k
Ден 2 часа назад
Из какой адовой трещины, вылез этот демон?
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56k
Доктор Джонс 2 часа назад
Политические картинки
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40k
zloykoyot Доктор Джонс 2 часа назад
Вот что творит голодная диета в застенках Мордора! Как пердак с ряхой нажрала на тюремной баланде, так и избавиться не может.
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52k
Racer777 2 часа назад
Навальный наверное уже умер. В молчании и спешке ЦРУ перешивает лицо двойнику. Так что скоро увидим продолжение концерта.
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335k
rusfet Автор поста 2 часа назад
Политические картинки
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40k
zloykoyot rusfet 2 часа назад
Надо было йух не рисовать, а свой к полу прибить. Может быть тоже в какой-нибудь Франции приютили бы. Да и в деревянный пол гвозди забивать намного легче чем в брусчатку.
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335k
rusfet Автор поста 2 часа назад
Политические картинки
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335k
rusfet Автор поста 2 часа назад
Политические картинки
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62k
Вит Вит rusfet 2 часа назад
Мишустин красава!!!!Вот он настоящий ПРЕМЬЕР МИНИСТР!!!Владимир Владимирович должен заниматься внешней политикой,а внутренние вопросы решает премьер!
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1k
Marat Вит Вит 53 минуты назад
Мне кажется Темнейший его в приемники готовит
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Aleksandr Surovyy Marat 16 минут назад
Нет, не его. Мишустин будет кандидатом в Президенты, но не будет Президентом в 2024-м.
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6k
Михаил Филиппов Marat 12 минут назад
за ИТ шниками будущее
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ТимТим2033 Marat 7 минут назад
Мишустину сейчас 54 года. На один срок? Маловато будет.
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