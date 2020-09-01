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Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!»

Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!» (10 фото)

Автор:
01 сентября 2020 10:27
Метки: новости   пресса   сми   
929
10
Обзор прессы (24-31 августа)
«Шпигель» требует сказать «ауфвидерзеен» доллару

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Метки: новости   пресса   сми   
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702
kizbrozf 10 часов назад
Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!»
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
если появляется много статей про кирдык америки, значит доллар скоро подорожает, это верный признак.
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−8
Kosta 6 часов назад
Раньше на фишках было два проплаченных говноавтора: Корсунова и Абрамова. С появлением третьего - Хельги - фишки просто превратились в говнище
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430
grihon Kosta 3 часа назад
А зачем тогда тут сидим и пиши? Говнище правиться?
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32k
dima423 9 часов назад
вот это я понимаю, сайт хорошего настроения))
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17k
BillyBonzz 11 часов назад
Ну и напоследок, новости о положении дел у нас в РФ :
Ну и напоследок, новости о положении дел у нас в РФ :
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−38
............ 12 часов назад
короче, из этих "новостей" понятно одно, всем пи.зда, доллару опять тоже пиз.да, Россия процветае
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 12 часов назад
Опять америгафсё, долларрухнет, западзагнивает.

Особенно порадовало "Мир вступил в эру низких цен на энергоносители и ни один регион не пострадает больше, чем Ближний Восток и Северная Африка»" .

Действительно, Россия то пох, уронят $ до сотни и опять на коне
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28k
winergy2012 предводитель дворянства! 4 часа назад
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430
grihon ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Отлично, ждём не дождемся 80. Минус один говнонытег будет
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5k
☣️Месть печенегов☣️ grihon 3 часа назад
Чего ты не дождёшься? В обменник уже больше 75.
Чего ты не дождёшься? В обменник уже больше 75.
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430
grihon ☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Ну так, дохнуть начинай. Добивают же))))
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5k
☣️Месть печенегов☣️ grihon 3 часа назад
Ой, дурак
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118
DoctorBetruger 12 часов назад
Ну всёёёёёёёёёёёёёёёёёёоооооо!!! Теперь Америге точно кирдык!
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17k
BillyBonzz DoctorBetruger 10 часов назад
ага, доллар 73, евро 88, бензин 48 - все хорошо.
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118
DoctorBetruger BillyBonzz 10 часов назад
нуууууу - за такие речи денег не платят. Так не годится - либо ЗАпад загнивает, либо Россия процветает. Шаг влево, шаг вправо...
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7k
*Сергей* Родион 4 часа назад
Не знаю как евро-доллар, а рубль-доллар на меня навевает тоску
...
Не знаю как евро-доллар, а рубль-доллар на меня навевает тоску...
Не знаю как евро-доллар, а рубль-доллар на меня навевает тоску...
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430
grihon *Сергей* 3 часа назад
Какие же вы избирательные ублюдки. Ты ползунок отодвинь влево, до 1990 года. За 10 лет до двухтысячного гораздо веселей. Меня не в тоску, чуть в петлю этот курс не вогнал. Все волшебные либеральные реформы, при поддержке сшп.
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*Сергей* grihon 9 минут назад
Во первых ублюдок вы, раз позволяете себе незнакомого человека обзывать.
В вторых вы тупы и не можете понять что читаете.
В третьих в комменте на который я отвечал доллар сравнивается с основными валютами. Я сравнил с евро и рублем. А евро не существовал до 1999 года, так что можете сами двигать ползунок влево пока не поплохеет.
В четвёртых вы везде видите угрозу, поэтому безобидный коммент восприняли неадекватно. Знаете поговорку «на воре шапка горит»? Вот вы ее полностью подтвердили. Потому что вы боретесь не с причиной, а со следствием.
В пятых обдумайте ситуацию. Если конечно вы способны понять то что я вам написал.
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Хельги
Не молод, не одинок, очкатый, толстый и в основном добродушный.
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