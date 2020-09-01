Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!»

Алжиру для выхода из бюджетного штопора требуется цена барреля Brent на фантастическом уровне 157 долларов. Оману – 87. The Economist отмечает, что ни один арабский производитель нефти, за исключением Катара, не сможет сбалансировать свой бюджет на текущей котировке в районе 40 долларов за баррель.



В мае правительство Алжира заявило, что сократит государственные расходы вдвое. В Алжире протестующие возвращаются на улицы, где доход граждан упал с $5600 в 2012 году до менее $4000 на сегодняшний день. Правительство больше не может позволить себе покупать лояльность населения.



Премьер-министр Ирака хочет отказаться от правительственных зарплат. Чиновники, разгневанные сокращением заработной платы, поддержали протестное движение, стремящееся свергнуть политическую систему.



Оман пытается найти инвестиционные деньги после того, как рейтинговые агентства перевели его госдолг в категорию «мусорного» Дефицит ВВП Кувейта может достичь 40%, что является самым высоким уровнем в мире.



«Пандемия COVID-19, - отмечается в The Economist, - привела к резкому падению цен на нефть до рекордно низкого уровня, поскольку люди перестали передвигаться, чтобы ограничить распространение вируса. С возобновлением торговли цена снова пошла вверх, хотя до пика спроса могут пройти долгие годы.



Но не дайте себя обмануть. Мировая экономика отказывается от ископаемого топлива. Избыток предложения и растущая конкурентоспособность более чистых источников энергии означают, что нефть может оставаться дешевой в обозримом будущем. Недавние потрясения на нефтяных рынках не являются отклонением от нормы — это взгляд в будущее. Мир вступил в эру низких цен и ни один регион не пострадает больше, чем Ближний Восток и Северная Африка».



Ожидается, что в этом году арабские страны заработают около $300 млрд на продаже нефти, что недостаточно для покрытия своих расходов. С марта они сокращают расходы, собирают налоги и берут взаймы. Многие арабские страны тратят наличные средства, предназначенные для финансирования реформ.



В попытке сбалансировать бюджет Саудовская Аравия приостановила выплату надбавки на стоимость жизни государственным служащим, повысила цены на бензин и утроила свой налог с продаж. Даже в этом случае дефицит бюджета может превысить $110 млрд в этом году (16% ВВП). Могут последовать дополнительные налоги — возможно, на бизнес, доход и землю. Но повышение налогов чревато дальнейшим падением рынка, по которому и так ударил коронавирус.



Королевство надеялось, что рост религиозного и развлекательного туризма хотя бы частично компенсирует снижение доходов от продажи нефти. Теперь это кажется фантастикой. Священный город Мекка закрыт для иностранцев с февраля. В прошлом году ежегодный хадж собрал 2,6 млн паломников; в этом году он был ограничен тысячью. «Королевство застряло в нефтяной зависимости, из которой ему нужно выбраться, чтобы выжить», - отмечает эксперт банка Goldman Sachs.



Девальвация сильно ударит по реальным доходам в стране, которая импортирует почти все. Чиновники обеспокоены. «Мы сталкиваемся с кризисом, которого мир никогда не видел в современной истории», —констатирует министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.