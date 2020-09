Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!»

The Times сообщает о разрыве Великобританией контракта на поставку 68 новейших истребителей 5 поколения F-35 производства США.



В качестве официально причины указывается экономия бюджета в связи с выходом Великобритании из ЕС. Сэкономленные средства будут направлены на разработку собственного проекта истребителя с рабочим названием Tempest к 2035 году.



Но истинная причина разрыва контракта в результатах испытаний новейшей американской машины, проведённых королевскими ВВС Великобритании. В частности, производитель до сих пор не разрешает развивать скорость свыше 1,3 Мах ввиду опасности термического повреждения хвостовой части самолёта. И эта проблема до сих пор не устранена.



Это фактически превращает новейшую машину в образец музейной техники 60-х годов ХХ века. Помимо этого, из-за постоянных обновлений электронной прошивки боевые единицы вынуждены простаивать по полгода и более, что не позволяет пилотам совершенствовать боевые навыки.



«Такие действия Великобритании, ближайшего союзника, подрывают доверие к F-35, и в США опасаются, что это только начало череды отказов других стран от их истребителя», - подчёркивает The Times.



Британское издание The Daily Mail указывает сумму разорванного Лондоном контракта с Вашингтоном в 15-18 млрд долларов.