Cенсации недели: вариации на тему «Прощай!»

Обзор прессы (24-31 августа)
«Шпигель» требует сказать «ауфвидерзеен» доллару
«Шпигель» требует сказать «ауфвидерзеен» доллару
Ретранслируя новую тенденцию в умонастроениях немецкой общественности, влиятельный германский еженедельник Der Spiegel призвал правительство ФРГ отказаться от международных взаиморасчётов в долларах и перейти к торговле в евро.
«Европа, больше не может прятать голову в песок, - заявляет издание, - Государства-Евросоюза должны выработать жёсткие контрмеры, чтобы защищаться». Der Spiegel называет смешными претензии США к Германии касательно финансирования России за счёт покупки российского газа. Еженедельник констатирует, что, в то время, как Германия покупала у “Газпрома” природный газ на 9 млрд долларов, сами США закупили российскую нефть на 7 млрд долларов. В Евросоюзе хорошо помнят, как во время холодов американцы были благодарны русским за сжиженный газ с Ямала.
Теперь США грозят уничтожить экономику портов и городов Германии. “Если подчиниться экстерриториальным санкциям США в Европе, то это станет нарушением европейского права. Таким образом, руководство порта Мукран и порядка 120 европейских предприятий поставлены перед выбором. Либо они будут сопротивляться американским санкциям, либо сами нарушат европейское право”, – отмечает Der Spiegel
В статье требуется ввести пакет жёстких контрсанкций: увеличить таможенные пошлины на американский сжиженный газ, прекратить отчислять миллиарды на американское оружие, в частности, остановить закупку истребителей F-18 и запретить въезд на территорию Евросоюза политикам США, причастным к санкциям против немецких компаний.
В качестве адекватного ответа на санкции США предлагается “превратить евро в подлинную глобальную валюту и европейским компаниям вести торговлю в евро»
Теперь США грозят уничтожить экономику портов и городов Германии. “Если подчиниться экстерриториальным санкциям США в Европе, то это станет нарушением европейского права. Таким образом, руководство порта Мукран и порядка 120 европейских предприятий поставлены перед выбором. Либо они будут сопротивляться американским санкциям, либо сами нарушат европейское право”, – отмечает Der Spiegel
В статье требуется ввести пакет жёстких контрсанкций: увеличить таможенные пошлины на американский сжиженный газ, прекратить отчислять миллиарды на американское оружие, в частности, остановить закупку истребителей F-18 и запретить въезд на территорию Евросоюза политикам США, причастным к санкциям против немецких компаний.
В качестве адекватного ответа на санкции США предлагается “превратить евро в подлинную глобальную валюту и европейским компаниям вести торговлю в евро»
Украина: безвиз сдувается.
С 2021 года в странах, имеющих «безвиз» с Евросоюзом, начнет действовать электронная система ETIAS. Она не позволит нарушать правила, а значит украинцы смогут оставаться на территории ЕС только три месяца. Это решение Брюсселя поставило крест на надеждах отмены ограничений для работы в ЕС украинских «безвизовых заробитчан», введённых во время пандемии.
Согласно новым правилам, для посещения государств Евросоюза от граждан Украины потребуются подтверждения платежеспособности и цели поездки, обратный билет, приглашение от родственников или подтверждение бронирования отеля.
Новая система фактически исключает возможности «гостевых заработков». Она допускает только туристические поездки или посещение родственников. Это наносит существенный удар по украинской экономике. По данным Всемирного банка в минувшем году гастарбайтеры перевели на Украину 15,8 млрд долларов, что составило 9,5% украинского ВВП.
Это стало компенсацией оттока капитала из страны в минувшем году, который составил 8 млрд долларов. Это может стать поводом к переориентации потока украинских гастарбайтеров на Россию.
Согласно новым правилам, для посещения государств Евросоюза от граждан Украины потребуются подтверждения платежеспособности и цели поездки, обратный билет, приглашение от родственников или подтверждение бронирования отеля.
Новая система фактически исключает возможности «гостевых заработков». Она допускает только туристические поездки или посещение родственников. Это наносит существенный удар по украинской экономике. По данным Всемирного банка в минувшем году гастарбайтеры перевели на Украину 15,8 млрд долларов, что составило 9,5% украинского ВВП.
Это стало компенсацией оттока капитала из страны в минувшем году, который составил 8 млрд долларов. Это может стать поводом к переориентации потока украинских гастарбайтеров на Россию.
Единство НАТО стало уделом истории
Франция присоединилась к военно-морским учениям Италии, Греции и Кипра в Восточном Средиземноморье, которые состоялись на минувшей неделе. Совместные манёвры – это недвусмысленный ответ на агрессивные действия в греческой морской зоне другого члена НАТО – Турции.
Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил, что «эта инициатива направлена на демонстрацию приверженности четырёх европейских средиземноморских стран принципу верховенства закона в рамках политики снижения напряжённости».
Накануне, 24 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «из-за своей позиции, противоречащей международному праву, доброй воле и добрососедским отношениям, Греция погрузилась в хаос, из которого она не может найти выхода».
На прошлой неделе Турция направила новое буровое судно в акваторию юго-западного побережья Кипра. Кроме задействованого исследовательского судна Oruç Reis южнее греческого острова Кастелоризо Турция, несмотря на протесты Греции, усилила свою средиземноморскую миссию буровым судном Yavuz в сопровождении трех корабля снабжения под охраной кораблей ВМС.
Командование военно-морских сил Турции объявило закрытыми до 15 сентября акватории, где ведутся геологоразведочные работы. Корабли турецких ВМС дислоцированы в исключительной экономической зоне Греции.
Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил, что «эта инициатива направлена на демонстрацию приверженности четырёх европейских средиземноморских стран принципу верховенства закона в рамках политики снижения напряжённости».
Накануне, 24 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «из-за своей позиции, противоречащей международному праву, доброй воле и добрососедским отношениям, Греция погрузилась в хаос, из которого она не может найти выхода».
На прошлой неделе Турция направила новое буровое судно в акваторию юго-западного побережья Кипра. Кроме задействованого исследовательского судна Oruç Reis южнее греческого острова Кастелоризо Турция, несмотря на протесты Греции, усилила свою средиземноморскую миссию буровым судном Yavuz в сопровождении трех корабля снабжения под охраной кораблей ВМС.
Командование военно-морских сил Турции объявило закрытыми до 15 сентября акватории, где ведутся геологоразведочные работы. Корабли турецких ВМС дислоцированы в исключительной экономической зоне Греции.
На пути к российским водам мощнейший ледокол США вышел из строя
Один из двух ледоколов, которыми располагают США, Healy, находящийся в составе береговой охраны, вышел из строя. Судно направлялось в Берингово море с задачей патрулирования периметра российских территориальных вод в рамках операции Arctic Shield. Пожар, который вспыхнул на ледоколе, вывел из строя энергетическую установку и гребной вал правого борта.
За три месяца до этого инцидента президент США Дональд Трамп выступил с инициативой наращивания ледокольного флота Соединённых Штатов, чтобы противостоять России в Арктике.
"Этот инцидент означает, что потенциал США в плане ледоколов будет ограничен до тех пор, пока Healy не отремонтируют", - заявил командующий береговой охраны США в Тихоокеанском регионе вице-адмирал Линда Фаган.
За три месяца до этого инцидента президент США Дональд Трамп выступил с инициативой наращивания ледокольного флота Соединённых Штатов, чтобы противостоять России в Арктике.
"Этот инцидент означает, что потенциал США в плане ледоколов будет ограничен до тех пор, пока Healy не отремонтируют", - заявил командующий береговой охраны США в Тихоокеанском регионе вице-адмирал Линда Фаган.
Индия прощается со своим названием
На минувшей неделе Верховный суд Индии рассматривал петицию об изменении официального названия страны. Рассмотрение вопроса отложено на неопределенный срок. Эксперты отмечают, что Индия в ближайшем будущем действительно может поменять наименование государства с привычного европейцам на Бхарат – самоназвание на языке хинди.
В настоящее время в конституции страны закреплено оба названия. На используемом внутри страны наименовании «Бхарат» настаивают патриотические организации, которые считают европейское название наследием британского колониального владычества.
В настоящее время в конституции страны закреплено оба названия. На используемом внутри страны наименовании «Бхарат» настаивают патриотические организации, которые считают европейское название наследием британского колониального владычества.
Государственные бюджеты арабского мира вылетают в нефтяную трубу
Алжиру для выхода из бюджетного штопора требуется цена барреля Brent на фантастическом уровне 157 долларов. Оману – 87. The Economist отмечает, что ни один арабский производитель нефти, за исключением Катара, не сможет сбалансировать свой бюджет на текущей котировке в районе 40 долларов за баррель.
В мае правительство Алжира заявило, что сократит государственные расходы вдвое. В Алжире протестующие возвращаются на улицы, где доход граждан упал с $5600 в 2012 году до менее $4000 на сегодняшний день. Правительство больше не может позволить себе покупать лояльность населения.
Премьер-министр Ирака хочет отказаться от правительственных зарплат. Чиновники, разгневанные сокращением заработной платы, поддержали протестное движение, стремящееся свергнуть политическую систему.
Оман пытается найти инвестиционные деньги после того, как рейтинговые агентства перевели его госдолг в категорию «мусорного» Дефицит ВВП Кувейта может достичь 40%, что является самым высоким уровнем в мире.
«Пандемия COVID-19, - отмечается в The Economist, - привела к резкому падению цен на нефть до рекордно низкого уровня, поскольку люди перестали передвигаться, чтобы ограничить распространение вируса. С возобновлением торговли цена снова пошла вверх, хотя до пика спроса могут пройти долгие годы.
Но не дайте себя обмануть. Мировая экономика отказывается от ископаемого топлива. Избыток предложения и растущая конкурентоспособность более чистых источников энергии означают, что нефть может оставаться дешевой в обозримом будущем. Недавние потрясения на нефтяных рынках не являются отклонением от нормы — это взгляд в будущее. Мир вступил в эру низких цен и ни один регион не пострадает больше, чем Ближний Восток и Северная Африка».
Ожидается, что в этом году арабские страны заработают около $300 млрд на продаже нефти, что недостаточно для покрытия своих расходов. С марта они сокращают расходы, собирают налоги и берут взаймы. Многие арабские страны тратят наличные средства, предназначенные для финансирования реформ.
В попытке сбалансировать бюджет Саудовская Аравия приостановила выплату надбавки на стоимость жизни государственным служащим, повысила цены на бензин и утроила свой налог с продаж. Даже в этом случае дефицит бюджета может превысить $110 млрд в этом году (16% ВВП). Могут последовать дополнительные налоги — возможно, на бизнес, доход и землю. Но повышение налогов чревато дальнейшим падением рынка, по которому и так ударил коронавирус.
Королевство надеялось, что рост религиозного и развлекательного туризма хотя бы частично компенсирует снижение доходов от продажи нефти. Теперь это кажется фантастикой. Священный город Мекка закрыт для иностранцев с февраля. В прошлом году ежегодный хадж собрал 2,6 млн паломников; в этом году он был ограничен тысячью. «Королевство застряло в нефтяной зависимости, из которой ему нужно выбраться, чтобы выжить», - отмечает эксперт банка Goldman Sachs.
Девальвация сильно ударит по реальным доходам в стране, которая импортирует почти все. Чиновники обеспокоены. «Мы сталкиваемся с кризисом, которого мир никогда не видел в современной истории», —констатирует министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
В мае правительство Алжира заявило, что сократит государственные расходы вдвое. В Алжире протестующие возвращаются на улицы, где доход граждан упал с $5600 в 2012 году до менее $4000 на сегодняшний день. Правительство больше не может позволить себе покупать лояльность населения.
Премьер-министр Ирака хочет отказаться от правительственных зарплат. Чиновники, разгневанные сокращением заработной платы, поддержали протестное движение, стремящееся свергнуть политическую систему.
Оман пытается найти инвестиционные деньги после того, как рейтинговые агентства перевели его госдолг в категорию «мусорного» Дефицит ВВП Кувейта может достичь 40%, что является самым высоким уровнем в мире.
«Пандемия COVID-19, - отмечается в The Economist, - привела к резкому падению цен на нефть до рекордно низкого уровня, поскольку люди перестали передвигаться, чтобы ограничить распространение вируса. С возобновлением торговли цена снова пошла вверх, хотя до пика спроса могут пройти долгие годы.
Но не дайте себя обмануть. Мировая экономика отказывается от ископаемого топлива. Избыток предложения и растущая конкурентоспособность более чистых источников энергии означают, что нефть может оставаться дешевой в обозримом будущем. Недавние потрясения на нефтяных рынках не являются отклонением от нормы — это взгляд в будущее. Мир вступил в эру низких цен и ни один регион не пострадает больше, чем Ближний Восток и Северная Африка».
Ожидается, что в этом году арабские страны заработают около $300 млрд на продаже нефти, что недостаточно для покрытия своих расходов. С марта они сокращают расходы, собирают налоги и берут взаймы. Многие арабские страны тратят наличные средства, предназначенные для финансирования реформ.
В попытке сбалансировать бюджет Саудовская Аравия приостановила выплату надбавки на стоимость жизни государственным служащим, повысила цены на бензин и утроила свой налог с продаж. Даже в этом случае дефицит бюджета может превысить $110 млрд в этом году (16% ВВП). Могут последовать дополнительные налоги — возможно, на бизнес, доход и землю. Но повышение налогов чревато дальнейшим падением рынка, по которому и так ударил коронавирус.
Королевство надеялось, что рост религиозного и развлекательного туризма хотя бы частично компенсирует снижение доходов от продажи нефти. Теперь это кажется фантастикой. Священный город Мекка закрыт для иностранцев с февраля. В прошлом году ежегодный хадж собрал 2,6 млн паломников; в этом году он был ограничен тысячью. «Королевство застряло в нефтяной зависимости, из которой ему нужно выбраться, чтобы выжить», - отмечает эксперт банка Goldman Sachs.
Девальвация сильно ударит по реальным доходам в стране, которая импортирует почти все. Чиновники обеспокоены. «Мы сталкиваемся с кризисом, которого мир никогда не видел в современной истории», —констатирует министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.
Американский Patriot повёл себя непатриотично
Новейшая модификация американской зенитной системы Patriot провалила испытания. интегрированной системы боевого управления. Стрельбы зенитной управляемой ракетой Patriot PAC-3 проводились по мишени-имитатору баллистической ракеты. Инцидент произошел 20 августа на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Об этом 24 августа сообщило издание Inside Defense.
Накануне в официальном заявлении командования Сухопутных войск США значилось, что испытания интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной Сухопутных войск США с боевой стрельбой прошли успешно, а ракета PAC-3 MSE поразила тактическую баллистическую ракету Тесты проводились для принятия решения о серийном производстве. Первые испытания системы, проведённые в 2016 году, после нескольких попыток активировать процесс автоматизированного управления огневыми средствами были провалены.
Накануне в официальном заявлении командования Сухопутных войск США значилось, что испытания интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной Сухопутных войск США с боевой стрельбой прошли успешно, а ракета PAC-3 MSE поразила тактическую баллистическую ракету Тесты проводились для принятия решения о серийном производстве. Первые испытания системы, проведённые в 2016 году, после нескольких попыток активировать процесс автоматизированного управления огневыми средствами были провалены.
Гуд бай, GPS?
Вооружённые силы США рассматривают вопрос отказа от использования навигационной системы GPS. В качестве основной причины указывается её высокая стоимость. Каждый новый спутник системы обходится в 223 млн долларов. Но эксперты указывают на подлинный мотив - уязвимость спутниковой группировки для нового российского космического оружия.
В апреле 2020 года США обвинили Россию в испытании противоспутниковой ракеты А-235 "Нудоль". По версии Пентагона, новые российские ракеты нацелены против американских космических объектов США. Шеф Космического командования армии США Джон Реймонд, комментируя ситуацию, отметил:
«Испытание Россией противоспутниковых ракет прямого перехвата даёт ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьёзны, и они возрастают».
Помимо этого, эксперты Пентагона отмечают сбои работы системы GPS по вине российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были задействованы для защиты группировки ВС России в Сирии.
По информации американских военных, мощные источники радиопомех были размещены в Хмеймиме. Они искажали сигналы спутниковой группировки системы глобального позиционирования GPS даже в аэропортах Бен-Гурион в Израиле и Ларнака на Кипре.
Они обвиняют российские спецслужбы в 10 тысячах зарегистрированных случаях искажения информации пользователей GPS. В прессе США муссируется информация о том, что в 2018 году во время открытия Керченского моста колонна грузовиков под управлением российского лидера Владимира Путина системой GPS позиционировалась на расстоянии 65 км от реального позиционирования.
Пока Пентагон ищет замену системе GPS, в программу подготовки офицеров ВМС вернули астрономическую навигацию и ориентирование по секстанту и компасу.
В апреле 2020 года США обвинили Россию в испытании противоспутниковой ракеты А-235 "Нудоль". По версии Пентагона, новые российские ракеты нацелены против американских космических объектов США. Шеф Космического командования армии США Джон Реймонд, комментируя ситуацию, отметил:
«Испытание Россией противоспутниковых ракет прямого перехвата даёт ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальны, серьёзны, и они возрастают».
Помимо этого, эксперты Пентагона отмечают сбои работы системы GPS по вине российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые были задействованы для защиты группировки ВС России в Сирии.
По информации американских военных, мощные источники радиопомех были размещены в Хмеймиме. Они искажали сигналы спутниковой группировки системы глобального позиционирования GPS даже в аэропортах Бен-Гурион в Израиле и Ларнака на Кипре.
Они обвиняют российские спецслужбы в 10 тысячах зарегистрированных случаях искажения информации пользователей GPS. В прессе США муссируется информация о том, что в 2018 году во время открытия Керченского моста колонна грузовиков под управлением российского лидера Владимира Путина системой GPS позиционировалась на расстоянии 65 км от реального позиционирования.
Пока Пентагон ищет замену системе GPS, в программу подготовки офицеров ВМС вернули астрономическую навигацию и ориентирование по секстанту и компасу.
Великобритания отменила контракт на 68 американских истребителей F-35
The Times сообщает о разрыве Великобританией контракта на поставку 68 новейших истребителей 5 поколения F-35 производства США.
В качестве официально причины указывается экономия бюджета в связи с выходом Великобритании из ЕС. Сэкономленные средства будут направлены на разработку собственного проекта истребителя с рабочим названием Tempest к 2035 году.
Но истинная причина разрыва контракта в результатах испытаний новейшей американской машины, проведённых королевскими ВВС Великобритании. В частности, производитель до сих пор не разрешает развивать скорость свыше 1,3 Мах ввиду опасности термического повреждения хвостовой части самолёта. И эта проблема до сих пор не устранена.
Это фактически превращает новейшую машину в образец музейной техники 60-х годов ХХ века. Помимо этого, из-за постоянных обновлений электронной прошивки боевые единицы вынуждены простаивать по полгода и более, что не позволяет пилотам совершенствовать боевые навыки.
«Такие действия Великобритании, ближайшего союзника, подрывают доверие к F-35, и в США опасаются, что это только начало череды отказов других стран от их истребителя», - подчёркивает The Times.
Британское издание The Daily Mail указывает сумму разорванного Лондоном контракта с Вашингтоном в 15-18 млрд долларов.
В качестве официально причины указывается экономия бюджета в связи с выходом Великобритании из ЕС. Сэкономленные средства будут направлены на разработку собственного проекта истребителя с рабочим названием Tempest к 2035 году.
Но истинная причина разрыва контракта в результатах испытаний новейшей американской машины, проведённых королевскими ВВС Великобритании. В частности, производитель до сих пор не разрешает развивать скорость свыше 1,3 Мах ввиду опасности термического повреждения хвостовой части самолёта. И эта проблема до сих пор не устранена.
Это фактически превращает новейшую машину в образец музейной техники 60-х годов ХХ века. Помимо этого, из-за постоянных обновлений электронной прошивки боевые единицы вынуждены простаивать по полгода и более, что не позволяет пилотам совершенствовать боевые навыки.
«Такие действия Великобритании, ближайшего союзника, подрывают доверие к F-35, и в США опасаются, что это только начало череды отказов других стран от их истребителя», - подчёркивает The Times.
Британское издание The Daily Mail указывает сумму разорванного Лондоном контракта с Вашингтоном в 15-18 млрд долларов.
Борис Джонсон готовиться проститься с постом британского премьера
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может выйти в отставку в обозримые полгода. Об этом известила The Times. В редакционной колонке отмечается, что читательница газеты разговаривала об этом с родственником Доминика Каммингса, советника британского премьера.
Собеседник указал на то, что Джонсон всё ещё не оправился от последствий коронавируса, которым он переболел весной. Каммингс поделился откровением о том, что британский премьер «никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку».
В июне, после выздоровления, Борис Джонсон приостановил меры смягчения карантинных ограничений и заявил, что следует «нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем».
Собеседник указал на то, что Джонсон всё ещё не оправился от последствий коронавируса, которым он переболел весной. Каммингс поделился откровением о том, что британский премьер «никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку».
В июне, после выздоровления, Борис Джонсон приостановил меры смягчения карантинных ограничений и заявил, что следует «нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем».
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Особенно порадовало "Мир вступил в эру низких цен на энергоносители и ни один регион не пострадает больше, чем Ближний Восток и Северная Африка»" .
Действительно, Россия то пох, уронят $ до сотни и опять на коне
В вторых вы тупы и не можете понять что читаете.
В третьих в комменте на который я отвечал доллар сравнивается с основными валютами. Я сравнил с евро и рублем. А евро не существовал до 1999 года, так что можете сами двигать ползунок влево пока не поплохеет.
В четвёртых вы везде видите угрозу, поэтому безобидный коммент восприняли неадекватно. Знаете поговорку «на воре шапка горит»? Вот вы ее полностью подтвердили. Потому что вы боретесь не с причиной, а со следствием.
В пятых обдумайте ситуацию. Если конечно вы способны понять то что я вам написал.