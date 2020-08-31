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Почему бедность при капитализме неискоренима

Почему бедность при капитализме неискоренима (2 фото)

Автор:
31 августа 2020 21:04
Сообщество : Жить в России
Метки: жить в россии   капитализм   общество   
1240
2
Один из столпов бедности, — бедности отдельных людей или бедности целых народов, — заключается в проедании собственного будущего. Помните советский анекдот про выращивание картошки в тундре?

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Метки: жить в россии   капитализм   общество   
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45  комментариев
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7k
harlamov 23 часа назад
Так-то автор конечно мудрец, но тут есть несколько моментов, которые он оставил за скобками.
С чего бы это вдруг девчонка так возбудилась и захотела выглядеть не хуже одноклассников? Не сами ли капиталисты подстегивающие потребление с помощью рекламы и везде пихающие образ успешного, богатого человека повлияли на неокрепшую детскую психику? Кто не в prada тот лох и т. д.
Да реклама примитивная и рассчитанная на быдло, в том числе и малолетнее. Но не сами ли капиталисты растят быдло-потребителя заполнив все медиа пространство дебильными шоу, сериалами, порнографией и т. д. Не сами ли капиталисты убили всю систему образования что бы растить идиотов. А ведь дальше будет только хуже. Не зря первым и самым важным лозунгом Ленина было - учиться, учиться и еще раз учиться!
Загнанным в рабство и лишенным доступа к образованию русским крестьянам проще было рассказывать сказки про то что вся власть от Бога, а их предназначение - молча пахать и с молитвой умирать за процветание господствующего класса.
В общем есть еще много но, но в целом мысль не нова. Загнать человека в нищету, а потом сказать - сам дурак. Вот Сердюков же смог, а ты чем хуже. Работать надо.
Проблема в том что капитализм не создает общество равных возможностей, а наоборот закрепляет привилегии господствующего класса. Никаких социальных лифтов и способов вырваться из нищеты нет (кроме криминала).
При этом капиталисты цинично продают эту мечту через средства массовой пропаганды. Подражай богатым и будешь богатым. Да, кто ведется на это - дурак, но чем лучше положение тех, кто не ведется? Кредитов нет, а фактически и те и другие не имеют никаких шансов изменить свой социальный статус.
В общем не нищие виноваты, что они нищие, а капиталистическая система, позволяющая одним жировать за счет обнищания других. Как это и произошло в 90-е. Денег не стало больше и капиталистический рай не наступил. Наступил капиталистический ад. Государство сбросило "балласт" в виде всех социальных обязательств, обрекая миллионы граждан на нищету, зато все "освободившиеся" деньги были разворованы кучкой бандитов олигархов.
Класс богатых появился за счет бедных. И это были не проблемы переходного периода, а единственная цель гос. переворота.
А теперь единственная цель государство сохранить статус-кво и воспитать такого вот потребителя как эта мама с девочкой. Они для власти идеальные граждане.
Потребляй и умирай, вот лозунг капитализма, а жить за тебя будут другие.
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11k
banzai7 5 часов назад
Во всех странах люди одинаковы. Но не везде много бедных. Очень многое зависит от того какие в стране ресурсы и что делает правительство для народа.
Если у нас, к примеру, найдут нефть, газ или что-то подобное, то с нашим то руководством мы все разбогатеет.
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32k
dima423 7 часов назад
а по моему чтобы не быть бедным нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать) В статье говорится что люди становятся бедными потому что потратили деньги на дорогие вещи...ну сэкономила бы эта мамаша 50 тыс, в итоге купила бы чтото другое, проела бы качественными продуктами, или накопила бы на отпуск на море и толку от этого? они все равно останутся бедными))) В данном случае девочка возможно даже права...приведет себя в порядок, оденется в норм шмотки...и возможно найдет себе обеспеченного мужа который вытянет ее из трясины бедности, это хоть какой то шанс для них... Проблема бедности людей от того что они не хотят, не могут, боятся итд, что то делать для того чтобы разбогатеть. Полизать жопу начальству (как бы не приятно это не звучало), посидеть на работе на пару часов подольше и перевыполнить план, придумать и организовать свой бизнес и тд... Богатыми становятся только те кто для этого чтото делает, вот и весь секрет) ...и траты тут не причем совсем...
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38k
Raush 10 часов назад
Много текста, а ответ уже в заголовке ... "...при капитализме..."
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32k
dima423 Raush 7 часов назад
а ты текст то осилил?) в тексте написано что при социализме и коммунизме вообще жопа, голод, и джинсы на улице отнимают, потому что это великая ценность)
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38k
Raush dima423 7 часов назад
Текст я прочитал, но ответа на вопрос, заданный в заголовке там не было. Зато в самом заголовке он уже был...
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328
Алекс Янгель 10 часов назад
Зачем надо было брать микрокредит ?? если нужно было брать кредит ... В крайнем случае кредитную карту , но это с жесткой финансовой дисциплиной и расписыванием на листочки ,когда и сколько вносить на карту что бы не облажаться .
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123k
Алексей 14 часов назад
Взять кредит - это все равно, что зимой себе в штаны нассать. Сначала действительно тепло.
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1k
Андрей 15 часов назад
Ну автор прям глаза открыл мне! я то думал что бедность процветает из-за полит.экономического строя(для капитализма бедность необходима), а оказывается всему виной "эти глупые людишки", вонано как!
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20k
Ваня 16 часов назад
карл маркс "капитал"... там все прописано, читайте и будет вам счастье... и еще как говорил мой приятель психиатр - развитие головного мозга не вызывает аллергии...
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1k
V2.Smirnov 17 часов назад
Вы психологию не до конца учитываете. Девочка после школы пойдёт в институт или на работу с твёрдым сознанием, что она "не хуже других" и вообще "крута". И высокая самооценка сильно ей поможет в жизни. Это классика.
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32k
dima423 V2.Smirnov 7 часов назад
к тому же если она не будет выглядеть как забитая серая мышка она быстрее себе найдет богатого мужа и разбогатеет))
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1k
John 22 часа назад
Елы-палы... Да у нас полная оплата ЖКХ и покупка авто не в кредит - уже СТАТУСНОЕ потребление...
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33k
Алексей 22 часа назад
эммм смешно конечно рассуждать из страны - где в городе Ханты-Мансийск (один из основных нефтедобытчиков) - деревянные тротуары исчезли только около 2000года)) т.е всего 20 лет назад...
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235
Сергей Кокс 23 часа назад
Бедность неискоренима при [мат]... Главная российская беда это лечение симптомов, вместо болезни... Повсеместно.
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332
Константин ****** Сергей Кокс 17 часов назад
А бедность это исключительно российское явление?
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235
Сергей Кокс Константин ****** 13 часов назад
Нет, но другие страны меня не особо волнуют. То же самое применимо к любой стране с низким уровнем жизни.
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11k
Алексей 24 часа назад
Очередное рассуждение на тему "бедность не в кошельках, бедность в головах"...
Сюда же можно приплести историю про "психологию" богатых, готовых рискнуть всем и психологию "бедных" готовых рискнуть только свободными средствами.
Обычное балабольство и подмена понятий с непонятно откуда взявшимися "для правдоподобия" процентами.
Во всех цивилизованных странах развита структура кредитования, регулируемая рынком и государством.
В этой же статье гнойный автор, утверждает, что государство в принципе не влияет на рынок данных услуг и вся вина лежит на гражданах, которые... выбирают "не тот" продукт кредитной системы.
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1k
V2.Smirnov Алексей 17 часов назад
Не совсем. Скорее не "в цивилизованных", а в "со стабильной экономикой", когда человек уверенно набирает кредиты, зная, что может их отдать.
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5k
klop V2.Smirnov 16 часов назад
Где такую страну найти со стабильной экономикой, финансовые кризисы не одну из них не обходят.
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1k
V2.Smirnov klop 15 часов назад
Все же состояния "иногда кризисы" и "постоянный кризис" - они разные.
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5k
klop V2.Smirnov 12 часов назад
Кризис есть кризис со всеми вытекающими поэтому стабильной экономики не бывает как и стабильная жизнь человека
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7k
harlamov 24 часа назад
- А он им говорит, тетка, берущая микрозайм на шмотки для дочери виновата в бедности населения....
- Аха-ха-ха, до слез, Иваныч. Тетка во всем виновата, аха-ха-ха, не хрена микрозаймы брать... Точно. Надо бы этого писателя в Газпром взять, в наш pr-отдел.
- А он им говорит, тетка, берущая микрозайм на шмотки для дочери виновата в бедности населения.... - Аха-ха-ха, до слез, Иваныч. Тетка во всем виновата, аха-ха-ха, не хрена микрозаймы брать... Точно. Надо бы этого писателя в Газпром взять, в наш pr-отдел.
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3k
Убийца Прохиндеев 24 часа назад
Уже нет сомнений, что существо которое 42-летняя Лера вырастит из дочери, называется тупая пи*да.
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3k
Убийца Прохиндеев 24 часа назад
...И таких стругают мамашки просто в огромном количестве. Среди сегодняшних баб тупых пе*д - 80-90%
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6k
Агент Безопасной Национальности День назад
"Предлагаю ..."

===============

Помнмишь старый анек?

"Таксисту, нашедшему забытый портфель, предлагается застрелиться самому.
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6k
Агент Безопасной Национальности День назад
"Саймон Метчел"
===============
Вообще не понял.
Поймал себя на мысли, что откровенничаю.
Зря.
Саймон Метчел, все, что Вы от меня слышали, все чушь...Предлагаю застрелиться самому.
Так будет лучше всем.
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6k
Агент Безопасной Национальности День назад
"Почему бедность при капитализме неискоренима"
================
Именно там она и не искоренима.
В отличие от стран с социалистическим развитием.
***
Видишь ли, Саймон Метчел, тебе почему-то кажется, что те страны, кто больше тратит - те и круче. Ну, раз больше тратят - значит, есть на что.
В принципе, так оно и есть. Но только в принципе:))
На самом деле, самые богатые и самые финансово состоявшиеся страны - это те, кто вокруг МОЕЙ страны.
России.
Не согласен?
Благодари Бога или Аллаха (что по-еврейски одно и то же, или кто у нас там), чтоб мы, евреи, не щекотали ваш Ближний Восток.
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185
Саймон Метчел Автор поста Агент Безопасной Национальности 24 часа назад
Видишь ли или не видишь?
Видишь ли или не видишь?
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Им дали денег, чтоб они их тратили.
Мне бы не хотелось, чтоб МОЕЙ СТРАНЕ давали деньги побежденные, чтобы мы их тратили.
Тратить - оно всегда хорошо. Особенно, когда ты производишь в 2 раза меньше, чем тратишь.
А лэк в кэшфлоу покрывают сюзерены, которым пару лишних баксов напечатать - как мне в унитаз помочиться....
Фжопу их. Мы уж тут как-нибудь сами.
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3k
magic32 День назад
"Микрокредиты в СССР" - автор, вот здесь пожалуйста поподробнее
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3k
magic32 Саймон Метчел 23 часа назад
кредит у некоего человека было уже после развала СССР, и не нужно со мной спорить. В СССР можно было взять в кредит в магазине вещь, но без процентов, по сути это была покупка в рассрочку, но её называли кредитом, хотя никаких процентов не было
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4k
Mishganer magic32 18 часов назад
Может быть аффтар имел ввиду беспроцентные ссуды, которые можно было взять на своем предприятии на относительно небольшой срок?
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magic32 Mishganer 15 часов назад
возможно, только причём здесь криминал? оставим на совести автора
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1k
Андрей magic32 15 часов назад
Вы отчасти правы, но не стоит путать понятия КРЕДИТ и рассрочка, заем. Кредит ведет к упадку в экономике(с большими процентами быстрее, с малыми чуть медленнее но итог неизменен - кризис и спад), а вот заём как раз способствует росту экономики. Только вот в кап.экономике цель рост капитала любыми средствами и плевать на последствия. А так в принципе всё верно.
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4k
Mishganer magic32 13 часов назад
Да и я о том же
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34k
doker День назад
Если не будет бедных - не будет богатых.
Если не будет богатых - не будет гонки.
Если не будет гонки - букмекеры пойдут помиру.
А вот кто эти букмекеры, устраивающие соревнования людей в обществе? Это люди, которые всегда в выигрыше. Фамилии в "Форбс", наверное от лукавого - "форбс" - тоже гонка.
И наш мир гниёт, потому что в гонке человек теряет всё своё "человеческое".
Сама цивилизация выстроена хреново.
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3k
rutt День назад
Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.
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