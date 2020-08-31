"Почему бедность при капитализме неискоренима"

Один из столпов бедности, — бедности отдельных людей или бедности целых народов, — заключается в проедании собственного будущего. Помните советский анекдот про выращивание картошки в тундре?
Один из столпов бедности, — бедности отдельных людей или бедности целых народов, — заключается в проедании собственного будущего. Помните советский анекдот про выращивание картошки в тундре?
Понятно, что выращивать картошку в холодном климате — идея сомнительная. Навряд ли чукча получил бы хороший урожай, даже если бы дотерпел до правильного сельскохозяйственного сезона.
Вместе с тем правило из анекдота, — «очень кушать хочется», — универсально. Бедному человеку (или бедному народу) хочется «кушать» вот прямо сейчас, и потому он с лёгкостью продаёт собственное будущее взамен на какие-нибудь сиюминутные удовольствия.
Я поставил «кушать» в кавычки, так как речь сейчас не идёт о реальном голоде, — в цивилизованных странах, во всяком случае. Голод в последние десятилетия является серьёзной проблемой только там, где стратегия «выкапываем сегодня» возведена в ранг государственной политики: в социалистической Венесуэле или в коммунистической Северной Корее, например. В нормальной капстране слово «кушать» следует понимать в переносном смысле — бедному из нормальной капстраны хватает на картошку с салом, но не хватает на бусы с зеркальцем, которые нужны ему, чтобы выглядеть не хуже Сидоровых.
Цитирую типичную историю «успеха»:
https://www.mk.ru/economics/2020/08/27/roditeli-nachali-zalezat-v-dolgi-chtoby-sobrat-detey-v-shkolu.html
42-летняя Светлана, мама одиннадцатиклассницы Леры, брать микрозайм не хотела, ее заставила дочь.
- В пандемию я потеряла работу, – делится Светлана. – Леру я ращу одна. Сейчас кручусь, как могу, на небольшие сбережения, которые, к счастью, сумела скопить. А тут Лерка требует к школе новый плащ, кроссовки, сумку и смартфон. При этом дорогущие такие выбрала! Я ей предложила купить попроще, мне ж ещё репетиторов её оплачивать и на карманные расходы ей давать. Но она в слезы – мол, в школе засмеют! А ещё ей вынь да положь деньги на прическу и маникюр в салоне красоты перед 1 сентября. Это тоже недёшево, но дочка убеждает, что все одиннадцатиклассницы так делают, так как это последнее их школьное 1 сентября. В итоге Лера сама подсунула мне объявление о микрозаймах и уговорила взять. Хотя страшновато, конечно! Кто знает, когда я теперь работу найду?!
- Тебе кажется нормальным, что мать влезает в долги ради твоих нарядов, аксессуаров и причесок?
- Да, кажется! – твердо отвечает старшеклассница. – Я не хочу, чтобы за моей спиной шипели «нищета» и маму мою обсуждали, что она растит меня одна и не справляется. Я не виновата, что в школе встречают по одежке, и не только ученики, между прочим… В общем, выглядеть не хуже остальных в классе важнее, чем вам кажется! Ничего, мама еще годик потерпит, а я школу закончу, найду подработку и сама буду ей обновки покупать!
На первый взгляд, мы наблюдаем тут обычного избалованного подростка, которому родители не смогли привить минимальные представления о морали. Ничего нового тут нет, бывает и похуже: как, например, в той истории про внука, уговорившего бабушку продать квартиру и переселиться в общагу. Юноша водил дружбу с детьми обеспеченных людей, и в его компании принято было ездить на новой ауди. Денег с продажи бабушкиной квартиры как раз хватало на новый автомобиль.
Вместе с тем конкретно в случае со школьницей минимальная эмпатия, полагаю, присутствует. Девочка обещает помогать маме, когда закончит школу, и, вероятно, сдержит своё обещание. Проблема девочки не в том, что ей безразличны трудности матери, а в том, что она расставляет приоритеты как бедный человек.
Я использую сейчас термин «бедный человек» не как ругательство или упрёк, а как медицинский факт: некоторые решения ведут к бедности. Если вы спилите сук, на котором сидите, вы упадёте вниз. Если вы съедите 10 сникерсов за раз, вам сильно скрутит живот, и будет за счастье, если обойдётся без вызова скорой. Если вы наступите на грабли, грабли хлопнут вас рукояткой по лбу.
Конкретно эта семья, — мама с девочкой, — приняли сразу два тянущих вниз решения.
Во-первых, они взяли микрокредит, продав тем самым собственное будущее ради каких-то удовольствий в настоящем.
Во-вторых, они хлопнули неподъёмную для них сумму на статусное потребление, — одежду, мобильник, причёску, — чтобы впечатлить людей, с которыми они учатся вместе последний год.
Сделать прогноз несложно. Пройдёт время, мама с напряжением сил вернёт микрокредит, дочка закончит школу и поступит в институт, а потом устроится на работу. Будут идти годы, а семья продолжит страдать от бедности, так как будет раз за разом брать тяжёлые кредиты, чтобы сделать себе хороший маникюр, слетать в отпуск за рубеж или купить очередной айфон.
Желание быть «не хуже» Сидоровых и желание получать всё «прямо сейчас» поддерживают друг друга, создавая тем самым замкнутый круг. Погрязший в кредитах, не желающий вкладываться в учёбу и карьеру бедняк физически не может тратить достаточно денег на модную одежду и прочую роскошь. Из-за этого он вынужден напрягать все свои силы, чтобы не выглядеть в своём окружении совсем уж неприлично бедным, а напряжение сил в понимании бедняка — это покупка предметов роскоши в кредит и тому подобные расточительные решения. Нельзя взяться рукой за свои волосы и вытянуть самого себя из болота. Нельзя вылезти из бедности, подражая богатым не в их заработках, а в их расходах. Чем сильнее несчастный будет пытаться казаться обеспеченным человеком, тем дальше он будет погружаться в пучину финансовых невзгод.
Теперь вы видите, что разрешить проблему бедной семьи из статьи в МК совершенно невозможно. Россия — свободная страна, и потому никто не может отдать маме из этой истории два очевидных приказа:
1. Не бери кредитов, вкладывайся в будущее.
2. Не трать на статусное потребление своей дочки больше, чем можешь себе позволить.
Наше государство может быть сколь угодно богатым, наши социальные программы могут быть сколь угодно щедрыми: большей части бедных не поможет ничего, так как их проблемы заключается в мышлении, а не в доступе к деньгам. Человечество по своей природе довольно дико, поэтому как минимум 80% населения в любой стране участвует в гонке статусного потребления. Люди покупают одежду, мобильники и автомобили, чтобы впечатлить окружающих, и чтобы у них за спиной никто не шипел «нищета». Так как математику не обмануть, это означает, что из 80% участников гонки 40% будут богаче среднего, а 40% — беднее среднего. Вот с этими 40%, которые беднее среднего, государство ровно ничего сделать не в состоянии. Если в забеге участвуют 80 спортсменов, можно хоть древко флага грызть, но какие-то 40 спортсменов всегда придут первыми, а какие-то 40 спортсменов всегда будут во второй, отстающей половине.
Чтобы решить проблему бедности на государственном уровне, нужно установить в обществе какой-то невиданных доселе уровень деспотизма. Обычный социализм не подойдёт: запрет частной собственности и принудительный труд всего лишь сдвинут планку бедности в сторону нищеты, но не отменят само соревнование потребления. Напомню, в СССР было опасно выходить на улицу в хороших джинсах, так как хулиганы могли раздеть неосторожного прохожего, чтобы завладеть столь ценным в советских реалиях предметом гардероба.
Микрокредиты в СССР имели другую, околокриминальную форму, однако мама из сегодняшней истории ровно так же судорожно искала бы в августе деньги, чтобы её дочке не мерещилось, будто ей кто-то презрительно показывает пальцами в спину. Даже когда военный коммунизм доводил КНДР и Китай до самого натурального голода, люди всё равно были готовы на многое, чтобы заполучить себе, например, наручные часы.
Дабы выбить из людей привычку разменивать свои жизни на павлиний хвост из разноцветных перьев, придётся пойти на драконовские меры из творчества научных фантастов-мизантропов. Очевидно, что такое «лекарство» будет гораздо опаснее и вреднее болезни.
Таким образом, увы, проблему бедности следует пока что признать неискоренимой. Как ни забавно, в том числе по той причине, что подавляющее большинство населения нашей страны не понимает причин, по которым бедность так широко распространена.
Вместе с тем правило из анекдота, — «очень кушать хочется», — универсально. Бедному человеку (или бедному народу) хочется «кушать» вот прямо сейчас, и потому он с лёгкостью продаёт собственное будущее взамен на какие-нибудь сиюминутные удовольствия.
Я поставил «кушать» в кавычки, так как речь сейчас не идёт о реальном голоде, — в цивилизованных странах, во всяком случае. Голод в последние десятилетия является серьёзной проблемой только там, где стратегия «выкапываем сегодня» возведена в ранг государственной политики: в социалистической Венесуэле или в коммунистической Северной Корее, например. В нормальной капстране слово «кушать» следует понимать в переносном смысле — бедному из нормальной капстраны хватает на картошку с салом, но не хватает на бусы с зеркальцем, которые нужны ему, чтобы выглядеть не хуже Сидоровых.
Цитирую типичную историю «успеха»:
https://www.mk.ru/economics/2020/08/27/roditeli-nachali-zalezat-v-dolgi-chtoby-sobrat-detey-v-shkolu.html
42-летняя Светлана, мама одиннадцатиклассницы Леры, брать микрозайм не хотела, ее заставила дочь.
- В пандемию я потеряла работу, – делится Светлана. – Леру я ращу одна. Сейчас кручусь, как могу, на небольшие сбережения, которые, к счастью, сумела скопить. А тут Лерка требует к школе новый плащ, кроссовки, сумку и смартфон. При этом дорогущие такие выбрала! Я ей предложила купить попроще, мне ж ещё репетиторов её оплачивать и на карманные расходы ей давать. Но она в слезы – мол, в школе засмеют! А ещё ей вынь да положь деньги на прическу и маникюр в салоне красоты перед 1 сентября. Это тоже недёшево, но дочка убеждает, что все одиннадцатиклассницы так делают, так как это последнее их школьное 1 сентября. В итоге Лера сама подсунула мне объявление о микрозаймах и уговорила взять. Хотя страшновато, конечно! Кто знает, когда я теперь работу найду?!
- Тебе кажется нормальным, что мать влезает в долги ради твоих нарядов, аксессуаров и причесок?
- Да, кажется! – твердо отвечает старшеклассница. – Я не хочу, чтобы за моей спиной шипели «нищета» и маму мою обсуждали, что она растит меня одна и не справляется. Я не виновата, что в школе встречают по одежке, и не только ученики, между прочим… В общем, выглядеть не хуже остальных в классе важнее, чем вам кажется! Ничего, мама еще годик потерпит, а я школу закончу, найду подработку и сама буду ей обновки покупать!
На первый взгляд, мы наблюдаем тут обычного избалованного подростка, которому родители не смогли привить минимальные представления о морали. Ничего нового тут нет, бывает и похуже: как, например, в той истории про внука, уговорившего бабушку продать квартиру и переселиться в общагу. Юноша водил дружбу с детьми обеспеченных людей, и в его компании принято было ездить на новой ауди. Денег с продажи бабушкиной квартиры как раз хватало на новый автомобиль.
Вместе с тем конкретно в случае со школьницей минимальная эмпатия, полагаю, присутствует. Девочка обещает помогать маме, когда закончит школу, и, вероятно, сдержит своё обещание. Проблема девочки не в том, что ей безразличны трудности матери, а в том, что она расставляет приоритеты как бедный человек.
Я использую сейчас термин «бедный человек» не как ругательство или упрёк, а как медицинский факт: некоторые решения ведут к бедности. Если вы спилите сук, на котором сидите, вы упадёте вниз. Если вы съедите 10 сникерсов за раз, вам сильно скрутит живот, и будет за счастье, если обойдётся без вызова скорой. Если вы наступите на грабли, грабли хлопнут вас рукояткой по лбу.
Конкретно эта семья, — мама с девочкой, — приняли сразу два тянущих вниз решения.
Во-первых, они взяли микрокредит, продав тем самым собственное будущее ради каких-то удовольствий в настоящем.
Во-вторых, они хлопнули неподъёмную для них сумму на статусное потребление, — одежду, мобильник, причёску, — чтобы впечатлить людей, с которыми они учатся вместе последний год.
Сделать прогноз несложно. Пройдёт время, мама с напряжением сил вернёт микрокредит, дочка закончит школу и поступит в институт, а потом устроится на работу. Будут идти годы, а семья продолжит страдать от бедности, так как будет раз за разом брать тяжёлые кредиты, чтобы сделать себе хороший маникюр, слетать в отпуск за рубеж или купить очередной айфон.
Желание быть «не хуже» Сидоровых и желание получать всё «прямо сейчас» поддерживают друг друга, создавая тем самым замкнутый круг. Погрязший в кредитах, не желающий вкладываться в учёбу и карьеру бедняк физически не может тратить достаточно денег на модную одежду и прочую роскошь. Из-за этого он вынужден напрягать все свои силы, чтобы не выглядеть в своём окружении совсем уж неприлично бедным, а напряжение сил в понимании бедняка — это покупка предметов роскоши в кредит и тому подобные расточительные решения. Нельзя взяться рукой за свои волосы и вытянуть самого себя из болота. Нельзя вылезти из бедности, подражая богатым не в их заработках, а в их расходах. Чем сильнее несчастный будет пытаться казаться обеспеченным человеком, тем дальше он будет погружаться в пучину финансовых невзгод.
Теперь вы видите, что разрешить проблему бедной семьи из статьи в МК совершенно невозможно. Россия — свободная страна, и потому никто не может отдать маме из этой истории два очевидных приказа:
1. Не бери кредитов, вкладывайся в будущее.
2. Не трать на статусное потребление своей дочки больше, чем можешь себе позволить.
Наше государство может быть сколь угодно богатым, наши социальные программы могут быть сколь угодно щедрыми: большей части бедных не поможет ничего, так как их проблемы заключается в мышлении, а не в доступе к деньгам. Человечество по своей природе довольно дико, поэтому как минимум 80% населения в любой стране участвует в гонке статусного потребления. Люди покупают одежду, мобильники и автомобили, чтобы впечатлить окружающих, и чтобы у них за спиной никто не шипел «нищета». Так как математику не обмануть, это означает, что из 80% участников гонки 40% будут богаче среднего, а 40% — беднее среднего. Вот с этими 40%, которые беднее среднего, государство ровно ничего сделать не в состоянии. Если в забеге участвуют 80 спортсменов, можно хоть древко флага грызть, но какие-то 40 спортсменов всегда придут первыми, а какие-то 40 спортсменов всегда будут во второй, отстающей половине.
Чтобы решить проблему бедности на государственном уровне, нужно установить в обществе какой-то невиданных доселе уровень деспотизма. Обычный социализм не подойдёт: запрет частной собственности и принудительный труд всего лишь сдвинут планку бедности в сторону нищеты, но не отменят само соревнование потребления. Напомню, в СССР было опасно выходить на улицу в хороших джинсах, так как хулиганы могли раздеть неосторожного прохожего, чтобы завладеть столь ценным в советских реалиях предметом гардероба.
Микрокредиты в СССР имели другую, околокриминальную форму, однако мама из сегодняшней истории ровно так же судорожно искала бы в августе деньги, чтобы её дочке не мерещилось, будто ей кто-то презрительно показывает пальцами в спину. Даже когда военный коммунизм доводил КНДР и Китай до самого натурального голода, люди всё равно были готовы на многое, чтобы заполучить себе, например, наручные часы.
Дабы выбить из людей привычку разменивать свои жизни на павлиний хвост из разноцветных перьев, придётся пойти на драконовские меры из творчества научных фантастов-мизантропов. Очевидно, что такое «лекарство» будет гораздо опаснее и вреднее болезни.
Таким образом, увы, проблему бедности следует пока что признать неискоренимой. Как ни забавно, в том числе по той причине, что подавляющее большинство населения нашей страны не понимает причин, по которым бедность так широко распространена.
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Метки: жить в россии капитализм общество
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С чего бы это вдруг девчонка так возбудилась и захотела выглядеть не хуже одноклассников? Не сами ли капиталисты подстегивающие потребление с помощью рекламы и везде пихающие образ успешного, богатого человека повлияли на неокрепшую детскую психику? Кто не в prada тот лох и т. д.
Да реклама примитивная и рассчитанная на быдло, в том числе и малолетнее. Но не сами ли капиталисты растят быдло-потребителя заполнив все медиа пространство дебильными шоу, сериалами, порнографией и т. д. Не сами ли капиталисты убили всю систему образования что бы растить идиотов. А ведь дальше будет только хуже. Не зря первым и самым важным лозунгом Ленина было - учиться, учиться и еще раз учиться!
Загнанным в рабство и лишенным доступа к образованию русским крестьянам проще было рассказывать сказки про то что вся власть от Бога, а их предназначение - молча пахать и с молитвой умирать за процветание господствующего класса.
В общем есть еще много но, но в целом мысль не нова. Загнать человека в нищету, а потом сказать - сам дурак. Вот Сердюков же смог, а ты чем хуже. Работать надо.
Проблема в том что капитализм не создает общество равных возможностей, а наоборот закрепляет привилегии господствующего класса. Никаких социальных лифтов и способов вырваться из нищеты нет (кроме криминала).
При этом капиталисты цинично продают эту мечту через средства массовой пропаганды. Подражай богатым и будешь богатым. Да, кто ведется на это - дурак, но чем лучше положение тех, кто не ведется? Кредитов нет, а фактически и те и другие не имеют никаких шансов изменить свой социальный статус.
В общем не нищие виноваты, что они нищие, а капиталистическая система, позволяющая одним жировать за счет обнищания других. Как это и произошло в 90-е. Денег не стало больше и капиталистический рай не наступил. Наступил капиталистический ад. Государство сбросило "балласт" в виде всех социальных обязательств, обрекая миллионы граждан на нищету, зато все "освободившиеся" деньги были разворованы кучкой бандитов олигархов.
Класс богатых появился за счет бедных. И это были не проблемы переходного периода, а единственная цель гос. переворота.
А теперь единственная цель государство сохранить статус-кво и воспитать такого вот потребителя как эта мама с девочкой. Они для власти идеальные граждане.
Потребляй и умирай, вот лозунг капитализма, а жить за тебя будут другие.
Если у нас, к примеру, найдут нефть, газ или что-то подобное, то с нашим то руководством мы все разбогатеет.
Сюда же можно приплести историю про "психологию" богатых, готовых рискнуть всем и психологию "бедных" готовых рискнуть только свободными средствами.
Обычное балабольство и подмена понятий с непонятно откуда взявшимися "для правдоподобия" процентами.
Во всех цивилизованных странах развита структура кредитования, регулируемая рынком и государством.
В этой же статье гнойный автор, утверждает, что государство в принципе не влияет на рынок данных услуг и вся вина лежит на гражданах, которые... выбирают "не тот" продукт кредитной системы.
- Аха-ха-ха, до слез, Иваныч. Тетка во всем виновата, аха-ха-ха, не хрена микрозаймы брать... Точно. Надо бы этого писателя в Газпром взять, в наш pr-отдел.
===============
Помнмишь старый анек?
"Таксисту, нашедшему забытый портфель, предлагается застрелиться самому.
===============
Вообще не понял.
Поймал себя на мысли, что откровенничаю.
Зря.
Саймон Метчел, все, что Вы от меня слышали, все чушь...Предлагаю застрелиться самому.
Так будет лучше всем.
================
Именно там она и не искоренима.
В отличие от стран с социалистическим развитием.
***
Видишь ли, Саймон Метчел, тебе почему-то кажется, что те страны, кто больше тратит - те и круче. Ну, раз больше тратят - значит, есть на что.
В принципе, так оно и есть. Но только в принципе:))
На самом деле, самые богатые и самые финансово состоявшиеся страны - это те, кто вокруг МОЕЙ страны.
России.
Не согласен?
Благодари Бога или Аллаха (что по-еврейски одно и то же, или кто у нас там), чтоб мы, евреи, не щекотали ваш Ближний Восток.
Мне бы не хотелось, чтоб МОЕЙ СТРАНЕ давали деньги побежденные, чтобы мы их тратили.
Тратить - оно всегда хорошо. Особенно, когда ты производишь в 2 раза меньше, чем тратишь.
А лэк в кэшфлоу покрывают сюзерены, которым пару лишних баксов напечатать - как мне в унитаз помочиться....
Фжопу их. Мы уж тут как-нибудь сами.
Если не будет богатых - не будет гонки.
Если не будет гонки - букмекеры пойдут помиру.
А вот кто эти букмекеры, устраивающие соревнования людей в обществе? Это люди, которые всегда в выигрыше. Фамилии в "Форбс", наверное от лукавого - "форбс" - тоже гонка.
И наш мир гниёт, потому что в гонке человек теряет всё своё "человеческое".
Сама цивилизация выстроена хреново.
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.