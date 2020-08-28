Ситуация в Белоруссии стабилизируется

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по... Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей во время конференции Начальник деревенского совета занялся любовью со своей секретаршей... Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила водителя в изнасиловании Пьяная москвичка отказалась платить за проезд в такси и обвинила... Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается... С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов С утра выпил - весь день свободен + бомбический рецепт АлкоРоллов Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+ Мастера крепежа, выполнившие свою работу на 5+ Оказывается, пастушьи коты тоже существуют Оказывается, пастушьи коты тоже существуют Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих Шалость недели: Бесплатный Wi-Fi для всех желающих Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя малышами, пытавшуюся улететь в Турцию Мать года: в Шереметьево сняли с рейса пьяную женщину с двумя... Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото? Что вы скажете увидев эту фотографию, что на заглавном фото? Анекдоты в картинках Анекдоты в картинках Комментарии в разных группах к постам Комментарии в разных группах к постам 16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой 16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна Столичный учитель подал в суд на Моргенштерна Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone Самая правдивая (фейковая) реклама iPhone
Главная > Антифишки 
Ситуация в Белоруссии стабилизируется

Ситуация в Белоруссии стабилизируется (2 фото)

Автор:
28 августа 2020 18:07
Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
345
2
Получив необходимую помощь от России и укрепив лояльность гос.аппарата, Лукашенко сегодня заявил, что ситуация в Белоруссии стабилизируется и вакханалия заканчивается.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Colonel Cassad   Майдан   белоруссия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
−2
Мой 6 часов назад
Сохранить МАЗ,БЕЛАЗ ,МТЗ ,НПЗ при численности населения 9.5 млн ,тут Украина и рядом не стояла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Авокадо 4 часа назад
Лукашенко отделался грязными штанами. Надеюсь он намек понял ...А то почувствовал себя царем..
Лукашенко отделался грязными штанами. Надеюсь он намек понял ...А то почувствовал себя царем..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Котец Гнездовий 4 часа назад
Да хер там стабилизируется. Тут уже выросло поколение, упаковоное, сытое, но люто ненавидящее страну в которой всё ещё можно получить хорошее образование и получить в случае чего медицинскую помощь за просто так, и ещё много чего что успели полюбить многие страны бывшего союза и не имеющие этого страны Европы. И не про нелюбовь к Европе я, а про нелюбовь к собственной стране и не желание видеть хорошее вообще, потому что хорошее не здесь а западнее. Так вот это поколение когда подростет, просто отдаст я кому нужно. Но это только если сейчас кое кто не отдастся кому не нужно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Терехов 4 часа назад
https://dev.by/news/linkedin-relokeithttps://dev.by/news/linkedin-relokeit

прошло 3 недели после выборов и уже более 1000 специалистов с бизнесом в процессе переезда...

если брать по минимуму из рассчета привлечения 30$ час выручки на голову, то уже получается 60 млн$ в экономику страны не поступит... и это всего лишь 3 неделя... прогнозный показатель на следующий год - от минус 500 млн$

Это победа!

Ждите Александра Григорьевича в России за дотациями для Белоруссии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Alex Ivanov Сергей Терехов 3 часа назад
Пока не жди, он премьера послал 1 млрд долгов отложить на потом. В идеале вообще не возвращать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
Ух ты! Уже и георгиевскую ленточку всунули?! А как же лукашенковская красно зелёная? Русский мир грядёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 5 часов назад
Стабилизируется потому что старый стабилизатор еще работает, да и соседний стабилизатор сказал ДА. Так что маленькие трансформаторши могут просто сгореть, напруга не та, не для сучек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137k
☭Cheкаво☭ 6 часов назад
Если бы Янык в свое время вышел с КАЛАШом, а не съябывал на гвинтакрыле в РОСТОВ-ПАПУ, глядишь и Укра сейчас была бы с Крымом и Донбассом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Мой 6 часов назад
9 413 446 человек 2020 год, откуда у вас статистика про 8 млн?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Терехов Мой 2 часа назад
цифра в 9 млн не учитывает тех кто не снялся с учета в МВД и проживает в другой стране. Обычно около 7.5..8 млн белорусов в стране присутствует, остальные в основной своей массе в РФ :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео) "Я давал присягу служить своему народу": белорусские спецназовцы выбросили форму в знак протеста "Я давал присягу служить своему народу": белорусские спецназовцы выбросили форму в знак протеста Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка Шушкевич предложил отказаться в Белоруссии от русского языка Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы Звено боевых вертолетов Белоруссии пресекло вторжение воздушных шариков со стороны Литвы
Netyn

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22319



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
5
171
17 вещей, которые с успехом получилось доработать
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
0
32
16 неожиданных вещей, которые мир приготовил, чтобы удивить нас
﻿
Набирающие популярность
Форма для Ялтинских дворников за 27 млн.руб., которую высмеяли все
0
42
Форма для Ялтинских дворников за 27 млн.руб., которую высмеяли все
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1&nbsp;сентября
0
12
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1 сентября
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#факты#авария#сша#шоу бизнес#подборка#биография#общество#СССР#архитектура
#юмор#интересно#россия#дтп#знаменитости#авто авария#девушки#природа#Биография звезд#военное
#фото#история#животные#интересное#картинки#дети#кино#реакция#актер#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться