Навальнисты никак не насытятся: Милов объявил в Facebook об очередном сборе денег

Как это уже было раньше, прозападный доильный аппарат опубликовал у себя в Facebook пост с просьбой милостыни. В классической манере жертвы, которую обидели и ни за что ни про что, он просит перечислить деньги на его личную сбербанковскую карту.



Простодушные адепты, конечно же, послушают своего миссию. Ведь они уже почти погасили штраф, который обязало их выплатить государство после незаконных митингов лета 2019 года. Почти 4 миллиона перечислили навальнята в карман Милову, но ему всё мало. Необходимо ещё как минимум 1,5 миллиона, чтобы, как выразился этот мошенник, «закрыть вопрос».



Есть вероятность, что таким образом навальнист скрывает пожертвования от западных «теневых» спонсоров ФБК. Ранее Сбербанк уже блокировал его счёт, так как не было возможности доказать "чистоту" проводимых операций. Уж больно походит эта схема на прикрытие противозаконного финансирования прозападного фонда.