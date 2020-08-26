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Навальнисты никак не насытятся: Милов объявил в Facebook об очередном сборе денег

Навальнисты никак не насытятся: Милов объявил в Facebook об очередном сборе денег (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 19:32
Сообщество : Политика
Метки: ФБК   деньги   запад   милов   навальный   оппозиция   политика   
154
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Очередной дойкой хомяков занялся соратник Навального по «ФБК» (является иногентом на территории РФ) Владимир Милов.

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Метки: ФБК   деньги   запад   милов   навальный   оппозиция   политика   
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8  комментариев
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1k
Фёдор 19 часов назад
Навальнисты никак не насытятся: Милов объявил в Facebook об очередном сборе денег
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3k
Сергей 5 часов назад
Вот мне не понятно. Вот откуда берутся лохи, который на все это ведутся. Вот у Белорусов, тоже замагары, насобирали денег в фонд помощи и пока что-то ни один рабочий от туда ничего не получил. Как говорится: "лох не мамонт, он не вымрет."
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415
grihon 7 часов назад
Лох не мамонт, лох не вымрет))
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6k
Олег 13 часов назад
На дурака не нужен нож...
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34k
Прораб 17 часов назад
Навальнисты никак не насытятся: Милов объявил в Facebook об очередном сборе денег
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833
ИгорьБобков 18 часов назад
Очень логичное продолжение этого марлезонского балета....мля...
А кто буде ещё помогать "отравленному" олоше?...
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2k
Pechenegiatakuyt 19 часов назад
Донатьте!
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Валерий Викторович 19 часов назад
Интересно, что этому "налоговику" в комментах написали?
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anton_bvg
Скромный автор из развивающейся головы на территории прекрасного города. Учу буквы, занимаюсь арифметикой слов.
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