Кому выгодны протесты в Белоруссии и почему Тихановская заговорила на английском

Продолжается анализ происходящего в Белоруссии. Политолог Андрей Кошкин отметил, что Запад пытается разорвать страну, используя оппозицию и следуя украинскому сценарию. А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую давят. Это можно заметить по тому заявлению, которое она делала из Литвы.
По мнению Лаврова, то, что Тихановская делала заявление на английском языке, означает лишь то, что адресовано оно было исключительно западному слушателю. Выступление экс-кандидата содержало в себе жёсткие призывы продолжать протесты.
«Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — отметил дипломат.
С мнением главы МИД согласен и политолог Андрей Кошкин. Эксперт заметил, что теперь фигуру Тихановской раскручивают специалисты по «цветным революциям».
«Возможно, я ничего не утверждаю, цель подобного хода — не дать западным странам успокоиться и убедить их продолжать теребить эту ситуацию», — отметил дипломат.
С мнением главы МИД согласен и политолог Андрей Кошкин. Эксперт заметил, что теперь фигуру Тихановской раскручивают специалисты по «цветным революциям».
«Тихановская просто используется как некий флаг в интересах Запада, который пытается разрушить государственность Белоруссии и создать определенный хаос в переориентации страны», — отмечает Кошкин.
Кошкин согласен с мыслью о том, что Запад делает всё, чтобы оторвать Белоруссию от России. Для этого создана программа «Восточное партнерство», одной из задач которой по сей день остаётся дестабилизация внутри интересующей страны. К провашингтонским Польше и Прибалтике пытаются присоединить и Белоруссию через местную оппозицию.
«В ближайшее время начнется третий этап противодействия оппозиции и Лукашенко. Он будет самым сложным, начнется серьезная игра Запада, который будет поддерживать представителей оппозиционных сил. Им нужно раскачать обстановку, потому что Запад считает Белоруссию отмычкой к воротам в Россию. Они готовы раскачать ситуацию внутри страны, чтобы потом начать активно влиять на обстановку внутри Российской Федерации», - говорит Кошкин.
Как утверждает эксперт, это очень похоже на то, что происходило на Украине. Однако у Запада могут возникнуть проблемы с Лукашенко, потому что он, в отличие от Януковича, может быть внимательнее к суверенитету страны. Но, как говорится, умный гору обойдёт, и хитрый Запад будет искать пути к намеченной им цели. Россия же, в свою очередь, будет защищать соседей от разрыва.
Напомним, что митинги в Белоруссии стартовали 9 августа, после выборов президента сраны. По итогам голосования держал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская — 10,1%. Последняя собралась и уехала в Литву, откуда и стала делать заявления, убеждая ЕС не признавать итоги выборов.
Кошкин согласен с мыслью о том, что Запад делает всё, чтобы оторвать Белоруссию от России. Для этого создана программа «Восточное партнерство», одной из задач которой по сей день остаётся дестабилизация внутри интересующей страны. К провашингтонским Польше и Прибалтике пытаются присоединить и Белоруссию через местную оппозицию.
«В ближайшее время начнется третий этап противодействия оппозиции и Лукашенко. Он будет самым сложным, начнется серьезная игра Запада, который будет поддерживать представителей оппозиционных сил. Им нужно раскачать обстановку, потому что Запад считает Белоруссию отмычкой к воротам в Россию. Они готовы раскачать ситуацию внутри страны, чтобы потом начать активно влиять на обстановку внутри Российской Федерации», - говорит Кошкин.
Как утверждает эксперт, это очень похоже на то, что происходило на Украине. Однако у Запада могут возникнуть проблемы с Лукашенко, потому что он, в отличие от Януковича, может быть внимательнее к суверенитету страны. Но, как говорится, умный гору обойдёт, и хитрый Запад будет искать пути к намеченной им цели. Россия же, в свою очередь, будет защищать соседей от разрыва.
Напомним, что митинги в Белоруссии стартовали 9 августа, после выборов президента сраны. По итогам голосования держал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская — 10,1%. Последняя собралась и уехала в Литву, откуда и стала делать заявления, убеждая ЕС не признавать итоги выборов.
Авторский пост
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Метки: Митинги белоруссия запад
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Им можно только анус России нюхать, и наслаждаться. Как и Украинцам.
Пропали ведь украинцы без России, в прошлой зимой все замёрзли.
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности.
Белорусы видят, что происходит вокруг.
Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч...
Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)...
PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
Автор видео играет фотографиями в разные моменты времени, показываю лишь то, что выгодно. Впрочем, на цифре в 170 тысяч я не буду настаивать, но вот то что минчан (которых никто не свозил!) вышло больше 100 тысяч - факт. А за Лукашенко по той же методике смогли именно свезти со всех городов республики примерно на порядок меньше. Но власти утверждают вопреки здравому смыслу и фотографиям что все было совершенно наоборот. Ну, в точности как и на выборах - ничего удивительного, ничего нового.
А потом еще раздают детям автоматы с брониками и изображают их себя Сальвадора Альенде - только вот на смех курам...
Тут дядя Серёжа абсолютно прав, но что делать оппонентам усатого царька, если на русском со стороны востока их не слышат?
Минский тракторный завод 2020 год - На 1 апреля долгосрочные обязательства тракторного завода составили 550,2 млн BYN, краткосрочные 846 млн BYN. Еще 166,9 млн BYN было заморожено в складских запасах, а краткосрочная дебиторка достигла 1,172 млрд BYN.