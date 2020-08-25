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Кому выгодны протесты в Белоруссии и почему Тихановская заговорила на английском

Кому выгодны протесты в Белоруссии и почему Тихановская заговорила на английском (2 фото)

Автор:
25 августа 2020 12:30
Метки: Митинги   белоруссия   запад   
1415
2
Продолжается анализ происходящего в Белоруссии. Политолог Андрей Кошкин отметил, что Запад пытается разорвать страну, используя оппозицию и следуя украинскому сценарию. А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что на бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую давят. Это можно заметить по тому заявлению, которое она делала из Литвы.

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Метки: Митинги   белоруссия   запад   
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92  комментария
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52k
Racer777 2 дня назад
Луку еще в конце 18-го предупреждали, что все так и будет на его выборах. И вместо того, чтобы способствовать созданию пула нормальных кандидатов, он устроил истерику и решил ещё побыть царем. Ну вот пусть теперь разруливает. А народ от него реально устал. И если бы был выбор, проголосовали бы за адекватного...
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3k
Дмитрий Горчилин День назад
Из дебильной девочки звезду экологической науки сделали- и из тупой картавой курицы звезду оппозиции слепят. Плевое дело!
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11k
Павел День назад
Один и тот же набор терминов: хохлы, майдан, запад, и далее по списку.... не пора ли сменить методичку или ничего другого ваши тухлые мозги родить не в состоянии?
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1k
Чилли Дэ Вилли Павел День назад
Наши тухлые мозги рожают вам рабочие места
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11k
Павел Чилли Дэ Вилли День назад
кому нам? Я себе на хлеб без зарабатываю сам.
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5k
zurapod День назад
Какие доводы у Белорусов что их майдан не такой же как на Украине Грузии и далее по списку ? они уверены что они то не хохляндия и у них то все по другому . НО ПОЧЕМУ ??
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25k
Aleks zurapod День назад
Потому, что это другое! Тут понимать надо.
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5k
zurapod Aleks 19 часов назад
конечно. грабли ведь с цветочками они бьют по тупой башке с любовью
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5k
zurapod День назад
Тут вариантов 2 . Батька стабильно сидит на попе ровно и Белоруссия плывет по течению без потрясений или гражданская война, война с Россией , приватизация всех заводов с последующей их распилкой на металлолом (как в России 90х и украине 2014-202х). тупым белорусам хочется чего-то новенького им надоело скучная жизнь - хочется авантюр новизны чтоб кровь бурлила . но они не понимают что кровь не только бурлит но и льется и это будет их кровь. А литься она будет в интересах америки и европы , через пару лет белорусы будут кричать что они не за это стояли на майдане и шепотом чтоб не кто не слышал что при Батьке было лучше .
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−29
SIG Sauer День назад
Белорусам нельзя на запад. Пропадут.
Им можно только анус России нюхать, и наслаждаться. Как и Украинцам.
Пропали ведь украинцы без России, в прошлой зимой все замёрзли.
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25k
Aleks SIG Sauer День назад
Действительно. Хохлы доказали, что они надежный европейский партнер. И венская опера и смачна кава, все это есть. Только смотреть приходится стоя раком на клубничной грядке, а каву черпать ковшиком из общего котла в перерывах.
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25k
Ashabad SIG Sauer День назад
Просвещайся.
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален
−2
Жопин 2 дня назад
Не знать английский=не уметь разговаривать.
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491
GoInDown 2 дня назад
Вопрос только один, почему эта курица, кудахтает из-за бугра? Ведь в Белоруссии за ней большинство, надо быть со своими избирателями, а то как Алешка подвальный школьников выгнал, а сам в Испанию на отдых)))
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25k
Ashabad 2 дня назад
Кому выгодны протесты в Белоруссии и почему Тихановская заговорила на английском
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71k
Иван Иванов 2 дня назад
https://old.fishki.net/3403514-v-latvii-okonchatelyno-razvalili-poslednego-giganta-rossijsko-sovetskoj-promyshlennosti.htmlhttps://old.fishki.net/3403514-v-latvii-okonchatelyno-razvalili-poslednego-giganta-rossijsko-sovetskoj-promyshlennosti.html
В Латвии окончательно развалили последнего гиганта российско-советской промышленности.

Белорусы видят, что происходит вокруг.
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71k
Иван Иванов 2 дня назад
Просто для информации. Государственный флаг Польши.

Просто для информации. Государственный флаг Польши.
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353k
Алексей 2 дня назад
грохнут ее по ходу
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71k
Иван Иванов Алексей 2 дня назад
Им позарез нужна сакральная жертва. Причем не какой-то там неизвестный протэстувальнык, а что-то покрупнее.
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4k
Дмитрий 2 дня назад
О том, как считают в Беларуси. На первом фото митинг за Лукашенко неделю назад, людей свозили со всей страны. На второй - протест в последнее воскресенье, та же самая площадь, только площадь видна полностью (а не 30% ее процентов сбоку которые видны на первом фото); митингующие были и с другой стороны от фотографии вдоль проспекта.
Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч...
Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)...

PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
О том, как считают в Беларуси. На первом фото митинг за Лукашенко неделю назад, людей свозили со всей страны. На второй - протест в последнее воскресенье, та же самая площадь, только площадь видна полностью (а не 30% ее процентов сбоку которые видны на первом фото); митингующие были и с другой стороны от фотографии вдоль проспекта. Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч... Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)... PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
О том, как считают в Беларуси. На первом фото митинг за Лукашенко неделю назад, людей свозили со всей страны. На второй - протест в последнее воскресенье, та же самая площадь, только площадь видна полностью (а не 30% ее процентов сбоку которые видны на первом фото); митингующие были и с другой стороны от фотографии вдоль проспекта. Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч... Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)... PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
О том, как считают в Беларуси. На первом фото митинг за Лукашенко неделю назад, людей свозили со всей страны. На второй - протест в последнее воскресенье, та же самая площадь, только площадь видна полностью (а не 30% ее процентов сбоку которые видны на первом фото); митингующие были и с другой стороны от фотографии вдоль проспекта. Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч... Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)... PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
О том, как считают в Беларуси. На первом фото митинг за Лукашенко неделю назад, людей свозили со всей страны. На второй - протест в последнее воскресенье, та же самая площадь, только площадь видна полностью (а не 30% ее процентов сбоку которые видны на первом фото); митингующие были и с другой стороны от фотографии вдоль проспекта. Так вот по официальным данным милиции на первом митинге "за" Лукашенко было 70 тысяч человек, а на втором "против" - максимум 20 тысяч... Детальный подсчет по площадям дает отличие ровно в 10 раз, и совсем не в официальную сторону (15 тысяч против 170, хотя тут можно играть с плотностью)... PS Вот точно также и голоса на выборах "посчитали".
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71k
Иван Иванов Дмитрий 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Дмитрий Иван Иванов 2 дня назад
Еще раз: сравните фотографии и данные с официального митинга и с митинга оппозиции. По официальным данным на официальном митинге было в 3.5 раза людей больше. Вот точно также были "посчитаны" и голоса на выборах.
Автор видео играет фотографиями в разные моменты времени, показываю лишь то, что выгодно. Впрочем, на цифре в 170 тысяч я не буду настаивать, но вот то что минчан (которых никто не свозил!) вышло больше 100 тысяч - факт. А за Лукашенко по той же методике смогли именно свезти со всех городов республики примерно на порядок меньше. Но власти утверждают вопреки здравому смыслу и фотографиям что все было совершенно наоборот. Ну, в точности как и на выборах - ничего удивительного, ничего нового.
А потом еще раздают детям автоматы с брониками и изображают их себя Сальвадора Альенде - только вот на смех курам...
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585
Balticum Дмитрий 2 дня назад
Вы не докажите правду на антифишках, тут одни кремлеботы и идиоты - с них можно только угарать. Но на фишках аудитория более адекватная.
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4k
Дмитрий Balticum 21 час назад
Да нет, и здесь хватает адекватных людей, которые умеют читать, для них и пишу (хотя обычно в такие темы нормальные люде действительно не заглядывают). Так что все вполне нормально. Ну получу еще минусов от личностей с промытыми мозгами - мне что, жалко? Лишь бы мог комментарии свои постить, остальное - глубоко вторично.
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−43
Archangel 2 дня назад
А как Вам вариант, что просто народ устал за 26 лет. Если Светлана знает английский она должна это скрывать?!
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7k
K7OO Archangel 2 дня назад
А на каком языке ваш лидер делал заявления? На суахили что ли? На всякий случай, русский язык у вас тоже является государственным. Так что непонятно, о чем ты.
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28k
winergy2012 Максим 2 дня назад
Хохлоскоту,с труселями на бошке,с европейским х.у.ем во рту,конечно виднее.
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12k
Максим winergy2012 2 дня назад
тебе?
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winergy2012 Максим 2 дня назад
Ну так понятно,что с русским у тебя проблемы.Собачий ваш язык не знаю.Переводи сам,хохлоскот.
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−43
Archangel K7OO 2 дня назад
Он нормально ни на русском ни на белорусском не говорит. Вы пропустили "самоназванный", он больше не лидер.
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489
Алексей 2 дня назад
Как бы когда такие митинги идут по всей стране, то всем понятно что 80% липовые и президент де не президент, а узурпатор, на штыках живущий.
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6k
Alex Djeff 2 дня назад
"По мнению Лаврова, то, что Тихановская делала заявление на английском языке, означает лишь то, что адресовано оно было исключительно западному слушателю."
Тут дядя Серёжа абсолютно прав, но что делать оппонентам усатого царька, если на русском со стороны востока их не слышат?
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151
ДМИТРИЙ Ф Archangel 2 дня назад
Это Лукашенко виноват? Если это вообще правда...
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0
Sergey ДМИТРИЙ Ф День назад
Продать трактор и заработать на нем - это разные вещи. А кто виноват, что продукция неконкурентноспособна?

Минский тракторный завод 2020 год - На 1 апреля долгосрочные обязательства тракторного завода составили 550,2 млн BYN, краткосрочные 846 млн BYN. Еще 166,9 млн BYN было заморожено в складских запасах, а краткосрочная дебиторка достигла 1,172 млрд BYN.
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ДМИТРИЙ Ф Sergey День назад
И утверждаете Вы это потому, что... вы гендир завода?
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Sergey ДМИТРИЙ Ф День назад
А Вы почему упрямо отрицаете очевидное?
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151
ДМИТРИЙ Ф Sergey День назад
Это только у всяких оппозиционеров очевидно то, что им удобно
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2k
Frank Borman 2 дня назад
В Белоруссии полным ходом идет цветная ЦРУшная революция. Организована, как обычно, в недрах ЦРУ, а подмахивают ей американские шавки Прибалтика, Польша, Украина, Чехия. Батька сам виноват - 26 лет у власти, любой народ попросил бы его на выход. Ситуация будет только ухудшаться.
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59k
Максим Frank Borman 2 дня назад
Проблема не то что он у власти 26 лет. А как он потратил эти годы. Паразитизм на России, куча обещаний о б интеграции в начале и визг про независимую которую нагибают в конце. При этом промышленность дышит на ладан - 70% или убыточное или работает в ноль. .штаты раздуты (о чем он правильно сказал). Так что вопрос именно в качестве его правления, а не в сроках.
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−69
............ 2 дня назад
а путин на немецком выступал, и че?
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151
ДМИТРИЙ Ф ............ 2 дня назад
Путин на немецком выступал перед Меркель и немцами. А тихоновская перед кем?
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585
Balticum ДМИТРИЙ Ф 2 дня назад
Перед Европарламентом.
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59k
Максим 2 дня назад
У Луки один вариант.. Присоединение к РФ и тихая пенсия где-нибудь в водном из дворцов. А Коленьку и остальных братьев пристроят в теплые места.
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7k
Фантом 2 дня назад
Пипец ситуации в том, что народ уже устал от Лукашенко. А альтернативы нет
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6k
Alex Djeff Фантом 2 дня назад
А Коленька?! Папе ещё пару сроков сфальсифицировать, а там и чадо пристроить можно.
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3k
Mike Snow Alex Djeff 2 дня назад
не пару, а четыре, ну или с конституцией замутить чтобы уж сразу с 18 лет можно было в президенты
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Alex Djeff Mike Snow 2 дня назад
Конституция? Эти мелочи он может менять хоть ежегодно. Кто же ему запретит?
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273
Shekhar Kapur 2 дня назад
Никто и не сомневался. Нашли очередного придурка, вроде нашего Лехаима , Мударо, теперь эта шавка безродная, без образования , тупая, как стёклышко. У украинцев Тимошенко хоть симпатичная, умная евреечка, наша Ксюшадь страшненькая евреечка, но тоже не глупая. Соболиха эротику показывает, хоть как-то мужиков заинтересовывает, только что кормилицей не светит .. а эта - и страшная , и глупая.. неужели что-то получше не смогли найти...
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18k
Владимир Shekhar Kapur 2 дня назад
Ух ты, где можно посмотреть соболиху?
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31k
Антон Владимир 2 дня назад
Рабочий рот.
Рабочий рот.
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3k
Mike Snow Shekhar Kapur 2 дня назад
И лезут обсуждать такие вопросы даже не удосужившись вникнуть. Был адекватный кандидат, реальный соперник. Его посадили, Тихановского тоже посадили, Свету выставили как объединенного кандидата чтобы провести впоследствии нормальные выборы. Я конечно в сказки про "выборы потом" не верю, но так показали реальную расстановку сил - за АЛ только силовики и небольшой процент из народа. В чем АЛ прав, так это в том, что нынешнюю конституцию оставлять никому нельзя т.к. это абсолютная власть, но и его у власти уже давно никто видеть не хочет. Поэтому Света - фигура по сути подставная и всем это понятно...
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