Кому выгодны протесты в Белоруссии и почему Тихановская заговорила на английском

«Тихановская просто используется как некий флаг в интересах Запада, который пытается разрушить государственность Белоруссии и создать определенный хаос в переориентации страны», — отмечает Кошкин.

Кошкин согласен с мыслью о том, что Запад делает всё, чтобы оторвать Белоруссию от России. Для этого создана программа «Восточное партнерство», одной из задач которой по сей день остаётся дестабилизация внутри интересующей страны. К провашингтонским Польше и Прибалтике пытаются присоединить и Белоруссию через местную оппозицию.

«В ближайшее время начнется третий этап противодействия оппозиции и Лукашенко. Он будет самым сложным, начнется серьезная игра Запада, который будет поддерживать представителей оппозиционных сил. Им нужно раскачать обстановку, потому что Запад считает Белоруссию отмычкой к воротам в Россию. Они готовы раскачать ситуацию внутри страны, чтобы потом начать активно влиять на обстановку внутри Российской Федерации», - говорит Кошкин.

Как утверждает эксперт, это очень похоже на то, что происходило на Украине. Однако у Запада могут возникнуть проблемы с Лукашенко, потому что он, в отличие от Януковича, может быть внимательнее к суверенитету страны. Но, как говорится, умный гору обойдёт, и хитрый Запад будет искать пути к намеченной им цели. Россия же, в свою очередь, будет защищать соседей от разрыва.

Напомним, что митинги в Белоруссии стартовали 9 августа, после выборов президента сраны. По итогам голосования держал победу Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а Тихановская — 10,1%. Последняя собралась и уехала в Литву, откуда и стала делать заявления, убеждая ЕС не признавать итоги выборов.