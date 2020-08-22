12:00, Москва, Tochka Zрения, «Кино во имя мира» — так называется фонд, который прислал за Навальным самолёт, доставил блогера в берлинскую клинику «Шарите».
Стоит отметить, что это просто какая-то фантасмагория, когда отравившегося Навального, как предполагает издание Tochka Zрения, грибами типа Мухоморы или подобными, доставил в Берлин на лечение фонд «Кино во имя мира».
Настолько смешна реальная жизнь, что если бы даже выдумывать, то такого «кинА во имя мира» и не выдумать даже.
Никакой надобности в транспортировке Навального персональным самолётом в Берлин, просто не было, более того, это было опасно. Однако, по настоянию родственников Навального, его всё же туда отправили.
Настолько смешна реальная жизнь, что если бы даже выдумывать, то такого «кинА во имя мира» и не выдумать даже.
Никакой надобности в транспортировке Навального персональным самолётом в Берлин, просто не было, более того, это было опасно. Однако, по настоянию родственников Навального, его всё же туда отправили.
Отравление Навального весьма тривиально. До конца медики диагноз не объявили, сообщили его только родственникам, однако всё, в принципе, известно и понятно.
По сообщению врачей, причиной состояния Навального стало системное нарушение обмена веществ, к которому привело, в свою очередь, отравление психодислептиками.
Самым известным психодислептиком являются грибы Мухоморы, другие галлюциногенные грибы, всякие грибы поганки, а также ЛСД.
Учитывая, где находился Навальный до отравления, а это город Томск, в котором грибы – это основа рациона, отравление грибами Навального – весьма вероятно.
Кроме того, в тех краях, уже давно есть всякого рода настойки на мухоморах, как спиртные, так и нет, применяемые для лечения всякого рода болезней.
Кроме того, прибывая в крае, где грибы и ягоды – это самое большое богатство, случайно где-то съесть кусочек поганки или мухомора, шансы очень высоки.
Грибные отравления, кстати, и бывают вот точно такой тяжести и именно с системным нарушением обмена веществ (отказывают почки, печень) как у Навального. Кроме того, почти всегда, за редким исключением, грибы могут есть сразу несколько человек за одним столом, а отравиться может только один. Почему-то в грибных отравлениях такое встречается крайне часто.
Примечательно, что именно в Омске, где находился Навальный, есть целый центр по лечению таких отравлений, так как сам регион к этому обязывает, там большая клиническая картина на этот счёт. В Берлине вряд ли есть большая клиническая практика по отравлению всякими грибами. Видится, в Берлине вообще не растут грибы.
Однако всё это уже неважно и начало превращаться в политическое шоу, и нет никаких сомнений, что очнувшийся в Берлине Навальный никогда потом не признается, что отравился мухоморами или подобными грибами сам, которых он наелся в Томске, или напился, в виде какой-то настойки.
Немецкие врачи же заявят, что они его еле спасли, но чем он был отравлен не установили. И будет новый оппозиционер, якобы жертва режима на западе, которого якобы, пыталось отравить всесильное КГБ Советского Союза.
Одним словом – точно «кино во имя мира».
фото: Pixabay
видео: Tochka Zрения/Ruptly
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
По сообщению врачей, причиной состояния Навального стало системное нарушение обмена веществ, к которому привело, в свою очередь, отравление психодислептиками.
Самым известным психодислептиком являются грибы Мухоморы, другие галлюциногенные грибы, всякие грибы поганки, а также ЛСД.
Учитывая, где находился Навальный до отравления, а это город Томск, в котором грибы – это основа рациона, отравление грибами Навального – весьма вероятно.
Кроме того, в тех краях, уже давно есть всякого рода настойки на мухоморах, как спиртные, так и нет, применяемые для лечения всякого рода болезней.
Кроме того, прибывая в крае, где грибы и ягоды – это самое большое богатство, случайно где-то съесть кусочек поганки или мухомора, шансы очень высоки.
Грибные отравления, кстати, и бывают вот точно такой тяжести и именно с системным нарушением обмена веществ (отказывают почки, печень) как у Навального. Кроме того, почти всегда, за редким исключением, грибы могут есть сразу несколько человек за одним столом, а отравиться может только один. Почему-то в грибных отравлениях такое встречается крайне часто.
Примечательно, что именно в Омске, где находился Навальный, есть целый центр по лечению таких отравлений, так как сам регион к этому обязывает, там большая клиническая картина на этот счёт. В Берлине вряд ли есть большая клиническая практика по отравлению всякими грибами. Видится, в Берлине вообще не растут грибы.
Однако всё это уже неважно и начало превращаться в политическое шоу, и нет никаких сомнений, что очнувшийся в Берлине Навальный никогда потом не признается, что отравился мухоморами или подобными грибами сам, которых он наелся в Томске, или напился, в виде какой-то настойки.
Немецкие врачи же заявят, что они его еле спасли, но чем он был отравлен не установили. И будет новый оппозиционер, якобы жертва режима на западе, которого якобы, пыталось отравить всесильное КГБ Советского Союза.
Одним словом – точно «кино во имя мира».
фото: Pixabay
видео: Tochka Zрения/Ruptly
текст: Александр Точка
Издание Tochka Zрения
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"В 2014 году Яка Бизиль как основатель "Cinema for Peace" привёз группу Pussy Riot в Голливуд [11] и Вашингтон [12], чтобы продвигать глобальную ответственность за права человека и защищать глобальный санкционный список для нарушителей прав человека."
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