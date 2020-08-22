Фонд «Кино во имя мира» доставил отравленного мухоморами Навального в Берлин

Отравление Навального весьма тривиально. До конца медики диагноз не объявили, сообщили его только родственникам, однако всё, в принципе, известно и понятно.



По сообщению врачей, причиной состояния Навального стало системное нарушение обмена веществ, к которому привело, в свою очередь, отравление психодислептиками.



Самым известным психодислептиком являются грибы Мухоморы, другие галлюциногенные грибы, всякие грибы поганки, а также ЛСД.





Учитывая, где находился Навальный до отравления, а это город Томск, в котором грибы – это основа рациона, отравление грибами Навального – весьма вероятно.



Кроме того, в тех краях, уже давно есть всякого рода настойки на мухоморах, как спиртные, так и нет, применяемые для лечения всякого рода болезней.



Кроме того, прибывая в крае, где грибы и ягоды – это самое большое богатство, случайно где-то съесть кусочек поганки или мухомора, шансы очень высоки.



Грибные отравления, кстати, и бывают вот точно такой тяжести и именно с системным нарушением обмена веществ (отказывают почки, печень) как у Навального. Кроме того, почти всегда, за редким исключением, грибы могут есть сразу несколько человек за одним столом, а отравиться может только один. Почему-то в грибных отравлениях такое встречается крайне часто.



Примечательно, что именно в Омске, где находился Навальный, есть целый центр по лечению таких отравлений, так как сам регион к этому обязывает, там большая клиническая картина на этот счёт. В Берлине вряд ли есть большая клиническая практика по отравлению всякими грибами. Видится, в Берлине вообще не растут грибы.



Однако всё это уже неважно и начало превращаться в политическое шоу, и нет никаких сомнений, что очнувшийся в Берлине Навальный никогда потом не признается, что отравился мухоморами или подобными грибами сам, которых он наелся в Томске, или напился, в виде какой-то настойки.



Немецкие врачи же заявят, что они его еле спасли, но чем он был отравлен не установили. И будет новый оппозиционер, якобы жертва режима на западе, которого якобы, пыталось отравить всесильное КГБ Советского Союза.



Одним словом – точно «кино во имя мира».



фото: Pixabay



видео: Tochka Zрения/Ruptly



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения