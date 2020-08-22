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Фонд «Кино во имя мира» доставил отравленного мухоморами Навального в Берлин

Фонд «Кино во имя мира» доставил отравленного мухоморами Навального в Берлин (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 12:20
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: германия   навальный   новости   общество   отравление навального   отравление навального мухоморами   политика   роисшествия   
584
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12:00, Москва, Tochka Zрения, «Кино во имя мира» — так называется фонд, который прислал за Навальным самолёт, доставил блогера в берлинскую клинику «Шарите».

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Метки: германия   навальный   новости   общество   отравление навального   отравление навального мухоморами   политика   роисшествия   
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30  комментариев
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3k
tamin 17 часов назад
Жалко Лешеньку. Его сейчас в германии добьют, выдадут новый диагноз и сделают сакраальной жертвой. А потом будет новый гондон нести нам правда за американские деньги
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18k
Yasinovataya 7 часов назад
а детям и старикам мы в вк и ок собираем на лечение, [мат]
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2k
RALEXXX 10 часов назад
А не из этой ли клиники "Шарите" забирал когда-то Штирлиц Кэт?
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14k
Мойша 12 часов назад
А что это за фонд "Кино во имя мира"? Больше в него ни копейки и ни цента.
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974
Murych 12 часов назад
Хорошо, если точка зрения сдохент
.
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26k
KiploksAKS 13 часов назад
А чем Вам не нравится побычный бутират?
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7k
Пётр 13 часов назад
Ну теперь немецкие эскулапы найдут какой-нибудь "навальничок" секретный препарат, формулу которого "highly likely" знает только Путин...
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16k
turyst 13 часов назад
Фонд «Кино во имя мира» доставил отравленного мухоморами Навального в Берлин
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7k
K7OO 14 часов назад
Фонд «Кино во имя мира» доставил отравленного мухоморами Навального в Берлин
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4k
Ya 14 часов назад
Блин обломили кайф, только настроился послушать классическую музыку и посмотреть балет по телеку. А совсем было бы красиво и знаково-в центре лежит анальный, а с одного бока соболь, а с другого -васильева. И вокруг мухоморы и ахеджакова извиняется.
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7k
Владимир Владимирович 14 часов назад
привезли к еврейцаку мишане
привезли к еврейцаку мишане
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26k
a.fey 15 часов назад
Из Википедии о Фонде кино во имя мира: "В сентябре 2018 года он таким же образом доставил в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами."
"В 2014 году Яка Бизиль как основатель "Cinema for Peace" привёз группу Pussy Riot в Голливуд [11] и Вашингтон [12], чтобы продвигать глобальную ответственность за права человека и защищать глобальный санкционный список для нарушителей прав человека."

Как говорится, Welcome to club!
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28k
Головасыр коричнештанник 15 часов назад
на что только не пойдут ради пиара. пошёл бы про проверенной схеме, махнул бы Крота что лЕ
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84
Mike 15 часов назад
Слышал, сначала фонд "Вино во имя сыра" хотел отправить его в Алушту, но водитель дирижабля зопил. Пришлось киношникам подключаться
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84
Mike 15 часов назад
Дирижаблеводы минусят штоле? Ну не срослось, в другой раз леху покатаете, не перевелись еще грибы в томске
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6k
bum-bum 16 часов назад
ну хер знает.. 8 лет в томске прожил. мухоморы только в лесу видел.
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84
Mike bum-bum 15 часов назад
Но видел же. Значит есть
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15k
Flying Dutchmen. 16 часов назад
Если выживет - не вернется. Если не выживет - тоже...
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2k
Frank Borman 16 часов назад
Ну а чего непонятного? Лешу спасли киношники, теперь он должен будет отработать. Будет сниматься в порнофильмах, пока не вернет деньги, которые в него вложили. Ну или в пропагандистских блокбастерах, где он будет показывать, как страдают россиянинцы под Путиным. В любом случае, карьера актера ему теперь обеспечена.
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9k
vvv Frank Borman 16 часов назад
С его сиськами вполне вероятно
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10k
Yasen_Perec 17 часов назад
Не хрен жрать, что попало.
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84
Mike Yasen_Perec 15 часов назад
Навальнисты минусят, хотят шоб не запрещали ему жрать шопопало
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10k
Yasen_Perec Mike 13 часов назад
Да пусть минусят блаженные. На убогих грех обижаться.
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5k
albedo 17 часов назад
Мне интересно другое - любого гражданина России отправляют личным самолетом за непонятно чей счет? (Сарказм)
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245
Shekhar Kapur 17 часов назад
Как Вы думаете, выживет Лехаим? Или у нас появится мост, названный в честь него?
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1k
Чилли Дэ Вилли Shekhar Kapur 17 часов назад
Или сорт грибов
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245
Shekhar Kapur Чилли Дэ Вилли 17 часов назад
Это очень смешно
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15k
Flying Dutchmen. Чилли Дэ Вилли 16 часов назад
Все грибы съедобные. Просто некоторые сорта - только один раз...
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