Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле

Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Он был построен в 534 году н.э. и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.

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Моё мнение :

Не отношу себя ни к одной из религиозных конфессий , потому что материальный атеист , но не могу пройти мимо наглого , бредогого , бессмысленного , сумашедшего беспредела исходящего от турецкого правительства с Эрдогадом во главе . Падонак и негодяй из музея , который представляет не токмо религиозную а зело боле историческую ценость , превращает его в религиозный зикурат в котором со временем исчезнет монумент грекоримской фрески , мастерство и настенный опыт узора начала средних веков ибо по мере разрушения фресок востанавливаться не будет . Внутреннее убранство раней средневековой церкви будут скрыты от глаза посищаемого это место , что в последствии скажется на памяти а после и на всей росписи в целом .