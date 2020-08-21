Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя !!!
РИА Новости сообщает со ссылкой на греческое общественное телевидение ERT. Соответствующее решение было опубликовано в пятницу, 21 августа, в турецкой правительственной газете.
ERT заявляет: "Это один из самых символичных византийских памятников эпохи императоров Комнинов, известный своими шедевральными фресками, он превращается в мечеть по тем же процедурам, что и собор Святой Софии.
Он передается в управление по делам религий и, как ожидается, будут закрыты византийские фрески, чтобы сделать из церкви мечеть".
Монастырь, который 74 года назад был превращен в музей, расположен в районе Фатих Стамбула. Он был построен в 534 году н.э. и является одним из старейших исторических памятников Стамбула. Здание было преобразовано в мечеть Кахрие в 1511 году, как и собор Святой Софии после завоевания Константинополя.
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Моё мнение :
Не отношу себя ни к одной из религиозных конфессий , потому что материальный атеист , но не могу пройти мимо наглого , бредогого , бессмысленного , сумашедшего беспредела исходящего от турецкого правительства с Эрдогадом во главе . Падонак и негодяй из музея , который представляет не токмо религиозную а зело боле историческую ценость , превращает его в религиозный зикурат в котором со временем исчезнет монумент грекоримской фрески , мастерство и настенный опыт узора начала средних веков ибо по мере разрушения фресок востанавливаться не будет . Внутреннее убранство раней средневековой церкви будут скрыты от глаза посищаемого это место , что в последствии скажется на памяти а после и на всей росписи в целом .
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Моё мнение :
Не отношу себя ни к одной из религиозных конфессий , потому что материальный атеист , но не могу пройти мимо наглого , бредогого , бессмысленного , сумашедшего беспредела исходящего от турецкого правительства с Эрдогадом во главе . Падонак и негодяй из музея , который представляет не токмо религиозную а зело боле историческую ценость , превращает его в религиозный зикурат в котором со временем исчезнет монумент грекоримской фрески , мастерство и настенный опыт узора начала средних веков ибо по мере разрушения фресок востанавливаться не будет . Внутреннее убранство раней средневековой церкви будут скрыты от глаза посищаемого это место , что в последствии скажется на памяти а после и на всей росписи в целом .
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короче, турки решили поднасрать всем. опять с Россией чот не так - собор Софии в расход...ща, все в курсе терок с греками из за Кипра...даже тараны фрегатами были неделю-две назад...вуаля, след. шаг.... чот мне подсказывает, что во 2й раз патишаха могут и не предупредить и не помочь...
п.с. сам не сторонник мечети в МСК, как в принципе Ислама. но все так, как сложилось ... и одно дело эти мечети не добавлять, а другое сносить и злить миллионы, это недалекий путь. хотя, раз вы на "слабо" такое предлагаете...то видать и вы не далекий человек.
п.п.с. атеист я, да. любая религия - зло. хочешь верить - верь, а не челом пол пробивай.
Автор , а зачем ты тогда об этом пишешь ? .
Это как просить продать холодильник в магазине обуви .
Мне , ваще по... что там и как у религиозных фанатиков .
А насчет фресок: ну была же там мечеть 5 веков - и ничего, сохранились. И это во времена, когда о туризме не знали. А сейчас деньги рулят, турки понимают, что на этом можно заработать, поэтому сохранят все, имхо.