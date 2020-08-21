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Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле

Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле (4 фото)

Автор:
21 августа 2020 23:27
Сообщество : Политика
Метки: Эрдоган   новости   политика   религия   турция   факты   
413
4
Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле, где находится известная Церковь Святого Спасителя !!!

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Метки: Эрдоган   новости   политика   религия   турция   факты   
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35  комментариев
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4k
Ya День назад
Зря Путин его спас.
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5k
ALFIE 5 часов назад
От религии я далек, как от огня (ибо вера это одно, а религия - это управление толпой и пофег чо там на знаменах написано). но блин - это памятник архитектуры, причем уже даже музей официально, даже не храм.... куда млять?
короче, турки решили поднасрать всем. опять с Россией чот не так - собор Софии в расход...ща, все в курсе терок с греками из за Кипра...даже тараны фрегатами были неделю-две назад...вуаля, след. шаг.... чот мне подсказывает, что во 2й раз патишаха могут и не предупредить и не помочь...
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1k
Миклухо Поклал 9 часов назад
Свои ныне действующие мечети заполнить не могут, так нет же, исторические церкви под них переделывают. Ненависть и желание унизить иноверцев? Несомненно.
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6
ELTHON 11 часов назад
Эрдоган окончательно потерял ориентацию...
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1k
Vlad Nikolskiy 11 часов назад
Если это правда, то Эрдоган совершенно охамел. А в его положении это рискованно. Как бы не вышло как в Белоруссии, у него тоже друзей уже не осталось.
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−75
Обратная сторона Луны 14 часов назад
Бизграматнасть афтаре режыт глас!
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2k
Frank Borman 19 часов назад
А как же Вселенский патриарх Варфоломей? Почему этот турецкий главпоп молчит? После того, как он выдал томос Параше, о нем ничего не слышно.
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18k
Ратибор Frank Borman 17 часов назад
Турки ненавязчиво так указывают, что его место возле параши. Откроет рот, так и вообще из Стамбула вылетит в свою Грецию, а там своих попов девать некуда.
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1k
Vlad Nikolskiy Ратибор 11 часов назад
У него нет "своей" Греции. Он бывший башибузук.
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18k
Ратибор Vlad Nikolskiy 6 часов назад
Действительно. Ну так тем меньше у него поводов выделываться.
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1k
Bogdan Krasota 20 часов назад
Если мечеть, то все изображения демонтируют.
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12k
Александр 21 час назад
Хм-м... Ну, если это так будоражит умы православных, так " в ответку" пусть патриарх Кирилл переосвятит мечеть на пр.Мира в Москве на, например, в "Собор св. ..." Слабо?
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5k
ALFIE Александр 5 часов назад
подобные действия ведут к гражданской войне\конфликтам, на религиозной почве... что нафег надо. надо быть идиотом, чтобы такое делать. эрдоган, кажись, таки да - тронулся умишком... ну, у него правда население не такое разномастное как в той же России, но вот союзников мона профукать.
п.с. сам не сторонник мечети в МСК, как в принципе Ислама. но все так, как сложилось ... и одно дело эти мечети не добавлять, а другое сносить и злить миллионы, это недалекий путь. хотя, раз вы на "слабо" такое предлагаете...то видать и вы не далекий человек.
п.п.с. атеист я, да. любая религия - зло. хочешь верить - верь, а не челом пол пробивай.
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23k
parallax 22 часа назад
Скажите спасибо российской разведке, предупредившей в 2015 году бесноватого султана о готовящемся перевророте. Если бы не поддержка России, сидел бы сейчас он в стамбульском каземате или по метровым слоем земли.
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12k
Габит Калыков 22 часа назад
А Юнеско не включало этот монастырь в памятник архитектуры?
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7k
Шурум-бурум 23 часа назад
у твинкодроча бомбануло

у твинкодроча бомбануло
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7k
Шурум-бурум 21 час назад
для тех даунов, которые не поняли мой комментарий! вот так было
для тех даунов, которые не поняли мой комментарий! вот так было
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29k
Volga_34 23 часа назад
Правительство Турции решило превратить в мечеть Монастырь Хора в Стамбуле
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24k
labuda.blog День назад
Россия является историческим провоприемником Византии, у нас даже герб остался - двухглавый орёл. Это плевок России и Греции в самое сердце, в веру. Спланировано это западом против православия. Это не пройдёт бесследно, ответка будет по-любому!
Россия является историческим провоприемником Византии, у нас даже герб остался - двухглавый орёл. Это плевок России и Греции в самое сердце, в веру. Спланировано это западом против православия. Это не пройдёт бесследно, ответка будет по-любому!
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2k
Азиз Ниязов labuda.blog 13 часов назад
С какого перепугу это Россия ПрАвоприемник византии?
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55k
Опиум для народа labuda.blog 10 часов назад
А каким боком ты тут про Россию пишешь "у нас",нах"й нам ваш днр?
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24k
labuda.blog Опиум для народа 9 часов назад
Тебя свинопаса никто не спрашивает!
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2k
Hellgone День назад
Да простят меня верующие.Всем насрать.Хотите верить- спасите эту фигню.Не можете помочь вашему ссаному богу-можете минусить меня
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24k
labuda.blog Hellgone День назад
Твой бог анаша и кислота. А знал бы историю такое было не раз, она идёт по спирали. Эрдоган просто подписал себе смертный приговор.
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245
Shekhar Kapur День назад
Я агностик и мне все равно в кого из придуманных богов люди верят
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18k
hebpat Shekhar Kapur 22 часа назад
а вот это интересно, вы хоть знаете кто такой агностик?
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7k
ГородДомов День назад
Не отношу себя ни к одной из религиозных конфессий , потому что материальный атеист

Автор , а зачем ты тогда об этом пишешь ? .
Это как просить продать холодильник в магазине обуви .
Мне , ваще по... что там и как у религиозных фанатиков .
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3k
Едондер пуп MatveiVainrub День назад
Фигасе, лексикончик у историографов (см. заголовок)))
А насчет фресок: ну была же там мечеть 5 веков - и ничего, сохранились. И это во времена, когда о туризме не знали. А сейчас деньги рулят, турки понимают, что на этом можно заработать, поэтому сохранят все, имхо.
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2k
Hellgone ГородДомов День назад
А я агностик.И мне насрать на это.Но вокруг и меня и вас религиозные фанатики.
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24k
labuda.blog Hellgone День назад
Митяй, на сколько я знаю, ты поклоняешся аниме! А говоришь агностик!
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7k
Тудаблин Hellgone 21 час назад
Чот дохера восклицательных знаков в заголовке, для агностика
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18k
Ратибор MatveiVainrub 16 часов назад
Вы хоть знаете, чем историограф отличается от историка, или так, слово понравилось?
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