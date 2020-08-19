Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет, философская статья про Белоруссию

Я не хотел писать ничего подобного, потому что тот, кто такое пишет, становится юродивым в глазах слишком многих из тех, кто тоже ловко складывает слова в предложения. Но меня за последнюю неделю столько раз заклеймили негодяем и защитником негодяя, диктатора и диктатуры, тем, кто не понимает, что повстанцы за «достоинство» и прочее хорошее, а также тем, кому не жалко подставить Россию под санкции...и будут продолжать клеймить всю оставшуюся жизнь.
Так что давайте я один раз вам все объясню. Про Белоруссию и про мой символ веры.
Белоруссия – это десять миллионов русских людей, три крупнейших в мире завода, сельское хозяйство, школы и больницы. Консерватория еще. Противник пытается все это уничтожить, людей сделать прачками и дворниками в чужих краях, в этом краю создать нищету. Это на первом этапе. Следующим шагом он намерен лишить этих людей культуры, родного языка, системы охраны здоровья. Школ, разумеется. Превратить нынешний порядок в приятный врагу хаос. Враг много раз с успехом проделывал этот фокус. На разных континентах. Примеров – полчеловечества.
Чтобы добиться своей цели, враг дурит головы самим белорусам, но особенно подросткам и студентам. Враг понимает, что если на них бросить танки и самолеты с черными крестами, они знают, что делать. Умоются кровью и останутся где стоят. Но если бросить им флаг с красной полосой – они теряются. Если спеть им приятные песенки – они думают и мечтают о «свободе».
Чтобы добиться своей цели, враг дурит головы самим белорусам, но особенно подросткам и студентам. Враг понимает, что если на них бросить танки и самолеты с черными крестами, они знают, что делать. Умоются кровью и останутся где стоят. Но если бросить им флаг с красной полосой – они теряются. Если спеть им приятные песенки – они думают и мечтают о «свободе».
От чего? От порядка. «Режим» – это система защиты от хаоса. Увы, в Белоруссии она плохая, корявая, некрасивая и не очень умная. Но другой эти люди себе не создали. Разрушать эту – обрекать их в лучшем случае (!) на нищету. В худшем – на утрату всего,
что делает их людьми.
У режима плохо с рефлексией, он забыл, для чего нужен или вовсе не знал, как не знает предохранитель в электрической сети, что он – защита от пожара. Человек во главе режима неприятный, не из консерватории. С усами и лысиной. С повадками сантехника из ЖЭКа. Очень трудно поверить, что он за добро против зла.
У режима плохо с рефлексией, он забыл, для чего нужен или вовсе не знал, как не знает предохранитель в электрической сети, что он – защита от пожара. Человек во главе режима неприятный, не из консерватории. С усами и лысиной. С повадками сантехника из ЖЭКа. Очень трудно поверить, что он за добро против зла.
А активисты хаоса, как обычно, хорошо выглядят. Мило улыбаются. Аж светятся излучаемым добром. Активисты выглядят как яркие юноши и красивые девушки в летящих платьях.
Так жизнь устроена – смерть и ужас очень красивы, а за жизнь сражаются корявые, грязноватые, пальцы у них в узлах, форма неказистая и не по размеру. Это, надо сказать, закон природы. Зло всегда юное, красивое и приятно пахнет. А добру некогда.
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро.
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро.
И даже флаг зло предлагало тот же самый. Еще раз. Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет.
А добро в ватнике, небритое, руки грязные, пахнет в лучшем случае водкой. Но добро строит консерваторию, а зло ее разрушает и строит бизнес-центр...
Так я привык их различать.
...И вот этот начальник белорусских предохранителей, с усами и повадками, теперь приходит к нашему режиму, тоже, в общем, портянки мотающему. И просит помочь. Просит показать, что добро, в общем, все-таки сильнее зла. И надо решать.
...И вот этот начальник белорусских предохранителей, с усами и повадками, теперь приходит к нашему режиму, тоже, в общем, портянки мотающему. И просит помочь. Просит показать, что добро, в общем, все-таки сильнее зла. И надо решать.
...Да, а если главный аргумент за «не вмешивайтесь» звучит как «на нас наложат санкции»
.То, во-первых, их в любом случае наложат, снова и снова. Хоть прямо стой, хоть на брюхе ползай.
Во-вторых, новые санкции за спасение 10 миллионов от хаоса? Как-то даже странно спрашивать, что нужно выбрать.
Честно скопипастено. С автором согласен полностью.
Источник:
Ссылки по теме:
- Розы, тюльпаны и тапки: 10 цветных революций
- Третий день протестов в Белоруссии: видеохроника
- Реакция соцсетей на события в Белоруссии
- "Живёт по принципу дармоед": российские политики и артисты о Лукашенко и выборах в Белоруссии
- События второго дня протестов в Белоруссии в прямом эфире
Метки: Майдан белоруссия змагары
1
Новости партнёров
Загрузка...
Поверьте большинство простых сирийцев сейчас очень хотят вернуться во времена правления Каддафи.
А кто будет опять басни рассказывать про "мы всех кормим" - существует мировая статистика, по которой Белоруссия на 71ом месте (Россия на 6ом) с ВВП на душу населения $ 6700 (в России $ 29000). Так что интеграция будет долгой и дорогой, в связи с чем рулевые России как-то не торопятся с этим процессом. Думаю, и в ближайший год ситуация не поменяется. Вспомните - разговоры про объединение России и Белоруссии обострялись в периоды экономического роста (когда деньги свободные были). В периоды спадов разговоры об интеграции резко прекращались (ибо не потянуть). В ближайший год роста мировой экономики не ожидается...
считаю,что надо дать людям много земли,мини трактора,скотину.Асфальтировать дороги в каждой деревне.Хватит кормить всяких братушек.Они не очень хотят с нами знаться,только одно-ДАЙТЕ ДЕНЕГ !!!Я не политик,просто накипело.(Владивосток)
Да и, белорусский "Правый сектор" как-то очень успешно маскируется вторую неделю...
Воплей про евроинтеграцию, НАТО, "в ЕС, а не в ТС" не слышал, тоже... Ни про запрет русского языка, ни про разрыв с братским народом...
Ни от людей, ни от Координационного Совета.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!.. НИГДЕ!!!..
Увидел только огромное чувство достоинства целого народа, который не позволил диктатору подтереться их голосами. Народа, который не испугался ни палок, ни пуль, ни гранат! Народа, который показал нам, как мы должны были отреагировать, когда другой диктатор насиловал нашу Конституцию!
И, да - про лица... Золотое правило вербовки: "Человек с лицом порядочного человека может оказаться подонком. Но, человек с лицом подонка, порядочным не окажется НИКОГДА".
P.S. "Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят".
А.Гитлер "Майн Кампф" гл. 10
Да, Хельги?...
Взять пункт высказывания, привести аргументы за млм против... Нет? Слабо?
Взять и просто кинуть говна на вентилятор?
О, да!!! Это мы умеем!!!
Этими словами раньше церковь говорила: Власть священна!
Т.е. получается, что люди родились в режиме, жиивут в режиме и помрут в режиме? И изменить ничего не могут... Какое-то крепостное право!
Взять пункт высказывания, привести аргументы за или против... Нет?
Слабо?
Взять и просто кинуть говна на вентилятор?
О, да!!! Это мы умеем!!!
а что у нас в стране запустили новое месторождение - радует
https://www.instagram.com/tv/CEC4GS9pcxS/https://www.instagram.com/tv/CEC4GS9pcxS/
А этот пост просто оголтелая пропаганда
Вот например моя Латвия.
В не очень далеком 2009 году у нас все было примерно так же, хотя мы уже были типа свободными. 13 января ( и по дикому "совпадению" в Болгарии 14) людей выгнали на улицу по не очень существенному поводу ( типа памяти усопшего кого-то там) ну конечно в стране кризис и все хреново…Короткий народный бунт, разбитые машины и витрины, раненые резиновыми пулями (мой сосед- молодой парень, глаз потерял) И все ЖЕСТКО подавлено. Правда результат нужный кому-то достигнут- пример ушел в отставку ( у нас парламентская республика) ЛАТЫШ, но… бывший номенклатурщик и как выяснилось через почти 10 лет Иварс Годманис ( в 2018- когда открыли "мешки КГБ") бывший агент КГБ (хотя ни кем не доказано) . И ВАЖНО!!!!- прямо на следующий день после отставки Латвии одобрены кредиты!!!! на многие миллионы.
И вот сейчас что мы имеем? Ибитую экономику.
Некогда гордость страны банковский сектор? -2 банка скандинавских и 2 американских (еще немного мелких, тоже преимущественно скандинавских. ВСЕ, банки, где хоть чуток пронюхивался российский капитал канули в лету.
И вот сейчас последний гвоздь в гроб- коронавирус.
Как недавно в интервью призналась главврач инфекционки у нас именно от коронавируса умерло… ВНИМАНИЕ…ДВА человека. Еще 29 от заболеваний связаных с кислородом…Зато убытки уже свыше 3 миллиардов.
Но… ОЖИДАНИЕ еврокредитов (которые конечно же распилят нужные люди)
Дорогие Белорусы, Украинцы, и многие Россияне.
Постарайтесь быть немного умнее и не ведитесь на картинку и рассказы о какой-то там красивой жизни.
ОТДАВАТЬ ДОЛГИ БУДУТ ВАШИ ДЕТИ.
Конечно, проплатили. У нас в Бресте даже расценки были известны: 60бел.руб(примерно25$) за сутки в первых рядах колонны, по 30 бел.руб. - в остальных рядах.
Знакомый 10 августа пошел, придурок, посмотреть. Засунули в автозак- даже до толпы не дошел.
В камере сразу нашлись ушлые товариСЧи: ребята давайте свои номера телефонов: будем в группе вайбера, там организуемся; озвучил эти расценки и агитировал за продолжение протеста после выхода.
Взяли денег у Кремля, сделали откаты и сидим баклуши бьем? - Так и есть!!
А у Сороса незабалуешь, за каждый цент ответишь и они работают как папы карло.
Вот поэтому все и получили.
Бездарная и провальная работа Российских НКО во всех пограничных странах.
Молдавия, Грузия, Армения, Украина, Казахстан, Белоруссия....
===
Бездарная и провальная (я бы назвал её преступной) ВСЯ постсоветская внешняя политика России!
Пропагандоны и боты на зарплате особенно любят рассусоливать об успехах путина во внешней политике за последние 20 лет, дескать в отличии от внутренней политики во внешней прорыв за прорывом, но как только просишь перечислить их, начинают мычать несуразное!
Дежурное тебе - на.уй иди!
Звероющенко обрушил экономику где то в двое и окончил с 3% рейтинга.
Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.
Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан у вас не случится.
- Прощай "МАЗ! Прощай! "БЕЛАЗ"!
ЗДРАВСТВУЙ!польско - литовский унитаз!
... С приходом к власти в БРАТСКОЙ Белоруссии "красно белых" что сейчас раскачивают ...белорусов
СБУДЕТСЯ!