Белоруссия – это десять миллионов русских людей, три крупнейших в мире завода, сельское хозяйство, школы и больницы. Консерватория еще. Противник пытается все это уничтожить, людей сделать прачками и дворниками в чужих краях, в этом краю создать нищету. Это на первом этапе. Следующим шагом он намерен лишить этих людей культуры, родного языка, системы охраны здоровья. Школ, разумеется. Превратить нынешний порядок в приятный врагу хаос. Враг много раз с успехом проделывал этот фокус. На разных континентах. Примеров – полчеловечества.



Чтобы добиться своей цели, враг дурит головы самим белорусам, но особенно подросткам и студентам. Враг понимает, что если на них бросить танки и самолеты с черными крестами, они знают, что делать. Умоются кровью и останутся где стоят. Но если бросить им флаг с красной полосой – они теряются. Если спеть им приятные песенки – они думают и мечтают о «свободе».