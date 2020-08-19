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Сообщество Жизнь в Беларуси 38 постов • 15 подписчиков подписаться
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет, философская статья про Белоруссию

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет, философская статья про Белоруссию (7 фото)

Автор:
19 августа 2020 13:18
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Майдан   белоруссия   змагары   
2246
7
Я не хотел писать ничего подобного, потому что тот, кто такое пишет, становится юродивым в глазах слишком многих из тех, кто тоже ловко складывает слова в предложения. Но меня за последнюю неделю столько раз заклеймили негодяем и защитником негодяя, диктатора и диктатуры, тем, кто не понимает, что повстанцы за «достоинство» и прочее хорошее, а также тем, кому не жалко подставить Россию под санкции...и будут продолжать клеймить всю оставшуюся жизнь.

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Метки: Майдан   белоруссия   змагары   
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156  комментариев
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4k
Elf_80_Lvl 4 дня назад
Можете меня минусить, пример Сирии с Каддафи, Египта с Мубараком людей ничему не учит.
Поверьте большинство простых сирийцев сейчас очень хотят вернуться во времена правления Каддафи.
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14k
Alex 2 дня назад
Население Крыма 2,5 миллиона человек. Население Белоруссии в 4 раза больше. После Крыма нас санкциями засыпали, но никто почему-то не предложил все отдать и обо всем повиниться (уродов не считаем, они в любом народе есть, благо их абсолютное меньшинство). Ничего более напряжного для России уже не придумают (иначе давно бы применили), даже если действительно присоединить Белоруссию как федеративную область (только хватит уже "союзных республик" - наелись уже последствиями). В РФ есть федеративные субъекты с населением 12 млн.чел., есть 7 млн.чел. так что, еще один субъект на 10 млн.человек картину не нарушит. Это Украина с ее 45 миллионами была бы проблемой, но этого слона нужно есть кусочками и очень медленно (иначе будет несварение). С Белоруссией и проще и сложнее. Проще т.к. люди нам ближе по менталитету. Сложнее так как уровни жизни заметно различаются и в период экономического спада всемирной экономики объединение Российской и Белорусской экономики будет весьма дорого для России. Тем более, что крупнейшие предприятия Белоруссии будут прямыми конкурентами российским то будут еще и проблемы с интеграцией.
А кто будет опять басни рассказывать про "мы всех кормим" - существует мировая статистика, по которой Белоруссия на 71ом месте (Россия на 6ом) с ВВП на душу населения $ 6700 (в России $ 29000). Так что интеграция будет долгой и дорогой, в связи с чем рулевые России как-то не торопятся с этим процессом. Думаю, и в ближайший год ситуация не поменяется. Вспомните - разговоры про объединение России и Белоруссии обострялись в периоды экономического роста (когда деньги свободные были). В периоды спадов разговоры об интеграции резко прекращались (ибо не потянуть). В ближайший год роста мировой экономики не ожидается...
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2k
Ал, давай! 3 дня назад
События в Белоруссии напомнили мне времена (до 2011 года), когда мы говорили "Милиция" и герой Ролана Антоновича Быкова кричал:"Милиция"!
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30
LUDAKOT 3 дня назад
Да что ж мы их уговариваем то,вот который день?!?Да пусть идут,куда хотят!!Вот ей богу...Давайте о русских людях подумаем.Российская глубинка так с жиру не бесится,а зря.Я
считаю,что надо дать людям много земли,мини трактора,скотину.Асфальтировать дороги в каждой деревне.Хватит кормить всяких братушек.Они не очень хотят с нами знаться,только одно-ДАЙТЕ ДЕНЕГ !!!Я не политик,просто накипело.(Владивосток)
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4k
Максим Демидов 3 дня назад
Простите, а как будет по-белорусски "Москаляку на гиляку"?... Или, "кто не скачет, тот москаль"?... Просто, как-то не услышал ничего подобного от протестующих...
Да и, белорусский "Правый сектор" как-то очень успешно маскируется вторую неделю...
Воплей про евроинтеграцию, НАТО, "в ЕС, а не в ТС" не слышал, тоже... Ни про запрет русского языка, ни про разрыв с братским народом...
Ни от людей, ни от Координационного Совета.
НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!.. НИГДЕ!!!..

Увидел только огромное чувство достоинства целого народа, который не позволил диктатору подтереться их голосами. Народа, который не испугался ни палок, ни пуль, ни гранат! Народа, который показал нам, как мы должны были отреагировать, когда другой диктатор насиловал нашу Конституцию!

И, да - про лица... Золотое правило вербовки: "Человек с лицом порядочного человека может оказаться подонком. Но, человек с лицом подонка, порядочным не окажется НИКОГДА".

P.S. "Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят".
А.Гитлер "Майн Кампф" гл. 10
Да, Хельги?...
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3k
cfhfwby Максим Демидов 2 дня назад
Мне жалко белорусский народ, не вас, пишущего от имени этого народа, а именно народ, т.к. все это уже прошла наша страна, Украина. Увы, но нам не дано проводить ровную и народную программу, у нас все только для кучки людей, которые сейчас манипулируют дураками, как нами манипулировали Чубайсы, Гайдары и прочая мерзота, результат - налицо: одним все, а другим- остатки и это еще повезло нашей стране находиться на территории больше всей Европы и с огромными богатствами, а в Белоруссии же нет ничего, вас быстро приведут в нищенский разряд, в рабов для поляков, прибалтов.
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1k
miha_lv 3 дня назад
Поставил в Waze белорусский язык (Уладимир) это песьня какая то )))))))))))) реккомендую настроение подномит и вам и попутчикам )))
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−141
Alex_me 3 дня назад
Да что же вы такое несёте?
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17k
Luc72 Alex_me 3 дня назад
А конкретно что то сказать?
Взять пункт высказывания, привести аргументы за млм против... Нет? Слабо?
Взять и просто кинуть говна на вентилятор?
О, да!!! Это мы умеем!!!
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3k
Игорь Luc72 3 дня назад
"«Режим» – это система защиты от хаоса. Увы, в Белоруссии она плохая, корявая, некрасивая и не очень умная. Но другой эти люди себе не создали. Разрушать эту – обрекать их в лучшем случае (!) на нищету."
Этими словами раньше церковь говорила: Власть священна!
Т.е. получается, что люди родились в режиме, жиивут в режиме и помрут в режиме? И изменить ничего не могут... Какое-то крепостное право!
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3k
Горожанин Игорь 3 дня назад
Целуй ноги своему западному пану. Будь свободен и не думай ни о каком режиме, будь счастлив.
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3k
Игорь Горожанин 3 дня назад
А конкретно что то сказать?
Взять пункт высказывания, привести аргументы за или против... Нет?
Слабо?
Взять и просто кинуть говна на вентилятор?
О, да!!! Это мы умеем!!!
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6k
Killgrave 3 дня назад
Геополитика в отношении бывших славянских советских республик д.б. жесткой и бескомпромиссной. Нельзя давать нашим слегка слабоумным, ведомым "собратьям" самим определять свою судьбу. Просто нельзя, это преступно и с проблемными последствиями. Их используют англосаксы для ослабления и поджигания границ России. Они, наивные и "самодержавные", даже никогда не поймут, что их лишь умело пользуют, натравливают, как инструмент раздражения. Россия не может не определять судьбу и векторность таких территорий и стран, как Белоруссия, Прибалтика и Украина. А санкции Запад пусть запихает себе в развальцованную Ж.
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9k
Pochiniks 3 дня назад
Россияне! Свобода или рабство в Белоруссии, это проблема белорусов! Сечин дарит Путину бутылку нефти марки "БРЭНД". Не россиянам, а Путину. ВСЁ! Занавес!
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9k
Pochiniks SAndre 3 дня назад
А тебя это радует?
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38k
SAndre Pochiniks 3 дня назад
что тебе не подарили мне лично пох
а что у нас в стране запустили новое месторождение - радует
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9k
Pochiniks SAndre 3 дня назад
Тебе-то от этого месторождения какой кошт?!!!! Лапоть!
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6k
Сергей Pochiniks 3 дня назад
И те же люди потом мне доказывают, что повышение уровня жизни населения при Путине произошло именно из за высоких цен на нефть. Но кого волнуют взаимоисключающе параграфы?
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38k
SAndre Pochiniks 2 дня назад
конечно есть - налоги с него
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12k
Федор 3 дня назад
Как те, кто даже правильно не могут написать название республики - "Беларусь",как они могут правильно писать об остальном. Это бредовые мысли россияки. Вот вам ваш любимый Соловьев
https://www.instagram.com/tv/CEC4GS9pcxS/https://www.instagram.com/tv/CEC4GS9pcxS/
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2k
soar Федор 2 дня назад
Я постараюсь понять. Да только ты из тех борцунов за чистоту языка, которые на ридной мове умеют излагать исключительно по бумажке.
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Федор soar 2 дня назад
Отнюдь. Я хорошо знаю русский язык, так же как и белорусский. Просто не вижу смысла разводить полемику "Я цябе не разумею"
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2k
soar Федор 2 дня назад
Ну и как же по-русски называется Белоруссия?
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12k
Федор soar 2 дня назад
Республика Беларусь
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2k
soar Федор 2 дня назад
Очень интересно. А по-белорусски это звучит так же? А как на белорусском называется Германия и Польша? А Китай?
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8k
Павел 3 дня назад
Полностью согласен с автором и добавлю от себя. Вот глядя на тех кто вышел на улицу и призывающие к уходу Лукашенко,хочется задать вопрос-На что они надеются если уберу Лукашенко и поставят им в президенты Тихановскую или кого нибудь другого из ей подобной???? Они думают что будут жить лучше???? Пример бывших республик СССР не чему не учит???? Где Украина??? Молдавия,Прибалтика???? В полной жо.И чего добились протестующие????? Белорусы,если скинете Лукашенко,то можно будет сказать не будет у вас не страны,не экономики,не зарплат,одни кредиты о МВФ.
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1k
Aleksandr Павел 3 дня назад
Как же вы все эксперты из-за бугра задолбали. Почему вы все не едете жить в наш рай(по вашему мнению), а только расхваливаете его из-за границы. И если что, большенство хотело голосовать за Бабарико (который и был пророссийский), но один очень глупый человек у власти, почувствовал что он победит и посадил его в тюрьму по надуманным обвинениям. Вот народ и проголосовал за кого-то, только не за него.
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8k
Павел Aleksandr 2 дня назад
А в России что лучше?? Мы так же голосовали по обнулению Вовы.Двое из трёх голосовали против. Но он набрал чуть ли не 100%.И наш рай не чем не отличается от вашего.И избирательные технологии такие же как и у вас.Просто у нас всё производство похерено в стране.Только в Московской области осталось,а у вас оно есть как и сельское хозяйство.Здравоохранение у нас в полной попе и оптимизации. Так что время покажет кто был прав.
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220
g789 3 дня назад
Вот реальная аналитика:
Ссылка www.youtube.com

А этот пост просто оголтелая пропаганда
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71k
Иван Иванов g789 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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917
Хаим Каценеленбоген 3 дня назад
Кто не был революционером в юности - подлец, кто не стал консерватором в старости - дурак.
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2k
Варг Хаим Каценеленбоген 3 дня назад
Кто не был революционером в юности у того не было сердца...
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38k
SAndre Хаим Каценеленбоген 3 дня назад
нет, просто у него уже в юности были мозги
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17k
Abominog 3 дня назад
Примеров подобных революционных майданов достаточно много.
Вот например моя Латвия.

В не очень далеком 2009 году у нас все было примерно так же, хотя мы уже были типа свободными. 13 января ( и по дикому "совпадению" в Болгарии 14) людей выгнали на улицу по не очень существенному поводу ( типа памяти усопшего кого-то там) ну конечно в стране кризис и все хреново…Короткий народный бунт, разбитые машины и витрины, раненые резиновыми пулями (мой сосед- молодой парень, глаз потерял) И все ЖЕСТКО подавлено. Правда результат нужный кому-то достигнут- пример ушел в отставку ( у нас парламентская республика) ЛАТЫШ, но… бывший номенклатурщик и как выяснилось через почти 10 лет Иварс Годманис ( в 2018- когда открыли "мешки КГБ") бывший агент КГБ (хотя ни кем не доказано) . И ВАЖНО!!!!- прямо на следующий день после отставки Латвии одобрены кредиты!!!! на многие миллионы.

И вот сейчас что мы имеем? Ибитую экономику.
Некогда гордость страны банковский сектор? -2 банка скандинавских и 2 американских (еще немного мелких, тоже преимущественно скандинавских. ВСЕ, банки, где хоть чуток пронюхивался российский капитал канули в лету.
И вот сейчас последний гвоздь в гроб- коронавирус.
Как недавно в интервью призналась главврач инфекционки у нас именно от коронавируса умерло… ВНИМАНИЕ…ДВА человека. Еще 29 от заболеваний связаных с кислородом…Зато убытки уже свыше 3 миллиардов.
Но… ОЖИДАНИЕ еврокредитов (которые конечно же распилят нужные люди)

Дорогие Белорусы, Украинцы, и многие Россияне.
Постарайтесь быть немного умнее и не ведитесь на картинку и рассказы о какой-то там красивой жизни.
ОТДАВАТЬ ДОЛГИ БУДУТ ВАШИ ДЕТИ.
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17k
Abominog 3 дня назад
Больше того, я вам всем скажу… Латвия- 2020 год, Премьер АМЕРИКАНЕЦ по гражданству и и Президент ( совершенно номинальная структура, но тот, кто провозглашает законы) гражданин ГЕРМАНИИ….. И вы все хотите этого у себя???
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21k
Netyn 3 дня назад
Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет, философская статья про Белоруссию
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30k
Человек-Редискa Netyn 3 дня назад
Вы еще НОСКИ НЕ ВИДЕЛИ!!!
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1k
AI 3 дня назад
Ничему жизнь их не учит. Что было в России в начале 90-х, что сейчас твориться в хохляндии. Запад вам поможет, поможет быстрей развалить вашу страну. И ломанется пол страны на заработки в Европу, пол страны в Россию. Ваши заводы, фабрики закроются, т.к. большая часть вашей продукции идёт в Россию, а в Европе большая конкуренция и жесткие требования и пробиться не европейский рынок вряд ли получиться. А вот второсортный импорт ломанется в вашу страну с европейскими ценами, но доходы отнюдь не станут европейскими. Америке вы нужны только для того, чтобы поближе расположить базы НАТО. И Опять таки вы вступите в кабалу МВФ из которой вам трудно будет выбраться. Возможен сценарий начала гражданской войны, как это было в Украине. Вот скажите, что вам плохого сделали русские, что вы так стремитесь порвать отношения с Россией? По-моему с Белоруссией у нас всегда были самые братские отношения. Союз с Россией обеспечит стабильность и процветание вашей страны. Если вам проплатили, то знайте вы Иуды, вы предали свою страну за 30 серебряников. Понятно что вы ненавидите Лукашенко, но вы читали предвыборную программу Тихановской? Есть другие варианты? Так лучше выбирать меньшее из зол.
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1k
vagon1 AI 3 дня назад
Если вам проплатили, то знайте вы Иуды, вы предали свою страну за 30 серебряников.

Конечно, проплатили. У нас в Бресте даже расценки были известны: 60бел.руб(примерно25$) за сутки в первых рядах колонны, по 30 бел.руб. - в остальных рядах.
Знакомый 10 августа пошел, придурок, посмотреть. Засунули в автозак- даже до толпы не дошел.
В камере сразу нашлись ушлые товариСЧи: ребята давайте свои номера телефонов: будем в группе вайбера, там организуемся; озвучил эти расценки и агитировал за продолжение протеста после выхода.
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397
Полковник Чингачгук. 3 дня назад
Интересно а где в Беларуси пророссийские организации которые должны рассказывать и просвещать, продвигать идею объединения и слияния?
Взяли денег у Кремля, сделали откаты и сидим баклуши бьем? - Так и есть!!
А у Сороса незабалуешь, за каждый цент ответишь и они работают как папы карло.
Вот поэтому все и получили.
Бездарная и провальная работа Российских НКО во всех пограничных странах.
Молдавия, Грузия, Армения, Украина, Казахстан, Белоруссия....
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10k
Иван Васильевич Полковник Чингачгук. 3 дня назад
Бездарная и провальная работа Российских НКО во всех пограничных странах. Молдавия, Грузия, Армения, Украина, Казахстан, Белоруссия....

===

Бездарная и провальная (я бы назвал её преступной) ВСЯ постсоветская внешняя политика России!

Пропагандоны и боты на зарплате особенно любят рассусоливать об успехах путина во внешней политике за последние 20 лет, дескать в отличии от внутренней политики во внешней прорыв за прорывом, но как только просишь перечислить их, начинают мычать несуразное!
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39k
Хельги Автор поста Иван Васильевич 3 дня назад
Брысь в схрон бандера
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10k
Иван Васильевич Хельги 3 дня назад
А вот и бот пожаловал!


Дежурное тебе - на.уй иди!


А вот и бот пожаловал! Дежурное тебе - на.уй иди!
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587
Богдан 3 дня назад
Далеко ходить не нужно. Возьмите в пример Украину. Началось все еще с оранжевой революции, это 2004. Нац. валюта упала в 6 раз, комуналка наоборот выросла в 6 раз. Цены стали космические. Секендхендов и ломбардов как грибов. Гос. медицина почти развалилась. Правозащита - вообще не пойми что. Появились какие то политические группировки, которым вообще все пох. Преступность тоже выросла. Некоторые заводы на грани, некоторые уже закрыты. Кто может ездит на заработки. При этом всем, страна должна МВФ кучу бабла, фактически сейчас каждый украинец должен МВФ 2 с лишни тысячи $. А еще все права и свобрды тепер у каждого в жопе.
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21k
Netyn Джонни Кейдж 3 дня назад
Справедливости ради бакс был по 2 гривны, потом резко рванул до 4, потом до 4 с половиной и устаканился на пяти
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39k
Хельги Автор поста Netyn 3 дня назад
Ну, по 2 грн это изначально то, при Кравчуке. Лучше всего было у нас в Харькове при Кучме президенте и Януковиче премьере, бакс был по 4.8.
Звероющенко обрушил экономику где то в двое и окончил с 3% рейтинга.
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5k
ALFIE Хельги 3 дня назад
а вот при кучме и премьере тимохе - было не очень..помню что такое веерные отключения света...
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1k
Джонни Кейдж Netyn 3 дня назад
Все верно. Но мы говорим именно о периоде 2004 - 2005, когда никаких "падений курса в 6 раз" не было.
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Хельги Автор поста ALFIE 3 дня назад
Бледная с косой это вообще ппц в оба её премьерства.
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71k
Иван Иванов 3 дня назад
Белорусы, не оставайтесь в стороне от протестного движения!

Идешь по улице, увидел митинг, не отстраняйся, не стесняйся, не бойся, не оставайся в стороне. Возьми булыжник, запусти в майдаунов, сохрани свою работу и будущее для своих детей.

Если так будут поступать все нормальные жители Белоруссии, никакой майдан у вас не случится.
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13k
Ser 3 дня назад
С точностью 1000% УВЕРЕННО МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО СЕГОДНЯШНЯЯ ПОГОВОРКА
- Прощай "МАЗ! Прощай! "БЕЛАЗ"!
ЗДРАВСТВУЙ!польско - литовский унитаз!
... С приходом к власти в БРАТСКОЙ Белоруссии "красно белых" что сейчас раскачивают ...белорусов
СБУДЕТСЯ!
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25k
Ashabad 4 дня назад
Не устаю повторять одну и ту же ссылку.
Ссылка www.youtube.com
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Не молод, не одинок, очкатый, толстый и в основном добродушный.
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