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Минутка "политическая проститутка"

Минутка "политическая проститутка" (4 фото)

Автор:
19 августа 2020 07:50
Метки: история   политика   факты   
2104
4
Бубнящие ишаки.
К посту группы "политическая проститутка"
Ненормативная лексика присутствует.

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Метки: история   политика   факты   
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59  комментариев
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231
xubuxohihi 4 дня назад
:)
:)
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4k
Сергей 3 дня назад
Кумач во всём мире вызывал уважение.как впрочем и герб и все остальные атрибуты.а современные не дотягивают.
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7k
Дмитрий 3 дня назад
Для меня мой флаг всегда красный.
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1k
Ян Баян 3 дня назад
Сёмин, это диагноз.
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25k
Notan Blaine 4 дня назад
Не переживайте, скоро поменяем флаг, сейчас, переходный период.
Надеюсь, когда примут новый, пуканы русофобор будут видны с Марса.
Не переживайте, скоро поменяем флаг, сейчас, переходный период. Надеюсь, когда примут новый, пуканы русофобор будут видны с Марса.
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3k
Сергей Игорь 2 дня назад
Цитирую:" Большая советская энциклопедия.
1) устаревшее название войскового знамени."
Если вы проигрываете в дискуссии, не отчаивайтесь: оппонента ещё можно обозвать! ©Карел Чапек
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117k
Игорь Сергей 2 дня назад
Вы дебил, ей богу дебил. И это диагноз, а не оскорбление. Изначально хоругвь это воинское подразделение, выступающее под своим знаменем. И хоругви в этом смысле были у Петра Великого в армии.
И вообще вы начали с "Хоругвиль". Вот с ней и оставайтесь.
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3k
Сергей Игорь 2 дня назад
А что закрутился, как уж на сковородке. Что большую советскую энциклопедию трудно опровергнуть.
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117k
Игорь Сергей 2 дня назад
А нафига мне что то опровергать. Это вы тут многое сегодня узнали. Например как правильно пишется слово хоругвь. С чем я вас и поздравляю.
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3k
Сергей Игорь 2 дня назад
Ну-ну
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−599
Сергей Микула 4 дня назад
Использовался белорусскими сепаратистами.

А кто такие белоруские сепаратисты? От кого они сепаратировались?
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19k
предводитель дворянства! Сергей Микула 4 дня назад
Такие же б.л.я.д.и как ты.
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24
Slavik 4 дня назад
Как эта тема фантиков подз...ла.
Во всём заговор, все виноваты только не я))))

Как правило, одни и те же символики преподносятся под разным ракурсом, кому как выгодно и как обсерают под лозунги ли ж бы мозги зомбануть на эмоциях))) Таких моментов хренова куча.
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19k
предводитель дворянства! Slavik 4 дня назад
Одень штаны если з.а.е.б.а.л.а.А то стоишь раком ипут тебя все.
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24
Slavik предводитель дворянства! 3 дня назад
К сожалению ипут тебя, а ты этому и рад, рот закрыл и довольный, ли ж бы тебя не каснулось)))) это не поб...ёб , это констатация факта.
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19k
предводитель дворянства! Slavik 3 дня назад
Пошел на х.у.й косоглазая мразь.
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24
Slavik предводитель дворянства! 3 дня назад
Божья роса льётся в глаза?)))))
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1k
Outcast 4 дня назад
И вообще Российский флаг выглядит так
И вообще Российский флаг выглядит так
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3k
Сергей Outcast 4 дня назад
Флаг Царя Московского 1668 год.

Флаг Царя Московского 1668 год.
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174k
NAZARETH Сергей 3 дня назад
Минутка "политическая проститутка"
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1k
Outcast Сергей 3 дня назад
это флаг 1693 года.
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1k
Outcast 3 дня назад
Минутка "политическая проститутка"
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 4 дня назад
А Вы не путаете нацистов и националистов?
Нацизм, на мой взгляд, совершенно другое.
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1k
Outcast hebpat 3 дня назад
Националисты это противники мигрантов и представителей других национальностей с лозунгом "чемодан вокзал куда то там". Нацисты это сторонники классового государства с разделением на страты по национальному признаку и доминированием одной национальности в качестве высшего сословия с лозунгом "все говно а мы Д'артаньян".
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18k
hebpat Outcast 3 дня назад
национализм, это основа нацизма, его составная часть,почитайте статью "Национализм в Германии" и у вас отпадут всякие сомнения.
и нацизм это не классовое общество, не даром второе слово которое они использовали - это социализм, национальность не имеет к классу никакого отношения, класс - это социальная группа, а не нация
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143
Sibiryak Outcast 3 дня назад
У Берга в "Ночной смене": Нацисты считают всех соседей дерьмом. Потом получают от всех соседей. По башке. Националисты считают все народы равными. Но свой народ - чутьчутьчуть лучше остальных. По башке не получают потому. Живут хорошо. И соседи уважают.
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1k
Outcast hebpat 3 дня назад
Они использовали прусский социализм Бисмарка. https://ru.wikipedia.org/wiki/Прусский_социализмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Прусский_социализм Марксистский же социализм они отрицали. И он классовый.
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1k
Outcast 3 дня назад
Прусский социализм (Прусский государственный социализм) умозрительное обоснование и практика построения социального государства в Германии. В основе лежит неприятие революционного антигосударственного марксистского социализма (коммунизма), а также противопоставление коллективного «орденского» немецкого духа, индивидуалистическому английскому духу. Верховная власть принадлежит чиновничеству, которое руководствуется идеей служения обществу. Труд рассматривается не как товар, а как долг. В дальнейшем прусский социализм подготовил как национал-социализм, так и немецкое государство всеобщего благосостояния.

От прусского социализма отличается теория государственного социализма Лассаля, которая, впрочем, может рассматриваться как левый вариант прусского социализма.
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3k
Горожанин 4 дня назад
Да что уж там все экивоками, говорите прямо - вешайте польский бело-красный флаг и идите ко всем чертям к своим панам. Если раб в генах - ничем не поможешь.

Хохлы так же пели, что Россия без них якобы никуда. Это вы без России только срать способны, а России без вас - сдохли, возу легче.
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43k
Albert GER Горожанин 4 дня назад
тут такое дело - шобы моч срать, надо шото кушать...
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3k
Горожанин Albert GER 4 дня назад
Тонко замечено...)
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6k
Churi VALO Albert GER 3 дня назад
Так их обещаниями кормят от пуза. Хохлы вон с белорусам делятся.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Так в чем смысл поста? Обосрать протесты в Беларуси? Не будем брать историю вкл, именно конец 19-начало 20 веков это расцвет национального самосознания и национализма. Малые народы, на протяжении веков не имевшие государственности, стали осознавать себя общностью, соответственно появлялись новые символы, флаги и гербы.

И сейчас для белорусов это не флаг "змагаров и фашистов", а "флаг республики Беларусь без луки", как для многих флаг СССР.
Так что не надо разжигать. Белорусы ничего не имеют против России, но такими постами вы скоро их убедите в обратном

25 марта 1917 года в Минске проходил съезд белорусских национальных организаций[be]. Участница съезда Зоська Верас вспоминала, что над зданием съезда был вывешен белый флаг как символ Белой Руси, но делегаты съезда посчитали белый флаг символом контрреволюции[16]. По воспоминаниям Радослава Островского, избранный на съезде Белорусский национальный комитет единогласно принял резолюцию о национальных символах Беларуси, в которой основным доводом в пользу принятия бело-красно-белого флага стали не гербовые цвета «Погони» или другого символа, а распространенность на территории Белоруссии красно-белых орнаментов:

« Поскольку в белорусском народном искусстве преобладают белые и красные узоры, было решено использовать эти цвета для национального флага. Таким образом, комитет постановил, что флаг должен состоять из трех горизонтальных полос одинаковой ширины белой, красной и белой, и длина его в два раза больше ширины[17]

Бело-красно-белый флаг активно использовался белорусским национальным движением в Западной Белоруссии: как политическими движениями, такими как Белорусская христианская демократия, Белорусская крестьянско-рабочая громада, так и неполитическими общественными организациями, такими как Общество белорусской школы[25]. Белорусская национальная символика применялась во многих белорусских школах и гимназиях, на митингах рабочих и белорусским студенчеством. В 1939 году население Западной Беларуси приветствовало Красную Армию своей национальной символикой. Белорусская зарубежная эмиграция во все времена использовала бело-красно-белый флаг

В период германской оккупации (1941 1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия рейхскомиссариата Остланд[29]. Аналогичным образом немецкие военные формирования использовали нынешние флаги Бельгии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, России, Украины, Франции, Эстонии и некоторых др. стран Европы и Азии[30].

См. также: Символика антисоветских русских национальных формирований Второй мировой войны
Сам автор бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский отказался от сотрудничества с немцами и вместе с женой прятал в своем доме еврейскую семью. За это по доносу в 1943 году Дуж-Душевского арестовало СД. Немцы бросили его в концлагерь в Правенишкесе
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28k
winergy2012 ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
Ну ты и высрал кучу.Но тыж,хупая хохлоскотина,не понимаешь,интелектуалом тебя твой высер не делает.
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6k
Churi VALO winergy2012 3 дня назад
Ты о чём? Какой там интеллект. Откуда ему взяться? Ему не за это платят.
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7k
Kucher 4 дня назад
Новодворская Валерия Илинишна, ты жива, старая мразь? А я думал, что ты сдохла.
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10k
Иван Васильевич Kucher 3 дня назад


А я думаю кого мне эта антисоветская чернорубашечная плять "Confidential" своим зловонным шипением напоминает! Валерию Ильиничну же!


А я думаю кого мне эта антисоветская чернорубашечная плять "Confidential" своим зловонным шипением напоминает! Валерию Ильиничну же!
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