Минутка "политическая проститутка"

Бубнящие ишаки.
К посту группы "политическая проститутка"
Ненормативная лексика присутствует.
К посту группы "политическая проститутка"
Ненормативная лексика присутствует.
Честно говоря, нас подзаебали алогребешковые особи, с упорством среднеазиатских ишаков бубнящие: российский триколор - власовский флаг (власовская тряпка).
Уже сотни раз было объяснено, что это не так.
Разжевано, съедено и высрано.
Но жрущим кактус мышатам объяснения без надобности, как свиньям бисер. Пост написан не для них, а для нормальных людей, которые, возможно, мало знакомы с этой страницей нашей истории...
Поставим в этом посте три вопроса и дадим на них ответы.
Первый: какой флаг был у власовцев?
Уже сотни раз было объяснено, что это не так.
Разжевано, съедено и высрано.
Но жрущим кактус мышатам объяснения без надобности, как свиньям бисер. Пост написан не для них, а для нормальных людей, которые, возможно, мало знакомы с этой страницей нашей истории...
Поставим в этом посте три вопроса и дадим на них ответы.
Первый: какой флаг был у власовцев?
У власовцев был на вооружении Андреевский флаг (фото 2). Точно такой же флаг, как у ВМФ Российской империи, и, соответственно, ВМФ современной Российской Федерации.
И заметьте, какая интересная вещь, современные российские мореманы совсем не температурят от этого. Им похеру, что какие-то уроды пользовались родным для них флагом, как своим. И вообще, никто по этому поводу не температурит, в том числе и красногребешковые борцуны с режымом.
Второй: использовался ли триколор в русских прогерманских формированиях?
Да использовался. На Балканах, на территории тогдашней расчлененной Югославии, в Русском охранном корпусе из эмигрантов. Для которых трехцветный флаг, как не крути, единственный национальный.
Цвета российского флага присутствовали, в шарашкиной конторе, носившей кучу названий: «Русский учебный батальон», «Особая дивизия R», «Особое подразделение R», «Зелёная армия особого назначения», с 4 апреля по 3 мая 1945 — «1-я Русская национальная армия», как говорится, выбирайте любое.
Так называемая "Дивизия SS "Russland" - тоже она.
И заметьте, какая интересная вещь, современные российские мореманы совсем не температурят от этого. Им похеру, что какие-то уроды пользовались родным для них флагом, как своим. И вообще, никто по этому поводу не температурит, в том числе и красногребешковые борцуны с режымом.
Второй: использовался ли триколор в русских прогерманских формированиях?
Да использовался. На Балканах, на территории тогдашней расчлененной Югославии, в Русском охранном корпусе из эмигрантов. Для которых трехцветный флаг, как не крути, единственный национальный.
Цвета российского флага присутствовали, в шарашкиной конторе, носившей кучу названий: «Русский учебный батальон», «Особая дивизия R», «Особое подразделение R», «Зелёная армия особого назначения», с 4 апреля по 3 мая 1945 — «1-я Русская национальная армия», как говорится, выбирайте любое.
Так называемая "Дивизия SS "Russland" - тоже она.
Люди малознакомые со спецификой данного гадюшника обычно приводят весь этот список, как наименование РАЗНЫХ антисоветских формирований. Но это ОДНО И ТО ЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. Организация, несмотря на громкие названия, разведывательно-пропагандистская, довольно малочисленная (семь сотен штыков на апрель 1945) и состоящая в основном из эмигрантов.
Третье: Использовали ли сами власовские формирования "РОА" трёхцветный российский флаг?
Вопрос принципиальный - ведь алые гребни дрочат именно на фигуру Власова (фото 3).
Да использовался. ОДИН раз. Самовольно. В городе Псков 22 июня 1943 года на параде "Гвардейской бригады РОА" (фото 4-5) флаг пронес капитан Григорий Ламсдорф, 1910 года рождения из эмигрантов (фото 6).
С этим флагом он попал на фото и кинохронику (видео).
После парада немецкое начальство выразило неудовольствие сией выходкой и, фигурально выражаясь, вставило древко от трехцветного флага Ламсдорфу в жопу. В дальнейшем Ламсдорф любви к российскому триколору не проявлял.
Ну а многие военнослужащие "гвардейской бригады РОА" потихоньку слиняли к партизанам.
Резюме: один точно зафиксированный случай применения власовцами российского триколора. А вою, нытья, кукареканья и мемчиков до небес. И куда не плюнь - все такие советские, всё сверху-донизу марксисты, аж деться некуда.
Некоторые могут подумать, что мы не испытываем симпатии к людям социалистических или коммунистических убеждений. Это не так. Испытываем и уважаем саму идею. Просто мы не любим долбоебов, которые свою ущербность прикрывают краснотой. Кроме как: "изучайте Маркса", "власовская тряпка" и клеветы на историю родной страны из уст алых гребней ничего путного нельзя добиться.
История России началась не в октябре 1917, а много раньше – она непрерывна. И трехцветным российским флагом можно гордиться, как и красным советским.
И ещё раз на тему флага белорусских нацистов.
Кратко: он создан в марте 1918. Использовался белорусскими сепаратистами. В 1941-45 использовался белорусскими нацистами.
В 1991 -1995 использовался белорусскими сепаратистами-змагарами (госфлаг РБ) 2020 - флаг белорусских нацистов. Всё.
Третье: Использовали ли сами власовские формирования "РОА" трёхцветный российский флаг?
Вопрос принципиальный - ведь алые гребни дрочат именно на фигуру Власова (фото 3).
Да использовался. ОДИН раз. Самовольно. В городе Псков 22 июня 1943 года на параде "Гвардейской бригады РОА" (фото 4-5) флаг пронес капитан Григорий Ламсдорф, 1910 года рождения из эмигрантов (фото 6).
С этим флагом он попал на фото и кинохронику (видео).
После парада немецкое начальство выразило неудовольствие сией выходкой и, фигурально выражаясь, вставило древко от трехцветного флага Ламсдорфу в жопу. В дальнейшем Ламсдорф любви к российскому триколору не проявлял.
Ну а многие военнослужащие "гвардейской бригады РОА" потихоньку слиняли к партизанам.
Резюме: один точно зафиксированный случай применения власовцами российского триколора. А вою, нытья, кукареканья и мемчиков до небес. И куда не плюнь - все такие советские, всё сверху-донизу марксисты, аж деться некуда.
Некоторые могут подумать, что мы не испытываем симпатии к людям социалистических или коммунистических убеждений. Это не так. Испытываем и уважаем саму идею. Просто мы не любим долбоебов, которые свою ущербность прикрывают краснотой. Кроме как: "изучайте Маркса", "власовская тряпка" и клеветы на историю родной страны из уст алых гребней ничего путного нельзя добиться.
История России началась не в октябре 1917, а много раньше – она непрерывна. И трехцветным российским флагом можно гордиться, как и красным советским.
И ещё раз на тему флага белорусских нацистов.
Кратко: он создан в марте 1918. Использовался белорусскими сепаратистами. В 1941-45 использовался белорусскими нацистами.
В 1991 -1995 использовался белорусскими сепаратистами-змагарами (госфлаг РБ) 2020 - флаг белорусских нацистов. Всё.
Авторский пост
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Надеюсь, когда примут новый, пуканы русофобор будут видны с Марса.
1) устаревшее название войскового знамени."
Если вы проигрываете в дискуссии, не отчаивайтесь: оппонента ещё можно обозвать! ©Карел Чапек
И вообще вы начали с "Хоругвиль". Вот с ней и оставайтесь.
А кто такие белоруские сепаратисты? От кого они сепаратировались?
Во всём заговор, все виноваты только не я))))
Как правило, одни и те же символики преподносятся под разным ракурсом, кому как выгодно и как обсерают под лозунги ли ж бы мозги зомбануть на эмоциях))) Таких моментов хренова куча.
Флаг Царя Московского 1668 год.
Нацизм, на мой взгляд, совершенно другое.
и нацизм это не классовое общество, не даром второе слово которое они использовали - это социализм, национальность не имеет к классу никакого отношения, класс - это социальная группа, а не нация
От прусского социализма отличается теория государственного социализма Лассаля, которая, впрочем, может рассматриваться как левый вариант прусского социализма.
Хохлы так же пели, что Россия без них якобы никуда. Это вы без России только срать способны, а России без вас - сдохли, возу легче.
И сейчас для белорусов это не флаг "змагаров и фашистов", а "флаг республики Беларусь без луки", как для многих флаг СССР.
Так что не надо разжигать. Белорусы ничего не имеют против России, но такими постами вы скоро их убедите в обратном
25 марта 1917 года в Минске проходил съезд белорусских национальных организаций[be]. Участница съезда Зоська Верас вспоминала, что над зданием съезда был вывешен белый флаг как символ Белой Руси, но делегаты съезда посчитали белый флаг символом контрреволюции[16]. По воспоминаниям Радослава Островского, избранный на съезде Белорусский национальный комитет единогласно принял резолюцию о национальных символах Беларуси, в которой основным доводом в пользу принятия бело-красно-белого флага стали не гербовые цвета «Погони» или другого символа, а распространенность на территории Белоруссии красно-белых орнаментов:
« Поскольку в белорусском народном искусстве преобладают белые и красные узоры, было решено использовать эти цвета для национального флага. Таким образом, комитет постановил, что флаг должен состоять из трех горизонтальных полос одинаковой ширины белой, красной и белой, и длина его в два раза больше ширины[17]
Бело-красно-белый флаг активно использовался белорусским национальным движением в Западной Белоруссии: как политическими движениями, такими как Белорусская христианская демократия, Белорусская крестьянско-рабочая громада, так и неполитическими общественными организациями, такими как Общество белорусской школы[25]. Белорусская национальная символика применялась во многих белорусских школах и гимназиях, на митингах рабочих и белорусским студенчеством. В 1939 году население Западной Беларуси приветствовало Красную Армию своей национальной символикой. Белорусская зарубежная эмиграция во все времена использовала бело-красно-белый флаг
В период германской оккупации (1941 1944) во время Великой Отечественной войны бело-красно-белый флаг вместе с гербом «Погоня» был разрешён к использованию 27 июля 1942 года на территории генерального округа Белоруссия рейхскомиссариата Остланд[29]. Аналогичным образом немецкие военные формирования использовали нынешние флаги Бельгии, Латвии, Литвы, Норвегии, Нидерландов, России, Украины, Франции, Эстонии и некоторых др. стран Европы и Азии[30].
См. также: Символика антисоветских русских национальных формирований Второй мировой войны
Сам автор бело-красно-белого флага Клавдий Дуж-Душевский отказался от сотрудничества с немцами и вместе с женой прятал в своем доме еврейскую семью. За это по доносу в 1943 году Дуж-Душевского арестовало СД. Немцы бросили его в концлагерь в Правенишкесе
А я думаю кого мне эта антисоветская чернорубашечная плять "Confidential" своим зловонным шипением напоминает! Валерию Ильиничну же!