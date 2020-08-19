Минутка "политическая проститутка"

Люди малознакомые со спецификой данного гадюшника обычно приводят весь этот список, как наименование РАЗНЫХ антисоветских формирований. Но это ОДНО И ТО ЖЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ. Организация, несмотря на громкие названия, разведывательно-пропагандистская, довольно малочисленная (семь сотен штыков на апрель 1945) и состоящая в основном из эмигрантов.



Третье: Использовали ли сами власовские формирования "РОА" трёхцветный российский флаг?



Вопрос принципиальный - ведь алые гребни дрочат именно на фигуру Власова (фото 3).



Да использовался. ОДИН раз. Самовольно. В городе Псков 22 июня 1943 года на параде "Гвардейской бригады РОА" (фото 4-5) флаг пронес капитан Григорий Ламсдорф, 1910 года рождения из эмигрантов (фото 6).



С этим флагом он попал на фото и кинохронику (видео).



После парада немецкое начальство выразило неудовольствие сией выходкой и, фигурально выражаясь, вставило древко от трехцветного флага Ламсдорфу в жопу. В дальнейшем Ламсдорф любви к российскому триколору не проявлял.



Ну а многие военнослужащие "гвардейской бригады РОА" потихоньку слиняли к партизанам.



Резюме: один точно зафиксированный случай применения власовцами российского триколора. А вою, нытья, кукареканья и мемчиков до небес. И куда не плюнь - все такие советские, всё сверху-донизу марксисты, аж деться некуда.



Некоторые могут подумать, что мы не испытываем симпатии к людям социалистических или коммунистических убеждений. Это не так. Испытываем и уважаем саму идею. Просто мы не любим долбоебов, которые свою ущербность прикрывают краснотой. Кроме как: "изучайте Маркса", "власовская тряпка" и клеветы на историю родной страны из уст алых гребней ничего путного нельзя добиться.



История России началась не в октябре 1917, а много раньше – она непрерывна. И трехцветным российским флагом можно гордиться, как и красным советским.



И ещё раз на тему флага белорусских нацистов.



Кратко: он создан в марте 1918. Использовался белорусскими сепаратистами. В 1941-45 использовался белорусскими нацистами.



В 1991 -1995 использовался белорусскими сепаратистами-змагарами (госфлаг РБ) 2020 - флаг белорусских нацистов. Всё.