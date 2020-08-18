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В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности

В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 14:54
Метки: СССР   донецк   история   капсула   политика   
740
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Сегодня, 18 августа, 2020 года, в столице республики Донецке, на площади Ленина вскрыли «Капсулу времени», оставленную 50 лет назад молодежью города своим потомкам.

Источник:

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Метки: СССР   донецк   история   капсула   политика   
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34  комментария
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16k
BillyBonzz 8 часов назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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169k
NAZARETH 3 часа назад
Я думаю , некоторые еще живы. А те кто ушел , в гробу переворачиваются , глядя на этот бардак. Не додавили клопов вонючих.
Я думаю , некоторые еще живы. А те кто ушел , в гробу переворачиваются , глядя на этот бардак. Не додавили клопов вонючих.
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3k
Alex NAZARETH 3 часа назад
Фейкомёт
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3k
Alex NAZARETH 3 часа назад
Факты, сестра, Факты. С официальных госсайтов, а в интернете говна нарыть можно про всех. И Фотошоп не отменили, так что фото засунь куда нибудь в дальнюю папку.
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20k
Кактус Alex 2 часа назад
Расскажи нам о том что фекальные шествия по недостране 404 в честь степки попеля тоже фейк
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21k
ВАТНИК NAZARETH 2 часа назад
это тоже не фашисты и не вна незалЁжной...совсэм...
это тоже не фашисты и не вна незалЁжной...совсэм...
это тоже не фашисты и не вна незалЁжной...совсэм...
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179k
Северное сияние 4 часа назад
Простите нас донецкие комсомольцы, мы просрали СССР и не додавили нацистскую гниду, которая лютует сейчас рядом с вашей землёй
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4k
enchanted Северное сияние 3 часа назад
С чего это Донбасс их земля? Они понаехи на место убитых голодомором украинцев. Донбасс был украиноязычным до большевиков:
"К началу XX века численность и языковой состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 года, были следующими (указан родной язык)[25]:
Малороссийский язык: 710 613 62,5 %
Великороссийский язык: 275 274 24,2 %
Белорусский язык: 11 061 1 %
Греческий язык: 48 452 4,2 %
Немецкий язык: 33 774 3,0 %
Еврейский язык: 22 416 2,0 %
Татарский язык: 15 992 1,4 %
Всего 1 136 361 человек, без учёта территорий, расположенных восточнее Кальмиуса.
Если учитывать территории в составе Донщины, то численность людей, указавших в качестве родного языка великороссийский, вырастает до 37 %, а численность указавших малороссийский падает до 49 % соответственно." https://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчина

Нацистские оккупанты продолжают уничтожать украинцев на юридически и исторически их земле:
Ссылка www.youtube.com
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20k
Кактус enchanted 2 часа назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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−483
Dmitry Kurtov 5 часов назад
Да уж, печально.
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86k
сапер Водичка 6 часов назад
c'est la vie
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1k
ваня панкин 6 часов назад
наш донецк любимый...
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24k
labuda.blog Автор поста ваня панкин 5 часов назад
Наша столица!
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8k
котегRUS 7 часов назад
Получается что и ответь то нечего..
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3k
hairov 7 часов назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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3k
hairov 7 часов назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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37k
Сергей 7 часов назад
Если сравнить 1920год и 1970-й, т.е через 50лет.
То разрыв изменений огромен.
А 1970 и 2020 тоже, но в обратную сторону.
Никита обещал в 1960 году, что через 20лет в СССР будет построен коммунизм. Но мало уже кто верил в 1970году в эту утопию.
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348
noname 7 часов назад
кто виноват, что делать?
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2k
Сергей 7 часов назад
Прости нас, Юра..
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48k
smakido 7 часов назад
Грустно почему то.....
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24k
labuda.blog Автор поста 8 часов назад
Вот что ответить!?
Извините ребята из 1970 года, но мы просрали и СССР и коммунизм. По всем республикам процветатет русофобия, ненависть, все преклоняются перед долларом и западом.
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43k
Albert GER enchanted 4 часа назад
ты эту куйню на цензор пости.
там тебя поймут.
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4k
enchanted Albert GER 3 часа назад
А что так? Не веришь словам своих же героев Новороссии, или правда глазки колет?

А вот они же признаются в том, что сами развязали войну на Донбассе:

1) Слова россиянина Бородая (Премьер-министр ДНР в 2014 году), где он признается в том, что когда они приехали на Донбасс, то поддержки населения как в Крыму не получили. И что сначала все руководящие должности в марионеточных республиках заняли россияне, но так как это было палевно для переговоров с Европой, то для показухи они поставили во главу марионеток из местных. Бородай рассказывает, как выбрал для этого Захарченко. См. с 3-й минуты:
Ссылка www.youtube.com


2) Гиркин-Стрелков в интервью газете "Завтра":
«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», заявил Стрелков, повторив: «практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».

«Когда мы вошли в Донецк все там было замечательно. Сидел киевский мэр, УВД по-прежнему подчинялось Киеву… Донецк на тот момент был совершенно мирный город. Народ загорал, купался, спортсмены тренировались, люди в кафе пили кофе. Как в Москве летом, так и в Донецке было… Мои солдаты рвались всех этих тыловых арестовать, разогнать».

3) Боевик ЛДНР Даниил Безсонов на камеру рассказывает, что когда они пришли на Донбасс, воевать за республики хотели лишь 0.28% населения:
Ссылка www.youtube.com
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43k
Albert GER enchanted 2 часа назад
это не мои герои.
так и сейчас воевать никто не хочет, кроме Киева.

ты путаешь причину и следствие.
причина - напичкание региона оружием и угрозы "ядерную бомбу на них кинуть"(с) и бомбардировки того же Луганска.
следствие - ВОЙНА.

кстати о Гиркине - как этот мудак с 20 человек выстоял против целого государства с армией и всеми спецслужбами и вышел из окруженного Славянска в боевом порядке??? русские войска его пропустили???
ищи корни в Киеве.

но тебе проще, не так обидно, с Путиным воевать. понимаю.
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20k
Кактус enchanted 2 часа назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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20k
Кактус enchanted 2 часа назад
В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности
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