В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности

Слушайте нас, сверстники 2020 года!



Этому голосу 5 десятилетий. Для нас это – будущее, для вас – история. Пусть соединит время наши мечты, нашу веру в вас и вашу память о нас, комсомольцах 1970 года!



От дедов и отцов своих приняла революционное знамя Донецкая комсомолия. У этого знамени мы получили свои комсомольские билеты, с ним добывали уголь, строили заводы, выращивали урожай, учились и мечтали о будущем.



Всё, что добыто трудом и кровью героев, всё, что создано нами, – передаём тебе, юность 2020 года.

Наши успехи и радости, дороги к открытию и подвигу, мечты и надежды, раскованные Октябрём, и гордое звание наше – проходчики нового мира, – прими и продолжай!



Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны.



Мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича.

Несите это знамя дальше!



Мир завоёван для радости и добра. Да здравствует коммунизм!».