В Донецке вскрыли капсулу с обращением 50-летней давности

Сегодня, 18 августа, 2020 года, в столице республики Донецке, на площади Ленина вскрыли «Капсулу времени», оставленную 50 лет назад молодежью города своим потомкам.
«22 апреля 1970 года на митинге-манифестации молодежью города Донецка, была заложена капсула, которую следовало вскрыть через 50 лет. Уверен, что все, кто ее закладывал, считали, что этот день ещё далеко. Но вот уже сегодня мы свидетели этого исторического события. С глубоким уважением к нашей истории мы вскроем эту капсулу для той молодёжи, которая сегодня здесь присутствует. Наши предки не могли и предположить, что на нашей земле будет война, фашисты поднимут голову и попытаются подчинить себе всех нас. Но мы – сыны и внуки достойных победителей. Мы победим все войны, все вирусы, и будем делать всё от нас зависящее на благо нашего любимого города», – сказал мэр города Алексей Кулемзин.
Обращение к современникам тогда вложили в металлическую капсулу и опустили под гранитную плиту под обелиском, установленным в честь 50-летия советской власти. Надпись на плите гласит, что вскрыть ее надлежит в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича – 22 апреля. В силу сложной эпидемиологической обстановки в городе, данное мероприятие было перенесено на более поздний срок.
Текст обращения молодёжи 1970 года зачитал выпускник Донецкого национального технического университета Данил Михайлюк:
Текст обращения молодёжи 1970 года зачитал выпускник Донецкого национального технического университета Данил Михайлюк:
«В день 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина от комсомольцев и молодёжи Донецка.
Слушайте нас, сверстники 2020 года!
Этому голосу 5 десятилетий. Для нас это – будущее, для вас – история. Пусть соединит время наши мечты, нашу веру в вас и вашу память о нас, комсомольцах 1970 года!
От дедов и отцов своих приняла революционное знамя Донецкая комсомолия. У этого знамени мы получили свои комсомольские билеты, с ним добывали уголь, строили заводы, выращивали урожай, учились и мечтали о будущем.
Всё, что добыто трудом и кровью героев, всё, что создано нами, – передаём тебе, юность 2020 года.
Наши успехи и радости, дороги к открытию и подвигу, мечты и надежды, раскованные Октябрём, и гордое звание наше – проходчики нового мира, – прими и продолжай!
Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны.
Мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича.
Несите это знамя дальше!
Мир завоёван для радости и добра. Да здравствует коммунизм!».
Этому голосу 5 десятилетий. Для нас это – будущее, для вас – история. Пусть соединит время наши мечты, нашу веру в вас и вашу память о нас, комсомольцах 1970 года!
От дедов и отцов своих приняла революционное знамя Донецкая комсомолия. У этого знамени мы получили свои комсомольские билеты, с ним добывали уголь, строили заводы, выращивали урожай, учились и мечтали о будущем.
Всё, что добыто трудом и кровью героев, всё, что создано нами, – передаём тебе, юность 2020 года.
Наши успехи и радости, дороги к открытию и подвигу, мечты и надежды, раскованные Октябрём, и гордое звание наше – проходчики нового мира, – прими и продолжай!
Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны.
Мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу, красному знамени Ильича.
Несите это знамя дальше!
Мир завоёван для радости и добра. Да здравствует коммунизм!».
Источник:
Ссылки по теме:
- Как наша Россия выглядит в учебниках истории стран бывшего СССР
- 15 классных и полезных ссылок для тех, кто ностальгирует по СССР
- "Они такие же, как мы". Периоды разрядки в отношениях США и СССР
- Невыносимые страдания оккупантов в России
- 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов
0
Новости партнёров
Загрузка...
"К началу XX века численность и языковой состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 года, были следующими (указан родной язык)[25]:
Малороссийский язык: 710 613 62,5 %
Великороссийский язык: 275 274 24,2 %
Белорусский язык: 11 061 1 %
Греческий язык: 48 452 4,2 %
Немецкий язык: 33 774 3,0 %
Еврейский язык: 22 416 2,0 %
Татарский язык: 15 992 1,4 %
Всего 1 136 361 человек, без учёта территорий, расположенных восточнее Кальмиуса.
Если учитывать территории в составе Донщины, то численность людей, указавших в качестве родного языка великороссийский, вырастает до 37 %, а численность указавших малороссийский падает до 49 % соответственно." https://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчина
Нацистские оккупанты продолжают уничтожать украинцев на юридически и исторически их земле:
То разрыв изменений огромен.
А 1970 и 2020 тоже, но в обратную сторону.
Никита обещал в 1960 году, что через 20лет в СССР будет построен коммунизм. Но мало уже кто верил в 1970году в эту утопию.
Извините ребята из 1970 года, но мы просрали и СССР и коммунизм. По всем республикам процветатет русофобия, ненависть, все преклоняются перед долларом и западом.
там тебя поймут.
А вот они же признаются в том, что сами развязали войну на Донбассе:
1) Слова россиянина Бородая (Премьер-министр ДНР в 2014 году), где он признается в том, что когда они приехали на Донбасс, то поддержки населения как в Крыму не получили. И что сначала все руководящие должности в марионеточных республиках заняли россияне, но так как это было палевно для переговоров с Европой, то для показухи они поставили во главу марионеток из местных. Бородай рассказывает, как выбрал для этого Захарченко. См. с 3-й минуты:
2) Гиркин-Стрелков в интервью газете "Завтра":
«Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось», заявил Стрелков, повторив: «практически маховик войны, которая до сих пор идет, запустил наш отряд».
«Когда мы вошли в Донецк все там было замечательно. Сидел киевский мэр, УВД по-прежнему подчинялось Киеву… Донецк на тот момент был совершенно мирный город. Народ загорал, купался, спортсмены тренировались, люди в кафе пили кофе. Как в Москве летом, так и в Донецке было… Мои солдаты рвались всех этих тыловых арестовать, разогнать».
3) Боевик ЛДНР Даниил Безсонов на камеру рассказывает, что когда они пришли на Донбасс, воевать за республики хотели лишь 0.28% населения:
так и сейчас воевать никто не хочет, кроме Киева.
ты путаешь причину и следствие.
причина - напичкание региона оружием и угрозы "ядерную бомбу на них кинуть"(с) и бомбардировки того же Луганска.
следствие - ВОЙНА.
кстати о Гиркине - как этот мудак с 20 человек выстоял против целого государства с армией и всеми спецслужбами и вышел из окруженного Славянска в боевом порядке??? русские войска его пропустили???
ищи корни в Киеве.
но тебе проще, не так обидно, с Путиным воевать. понимаю.