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От том как Лукашенко всё осознал и покаялся

От том как Лукашенко всё осознал и покаялся (2 фото)

Автор:
16 августа 2020 10:51
Метки: Белоруссия-Россия   лукашенко   политика   путин   факты   
2388
2
Законно избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему нужно срочно связаться с президентом Российской Федерации Путиным, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

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Метки: Белоруссия-Россия   лукашенко   политика   путин   факты   
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87  комментариев
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23k
Fat Lynx 2 дня назад
Пс, Вова, помоги! я тут все уронил!
Пс, Вова, помоги! я тут все уронил!
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245
g789 2 дня назад
Законно избранный президент Белоруссии александр лукашенко
што??????
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3k
Aleksandr Kovaljov 2 дня назад
Хорошо срежессировали Путин с Лукашенко, но что-то пошло не по плану, боюсь. Развели и белорусов и русских.
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701
RedCat 2 дня назад
А смысл? Сейчас все пройдет устаканится, и начнется старя песня о главном...уже не раз по-моему проходили.
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180k
MASK 2 дня назад
От том как Лукашенко всё осознал и покаялся
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1k
Mikhail 2 дня назад
как же раздражают эти политические статьи, написанные с этими дебильными обзывательствами, ухмылками и поганым пренебрежением. неужели у таких авторов нет чувства собственного достоинства, чтобы "подниматься" в глазах читателей, выдавая себя за эксперта такими дешевыми трюками.
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3k
евгений Mikhail 2 дня назад
Ты думаешь тут реально какой то эксперт напишет? Максимум перепостят что то или простой человек свое мнение грамотно напишет.
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−103
vasya 2 дня назад
буьбафюрер обосрался
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−17
Grisha 2 дня назад
Россияне непонятно ваше ненависть к беларускому народу, что он вам плохого сделал ? на майдане кричали "маскалаку на гиляку"... в Минске этого не кричат.. зато ВЫ теперь кричите чтобы били дубинками беларускуий народ... ?? Вы нас настолько не любите ???? усатый перед своими выборами поехал подписал почти все дорожные карты по "интеграции" о которых он своему народу естественно не рассказал.. посадил кандидата в тюрьму на которого могла бы Россия поставить и национализировал следом банк БелГазПромБанк.. (догадаетесь кто собственники этого банка?) после того как остался еденственным "желанным для вас кандидатом" взял 33 богатыря ваших и сказал ещё 170 бегает по полям.. и давай бел народу рассказывать, что Россия хочет его свергнуть.. вот такой вот цирк... и после этого вы его любите и готовы целовать в засос.. после переизбрания никаких интеграционных карт он не собирался с вами подписывать ну покрайне мере до очередных выборов. не теште себя иллюзиями.
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1k
Павел Христенко Grisha 2 дня назад
Надоело повторять, ну ладно. ещё раз для особо упёртых.
России насрать на ваши внутренние разборки, а нет, не так, НАСРАТЬ. Это раз.
Мы просто не можем понять стремления бывших республик к самоуничтожению и по привычке жалеем вас. Это два.
И появление ещё одного пропиндосского "гуляй поля"под боком, оно нам надо?Это три.
А любим , не любим иди у ромашки спроси, малахольный.
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2k
Сергей Терехов Antique computer 2 дня назад
многие из тех кто был на массовке, подобного утырка покатили бы.

Посему либо фотошоп, либо "быстро-быстро сфоткаемся и спрачем надпись".
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3k
Mike Snow Павел Христенко 2 дня назад
а откуда взялось мнение что между РБ и Россией вырастет стена и все ломанутся на запад??? вы так уверенно это заявляете...
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8k
Antique computer Сергей Терехов День назад
"Посему либо фотошоп, либо "быстро-быстро сфоткаемся и спрачем надпись"."

С вашей стороны это позиция страуса. Пока вы там прячетесь от реальности, подойдут сзади и (вырезано цензурой).
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2k
Сергей Терехов Antique computer День назад
вы действительно верите что без внутренней поддержки все то что мы все видим может произойти?

а нацики у нас если и есть то в таком малом количестве что их нигде не видно.

Кстати, вот вам альтернативная гипотеза - что бы сохранить власть, Александру Григорьевичу выгодно подать события так как будто у нас "вторая украина".

Что и кто мешает организовать красивые провокации, что бы показать россиянам нужную картинку с криками - запад нас порвет.

А по части жестокости - это вообще капец, ни один вменяемый руководитель не отдаст приказа избивать до полу смерти людей которые даже не нападали, а то и вообще были случайными свидетелями среди дня, а не ночи. Пусть Караев не заливает...
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180k
MASK 2 дня назад
От том как Лукашенко всё осознал и покаялся
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2k
Platinum MASK 2 дня назад
У девочки родители мудаки редкостные!
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5k
Александр 2 дня назад
Ну, хотя бы вовремя одумался. Некоторые вон с 2014 задалбливают свою страну во все более невиданные глубины анального отверстия, а прозрение все не приходит и не приходит.
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30k
Игорь Александр 2 дня назад
Там всё сложнее. Для того, чтобы прозреть, надо разоружить и разогнать национальные батальоны, а сделать это ох как не просто.
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5k
Александр Игорь День назад
Согласен, ситуация запущенная.
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640
Колючий 2 дня назад
Лукашенко-незаконно избранный президент!!! Вся Беларусь против!
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8k
Antique computer Колючий 2 дня назад
"Незаконно избранный президент" - это просто новое слово какое-то в политике.
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2k
Константин Колючий 2 дня назад
Ну то есть ты подтверждаешь, что он избранный. А законно-незаконно пусть суд устанавливает.
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3k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Сожрать кусок России сложно, практически невозможно. А вот что-то мелкое, наглое и незалежное- как два пальца. При этом лидера вполне может постигнуть судьба Саддама Хуссейна или Каддафи. До Ростова в компанию хитрожопого-многовекторного можно и не успеть добежать.
Короче, жаренный петух птица мудрости. Только вот есть подозрение, как только пыль осядет амбиции в плане незалежности могут опять проявиться.
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2k
Platinum 2 дня назад
Ну здесь не всё таки верно. Если Володя не "поможет" Саньку, то 100% нато будет лязгать гусницей не у Бреста, а к примеру Смоленска или Ярославля. А такой вариант, в данной ситуации Володьке накуй не нужен. Здесь без вариантов, "зелёные человечки" скоро в Минске...
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42k
Alex Ivanov 2 дня назад
Сейчас усатого припекло качественно. Обещать будет всё....А потом как всегда - его не так не поняли и мы клятым маскалям ни чего не должны.
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2k
Decapitated Headbanger 2 дня назад
Имхо, Лукашенко - беспринципный усатый дурак! Да и стоит ли Владимиру Владимировичу в беларуский майдан лезть, когда свой назревает
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17k
Шуруп Decapitated Headbanger 2 дня назад
Уже второй год НАРОД протестует.
Может теперь народ поймет, КАК НУЖНО?
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Decapitated Headbanger 2 дня назад
у него нет вариантов...да и делать то ему больше нечего...
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41k
Михалыч 2 дня назад
Как только Россия вылечит им майдан, Лука сразу же затянет старую песню про многовекторность и независимость.
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7k
K7OO Михалыч 2 дня назад
Видимо, именно поэтому Россия пока и не лечит им майдан. Сначала билет, потом кино.
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74k
dpazuzu 2 дня назад
Них рена он не осознал, просто жопой крутит как янукович.
В звизду таких друзей
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4k
Сергей 2 дня назад
Х.з.я не понимаю как можно сидеть после этого в кресле президента.это как жена изменила ты простил и живёте дальше.жить то живёшь но знаешь что на голове что то лишнее.свалил бы,пока по хорошему.
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4k
Мухамедов Александр Ашурович Сергей 2 дня назад
после чего ЭТОГО????
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48k
Серый Сергей 2 дня назад
А дети?! Бывшая та ещё, но детей бросать из-за пробл..прости господи - подло.
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2k
Platinum Сергей 2 дня назад
Видать человек пишет, с опытом
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4k
Сергей Platinum 2 дня назад
Было дело.но я в отличие от этого перца вопрос решил быстро и кардинально.
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4k
Сергей Мухамедов Александр Ашурович 2 дня назад
Под дурачка косиш?или не косиш?
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4k
Али Ди 2 дня назад
От том как Лукашенко всё осознал и покаялся
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26k
Алексей 2 дня назад
Теперь вот такое предложение. А что, если… Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно… Не нужно. Понятно… Разрешите хотя бы… Вот это попробуйте! (с)

Теперь вот такое предложение. А что, если…
Не стоит.
Ясно. Тогда, может быть, нужно…
Не нужно.
Понятно… Разрешите хотя бы…
Вот это попробуйте! (с)
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9k
Дмитрий Алексей 2 дня назад
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−2
Алексей 2 дня назад
Владимирович поможет он не тряпка которая прогибается под любую шваль западную
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