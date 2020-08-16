От том как Лукашенко всё осознал и покаялся

Потому что, оказывается, у нас какое-то Союзное Государство (вспомнил! наконец-то!), и злые западные силы хотят оторвать Белоруссию от России (никто ему об этом не говорил, ни разу, и вот он внезапно это узрел!).

Да кто ж спорит, дорогой Александр Григорьевич? Кто ж спорит?! Вот только где ты был раньше, родной, когда задерживал 33 русских туриста и говорил нехорошее про зайцев?





Почему ты тогда не вспоминал ни про Союзное Государство, ни про необходимость позвонить Путину?

А ещё госсекретарь США Помпео, с которым Александр Григорьевич недавно так любезно встречался, пригрозил, что больше не будет поставлять нефть на белорусские НПЗ. Правда об этом Лукашенко скромно умолчал.



Возможно, Лукашенко также наконец посмотрел «Пираты Карибского моря», и теперь знает, чем заканчиваются переговоры с Джеком Воробьём, поэтому повторяет вслед за капитаном Барбоссой «Следующего, кто скажет «Парламентёры», я пристрелю».



И вот уже «партнёрские» отношения снова стали «братскими». Как там Путин про «старшего брата» говорил?

Кажется, кто-то забыл, что мы – Третий Рим. А это значит, что по византийству мы первым двум сто очков форы дать можем.



И сколько бы Иван в русских сказках дураком не прикидывался, а в конце всё равно всё по-евонному выходит. Долго ли сказка сказывается, а потом русские всегда приходят за своим. Так одну шестую часть суши наколядовали. Не числом, а умением.

Ну шо, Ляксандр Рыгорович, помогли тебе твои ляхи?

Шо, опять?

Я так цельный день могу изголяться…

Ладно, лежачего не бьём.

Теперь серьёзно.



Если «угроза выходит за рамки Белоруссии» (это цитата), то и решать её нужно соответствующим образом… то есть «А теперь, узкоглазенький, подвинься»(с)



Вот это всё «мы незалежные, и будем отстаивать незалежность» нужно забыть.

Как минимум, если нужна помощь, то эта помощь должна быть уверена, что её не арестуют прямо у трапа самолёта с обвинениями в «приехали шатать».



И если из России и приезжают «шататели», то это шавки Ходорковского и Навального, которые точно также пытаются шатать и в России (традиционно безуспешно).



И нужно чётко отличать их от нормальных людей. Которые приезжают со строго перпендикулярной целью.

А самое главное, нужна реальная интеграция. С прекращением заигрываний с националистами, с прекращением рассказов про «в России пьяные и ленивые», с прекращением сказочек про незалежность (нет такого явления в мире, если у вас нет пары сотен миллионов населения и ядерного оружия в придачу).

Тогда Россия поможет. И не только добрым словом, но и очень быстрым делом.

Потому что русские своих не бросают. Вы, главное, не переставайте быть своими…