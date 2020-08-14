Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ?

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Опомнитесь !!! Неужели вы этого хотите ?
Авторский пост
- Прогулка по Майдану - фоторепортаж
- Политические картинки и комментарии из соц. сетей 8
- Отнятая жизнь
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
- Life News троллит Украину
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Вот поэтому страна должна воевать. Нет, не страшные войны по захвату территорий, отстаиванию своего права на существование. А такие мелкие, желательно подальше от своих границ. Такие, как ведут Франция, Англия... Чтобы молодые идиоты в которых играют гормоны и вся жизнь пошла в тепличных условиях у мамки за пазухой на всём готовеньком могли выпустить пар, могли познакомиться с ужасами, кровью, потом, смертью. Чтобы глупцы поумнели и научились ценить то, что имеют, что имеет сейчас Белоруссия - спокойную, мирную жизнь, достаток, социалку, медицину... Чтобы не устраивали в своей стране майданы. А тех, кто пытается майдан устроить сами же давили, как тараканов.
Результат один. Он на фотографиях.
Для справки: Белорусы не хотят как в Туркмении.
Твоё государство, пусть даже оно тебе не нравится, защищает тебя и дает тебе возможность вести образ жизни, отличный от вышеописанного. Да, не всё в государстве гладко и не всё, как хотелось бы. Но свою основную функцию оно выполняет, так что просто вспомни об этом, прежде чем идти его крушить.
У пригожинских троллей горячие дни, работают в три смены. Подонки ! (((
кстати. сегодня зеля собирается подымать прожиточный минимум...хм, сначала говорили в 3 раза, сейчас цифры более разумные - в 1.5 раза...кто не в курсе - это инфляция будет от 50 до 300%..т.е. доллар по 27.5 уже сейчас, а теперь умножаем, как в первых классах на арифметике :)
В нормальном, здоровом обществе, так было, есть и будет.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в понедельник, 27 июля, представила свою предвыборную программу. Основной целью она называет проведение "настоящих честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов". Выборы 9 августа "невозможно признать свободными и честными", подчеркивается в заявлении Тихановской. Она призывает сограждан не участвовать в досрочном голосовании и стать независимыми наблюдателями на участках.
Кандидат в президенты предлагает ряд мер по созданию условий для нового голосования. В их числе - назначение шести новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, вовлечение представителей всех заинтересованных политических партий в систему избирательных комиссий, появление прозрачных урн и онлайн-трансляции на избирательных участках. Кроме того, доверенные лица кандидатов получат право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке, а досрочное голосование будет возможно лишь в исключительных случаях - для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине.
В случае победы Тихановской на выборах Беларусью на время переходного периода "будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон". Она намерена в течение полугода провести новые президентские выборы, а также референдум с предложением вернуться к изначальной редакции конституции 1994 года.
Совсем с головой плохо? Можно подумать эта кукла хоть, что-то решает
И да
http://zabelarus.com/ru/http://zabelarus.com/ru/
Альтернатива какая? Разграбление собственности предприятий и государства, нерабы на европейских цитрусовых и клубнике? Да вы йопнулись?
один бандерлог с пеной у рта доказывал мне шо он "я коренной питерець у сёдьмом колини"(с)
Максимка - не знаю их много тут. характерная черта быдлячий язык.
рогули другого и не знают.