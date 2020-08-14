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Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ?

Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ? (30 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 18:57
Метки: картинки   политика   украина   
1916
30
1
Познавательные картинки с послемайдановской Украины.

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Метки: картинки   политика   украина   
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57  комментариев
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13k
Максим 4 дня назад
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178
Predictor Максим 4 дня назад
Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ?
Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ?
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391
Сергей Борисов 3 дня назад
Получается у людей нет выбора? Как на Украине или как в России? И все,?* Выбор есть всегда.
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321
20 cm 3 дня назад
посмотрел я рассказы про беларусь блогера-журналиста - ну да, так себе отношение к задержанным, и да - задерживают всех у кого камеры. ибо нехрен.
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71k
Иван Иванов 3 дня назад
Это бесполезно. Лукашенко сделал из страны конфетку, чистые современные города, отсутствие безработицы, бесплатное образование и медицина, высокая культура... А население пряником поманили и всё... Молодежь - вот главные орки в этой "гейволюции".
=======================

Вот поэтому страна должна воевать. Нет, не страшные войны по захвату территорий, отстаиванию своего права на существование. А такие мелкие, желательно подальше от своих границ. Такие, как ведут Франция, Англия... Чтобы молодые идиоты в которых играют гормоны и вся жизнь пошла в тепличных условиях у мамки за пазухой на всём готовеньком могли выпустить пар, могли познакомиться с ужасами, кровью, потом, смертью. Чтобы глупцы поумнели и научились ценить то, что имеют, что имеет сейчас Белоруссия - спокойную, мирную жизнь, достаток, социалку, медицину... Чтобы не устраивали в своей стране майданы. А тех, кто пытается майдан устроить сами же давили, как тараканов.
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981
Murych 3 дня назад
Белорусы хотят просто посчитать голоса на выборах. Неужели это так трудно организовать?
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71k
Иван Иванов Murych 3 дня назад
Не важно под какими лозунгами делают майдан.

Результат один. Он на фотографиях.
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3k
konon_1983 4 дня назад
Хорошая подборка! Для тупорылых, разваливших страну посмотреть есть что! А линейка в школе - вообще убила... Весело орать про убийство братьев из соседней России, с которой века общей истории!!! Мрази слабоумные!!!!!!!
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245
g789 4 дня назад
Что-то пропагандоны активировались. Столько дерьма на Белорусов льют.
Для справки: Белорусы не хотят как в Туркмении.
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103
fulfull 4 дня назад
Прежде чем идти крушить своё государство, вспомни, что твоё государство - это единственная на свете причина, почему ты не гниёшь в бараке, работая по 18 часов за еду, почему твоих родителей-пенсионеров не сожгли не сожгли в печи за ненадобностью, почему твоего сына не подвергают ежедневным побоям, а жену и дочь - ежедневно не насилует толпа пьяных солдат.
Твоё государство, пусть даже оно тебе не нравится, защищает тебя и дает тебе возможность вести образ жизни, отличный от вышеописанного. Да, не всё в государстве гладко и не всё, как хотелось бы. Но свою основную функцию оно выполняет, так что просто вспомни об этом, прежде чем идти его крушить.
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180k
MASK 4 дня назад
Лишь бы как не на Украине Терпите диктаторов , усевшихся на троны пожизненно. вместе с их ОПГ, которое грабит народ .

У пригожинских троллей горячие дни, работают в три смены. Подонки ! (((
Лишь бы как не на Украине Терпите диктаторов , усевшихся на троны пожизненно. вместе с их ОПГ, которое грабит народ . У пригожинских троллей горячие дни, работают в три смены. Подонки ! (((
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5k
ALFIE MASK 3 дня назад
и кто в итоге живет лучше? вопрос риторический, трудовая миграция - просто в наглую отвечает на этот вопрос, не стесняясь жопоболи либерды...
кстати. сегодня зеля собирается подымать прожиточный минимум...хм, сначала говорили в 3 раза, сейчас цифры более разумные - в 1.5 раза...кто не в курсе - это инфляция будет от 50 до 300%..т.е. доллар по 27.5 уже сейчас, а теперь умножаем, как в первых классах на арифметике :)
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2k
АБЕЗЬЯН 4 дня назад
Да что вы к белорусам прицепились, пускай сами разбираются со свом усачом. Н-независимость. Праздник даже у нас есть такой, и мы его отдыхаем даже 12 июня.
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1k
Ивлар АБЕЗЬЯН День назад
Знаете, мне вот как то не уютно жить в 60 км, от мест, где идут боевые действия. И мне больше нравилось ехать в Крым,через Донецкую область,а не чере Краснодарский край. Думаю, то же самое думают и жители приграничных Белоруссии городов..
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2k
АБЕЗЬЯН Ивлар День назад
Т.е вы хотите сказать, если усача белорусы скинут, то у них гражданская война начнется?
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1k
Ивлар АБЕЗЬЯН День назад
Почему нет? Ну, вот скинули они Лукашенко. Что дальше? Вот Вам сценарий, к власти вновь приходят коммунисты или те которые под змагарским флагом, устроит это других? А когда, по примеру украины, там, вдруг начнут громить коммунистов? Или думаете,что после победы на этом успокоятся и не начнут везде насаждать белорусский язык?
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3k
Igor Medvedev 4 дня назад
Жалко что наши люди не умеют жить богато и в достатке...Как только чуток зажирел и появляется свободное время ,сразу нападает филохсовия ,грусть от стагнации жизненного кредо ,тоска от отсутствия социального дарвинизма и потери драйва от выживания. И начинает мучить дуализм заданный ещё Салтыковым-Щедриным : ..и хочется то ли революции ,то ли севрюженки с хреном...То ли дело немецкий бюргер ,там чёткая программа : меняет венгерский Балатон на Испанию , чаще меняет машину от имиджевой тачки до хита автопрома ....м просто наслаждается жизнью в строго определённом сегменте потребления в зависимости от достатка...
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1k
John 4 дня назад
Как же кремляди боятся, что у Белоруссии ПОЛУЧИТСЯ и ПОЛУЧИТСЯ НЕ ТАК, КАК У "ХОХЛОВ", а значительно лучше. Просто может быть "дорожной картой" для России и знатным отпеванием обнуленца.
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1k
Яков John 4 дня назад
Да наоборот - опасаемся что и у вас не выйдет ничего путного.
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14k
chernika13 4 дня назад
Верым, можам, пераможам!
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2k
Нечаинка chernika13 4 дня назад
Новая речёвка?
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83
Darius Morozekev 4 дня назад
Я считаю "Всё познаётся в сравнении"
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22k
parallax 4 дня назад
Если человека долго кормить одной едой, даже если это вкуснейшая осетровая икра и трюфели, то его от этой еды рано или поздно начнёт тошнить. То же самое и с президентами.
В нормальном, здоровом обществе, так было, есть и будет.
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1k
Яков parallax 4 дня назад
Вы просто зажрались. Трюфелями с осетриной. Не нравится президент - выключи телевизор и иди на работу.
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16k
Хозяин твоих дырочек 4 дня назад
Белорусы - одумайтесь ! Хотите как на Украине ?
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4k
Барт Симпсон 4 дня назад
Ссылка coub.com
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6k
Alex Djeff 4 дня назад
Белорусы вышли на улицы не за майдан и не за кружевные трусы и Европу. Люди просто хотят честных выборов. В современных Белорусских реалиях, к сожалению - это непозволительная роскошь.
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20k
Netyn Alex Djeff 3 дня назад
Зачем врешь? Есть же программа, там все расписано, интеграция в ЕС и НАТО, тотальная приватизация и остальные габонские прелести
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6k
Alex Djeff Netyn 3 дня назад
В Гугле забанили? Специально для тормозов:
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в понедельник, 27 июля, представила свою предвыборную программу. Основной целью она называет проведение "настоящих честных выборов с участием всех альтернативных кандидатов". Выборы 9 августа "невозможно признать свободными и честными", подчеркивается в заявлении Тихановской. Она призывает сограждан не участвовать в досрочном голосовании и стать независимыми наблюдателями на участках.

Кандидат в президенты предлагает ряд мер по созданию условий для нового голосования. В их числе - назначение шести новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, вовлечение представителей всех заинтересованных политических партий в систему избирательных комиссий, появление прозрачных урн и онлайн-трансляции на избирательных участках. Кроме того, доверенные лица кандидатов получат право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке, а досрочное голосование будет возможно лишь в исключительных случаях - для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине.

В случае победы Тихановской на выборах Беларусью на время переходного периода "будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон". Она намерена в течение полугода провести новые президентские выборы, а также референдум с предложением вернуться к изначальной редакции конституции 1994 года.
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20k
Netyn Alex Djeff 3 дня назад
А жену блохера нахрена приплел?
Совсем с головой плохо? Можно подумать эта кукла хоть, что-то решает
И да
http://zabelarus.com/ru/http://zabelarus.com/ru/
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6k
Alex Djeff Netyn 3 дня назад
Потому, что по факту - это уже не только жена "блохера".
Ссылка www.youtube.com
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5k
ALFIE Alex Djeff 3 дня назад
ты забыл начать свой высер с вброса "не всё так однозначно". не зачёт! :)
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5k
Фельдъегерь 4 дня назад
не нужно никого ни в чем убеждать, все равно ничего не докажешь пусть живут как хотят, если на чужих ошибках учиться не хотят пусть учатся на своих
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48k
Андрей Фельдъегерь 4 дня назад
Мудрый учится на чужих ошибках, умный - на своих. А вот как назвать того, кто целенаправленно совершает уже кем-то ранее совершённые ошибки?
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15k
Maks Es 4 дня назад
Это бесполезно. Лукашенко сделал из страны конфетку, чистые современные города, отсутствие безработицы, бесплатное образование и медицина, высокая культура... А население пряником поманили и всё... Молодежь - вот главные орки в этой "гейволюции".
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4k
Сергей Maks Es 4 дня назад
Кто манил?когда?люди против на.е.б.а.ло.ва.да и перец этот надоел уже.мне если честно наш тоже поперек горла встал,вместе с кодлой своей.
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15k
Maks Es Сергей 4 дня назад
Лукашенковский социализм надоел?
Альтернатива какая? Разграбление собственности предприятий и государства, нерабы на европейских цитрусовых и клубнике? Да вы йопнулись?
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3k
Фомич Maks Es 4 дня назад
Макс,каждый считает,что именно он станет крупным бизнесменом или высокооплачиваемым работником. Возьмет кредит,выкупит БелАЗ и будет с яхты руководить.
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15k
Maks Es Фомич 4 дня назад
Во-во. Как Кургинян рассказывал про митинг либерашек в 1991-м. Ходит мужик и начинает свою речь с "Господа, господа"... А ему Кургинян в ответ: " Погоди, если здесь господа - то где же из рабы?"
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3k
Фомич Maks Es 4 дня назад
Господа...Вспомнился наш эстонский юморист. Когда тоже перешли на "господа",он в прямом эфире на ТВ выдал...-Вот когда слышу "господин Баскин",то,врать не буду,приятно.А подойду к зеркалу и вижу,ну не господин,пока еще точно не господин,хоть застрелите! )))
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169k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
У меня вопрос к Белорусам. Если победит ваш майдан , вы какую область отстреливать будете?
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13k
Максим NAZARETH 4 дня назад
какой на,хуй майдан? вы что совсем еб,анутые, пропаганда вам совсем мозги засрала.ты с беларусами поговори , покажут тебе майдан у,ёбку,
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43k
Albert GER NAZARETH 4 дня назад
тебе ответили самые "белорусы" с фишек


один бандерлог с пеной у рта доказывал мне шо он "я коренной питерець у сёдьмом колини"(с)
Максимка - не знаю их много тут. характерная черта быдлячий язык.
рогули другого и не знают.
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−7
Barrymore Максим 4 дня назад
а ты посты его глянь, и все поймешь.
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4k
Сергей NAZARETH 4 дня назад
Увянь перхоть.
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5k
ALFIE NAZARETH 3 дня назад
в которой креветки ловятся, пармезан варят, и всякие другие "апельсины" растут :D :D :D :D :D 100% её надо брать, такие ресурсы в наличии! :)))
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