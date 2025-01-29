"Она сама": задержанные в Подмосковье мигранты заявили, что дочь самостоятельно прижигала себя раскалённым металлом

На теле у их несовершеннолетней дочери нашли многочисленные следы ожогов.
На днях в Лобне (Московская область) за помощью к взрослым обратилась маленькая девочка. Её тело было испещрено многочисленными ожогами. Выяснилось, что истязали ребёнка её родители, наказав за украденную карточку, с которой дочка заказала себе вещи в онлайн-магазине.
На теле девочки, что называется, не было живого места. Отметки от прижигания раскалённым гаечным ключом нашли на спине, животе и конечностях ребёнка.
Через время после публикации этой новости появилось сообщение о том, что полиция задержала родителей девочки - выходцев из Средней Азии. Следствие установило, что они систематически издевались над ребёнком, избивая её и прижигая её тело металлическими предметами.
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Ни мать, ни отец своей вины не признают, сообщив, что дочь сама себя травмировала.
В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «г, д,е» ч. 2 ст.117 УК РФ, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается, а ребёнок пока находится на лечении в детской больнице им. Сперанского.
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Облить бензином и поджечь!