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"Она сама": задержанные в Подмосковье мигранты заявили, что дочь самостоятельно прижигала себя раскалённым металлом

"Она сама": задержанные в Подмосковье мигранты заявили, что дочь самостоятельно прижигала себя раскалённым металлом

Автор:
29 января 2025 12:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   дети   издевательство   истязание   мигранты   полиция   родители   цыгане   
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На теле у их несовершеннолетней дочери нашли многочисленные следы ожогов.

На днях в Лобне (Московская область) за помощью к взрослым обратилась маленькая девочка. Её тело было испещрено многочисленными ожогами. Выяснилось, что истязали ребёнка её родители, наказав за украденную карточку, с которой дочка заказала себе вещи в онлайн-магазине.


На теле девочки, что называется, не было живого места. Отметки от прижигания раскалённым гаечным ключом нашли на спине, животе и конечностях ребёнка.



Через время после публикации этой новости появилось сообщение о том, что полиция задержала родителей девочки - выходцев из Средней Азии. Следствие установило, что они систематически издевались над ребёнком, избивая её и прижигая её тело металлическими предметами.



Ни мать, ни отец своей вины не признают, сообщив, что дочь сама себя травмировала.


В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «г, д,е» ч. 2 ст.117 УК РФ, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается, а ребёнок пока находится на лечении в детской больнице им. Сперанского.

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Метки: Видео   СУД   дети   издевательство   истязание   мигранты   полиция   родители   цыгане   
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15  комментариев
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2k
DuckTales 2 часа назад
Если честно , это их дела, они не хотят соблюдать наши законы и моральные нормы... Пусть хоть жрут друг-друга , нефиг им помогать.
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5k
RaiJu 8 минут назад
К нам едет шлак народа, нормальные люди там живут своей жизнью.
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706
НеВиниПуха Полчаса назад
Считаю, что наказание должно быть соответствующим преступлению.
Облить бензином и поджечь!
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16k
Alex 47 минут назад
Сжечь живьем ублюдков!
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13k
Отвратительный Мужик Час назад
А кто же эту ОПГ покрывал ? Не работники ли органов которые как правило славяне.
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5k
Radugananebe Час назад
Дикари. Что должно быть в голове, чтобы учинить с ребенком подобное? Навоз ишака?
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237
Александр Radugananebe 41 минуту назад
Для них женщины это человекоподобные животные. Они бегут из своих стран т.к. их начали сажать за экстремизм да и вообще запрещают жить по шариатским правилам.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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