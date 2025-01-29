"Она сама": задержанные в Подмосковье мигранты заявили, что дочь самостоятельно прижигала себя раскалённым металлом

Ни мать, ни отец своей вины не признают, сообщив, что дочь сама себя травмировала.





В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «г, д,е» ч. 2 ст.117 УК РФ, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. В ближайшее время обоим фигурантам будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается, а ребёнок пока находится на лечении в детской больнице им. Сперанского.