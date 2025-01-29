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Сеанс у мануального терапевта закончился трагедией

Сеанс у мануального терапевта закончился трагедией

Автор:
29 января 2025 08:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: гибель   женщина   лечение   мануальная терапия   происшествие   хиропрактика   
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29-летняя Джоанна Ковальчик из Гейтсхеда, Великобритания, получила травму шеи во время тренировки. Женщину стали мучить головные боли, но она обратилась к альтернативным методам лечения.

В истории болезни указано, что женщина страдала от мигреней и гипермобильности суставов. Кроме того, у неё было недиагностированное заболевание соединительной ткани, приводящее к разрывам сосудистых стенок.

Ковальчик было рекомендовано пройти медицинскую процедуру под названием люмбальная пункция, также известную как спинномозговая пункция. Требовалось исключить возможность кровоизлияния, но пациентка покинула стационар по собственному желанию и обратилась за помощью к мануальному терапевту.

Специалист не знал её историю болезни и приступил к мануальному воздействию, пытаясь снять боль.

Предполагается, что у Ковальчик произошло рассечение артерии, когда она повредила шею в тренажёрном зале, а процедура у хиропракта привела к повторному повреждению. Всего женщина прошла четыре сеанса. Она жаловалась на головокружение, у неё появилось двоение в глазах, покалывание в правой руке и правой ноге, ей было трудно говорить, её даже тошнило. Мануальный терапевт посоветовал Джоанне обратиться в больницу, но она отказывалась до тех пор, пока не случился инсульт.

В машине скорой помощи по дороге в больницу её состояние ухудшилось, потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Женщина умерла 19 октября 2021 года.

Судмедэксперт Лейла Бенюнес отметила: «Мануальный терапевт не посчитал нужным запросить записи врача или больничную карту перед обследованием и лечением, несмотря на то, что ему сообщили о недавней госпитализации, рекомендованном обследовании и самовольной выписке пациентки. Даже в обновлённой форме согласия, которую мне предоставила Британская ассоциация хиропрактики, нет ни одного упоминания, что мануальный терапевт должен запросить медицинскую справку перед осмотром или лечением».

Пока неизвестно, будет ли привлечён мануальный терапевт к ответственности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибель   женщина   лечение   мануальная терапия   происшествие   хиропрактика   
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4  комментария
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Том Сойер Час назад
Мой друг-спинальник, прошедший по своей глупости кучу всех этих мануалов, поэтому могу со всей ответственностью заявить - если мануальный терапевт решит что-либо начать делать не потребовав от пациента хотя-бы элементарного рентгентовского снимка, не говоря уже про КТ, МРТ - бежать надо от него сломя голову, ибо это может привести к ужасным последствиям.....
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consul1970 Минуту назад
Мануальная терапия - вид альтернативной медицины, вариант манипулятивной медицины, заключающийся в точечном воздействии рук мануального терапевта на тело пациента.
То есть пальцем не туда попал?
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DuckTales 13 минут назад
На самом деле, выбирать мануальщика нужно очень чательно, очень часто они травмируют людей.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3526 постов (3478 в горячем)

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