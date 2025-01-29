Сеанс у мануального терапевта закончился трагедией

В машине скорой помощи по дороге в больницу её состояние ухудшилось, потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Женщина умерла 19 октября 2021 года.

Судмедэксперт Лейла Бенюнес отметила: «Мануальный терапевт не посчитал нужным запросить записи врача или больничную карту перед обследованием и лечением, несмотря на то, что ему сообщили о недавней госпитализации, рекомендованном обследовании и самовольной выписке пациентки. Даже в обновлённой форме согласия, которую мне предоставила Британская ассоциация хиропрактики, нет ни одного упоминания, что мануальный терапевт должен запросить медицинскую справку перед осмотром или лечением».

Пока неизвестно, будет ли привлечён мануальный терапевт к ответственности.