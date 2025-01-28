Их не замечают или используют в качестве пепельницы...Любопытная история лондонских боллардов

Большинство людей не замечают столбик, установленный рядом с мусорным баком у моста Саутуарк. А некоторые и вовсе используют его как пепельницу. Однако тысячи местных жителей и туристов не знают, что у этого старого болларда удивительное прошлое.
На самом деле это старинная французская пушка, снятая с корабля, участвовавшего в Трафальгарском сражении 1805 года.
После победы над Францией в ходе Наполеоновских войн Британия приступила к утилизации кораблей противника, извлекая из них всё ценное.
Когда стало ясно, что пушки слишком велики для установки на британские корабли, их вернули в Лондон и установили в качестве боллардов, напоминающих о победе Великобритании.
На рынке Боро можно увидеть ещё одну уникальную пушку. С годами большинство таких артефактов заменили современными альтернативами, а те немногие, что остались, оказались забыты.
Историк и писательница Элис Локстон сказала: «Мы, британцы, повсюду видим удивительную историю, но воспринимаем её как должное [...] или не совсем осознаём её ценность. Пушечный боллард, ставший пепельницей, классический тому пример. Люди удивляются, когда узнают его историю. Была бы рядом с ним табличка, я уверена, все бы восхищались».
Совет Саутуарка не планирует демонтировать пушки. Чиновник Джеймс Макэш прокомментировал: «Совет всегда начеку, когда речь заходит о защите и сохранении исторического наследия нашего района. Боллард у моста Саутуарк изначально был пушкой и охраняется как сооружение, внесённое в список II класса. Это гарантирует, что он останется на своём месте и будет стоять на страже нашей истории ещё долгие годы!»
Как и столбики, непримечательные лондонские ограждения также остаются незамеченными. Мало кто знает, что они вошли в историю города во времена Второй мировой войны и спасли сотни жизней. Изначально это были носилки для раненых. После войны они превратились в металлолом и были использованы для ограждения зданий.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Если ещё где остались, фишкяне, поделитесь фотками.