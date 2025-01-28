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Их не замечают или используют в качестве пепельницы...Любопытная история лондонских боллардов

Их не замечают или используют в качестве пепельницы...Любопытная история лондонских боллардов

Автор:
28 января 2025 09:38
Сообщество : Путешествия
Метки: Лондон   боллард   достопримечательность   история   корабль   пушка   
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Большинство людей не замечают столбик, установленный рядом с мусорным баком у моста Саутуарк. А некоторые и вовсе используют его как пепельницу. Однако тысячи местных жителей и туристов не знают, что у этого старого болларда удивительное прошлое.

На самом деле это старинная французская пушка, снятая с корабля, участвовавшего в Трафальгарском сражении 1805 года.

После победы над Францией в ходе Наполеоновских войн Британия приступила к утилизации кораблей противника, извлекая из них всё ценное.

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Когда стало ясно, что пушки слишком велики для установки на британские корабли, их вернули в Лондон и установили в качестве боллардов, напоминающих о победе Великобритании.

На рынке Боро можно увидеть ещё одну уникальную пушку. С годами большинство таких артефактов заменили современными альтернативами, а те немногие, что остались, оказались забыты.


Историк и писательница Элис Локстон сказала: «Мы, британцы, повсюду видим удивительную историю, но воспринимаем её как должное [...] или не совсем осознаём её ценность. Пушечный боллард, ставший пепельницей, классический тому пример. Люди удивляются, когда узнают его историю. Была бы рядом с ним табличка, я уверена, все бы восхищались».

Совет Саутуарка не планирует демонтировать пушки. Чиновник Джеймс Макэш прокомментировал: «Совет всегда начеку, когда речь заходит о защите и сохранении исторического наследия нашего района. Боллард у моста Саутуарк изначально был пушкой и охраняется как сооружение, внесённое в список II класса. Это гарантирует, что он останется на своём месте и будет стоять на страже нашей истории ещё долгие годы!»

Как и столбики, непримечательные лондонские ограждения также остаются незамеченными. Мало кто знает, что они вошли в историю города во времена Второй мировой войны и спасли сотни жизней. Изначально это были носилки для раненых. После войны они превратились в металлолом и были использованы для ограждения зданий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Лондон   боллард   достопримечательность   история   корабль   пушка   
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vasilykopkov 36 минут назад
Раньше вкопанные пушки, в том числе - бронзовые. можно было увидить во многих городах СССР и не только прибрежных. В 90-е в основном их выкопали сдали на металл.
Если ещё где остались, фишкяне, поделитесь фотками.
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Григорий 4 минуты назад
Гавно у них какое-то. Вот у нас Преображенский собор обнесен заборчиком из Наполеоновских пушек. Самое интересное, что если подойти к ним поближе и внимательно осмотреть, то вы найдете в них высверленные отверстия, что после аккуратно заделаны, чтобы вдруг никто пострелять не захотел.
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Fuchsia
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