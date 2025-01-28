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Пугающая тенденция: 8 из 10 мужчин предпочитают девушек, созданных с помощью ИИ

Пугающая тенденция: 8 из 10 мужчин предпочитают девушек, созданных с помощью ИИ

Автор:
28 января 2025 09:29
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Футуролог   в мире   девушки   новости   отношения   фото   
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Доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказал, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми. Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется.


В современном мире, где технологии развиваются невероятно быстро, многие люди обращаются к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы улучшить свою личную жизнь. Сегодня революционная разработка выходит далеко за пределы создания профилей на сайтах знакомств — некоторые готовы заменить человеческих партнеров на виртуальных компаньонов.

Футуролог доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказал, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми. Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется: большинство респондентов уже готовы рассматривать возможность близости с ИИ.

Опрос, проведенный платформой EVA AI, показал, что 8 из 10 мужчин считают, что ИИ-подружки могут заменить человеческое общение. Более того, 81 % из них готовы вступить в брак с такой подругой, если это станет законным.

Почти 83 % участников исследования заявили, что могут сформировать глубокую эмоциональную связь с ИИ-компаньоном. Кроме того, ИИ помогает людям справляться с утратой: 78 % респондентов готовы встречаться с клоном своего бывшего, а 80 % — общаться с ИИ-версией умершего близкого человека.

Саморефлексия также оказалась важным аспектом: 75 % мужчин хотели бы создать своего ИИ-клона для общения, а столько же — "улучшенную" копию своих партнеров.

"ИИ-компаньоны создают безопасное пространство для изучения чувств, мыслей и желаний, которые люди не решаются раскрыть в реальной жизни. Это не только о технологиях — это новая глава в понимании близости", — отмесчает Кейл Джонс, глава сообщества EVA AI.

Тема ИИ-подружек активно обсуждается в TikTok. Предприниматель Кайл Балмер (@iamkylebalmer) рассказал о популярности таких технологий своим 132 000 подписчикам.


"Отношения рушатся из-за ИИ-партнеров, но многие находят с ними больше счастья, чем с реальными людьми. Это интересный социологический феномен, который будет становиться все более распространенным", — отметил он.

Пользователи соцсетей разделились во мнениях. Некоторые считают ИИ-компаньонов идеальными партнерами, которые никогда не предадут, другие полагают, что это лишь временное решение для тех, кто боится реальных отношений.

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Метки: ИИ   Футуролог   в мире   девушки   новости   отношения   фото   
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21  комментарий
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31k
Matrosskin 2 часа назад
А минусы будут ?
Общаешься с моделью ИИ которая адаптирована под тебя. Ни скандалов, ни разочарований, ни лишнего нервяка. В итоге здоровая нервная система и, как следствие - отсутствие 2\3 возрастных заболеваний. А разовые потрахульки не так и сложно устроить в современном мире сайтов всяких разных.
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21k
Михаил Гривин 53 секунды назад
Эту песенку малоизвестной группы "Бахыт-компот" я ещё в 90-е на кассете слушал. 30 лет прошло, актуальности не утратила, даже наоборот.
Ссылка www.youtube.com
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2k
Nico 11 минут назад
так и вымрем.
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917
adssaf afasffdsga Полчаса назад
"Опрос, проведенный платформой EVA AI," - на форуме по самогоноварению в ходе опроса было установлено, что 100% людей гонят самогон.
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Просто будет очередная игрушка для интровертов фрилансеров социофобов, что из дома не выходят.
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2k
Legat 39 минут назад
Пока "цивилизованный мир" будет роботов трахать, Африка и Средняя Азия будут плодиться и захватят мир....
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723
idlefish 58 минут назад
Все от того что девушки потеряли естественность красоты! И стали похожи на рисованных персонажей, до первого умывания!
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3k
Алик Час назад
Хана вам бабоньки скоро жаль что к 2050 мне будет уже все равно))
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38k
Ego sum qui sum Час назад
и что? раньше мужчины впечатлялись красотой на картинах, потом в фильмах, это лишь очередная сутпень
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1k
Вы меня знаете Час назад
Да к черту Ваши ИИ
У меня всегда есть под рукой незнакомка)
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64k
Aleksandr Час назад
Всё потому, что сейчас мамаши воспитывают дочерей в стиле "3,14зда-царица". Вот мужики и не хотят с такими связываться...
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24k
Robin Hood Час назад
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208
Дядюшка Лю Час назад
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15k
Доктор 2 часа назад
Попросил ИИ создать девушку мечты ...
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Комментарий удален. Причина: флуд
34k
2k
DuckTales 2 часа назад
О, согласен, там лучше
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25k
banzai7 2 часа назад
А потом бабы будут маскироваться под искусственных женщин, чтобы мужчина обратил на неё внимание.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Мозг не е.бут!
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Аnomaly
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 497 постов (490 в горячем)

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