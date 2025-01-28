Пугающая тенденция: 8 из 10 мужчин предпочитают девушек, созданных с помощью ИИ





В современном мире, где технологии развиваются невероятно быстро, многие люди обращаются к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы улучшить свою личную жизнь. Сегодня революционная разработка выходит далеко за пределы создания профилей на сайтах знакомств — некоторые готовы заменить человеческих партнеров на виртуальных компаньонов.

Футуролог доктор Ян Пирсон, чьи прогнозы сбываются с точностью 85 %, предсказал, что к 2050 году интимные отношения с роботами станут популярнее, чем с людьми. Однако новое исследование показывает, что эта перспектива может быть ближе, чем кажется: большинство респондентов уже готовы рассматривать возможность близости с ИИ.

Опрос, проведенный платформой EVA AI, показал, что 8 из 10 мужчин считают, что ИИ-подружки могут заменить человеческое общение. Более того, 81 % из них готовы вступить в брак с такой подругой, если это станет законным.