Стюардессы заклеили рот 69-летней пассажирке

Стюардессы всеми силами сдерживали пьяную пассажирку, 69-летнюю Стефани Бэнкс из Австрии, после того, как она устроила скандал, выкрикивая оскорбления и обвинения.



Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их слова. Когда одна из бортпроводниц подсела к пенсионерке, та обозвала ее, а также использовала расистскую брань. Услышав это, коллеги сотрудницы авиакомпании не выдержали и заклеили рот Стефани скотчем.