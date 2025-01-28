Стюардессы заклеили рот 69-летней пассажирке

Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их замечания. Когда одна из бортпроводниц села к пенсионерке, та обозвала ее.
Стюардессы всеми силами сдерживали пьяную пассажирку, 69-летнюю Стефани Бэнкс из Австрии, после того, как она устроила скандал, выкрикивая оскорбления и обвинения.
Члены экипажа пытались успокоить женщину, но она не реагировала на их слова. Когда одна из бортпроводниц подсела к пенсионерке, та обозвала ее, а также использовала расистскую брань. Услышав это, коллеги сотрудницы авиакомпании не выдержали и заклеили рот Стефани скотчем.
По словам свидетеля, который находился на борту самолета, женщина летела со своим мужем, однако они не сидели вместе. Инцидент произошел на рейсе FJ871, вылетевшем из Сан-Франциско в Нади, город на Фиджи, 19 января.
Сообщается, что Бэнкс оштрафовали на 220 долларов за нарушение правил общественного порядка.
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