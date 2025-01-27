FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 18774 поста • 1747 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
22 животных, о защите которых природа позаботилась по максимуму

22 животных, о защите которых природа позаботилась по максимуму

Автор:
27 января 2025 13:04
Сообщество : Животные
Метки: Животное   защита   камуфляж   маскировка   природа   прятки   фактура   фото   цвет   
980
23

Если ты маленький, слабый, но при этом вкусный, надо уметь не только защищаться и кусаться, но и маскироваться. И делать это так хорошо, чтобы ни один потенциальный враг не смог тебя отыскать.

Природа мудра. И она позаботилась о своих прекрасных, но не самых сильных созданиях, обеспечив им способность естественным образом маскироваться под окружающие их предметы - деревья, листву, ветки, траву. Для многих необходимость прятаться отпала, зато получаются забавные фотки, в очередной раз демонстрирующие чудесные способности братьев наших меньших.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   защита   камуфляж   маскировка   природа   прятки   фактура   фото   цвет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 3031 пост (2771 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137458



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили на пожизненное заключение
В Уфе освободился первый серийный убийца в РФ, которому высшую меру наказания заменили...
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
В РФ лишили бизнеса комика Мирзализаде, пошутившего о русских квартиросъемщиках
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Люди#Китай#Юмор#собака#Прикол#полиция#Россия#Пёс#ученые
#животные#новости#СССР#ЧП#США#кошка#кино#Москва#Животное#Девушка
#в мире#история#кот#интересно#удивительно#забавно#мир#Кража#Мигрант#Жизнь
Смотреть онлайн Смотреть онлайн 30 потрясающе миловидных детёнышей разных животных 30 потрясающе миловидных детёнышей разных животных 28+ забавных животных, которые живут легко и радостно 28+ забавных животных, которые живут легко и радостно 25+ удивительных созданий, которые искренне считают себя фотографами 25+ удивительных созданий, которые искренне считают себя фотографами 30 смешных животных, сосредоточившихся на поисках вкусняшек и дарящих хорошее настроение 30 смешных животных, сосредоточившихся на поисках вкусняшек и дарящих хорошее настроение 40 снимков, демонстрирующих неожиданную обратную сторону дикой природы 40 снимков, демонстрирующих неожиданную обратную сторону дикой природы

На что жалуетесь?

Вернуться