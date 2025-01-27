22 животных, о защите которых природа позаботилась по максимуму

980
23
Если ты маленький, слабый, но при этом вкусный, надо уметь не только защищаться и кусаться, но и маскироваться. И делать это так хорошо, чтобы ни один потенциальный враг не смог тебя отыскать.
Природа мудра. И она позаботилась о своих прекрасных, но не самых сильных созданиях, обеспечив им способность естественным образом маскироваться под окружающие их предметы - деревья, листву, ветки, траву. Для многих необходимость прятаться отпала, зато получаются забавные фотки, в очередной раз демонстрирующие чудесные способности братьев наших меньших.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- 40 снимков, демонстрирующих неожиданную обратную сторону дикой природы
- 25+ удивительных созданий, которые искренне считают себя фотографами
- 30 смешных животных, сосредоточившихся на поисках вкусняшек и дарящих хорошее настроение
- 30 потрясающе миловидных детёнышей разных животных
- 28+ забавных животных, которые живут легко и радостно
Новости партнёров
реклама