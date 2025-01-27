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В&nbsp;Краснодаре мужчина избил и&nbsp;ограбил в&nbsp;лифте дедушку-инвалида

В Краснодаре мужчина избил и ограбил в лифте дедушку-инвалида

Автор:
27 января 2025 08:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   Нелюди   дедушка   инвалид   негатив   
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В одном из жилых домов Краснодара мужчина напал на дедушку-инвалида в лифте, избил и ограбил его. Избиение пожилого человека попало на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как в лифт заходит дедушка с тростью. За ним заходит молодой мужчина. Как только двери лифта закрываются, он сначала спрашивает у деда что-то, а потом бьет кулаком в лицо и хватает за шею. Дедушка пытался сопротивляться, а потом упал на колени.

В итоге мужчина забрал у него все деньги, банковскую карточку и бутылку алкоголя и вышел из лифта.

На выходе нападавшего всё же задержали другие жители дома.

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   Нелюди   дедушка   инвалид   негатив   
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10  комментариев
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16k
Alex 51 минуту назад
Не мужчина, а чурка
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9k
grigorenko vladislav 3 минуты назад
А сейчас нам представители диаспор расскажут, как в отличие от русских, чуркабесы уважают стариков...
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10k
rutt 15 минут назад
Ну и зачем в России этот кусок дерьма? Депортация вместо со всем стадом.
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12k
МихА 19 минут назад
Когда со здоровыми мужиками разговор пошел, сразу весь героизм улетучился... шакал черножопый.
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3k
Михаил 19 минут назад
Ублюдок черножопый! Надеюсь ему за углом руки переломали и зубы повышибали! Поднять на лифте повыше с скинуть кусок говна с высоты... желательно прямо в контейнер!
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328
Buzz320 21 минуту назад
как зачатый от осла apaльно и рождённый об пол oнально мог стать мужчиной?
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15k
gavrosh Полчаса назад
Надеюсь, когда от камер отвели, его там пожёстче задерживали.
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467
Константин Котов Полчаса назад
Говно косоглазое это, какой нахрен мужчина.
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510
GAS1973 38 минут назад
Можно даже не сомневаться, что грабитель иностранный специалист...
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2359 постов (2329 в горячем)

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