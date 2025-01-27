В Краснодаре мужчина избил и ограбил в лифте дедушку-инвалида

В одном из жилых домов Краснодара мужчина напал на дедушку-инвалида в лифте, избил и ограбил его. Избиение пожилого человека попало на камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как в лифт заходит дедушка с тростью. За ним заходит молодой мужчина. Как только двери лифта закрываются, он сначала спрашивает у деда что-то, а потом бьет кулаком в лицо и хватает за шею. Дедушка пытался сопротивляться, а потом упал на колени.
В итоге мужчина забрал у него все деньги, банковскую карточку и бутылку алкоголя и вышел из лифта.
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На выходе нападавшего всё же задержали другие жители дома.
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