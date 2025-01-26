Трехтысячелетний самогон найден в Китае. Он хранился в наглухо закрытом кувшине в форме совы

Древнейшая дистиллированная жидкость, возраст которой превышает 3 000 лет, — это уникальный артефакт из периода династии Шан, который раскрывает неизвестные страницы истории производства алкоголя.
Недавний анализ жидкости, найденной в бронзовом сосуде времен династии Шан (1600 г. до н. э. - 1046 г. до н. э.), подтвердил, что это дистиллированный ликер, отодвигая появление технологии дистилляции в китайских археологических записях на 1000 лет назад. Это означает, что дистиллированный ликер появляется в Китае примерно в то же время, что и в Египте, а не был завезен в Китай столетия спустя посредством торговли.
Археологи из Института археологии города Цзинань обнаружили бронзовый сосуд в форме совы в гробнице M257 на месте раскопок Дасиньчжуан в Цзинане, провинция Шаньдун, в декабре 2010 года. Качество дизайна и литья превосходное, и в провинции было найдено очень мало сосудов в форме совы такого качества.
Археологи могли сказать, что запечатанный сосуд все еще содержал небольшое количество жидкости, но поскольку крышка и корпус были прочно соединены коррозией, исследователи не смогли открыть его, чтобы проверить содержимое. Только в конце 2024 года, после того как Департамент культуры и туризма провинции Шаньдун одобрил план консервации и защиты всех артефактов, извлеченных из раскопок Дасиньчжуан, сосуд удалось открыть и проанализировать его содержимое.
Эксперты Центра по защите, реставрации и идентификации культурных реликвий провинции Шаньдун смогли аккуратно обработать коррозию в точке контакта и открыть крышку. На внутренней стенке сосуда было только небольшое количество красной ржавчины, оксида меди, что доказывало, что контейнер был плотно запечатан во время погребальных ритуалов, и содержимое не было полностью окислено. Плотная первоначальная герметизация, еще больше затянутая коррозией, также предотвратила испарение жидкого содержимого. Было обнаружено, что в сосуде находилась прозрачная жидкость, предположительно вино, которое было захоронено вместе с покойным в качестве погребального приношения.
Образец жидкости был отправлен в археологическую лабораторию Университета Шаньдуна для тестирования. Исследователи применили технологию твердофазной микроэкстракции-газовой хроматографии/масс-спектрометрии для обогащения летучих органических молекул в образце. Анализ показал, что образец содержит воду, этанол, этилацетат и другие продукты дистилляции. Он не содержит сахаров, белков, обнаруженных в ферментированном фруктовом и рисовом вине, а также органических кислот, обнаруженных в ферментированном вине, которые придают ему кислый pH 3-4. Эти кислоты действуют на бронзу, растворяя медные коррозионные материалы в жидкости, делая ее синей. Только летучие органические компоненты с температурой кипения ниже 100 °C выдерживают процесс дистилляции, поэтому дистиллированное вино не содержит этих кислот, не становится синим от окисления меди и имеет нейтральный pH. Ликер из сосуда династии Шан бесцветен и имеет pH 5,8, что немного меньше нейтрального.
Алкоголь, сваренный и перебродивший из фруктов и риса, был обнаружен еще в эпоху неолита (около 9000 лет назад), а письменные источники времен династии Чжоу (1046 г. до н. э. – 256 г. до н. э.) подробно описывают изготовление алкогольных напитков путем брожения, но до этого открытия старейшим археологическим свидетельством дистилляции в Китае было оборудование, найденное в гробницах династии Хань (202 г. до н. э. – 220 г. н. э.).
Этот бронзовый сосуд в форме совы времен династии Шан сейчас находится в коллекции Института археологии Цзинаня.
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