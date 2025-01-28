Тигриная моча по 7 долларов – кому она нужна в Китае

Что это за товар такой

Чем богаты, тем и рады, одними билетами на просмотр животных сыт не будешь. При этом зоопарк рекомендует смешивать мочу, которую он собирает в тазики, с белым вином для лечения. Откуда в чудо-рецепте взялось белое вино – еще одна загадка века.

На бутылке утверждается, что тигриная моча оказывает «хорошее терапевтическое действие» на ревматоидный артрит, растяжения и мышечные боли. Вместе с вином ее нужно наносить на пораженный участок и накладывать ломтики имбиря. Звучит, как каша из топора, ведь вино и имбирь сами по себе помогут разогреть тело, зачем тогда мочой мазаться!?