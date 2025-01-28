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Тигриная моча по 7 долларов – кому она нужна в Китае

Тигриная моча по 7 долларов – кому она нужна в Китае

Автор:
28 января 2025 08:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Тигриная моча   в мире   животные   новости   фото   
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Китайский зоопарк Яань Бифэнся в Сычуани начал продавать красивые яркие бутылки с… да, тигриной мочой. Стоит такая радость 50 юаней (60 рублей) за бутылку 250 мл. При этом он утверждает, что она помогает от ревматизма.

Что это за товар такой

Чем богаты, тем и рады, одними билетами на просмотр животных сыт не будешь. При этом зоопарк рекомендует смешивать мочу, которую он собирает в тазики, с белым вином для лечения. Откуда в чудо-рецепте взялось белое вино – еще одна загадка века.

На бутылке утверждается, что тигриная моча оказывает «хорошее терапевтическое действие» на ревматоидный артрит, растяжения и мышечные боли. Вместе с вином ее нужно наносить на пораженный участок и накладывать ломтики имбиря. Звучит, как каша из топора, ведь вино и имбирь сами по себе помогут разогреть тело, зачем тогда мочой мазаться!?

А обязательно пить?

Если хочется, то зоопарк и такие советы раздает. Просто говорит, что нужно прекратить использование в случае возникновения аллергической реакции.

Тиграм ставят тазик, когда он мочится, как говорят сторожа. Но не ясно, дезинфицируется ли моча перед продажей.

Сотрудники заявили, что продажи мочи тигра «средние», в день продаются максимум две бутылки.

А в 2014 году зоопарк раздавал мочу тигра в качестве приза победителям реалити-шоу на открытом воздухе.

Конечно, врачи традиционной медицины даже в Китае, где лечатся чем попало, не советуют ей пользоваться. Однако сотрудники зоопарка настаивали на том, что у них есть лицензия на продажу тигриной мочи.

Один посетитель зоопарка признался: «Я купил немного для своего отца из любопытства, но не увидел никакого эффекта, так что моча просто лежит на полке».

Другой поделился в интернете: «Я думаю купить бутылочку для своей мамы. Никаких побочных эффектов, поэтому я подумал, что попробую». Удивительные люди, не правда ли?

В традиционной китайской культуре тигры символизируют храбрость и силу.

Некоторые китайские медицинские трактаты предполагают, что кости тигра могут лечить такие заболевания, как ревматизм и эпилепсия, но китайское правительство запретило их использование.

Тигры в Китае считаются находящимся под угрозой исчезновения видом. Потому любому, кто будет пойман на охоте на них, грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы. Но из зоопарка можно добывать тигриную мочу бесплатно. Все лучше, чем фермы с медвежьей желчью.

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Метки: Китай   Тигриная моча   в мире   животные   новости   фото   
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foggen2 7 минут назад
Так всё таки за 7 долларов или за 60 рублей?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3239 постов (3203 в горячем)

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