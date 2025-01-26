Сказ о том, как мужик со школьной администрацией боролся

А если дорожки не посыпаны, значит, есть и ответственные за такой бардак. Следовательно, их можно и наказать рублем. Логично? Логично. А как это сделать? Правильно, надо написать жалобу, что вот, вы только посмотрите на этот беспредел.

Так, ну или примерно так, думал житель города Тихвин (Ленобласть), когда оказался рядом со школой, тротуар рядом с которой не был своевременно очищен от снега и льда. Накатал гневную жалобу, вот только не учел один маленький нюанс: у школы была камера наблюдения.