Сказ о том, как мужик со школьной администрацией боролся

Что уж говорить, зима — опасное время года. Можно замерзнуть или упасть и сломать себе что-нибудь, особенно если дорожки ничем не посыпаны.
А если дорожки не посыпаны, значит, есть и ответственные за такой бардак. Следовательно, их можно и наказать рублем. Логично? Логично. А как это сделать? Правильно, надо написать жалобу, что вот, вы только посмотрите на этот беспредел.
Так, ну или примерно так, думал житель города Тихвин (Ленобласть), когда оказался рядом со школой, тротуар рядом с которой не был своевременно очищен от снега и льда. Накатал гневную жалобу, вот только не учел один маленький нюанс: у школы была камера наблюдения.
С одной стороны, мужика понять можно, беспокоился бедолага за сохранность конечностей пешеходов. А с другой стороны, над его актерским мастерством еще работать и работать.
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