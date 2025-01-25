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Могила Уильяма Г. Брюса и её вечная безмолвная хранительница

Могила Уильяма Г. Брюса и её вечная безмолвная хранительница

Автор:
25 января 2025 14:03
Сообщество : Искусство
Метки: Культура   Монт-Вернон   Нью-Гэмпшир   Пёс   город   искусство   история   надгробие   охота   собака   
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Могилу человека, погибшего на охоте, вечно охраняет гранитное изваяние гончей.

На старом кладбище в небольшом городке Монт-Вернон, штат Нью-Гэмпшир, есть гранитный сторожевой пёс, вечно охраняющий и скорбящий о своём хозяине, слишком рано покинувшем эту землю.

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Надгробие Уильяма Г. Брюса содержит краткую историю его трагического конца. Он был «случайно застрелен во время охоты» 27 октября 1883 года.

В Мемориальной библиотеке Даланда в центре Монт-Вернона, в двух шагах от кладбища Гринлоун, хранится книга, изданная Историческим обществом Монт-Вернона, под названием «Здесь когда-то жили: Могилы и памятники Монт-Вернона». Она содержит одну полную главу об истории надгробий Уильяма Г. Брюса.

Семья Уильяма Г. Брюса пустила глубокие корни в Монт-Верноне, и Брюс был уважаемым в городе человеком, работавшим в законодательном собрании штата Нью-Гэмпшир, а также несколько раз занимавшим пост члена городского совета. Он был заядлым охотником и получил тяжёлое ранение во время охоты в 1883 году.

Он скончался в тот же день. Уильям Брюс был трудолюбив и бережлив и оставил своей жене солидную сумму. Августа Брюс использовала часть унаследованного богатства, чтобы заказать известному мастеру по изготовлению памятников из Питерборо, штат Нью-Гэмпшир, Питеру Бреннану достойный мемориал для её покойного мужа.

В книге «Здесь когда-то жили» в главе «Каменный страж охотничьей могилы» приводится факсимиле страницы бухгалтерской книги, из которой следует, что миссис Брюс заплатила по 35 долларов за два надгробия для себя и мужа и 145 долларов за гранитную собаку, которая с конца 1800-х годов верно служит своему хозяину вечной стражницей, охраняя его покой в загробном мире.

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Метки: Культура   Монт-Вернон   Нью-Гэмпшир   Пёс   город   искусство   история   надгробие   охота   собака   
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1  комментарий
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MidMaster 12 часов назад
Вряд ли этот человек пошёл на охоту, потому что ему было нечего кушать
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
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