Могила Уильяма Г. Брюса и её вечная безмолвная хранительница

Надгробие Уильяма Г. Брюса содержит краткую историю его трагического конца. Он был «случайно застрелен во время охоты» 27 октября 1883 года.

В Мемориальной библиотеке Даланда в центре Монт-Вернона, в двух шагах от кладбища Гринлоун, хранится книга, изданная Историческим обществом Монт-Вернона, под названием «Здесь когда-то жили: Могилы и памятники Монт-Вернона». Она содержит одну полную главу об истории надгробий Уильяма Г. Брюса.