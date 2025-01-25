В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителя

Судя по кадрам, собака зашла в столовую, где в тот момент обедали дети. На помощь к учащимся прибежала учительница, которая попыталась прогнать животное. Однако собака среагировала агрессивно и вцепилась в руку женщины.



- Собака каким-то образом оказалась в школьной столовой. Животное могло представлять угрозу для детей. На помощь пришла учительница и героически заступилась за детей и пыталась выгнать собаку, но пёс не хотел уходить из столовой, напал и укусил педагога. К счастью, больше никто не пострадал, собаку вывели на улицу, - рассказал очевидец.

