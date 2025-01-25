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В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителя

В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителя

Автор:
25 января 2025 11:12
Сообщество : Животные
Метки: Чита   животные   собака   укус   учительница   школьная столовая   
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Сначала пес добродушно ходил по коридорам, никого не трогал и даже вилял хвостом.

Судя по кадрам, собака зашла в столовую, где в тот момент обедали дети. На помощь к учащимся прибежала учительница, которая попыталась прогнать животное. Однако собака среагировала агрессивно и вцепилась в руку женщины.

- Собака каким-то образом оказалась в школьной столовой. Животное могло представлять угрозу для детей. На помощь пришла учительница и героически заступилась за детей и пыталась выгнать собаку, но пёс не хотел уходить из столовой, напал и укусил педагога. К счастью, больше никто не пострадал, собаку вывели на улицу, - рассказал очевидец.


Прокуратура Читы начала проверку.

- В ходе проверки представители прокуратуры оценят соблюдение требований безопасности к образовательному процессу, а также исполнение законодательства об обращении с животными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.


Отмечается, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, направленные на привлечение к административной ответственности.

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Метки: Чита   животные   собака   укус   учительница   школьная столовая   
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7  комментариев
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46k
АнтонПолднев 3 часа назад
С ошейником и жетон вроде болтается. Значит не бродячая. К хозяевам вопросы будут?
P.S. Оператору второго ролика - пол у вас в столовке классный. Мы все оценили.
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1k
Александр Сергеев 7 минут назад
Это был заказ:))
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10k
Maddy8 Полчаса назад
зоошиза, фас! оправдывать!
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24k
иванов дмитрий Час назад
В японской мифологии собаки быстро определяют и не любят Оборотней-лисиц, которые в образе человека.
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32
Лёха 2 часа назад
Да что ж у нас за страна такая,даже собаки против учителей!

Шутка,шутка,и ничего кроме шутки.
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2k
rgubaev 3 часа назад
Да псина то не мелкая. Но есть ощущение, что там все с ней знакомы - "своя" что ли.
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2k
DuckTales 3 часа назад
Реинкарнация двоечника, задолбанного школой, понимаю
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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