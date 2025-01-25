В Чите собака пробралась в школьную столовую и укусила учителя

Сначала пес добродушно ходил по коридорам, никого не трогал и даже вилял хвостом.
Судя по кадрам, собака зашла в столовую, где в тот момент обедали дети. На помощь к учащимся прибежала учительница, которая попыталась прогнать животное. Однако собака среагировала агрессивно и вцепилась в руку женщины.
- Собака каким-то образом оказалась в школьной столовой. Животное могло представлять угрозу для детей. На помощь пришла учительница и героически заступилась за детей и пыталась выгнать собаку, но пёс не хотел уходить из столовой, напал и укусил педагога. К счастью, больше никто не пострадал, собаку вывели на улицу, - рассказал очевидец.
Прокуратура Читы начала проверку.
- В ходе проверки представители прокуратуры оценят соблюдение требований безопасности к образовательному процессу, а также исполнение законодательства об обращении с животными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Отмечается, что по выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, направленные на привлечение к административной ответственности.
Источник:
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P.S. Оператору второго ролика - пол у вас в столовке классный. Мы все оценили.
Шутка,шутка,и ничего кроме шутки.