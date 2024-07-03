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В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей

В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей

Автор:
03 июля 2024 16:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Кабардино-Балкария   блогер   задержание   полиция   шариатский патруль   
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Они били палками тех, кто «вёл неправильный образ жизни».

В марте 2017 года семеро жителей города Тырныауз объединились и решили следить за поведением окружающих. Они создали так называемый шариатский патруль и если видели того, кто не соответствует их стандартам, - издевались над ним и били палками.

Этот патруль действовал 7 лет. На данный момент известно о 14 пострадавших, но данные уточняются. Возможно, некоторые жертвы просто боялись обращаться в полицию.

1 июля на участников группы завели уголовное дело по статье 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества». Шестеро молодчиков задержали в Кабардино-Балкарии, седьмого изловили в Московской области. Им светит до 10 лет в колонии.

Ранее была история про дагестанского блогера-радикала. Он организовал травлю врача-эндокринолога из Хасавюрта из-за того, что она якобы не приняла пациентку в никабе.

Видео попало в сеть и случился скандал. А на защиту врача встал глава Дагестана Сергей Меликов:

Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту! А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!

На следующий день горе-блогера задержали. А сегодня сообщили, что его отправили на 2 месяца в СИЗО за хранение оружия.

По данным СМИ, блогер уже сидел в тюрьме, но не в России, а в Германии. Там он в 2015 году якобы сотрудничал с исламскими радикалами, за что и получил срок. После 2,5 лет отсидки вернулся в Дагестан.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Кабардино-Балкария   блогер   задержание   полиция   шариатский патруль   
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23  комментария
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44k
Карандаш 2 часа назад
Некоторые чурки считают себя чурковее других.
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6k
Max 3 минуты назад
"В марте 2017 года семеро жителей города Тырныауз объединились и решили следить за поведением окружающих. "
Как-то уж очень оперативно правоохранители отреагировали. Не прошло и семи лет.
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12k
BarOb 11 минут назад
Неужели государству жалко выделить им островок в море Лаптевых. Отправлять всех туда для постройки шариата и принимать извинения по видео, через сотовую связь
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404
Ли Харви Освальд 12 минут назад
Надо так и с чурками, трясти всех по пятницам. Ставлю, что у половину минимум или наркота выпадет или ствол или ещё какой грешок. Особое внимание MMA-шникам и прочим борцухам
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7k
Slowly Полчаса назад
Что такое ишак алла?
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22k
Robin Hood Полчаса назад
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22k
Mike Miller Полчаса назад
А вы дальше на скрепы опирайтесь. Усиливаете роль религии, помогаете и фанатикам. Связь прямейшая.
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6k
Kozlodoev Полчаса назад
ИГИЛ сменил тактику...
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8k
diman02 36 минут назад
Пожалуй лучшая новость на сегодня !
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65k
Олег 36 минут назад
СЕМЬ лет их искали? Молодцы, что поймали, но не быстро....
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27k
ЦСКА 41 минуту назад
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1k
Александр 45 минут назад
Это главные разжигатели гражданской войны, террористы, предатели родины и опг. Сажать по всем статьям сразу! Только жесточайший ответ порубит это на корню!
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366
Serg 46 минут назад
Реакция правоохранителей в погонах как у больной улитки
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44k
Notan Blaine Час назад
Таких моралистов нужно первыми проверять на соблюдение их собственных норм. Уверен на 100%, что в его истории браузера найдется много разного, за что их самих придется бить палками с утра до ночи. Так же можно проверить кровь на наличие алкоголя и наркотиков. Их мотивы просты, подобными действиями они ходят доказать себе и окружающим, что они не такие плохие, а другие хуже них.
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2k
Corkscrew Час назад
Похоже, попустительство властей как местных, так и централизованных привело к тому, что черножопые деграданты - религиозные фанатики имеют возможность организации своих преступных ячеек, идеологией которых являются первобытные обычаи и нравы их далеких, примитивных предков, и которые в силу своего природного скудоумия не в состоянии принять развивающийся и преобразующийся вокруг них мир.
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8k
ekarataev Час назад
Попустительство мракобесию рождает непотребство.
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1k
DuckTales Час назад
Опять эти черти пытаются диктовать свои дикарские обычаи ...
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41k
albedo 2 часа назад
Молодцы.
Основательно прессуют всяких радикалов.

Правда такая новость не вызовет радости у многих свидомых, ошивающихся здесь.
Что делать - не везет им во всем.
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14k
Том Сойер 2 часа назад
Шариатские патрули, никабы, этот мудак-недоблогер бородатый, борцуха-клоун с незаплаченными налогами, мигранты эти сраные -
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560
Сахалинец 2 часа назад
"он в 2015 году якобы сотрудничал с исламскими радикалами" - да за ним надо следить! А лучше отправить к его братьям радикалам ...где они там ? Афганистан ?
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August
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  • 3076 постов (3028 в горячем)

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