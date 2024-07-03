В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей

В марте 2017 года семеро жителей города Тырныауз объединились и решили следить за поведением окружающих. Они создали так называемый шариатский патруль и если видели того, кто не соответствует их стандартам, - издевались над ним и били палками.

Этот патруль действовал 7 лет. На данный момент известно о 14 пострадавших, но данные уточняются. Возможно, некоторые жертвы просто боялись обращаться в полицию.