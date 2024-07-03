В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей

Они били палками тех, кто «вёл неправильный образ жизни».
В марте 2017 года семеро жителей города Тырныауз объединились и решили следить за поведением окружающих. Они создали так называемый шариатский патруль и если видели того, кто не соответствует их стандартам, - издевались над ним и били палками.
Этот патруль действовал 7 лет. На данный момент известно о 14 пострадавших, но данные уточняются. Возможно, некоторые жертвы просто боялись обращаться в полицию.
1 июля на участников группы завели уголовное дело по статье 282.1 УК РФ «Создание экстремистского сообщества». Шестеро молодчиков задержали в Кабардино-Балкарии, седьмого изловили в Московской области. Им светит до 10 лет в колонии.
Ранее была история про дагестанского блогера-радикала. Он организовал травлю врача-эндокринолога из Хасавюрта из-за того, что она якобы не приняла пациентку в никабе.
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Всецело поддерживаю в этой ситуации врача и гарантирую ей защиту! А всяких псевдолидеров общественного мнения, которые пытаются нас разобщить, высасывая ситуацию из пальца, предупреждаю о последствиях! А они обязательно будут!
На следующий день горе-блогера задержали. А сегодня сообщили, что его отправили на 2 месяца в СИЗО за хранение оружия.
По данным СМИ, блогер уже сидел в тюрьме, но не в России, а в Германии. Там он в 2015 году якобы сотрудничал с исламскими радикалами, за что и получил срок. После 2,5 лет отсидки вернулся в Дагестан.
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Как-то уж очень оперативно правоохранители отреагировали. Не прошло и семи лет.
Основательно прессуют всяких радикалов.
Правда такая новость не вызовет радости у многих свидомых, ошивающихся здесь.
Что делать - не везет им во всем.