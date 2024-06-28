FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11743 поста • 1479 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Владельцу здания угрожают тюрьмой за покраску фасада в розовый цвет

Владельцу здания угрожают тюрьмой за покраску фасада в розовый цвет

Автор:
28 июня 2024 11:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Жизнь в Великобритании   запреты в странах   правила   розовый дом   розовый цвет   фасад здания   
1197
4

Домовладельцу из Кентербери (графство Кент, Великобритания) грозят тюремным заключением за то, что он покрасил здание, относящееся к XVI веку, в «аляповатый» розовый цвет. Местный совет настаивает на том, что фасад здания должен быть перекрашен.


Поначалу Кристофер Невилл получил разрешение перекрасить здание, в котором расположены маникюрный салон и парикмахерская, в более светлый оттенок розового. Но недавно ему прислали предупреждение от Городского совета Кентербери, в котором утверждается, что он должен будет заплатить огромный штраф или отправиться в тюрьму, если не изменит цвет краски.


Дело в том, что Невилл нарушил правила, которые направлены на предотвращение обезображивания исторических зданий. В 2021 году он покрасил фасад в ярко-лососевый цвет, не получив на это разрешения и не утвердив оттенок. Чиновники заявили, что это не соответствует стилю центра города.


В итоге после разбирательства в июле 2023 года совет выдал ему разрешение на перекраску в утвержденный цвет (более светлый оттенок розового), и у него был крайний срок для завершения этих работ — до 24 июля этого года. Однако за месяц до истечения срока мужчина получил предупреждение от совета, угрожающее юридическими действиями вплоть до тюремного заключения.


«Я получил письмо в тот самый день, когда красил магазины в цвет, одобренный советом, — говорит Невилл. — Мне сказали, что если я не внесу изменения, то могу попасть в тюрьму или получить штраф. Они могли бы просто прислать мне вежливое письмо с вопросом, как продвигаются покрасочные работы. Но они используют кувалду, чтобы расколоть орех, даже когда орех не раскалывается».


Невилл утверждает, что совет превышает свои полномочия, и что его действия стали результатом некомпетентности со стороны чиновников. Городской совет заявляет, что его борьба с чрезмерно яркими, кричащими витринами на центральных улицах хорошо принята общественностью, но признает, что чиновники должны были провести последнюю проверку, прежде чем отправлять предупреждающее письмо Невиллу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Великобритания   Жизнь в Великобритании   запреты в странах   правила   розовый дом   розовый цвет   фасад здания   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Иван Иванов 59 минут назад
Новость так себе
Мужик решил вы........ться, покрасил в дебильный цвет, потом тянет с перекраской... Херня полная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андерсен 17 минут назад
А покрасил бы в радужные ЛГБТ цвета - никто бы у них в Англии и не вякнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1921 пост (1837 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

128678



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре
Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя
Пенсионерка приняла дикую рысь за собаку и приютила её у себя
Набирающие популярность в сообществах
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
Брюс всемогущий — как Брюс Уиллис стал «своим парнем» с экрана и постепенно исчез с него⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#Китай#забавно#кот#собака#позитив#ЧП#Реакция
#в мире#животные#новости#кино#полиция#США#Ynews#Индия#улыбнуло#нападение
#люди#Прикол#интересное#фильм#Москва#история#факты#СССР#конфликт#Россия
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Жительница Таиланда устроила себе жизнь в розовом цвете Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях» Американка вышла замуж за розовый цвет после «40 лет в отношениях» Удивительная природа: розовый кузнечик Удивительная природа: розовый кузнечик Мир в розовом цвете Мир в розовом цвете В Канаде есть розовый водопад, и это не шутка В Канаде есть розовый водопад, и это не шутка

На что жалуетесь?

Вернуться