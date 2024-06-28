Владельцу здания угрожают тюрьмой за покраску фасада в розовый цвет

Домовладельцу из Кентербери (графство Кент, Великобритания) грозят тюремным заключением за то, что он покрасил здание, относящееся к XVI веку, в «аляповатый» розовый цвет. Местный совет настаивает на том, что фасад здания должен быть перекрашен.
Поначалу Кристофер Невилл получил разрешение перекрасить здание, в котором расположены маникюрный салон и парикмахерская, в более светлый оттенок розового. Но недавно ему прислали предупреждение от Городского совета Кентербери, в котором утверждается, что он должен будет заплатить огромный штраф или отправиться в тюрьму, если не изменит цвет краски.
Дело в том, что Невилл нарушил правила, которые направлены на предотвращение обезображивания исторических зданий. В 2021 году он покрасил фасад в ярко-лососевый цвет, не получив на это разрешения и не утвердив оттенок. Чиновники заявили, что это не соответствует стилю центра города.
В итоге после разбирательства в июле 2023 года совет выдал ему разрешение на перекраску в утвержденный цвет (более светлый оттенок розового), и у него был крайний срок для завершения этих работ — до 24 июля этого года. Однако за месяц до истечения срока мужчина получил предупреждение от совета, угрожающее юридическими действиями вплоть до тюремного заключения.
«Я получил письмо в тот самый день, когда красил магазины в цвет, одобренный советом, — говорит Невилл. — Мне сказали, что если я не внесу изменения, то могу попасть в тюрьму или получить штраф. Они могли бы просто прислать мне вежливое письмо с вопросом, как продвигаются покрасочные работы. Но они используют кувалду, чтобы расколоть орех, даже когда орех не раскалывается».
Невилл утверждает, что совет превышает свои полномочия, и что его действия стали результатом некомпетентности со стороны чиновников. Городской совет заявляет, что его борьба с чрезмерно яркими, кричащими витринами на центральных улицах хорошо принята общественностью, но признает, что чиновники должны были провести последнюю проверку, прежде чем отправлять предупреждающее письмо Невиллу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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