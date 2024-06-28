Владельцу здания угрожают тюрьмой за покраску фасада в розовый цвет

В итоге после разбирательства в июле 2023 года совет выдал ему разрешение на перекраску в утвержденный цвет (более светлый оттенок розового), и у него был крайний срок для завершения этих работ — до 24 июля этого года. Однако за месяц до истечения срока мужчина получил предупреждение от совета, угрожающее юридическими действиями вплоть до тюремного заключения.

«Я получил письмо в тот самый день, когда красил магазины в цвет, одобренный советом, — говорит Невилл. — Мне сказали, что если я не внесу изменения, то могу попасть в тюрьму или получить штраф. Они могли бы просто прислать мне вежливое письмо с вопросом, как продвигаются покрасочные работы. Но они используют кувалду, чтобы расколоть орех, даже когда орех не раскалывается».