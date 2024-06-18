Великий мореплаватель Трим

Если ты в душе настоящий морской волк, то призванию не помешают ни хвост, ни четыре лапы, ни вес три килограмма.
У здания сиднейской библиотеки стоит статуя Мэтью Флиндерса, знаменитого английского мореплавателя и картографа, который помог составить карту Австралии, объявил её континентом и повлиял на то, чтобы она получила своё нынешнее название. На оконном карнизе позади статуи скромно примостилась небольшая бронзовая фигурка верного кота Флиндерса, Трима, который сопровождал мореплавателя во многих его приключениях.
История Трима начинается в 1799 году, когда он родился на борту корабля HMS Reliance, плывшего от мыса Доброй Надежды к заливу Ботани-Бей. На борту было несколько кошек, чтобы держать грызунов в узде, но Трим вскоре стал любимцем команды и 25-летнего лейтенанта корабля, Флиндерса.
Уважение Флиндерса к котёнку возросло после того, как он стал свидетелем храбрости и решительности маленького зверька, жаждущего приключений. Когда молодой кот упал за борт, Флиндерс позже отметил, что «это было далеко не несчастьем; он научился плавать и не боялся воды, а когда ему бросили веревку, он ухватился за неё, как человек, и полез по ней, как кот».
Так начались отношения между человеком и его котом, полные насыщенных морских приключений и забавных казусов. Когда в 1801 году Флиндерс получил в командование корабль HMS Investigator, Трим был рядом с ним. В 1802 году они совершили первое кругосветное путешествие. Два года спустя Флиндерс и Трим выжили после кораблекрушения судна HMS Porpoise у Большого Барьерного рифа, когда возвращались в Англию в качестве пассажиров.
Выжив после кораблекрушения, Флиндерс принял командование кораблём HMS Cumberland, чтобы вернуться в Англию.
Но когда в 1803 году он пришвартовался на контролируемом французами острове де Франс (ныне Маврикий) для ремонта, коварные французы задержали его. Между Францией и Великобританией недавно началась война, но Флиндерс надеялся, что научный характер его миссии обеспечит ему свободный проход.
Его надежды не оправдались, и он был заключён в тюрьму как шпион. Неизменно верный Трим оставался со своим другом во время плена, хотя, как позже писал Флиндерс, кот «иногда ухитрялся ускользнуть от бдительности часового у двери и оставлял нас совершать небольшие временные экскурсии по окрестностям». Однако после ужина он закрывал Трима в доме, чтобы тот не пострадал.
Но в 1804 году Трим исчез во время одной из своих прогулок, и больше его не видели. Флиндерс предположил, что его чудесный чёрно-белый котик был украден и съеден голодным рабом. Опечаленный узник Флиндерс мог только оплакивать потерю «ласкового и полезного спутника моих путешествий в течение четырёх лет».
Флиндерс оставался в плену на острове де Франс в течение шести лет, хотя в последние годы ему была предоставлена большая свобода передвижения по острову. За это время он много писал, в том числе биографический очерк Трима объёмом четыре с половиной тысячи слов, который был найден среди его бумаг только в 1971 году.
После того как была обнаружена рукописная дань уважения Флиндерса к Триму, и она была опубликована, эти два друга воссоединились в различных скульптурных композициях.
Трим стоит у ног Флиндерса в Донингтоне, Линкольншир, где родился Флиндерс. А в Порт-Линкольне, Южная Австралия, Трим замер у ног коленопреклонённого хозяина.
Бронзовая статуя Флиндерса у библиотеки Митчелла в Сиднее была открыта в 1925 году, задолго до того, как были обнаружены рукописные доказательства дани уважения Флиндерса к Триму. Бронзовая фигурка Трима была добавлена к оконному карнизу позади статуи позднее, только в 1996 году.
Триму посвящена отдельная мемориальная доска, где написаны первые строки из эпитафии, которую Флиндерс написал для своего кота: «Памяти Трима, лучшего и самого прославленного представителя своего рода, самого ласкового из друзей, верного из слуг и лучшего из существ. Он обошёл весь земной шар, совершил путешествие в Австралию, которую обогнул, и всегда был отрадой и удовольствием для своих товарищей по плаванию».
При жизни Флиндерс пообещал, что если вернётся на родину, то воздвигнет отважному пушистому другу памятник. Обещанию не суждено было сбыться. Но котику поставили статуи сразу на двух континентах. И друзья воссоединились и после смерти, которая, впрочем, оказалась бессильна над ними и их трогательной дружбой.
Источник:
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