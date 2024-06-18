Великий мореплаватель Трим

История Трима начинается в 1799 году, когда он родился на борту корабля HMS Reliance, плывшего от мыса Доброй Надежды к заливу Ботани-Бей. На борту было несколько кошек, чтобы держать грызунов в узде, но Трим вскоре стал любимцем команды и 25-летнего лейтенанта корабля, Флиндерса.

Уважение Флиндерса к котёнку возросло после того, как он стал свидетелем храбрости и решительности маленького зверька, жаждущего приключений. Когда молодой кот упал за борт, Флиндерс позже отметил, что «это было далеко не несчастьем; он научился плавать и не боялся воды, а когда ему бросили веревку, он ухватился за неё, как человек, и полез по ней, как кот».