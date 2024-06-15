Большие проблемы от маленьких ящериц: рептилии стали причиной вспышки смертельной болезни

Наши домашние животные могут с легкостью переносить на себе множество вирусов, бактерий и инфекций, о которых мы даже не подозреваем. Очередным таким случаем стали массовые случаи заболевания смертельно опасной сальмонеллой, затронувшей уже несколько штатов в США.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустил срочное предупреждение о вспышке сразу в нескольких штатах потенциально смертельно опасного отравления сальмонеллой, связанного с домашними ящерицами, в частности бородатыми драконами. Среди уже 15 зарегистрированных случаев девять пациентов — дети в возрасте до пяти лет, четыре человека были госпитализированы. К счастью, смертельных случаев пока зарегистрировано не было.
Бородатые драконы, которые являются популярными домашними животными, переносят бактерии сальмонеллы в своем помете. Эта бактерия, в свою очередь, может легко заражать окружающую среду. Люди, которые прикасаются к ящерицам или их клеткам, а затем к своему рту или пище, рискуют заразиться бактерией, которая может вызвать диарею, рвоту и боли в животе в самых легких своих проявлениях. CDC рекомендует избегать контакта с этими рептилиями маленьким детям, пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой.
Для предотвращения заражения также стоит регулярно мыть руки после работы или игры с ящерицами, следить за тем, чтобы дети младше пяти лет не прикасались к ним, и держать ящериц в специальных вольерах, чтобы они не могли свободно разгуливать по дому.
Бородатые драконы, известные своим дружелюбным и забавным поведением, часто фигурируют в видеороликах в социальных сетях. Эти ящерицы обычно разводятся в неволе и считаются самыми популярными домашними ящерицами в США.
Популярность таких экзотических животных, как бородатые драконы, отчасти объясняется их активным присутствием в социальных сетях. Такие платформы, как TikTok, демонстрируют этих рептилий в различных очаровательных сценариях, повышая их привлекательность для любителей необычных животных. Эта тенденция отражает общее увеличение числа владельцев нетрадиционных домашних животных, которое в США неуклонно растет с каждым годом.
Кроме того, эволюция торговли домашними рептилиями, как отмечает доктор Хосе Вальдес, эксперт по экологии и биоразнообразию, свидетельствует о значительных изменениях в глобальных моделях торговли дикими животными. Именно упор на разведение в неволе вместо отлова в дикой природе имеет важные последствия для сохранения биоразнообразия и устойчивости индустрии домашних животных.
Доктор Вальдес отметил, что "за последние десятилетия тенденции в торговле домашними рептилиями резко изменились: увеличился внутренний спрос, сократились поставки из-за рубежа и в целом снизилась зависимость от импорта и диких рептилий".
Бактерии же сальмонеллы обитают в пищеварительном тракте бородатых драконов и могут достаточно быстро и эффективно распространяться через их фекалии. По данным CDC, у большинства людей, зараженных сальмонеллой, через 6 часов — 6 дней после контакта с бактерией появляется диарея, лихорадка и желудочные спазмы. Болезнь обычно длится от 4 до 7 дней, и большинство людей выздоравливают без лечения, однако имелись случаи и летальных исходов при усугублении состояния больных.
Это не первая вспышка сальмонеллы, связанная с бородатыми драконами. С 2007 года было четыре вспышки, расследованные CDC, включая вспышку с марта 2021 по сентябрь 2022 года, когда было зарегистрировано сразу 12 случаев в США и два в Канаде. Еще одна вспышка в октябре 2022 года затронула 32 человека и привела уже к 10 госпитализациям.
По оценкам CDC, ежегодно бактерии сальмонеллы вызывают около 1,35 миллиона инфекций, более 26 000 госпитализаций и 420 смертей. Исследователи выявили около 2500 типов бактерий сальмонеллы, но лишь менее 100 ее типов вызывают большинство заболеваний. Кроме проблем со стороны домашних животных, с 2013 года Центр по контролю и профилактике заболеваний расследовал более 70 вспышек сальмонеллеза, связанных с продуктами питания.
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