Большие проблемы от маленьких ящериц: рептилии стали причиной вспышки смертельной болезни

Бородатые драконы, которые являются популярными домашними животными, переносят бактерии сальмонеллы в своем помете. Эта бактерия, в свою очередь, может легко заражать окружающую среду. Люди, которые прикасаются к ящерицам или их клеткам, а затем к своему рту или пище, рискуют заразиться бактерией, которая может вызвать диарею, рвоту и боли в животе в самых легких своих проявлениях. CDC рекомендует избегать контакта с этими рептилиями маленьким детям, пожилым людям и людям с ослабленной иммунной системой.



Для предотвращения заражения также стоит регулярно мыть руки после работы или игры с ящерицами, следить за тем, чтобы дети младше пяти лет не прикасались к ним, и держать ящериц в специальных вольерах, чтобы они не могли свободно разгуливать по дому.



