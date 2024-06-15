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Я же понарошку уходила: Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России

Я же понарошку уходила: Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России

Автор:
15 июня 2024 07:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Coca-Cola   Sprite   Starbucks   Роспатент   бизнес   фанта   
1702
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После того как в 2022 году американская фирма The Coca-Cola Company, громко хлопнув дверью, покинула российский рынок с гордо поднятой головой, в мире ожидали, что мы жить не сможем без этой газировки. Но вот от демонстративного ухода компании Колы меньше на полках наших магазинов не стало, а в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings и вовсе удвоило прибыль более чем вдвое.

По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории России могут быть аннулированы. А так как Coca-Cola, Sprite и Fanta ушли с рынка в 2022 году, то в 2025-м они бы уже не имели правовой охраны. Вот шустрые американцы и решили подстраховаться, даже не терять прав на ключевые бренды. В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) были поданы три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.


Что сие значит? Регистрация производителем своих международных брендов означает только одно, компания не собирается окончательно прекращать отношения с российским рынком. Точно так же как и Starbucks, который даже кофейни свои распродал. Но вот только в начале этого месяца компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе брендов Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.


Эксперты уверены, что американский бизнес намерен в будущем вернуться на российский рынок. В общем, как в той песенке: "Ты меня не понял, я же пошутила... Я же уходила, чтобы возвратиться".

А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин с таким раскладом в корне не согласен.


«Те, кто, покидая нашу страну, делал антироссийские заявления, использовал полученные у нас средства против России и ее граждан, должны понимать: так нельзя, мы их назад не ждем».

Но ждем мы их или нет, а возвращаться они все равно будут. Уж слишком большой риск окончательно упустить один из рынков сбыта.

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Метки: Coca-Cola   Sprite   Starbucks   Роспатент   бизнес   фанта   
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29  комментариев
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1k
Corkscrew Час назад
«Я же понарошку уходила: Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России»

Уходила из России понарошку как и многие, и так же как многие позднее снова тащили свои обосранные жопы, под любым предлогом, обратно, потеряв многомилионный ранок сбыта, компания кака-кала поступила абсолютно аналогичным образом.
Думаю, что с таких жаждущих возвращения на российский рынок компаний нужно требовать официальных, публичных извинений во всех федеральных СМИ.
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25k
pssst 5 минут назад
Лучше бы наладили производство качественного Байкала.
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20k
banzai7 19 минут назад
Когда вернётся, пускай на этикетке разместит изображение границ нашей страны с новыми территориями.
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183
Leo banzai7 13 минут назад
Со старыми! это наша территория, мы её возвращаем
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183
Leo banzai7 3 минуты назад
На очереди
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7k
Pashuta 19 минут назад
Лучше будет принять от них документы на регистрацию.
Но, сразу же включить всю бюрократическую машину, как это умеют делать госорганы))) ой, а тут у вас печать круглая, а почему не треугольная, исправляйте. Справка об отсутствии судимости где? А справку из ЖЭКа по отсутствию долгов за газ почему на приложили? Завтра приносите с 10 до 11, сегодня не приемный день. Начальник в отпуске, через месяц будет и подпишет.... И т.д. и т.п..
Чтоб лет 5 потом ещё ходили по инстанциям...
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151k
parallax 21 минуту назад
Напиток ожирения. Пусть эту дрянь в Америке пьют.
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418
Sergei Timofeich Полчаса назад
Кока кола хорошо налёт в унитазе чистит,проверено...
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848
Purple_Bear Полчаса назад
В кока-коле, конечно, есть какой-то особый вкус, что-то цепляет. Но я без неё спокойно обхожусь.
А вот чего хочется по-настоящему, так это Тархун и Байкал. Который был в детстве (примерно в конце 80х - начале 90х). Был отличный незабываемый вкус.
Ещё была минеральная вода Доволенская и Дупленская, на местном заводике разливали, в стеклянные "чебурашки". Тоже отличная минеральная вода.
А кока и пепси - это попса. Нет и нет, не велика потеря.
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9k
perekrestok 36 минут назад
Не знаю как кому но мне реально помогала КокаКола когда бывало расстройство желудка. Правда не газированная. Но больше нравилась Фанта. правда еще до того как они ушли вернулся к обычной кипяченой воде, в которую добавляю пару капель лимонного сока. Так что мне лично пофиг вернутся или нет. Если есть любители - пусть радуются.
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183
Leo perekrestok 17 минут назад
Давайте не будем лицемерами и поймём, что все это пьют... и дети и взрослые и ничего в этом нет
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528
deadDEVIL 39 минут назад
У нас этих кол дофига и больше.
Хочешь Добрый, хочешь не добрый.
Ваааще пофигу!
И да - Ушли?! Вас тут не ждут!
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628
Кристофер Робин 41 минуту назад
То есть праздник к нам приходит? Веселья пиносит и вкус бодрящий?праздника вкус всегда настоящий? Да ну... пойду чайного гриба глотну, не по тому что он вкусный или полезный, просто это выглядит крипово (ужасно, пугающе). А вы сами пейте это "пойло для идиотов" @
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4k
Вячеслав 48 минут назад
Сплошной голимый сахар и химоза с канцерогенами. Пусть жирные пиндосы этим дерьмом гамбургеры свои запивают и дохнут от диабета и холестерина.
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2k
Шерхан Час назад
....и вовсе удвоило прибыль более чем вдвое....
----------------
Какая занимательная математика
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5k
Горожанин Час назад
"Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России"
-----------------
А наши дурачки, как обычно, разрешат. Условный Хрущев - он реально в головах наших государственниках сидит. У них одна страсть и цель - нравится Западу. Запад этих дурачков на этом всегда и ловит. Идиоты.
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183
Leo Вик Тор 48 минут назад
Так налоги с продаж и так туда идут, зачем это афишировать?!)
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183
Leo Горожанин Полчаса назад
Пр*ститутки это те, которые колу покупают ни смотря ни на что за 110 руб, а не за 50 "добрую"
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161
Lopasin Leo 19 минут назад
Открою секрет полишинеля - “добрый кола” производит контора под именем «Мултон партнерс» - это юрлицо кока колы в России. Так что они и так никуда не уходили. В этом и есть все лицемерие с обеих сторон. Они типа нам санкции, но хотят вести бизнес, а мы типа воюем с еврогеями, но с удовольствием продаем туда уран и газ через офшоры. Ничего личного , только бизнес.
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183
Leo Lopasin 11 минут назад
Секрет принят.... параллельный импорт никто не отменял)
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7k
hhwost Час назад
мне пофиг, я "Байкал" Черноголовский пью.
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