«Я же понарошку уходила: Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России»

После того как в 2022 году американская фирма The Coca-Cola Company, громко хлопнув дверью, покинула российский рынок с гордо поднятой головой, в мире ожидали, что мы жить не сможем без этой газировки. Но вот от демонстративного ухода компании Колы меньше на полках наших магазинов не стало, а в 2023 году российское подразделение Coca-Cola HBC Holdings и вовсе удвоило прибыль более чем вдвое.
По российскому законодательству товарные знаки при их неиспользовании в течение трех лет на территории России могут быть аннулированы. А так как Coca-Cola, Sprite и Fanta ушли с рынка в 2022 году, то в 2025-м они бы уже не имели правовой охраны. Вот шустрые американцы и решили подстраховаться, даже не терять прав на ключевые бренды. В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) были поданы три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.
Что сие значит? Регистрация производителем своих международных брендов означает только одно, компания не собирается окончательно прекращать отношения с российским рынком. Точно так же как и Starbucks, который даже кофейни свои распродал. Но вот только в начале этого месяца компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе брендов Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.
Эксперты уверены, что американский бизнес намерен в будущем вернуться на российский рынок. В общем, как в той песенке: "Ты меня не понял, я же пошутила... Я же уходила, чтобы возвратиться".
А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин с таким раскладом в корне не согласен.
«Те, кто, покидая нашу страну, делал антироссийские заявления, использовал полученные у нас средства против России и ее граждан, должны понимать: так нельзя, мы их назад не ждем».
Но ждем мы их или нет, а возвращаться они все равно будут. Уж слишком большой риск окончательно упустить один из рынков сбыта.
Источник:
- В Японии начнут продавать бесцветную кока-колу
- На что идут люди ради призов Coca-Cola и билетов на чемпионат мира по футболу
- Ирландка превратила свой дом в «храм» Coca-Cola
- Растительные бутылки, которые разлагаются через год
- Премьера от Coca-Cola: компания взялась за алкоголь
Уходила из России понарошку как и многие, и так же как многие позднее снова тащили свои обосранные жопы, под любым предлогом, обратно, потеряв многомилионный ранок сбыта, компания кака-кала поступила абсолютно аналогичным образом.
Думаю, что с таких жаждущих возвращения на российский рынок компаний нужно требовать официальных, публичных извинений во всех федеральных СМИ.
Но, сразу же включить всю бюрократическую машину, как это умеют делать госорганы))) ой, а тут у вас печать круглая, а почему не треугольная, исправляйте. Справка об отсутствии судимости где? А справку из ЖЭКа по отсутствию долгов за газ почему на приложили? Завтра приносите с 10 до 11, сегодня не приемный день. Начальник в отпуске, через месяц будет и подпишет.... И т.д. и т.п..
Чтоб лет 5 потом ещё ходили по инстанциям...
А вот чего хочется по-настоящему, так это Тархун и Байкал. Который был в детстве (примерно в конце 80х - начале 90х). Был отличный незабываемый вкус.
Ещё была минеральная вода Доволенская и Дупленская, на местном заводике разливали, в стеклянные "чебурашки". Тоже отличная минеральная вода.
А кока и пепси - это попса. Нет и нет, не велика потеря.
Хочешь Добрый, хочешь не добрый.
Ваааще пофигу!
И да - Ушли?! Вас тут не ждут!
----------------
Какая занимательная математика
-----------------
А наши дурачки, как обычно, разрешат. Условный Хрущев - он реально в головах наших государственниках сидит. У них одна страсть и цель - нравится Западу. Запад этих дурачков на этом всегда и ловит. Идиоты.