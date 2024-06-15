«Я же понарошку уходила: Coca-Cola опять регистрирует свои бренды в России»

Что сие значит? Регистрация производителем своих международных брендов означает только одно, компания не собирается окончательно прекращать отношения с российским рынком. Точно так же как и Starbucks, который даже кофейни свои распродал. Но вот только в начале этого месяца компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе брендов Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino.





Эксперты уверены, что американский бизнес намерен в будущем вернуться на российский рынок. В общем, как в той песенке: "Ты меня не понял, я же пошутила... Я же уходила, чтобы возвратиться".

А вот председатель Госдумы Вячеслав Володин с таким раскладом в корне не согласен.



