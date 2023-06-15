Великобритания активно воюет с борщевиком: спойлер — есть пострадавшие

Шотландец Мартин Фергюсон уже шесть лет борется с гигантским борщевиком, очищая от него речные берега. Но всего одно неосторожное движение, и «самое опасное растение Британии» преподало ему жестокий урок.
«Мы обрабатывали гигантский борщевик около пяти или шести недель, прежде чем я обжегся, — рассказывает Фергюсон, владелец компании Handy Gardens. — Это произошло по моей собственной неосторожности в самый последний день и час сезона. Снимая защитный комбинезон, я, видимо, случайно размазал сок по голой руке — это единственный раз за шесть лет борьбы с гигантским борщевиком, когда я обжегся».
Сок гигантского борщевика препятствует защите кожи от солнечных лучей, что при воздействии естественного света приводит к сильнейшим ожогам. В основном борщевик так опасен потому, что после контакта с ним боль не наступает мгновенно, поэтому его жертвы могут продолжать как ни в чем не бывало загорать на солнце, не осознавая, что что-то пошло не так. А тем временем соку борщевика требуется всего лишь одно мгновение, чтобы сделать свое дело.
«Я не знал, что сок попал мне на руку — он реагирует на солнечный свет, так что успело пройти несколько часов, прежде чем я начал испытывать симптомы. До появления волдырей моя рука была сначала теплой, потом горячей, и начала ужасно зудеть. Кожа выглядела очень красной, а затем начала покрываться волдырями — на ней образовались большие заполненные жидкостью волдыри, которые в конце концов лопнули. После того, как они лопнули, я обработал открытые раны антисептическим кремом — они заживали несколько недель».
Мартин знал, как лечить ожог, поэтому избежал визита в больницу. Но год спустя его рана по-прежнему чувствительна к дневному свету и начинает чесаться на солнце.
Теперь 57-летний мужчина предупреждает других остерегаться опасного растения.
«Мой ожог был относительно легким… Сильные ожоги, должно быть, просто ужасны. В тяжелых случаях, даже уже после того, как ожог зажил, необходимо защищать место раны от солнечного света, так как на коже могут снова появиться волдыри. Если вы столкнетесь с растениями гигантского борщевика, если вы не знаете, что делаете, и у вас нет подходящего оборудования, оставьте их в покое. Даже если вы должным образом обучены и у вас есть необходимые средства индивидуальной защиты, все равно нужно действовать очень осторожно».
Гигантский борщевик родом с Кавказа, но в 1817 году его завезли в Великобританию в качестве декоративного растения. Теперь же его распространение вышло из-под контроля: в 2015 году Майк Дадди из Mersey Basin Rivers Trust заявил, что гигантский борщевик «без тени сомнения является самым опасным растением в Великобритании».
В случае контакта с растением следует тщательно вымыть пораженные участки и держать их подальше от солнечного света в течение нескольких дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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60% ожогов кожи (через рубашку в том числе). Откачивали в Москве в ожоговом центре.
Морда осталась вся рябая и загорать не может, ослеп на один глаз, второй 60%т.
Единственный плюс - пить бросил...
В 60-х годах советский ученый Д.И.Сосновский (земля ему стекловатой) вывел специальный морозоустойчивый сорт борщевика и в 70-х его начали сеять в средней полосе на корм скоту, заготавливали на силос.
Потом выяснилось, что молоко от него горчит, но посевы остались, он быстро одичал, вытесняя местную флору.