Великобритания активно воюет с борщевиком: спойлер — есть пострадавшие

Сок гигантского борщевика препятствует защите кожи от солнечных лучей, что при воздействии естественного света приводит к сильнейшим ожогам. В основном борщевик так опасен потому, что после контакта с ним боль не наступает мгновенно, поэтому его жертвы могут продолжать как ни в чем не бывало загорать на солнце, не осознавая, что что-то пошло не так. А тем временем соку борщевика требуется всего лишь одно мгновение, чтобы сделать свое дело.

«Я не знал, что сок попал мне на руку — он реагирует на солнечный свет, так что успело пройти несколько часов, прежде чем я начал испытывать симптомы. До появления волдырей моя рука была сначала теплой, потом горячей, и начала ужасно зудеть. Кожа выглядела очень красной, а затем начала покрываться волдырями — на ней образовались большие заполненные жидкостью волдыри, которые в конце концов лопнули. После того, как они лопнули, я обработал открытые раны антисептическим кремом — они заживали несколько недель».